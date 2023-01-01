Конструкция There is/There are в английском: правила и примеры

Взрослые, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Конструкция "There is/There are" — один из тех грамматических элементов английского языка, который кажется простым, но часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Это как научиться правильно держать ложку: кажется элементарным, но без этого навыка вы постоянно будете проливать суп. 🧩 Владение этой конструкцией открывает двери к естественной английской речи, позволяя описывать окружающий мир так, как это делают носители языка. Готовы разложить эту грамматическую головоломку по полочкам и перестать, наконец, путаться в том, когда использовать "is", а когда "are"?

Сущность конструкции There is/There are в английской речи

Конструкция "There is/There are" выполняет функцию, которую в русском языке мы часто выражаем фразами "есть", "имеется", "находится". Её основное назначение — сообщить о существовании или наличии чего-либо в определённом месте или времени.

В отличие от прямого перевода "там есть", который звучит неестественно для английского языка, "There is/There are" интегрирована в саму структуру предложения и часто является единственно верным способом выразить мысль о наличии предмета.

Мария Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню одну студентку, которая никак не могла привыкнуть к конструкции "There is/There are". Она упорно строила предложения по русской модели: "On the table is a book" вместо "There is a book on the table". На четвертом занятии я предложила ей простую технику: каждый раз, когда она хочет сказать "где-то что-то есть", начинать предложение с "There is/There are". Через неделю она прислала мне сообщение из кафе с фотографией и подписью: "There is a delicious cake on my plate!" — это была наша маленькая победа.

Когда мы используем "There is/There are", мы меняем фокус предложения. Вместо того чтобы говорить "A cat is under the table" (акцент на коте), мы говорим "There is a cat under the table" (акцент на наличии кота).

Русское предложение Прямой перевод (неправильно) Правильный перевод с There is/There are В комнате есть стол. In the room is a table. There is a table in the room. На улице много людей. On the street are many people. There are many people on the street. В холодильнике ничего нет. In the refrigerator is nothing. There is nothing in the refrigerator.

Эта конструкция также служит для введения новой информации в разговор. Когда вы хотите представить что-то новое слушателю, "There is/There are" становится идеальным инструментом.

Базовые правила использования There is/There are

Чтобы правильно использовать конструкцию "There is/There are", необходимо понимать несколько ключевых правил:

There is используется с единственным числом и неисчисляемыми существительными: There is a book on the shelf. There is some milk in the fridge.

используется с единственным числом и неисчисляемыми существительными: There is a book on the shelf. There is some milk in the fridge. There are используется с существительными во множественном числе: There are books on the shelf. There are many students in the class.

используется с существительными во множественном числе: There are books on the shelf. There are many students in the class. После "There is/There are" обычно следует неопределённый артикль (a/an) или количественные слова (some, many, a lot of), если речь идёт о чём-то, что вводится в разговор впервые.

Если предмет уже упоминался ранее, можно использовать определённый артикль the: There is the book you were looking for.

Интересная особенность этой конструкции — порядок слов. После "There is/There are" сначала идёт существительное (подлежащее), а затем обстоятельство места или времени:

There + is/are + существительное + обстоятельство места/времени

Например: There is a cat under the table. (Есть кот под столом.)

Отрицательная форма образуется путём добавления "not" после глагола:

There + is/are + not + существительное + обстоятельство места/времени

Например: There isn't a cat under the table. There aren't any books on the shelf.

Вопросительная форма создаётся путём инверсии:

Is/Are + there + существительное + обстоятельство места/времени?

Например: Is there a cat under the table? Are there any books on the shelf?

Алексей Петров, лингвист-практик Работая с бизнесменами, готовящимися к международным переговорам, я заметил интересную закономерность. Многие свободно использовали сложные бизнес-термины, но спотыкались на простой конструкции "There is/There are". Один клиент постоянно говорил "In our company exist five departments" вместо "There are five departments in our company". Мы разработали простую игру: каждый раз, начиная описывать свою компанию, он должен был представить, что показывает её иностранному партнёру впервые. "Смотрите, вот здесь у нас есть..." — это сразу переводилось в "There is/There are". Через месяц таких тренировок он провёл успешную презентацию для американских инвесторов, и конструкция "There is/There are" звучала в его речи совершенно естественно.

There is/There are в различных временах и формах

Хотя базовая форма "There is/There are" относится к настоящему времени (Present Simple), эта конструкция может использоваться во всех временах английского языка. 🕰️ Это значительно расширяет ваши возможности для описания наличия предметов или явлений в различных временных плоскостях.

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple There is/are There isn't/aren't Is/Are there? Past Simple There was/were There wasn't/weren't Was/Were there? Present Perfect There has/have been There hasn't/haven't been Has/Have there been? Past Perfect There had been There hadn't been Had there been? Future Simple There will be There won't be Will there be? Going to Future There is/are going to be There isn't/aren't going to be Is/Are there going to be?

Рассмотрим примеры использования в различных временах:

Present Simple : There is a book on the table. (На столе есть книга.)

: There is a book on the table. (На столе есть книга.) Past Simple : There were many people at the party yesterday. (Вчера на вечеринке было много людей.)

: There were many people at the party yesterday. (Вчера на вечеринке было много людей.) Present Perfect : There has been a misunderstanding between us. (Между нами произошло недоразумение.)

: There has been a misunderstanding between us. (Между нами произошло недоразумение.) Past Perfect : There had been a library here before they built the shopping center. (Здесь была библиотека до того, как построили торговый центр.)

: There had been a library here before they built the shopping center. (Здесь была библиотека до того, как построили торговый центр.) Future Simple : There will be a meeting tomorrow. (Завтра будет собрание.)

: There will be a meeting tomorrow. (Завтра будет собрание.) Going to Future: There is going to be a storm tonight. (Сегодня ночью будет гроза.)

Конструкция также может использоваться с модальными глаголами:

There must be a mistake in these calculations. (В этих расчётах должна быть ошибка.)

a mistake in these calculations. (В этих расчётах должна быть ошибка.) There might be some problems with the delivery. (Могут быть проблемы с доставкой.)

some problems with the delivery. (Могут быть проблемы с доставкой.) There should be enough food for everyone. (Должно хватить еды для всех.)

enough food for everyone. (Должно хватить еды для всех.) There can be up to 50 people in this room. (В этой комнате может быть до 50 человек.)

Важно помнить, что при использовании "There is/There are" в различных временах меняется только глагол "be", а слово "there" остаётся неизменным и всегда стоит в начале предложения.

Частые ошибки в использовании There is/There are

Даже опытные студенты допускают ошибки при использовании конструкции "There is/There are". Вот наиболее распространённые проблемы и способы их избежать:

1. Неправильное согласование с числом существительного

❌ There is many books on the shelf.

✅ There are many books on the shelf.

Запомните: "is" используется с единственным числом, "are" — с множественным. Если после "There is/There are" идёт несколько существительных, связанных союзом "and", используйте "are":

❌ There is a pen and two pencils on the desk.

✅ There are a pen and two pencils on the desk.

2. Ошибки с собирательными существительными

С собирательными существительными (family, team, group), которые грамматически являются единственным числом, но обозначают группу людей, используйте "is":

❌ There are a family living next door.

✅ There is a family living next door.

3. Неправильное использование артиклей

После "There is/There are" обычно используется неопределённый артикль для новой информации:

❌ There is the cat in the garden. (Если кот упоминается впервые)

✅ There is a cat in the garden.

4. Путаница с порядком слов в вопросах

❌ There is a book on the table?

✅ Is there a book on the table?

5. Ошибки в использовании с исчисляемыми существительными в единственном числе

❌ There are a student in the classroom.

✅ There is a student in the classroom.

6. Неправильное использование с "a lot of", "plenty of"

Здесь выбор между "is" и "are" зависит от того, исчисляемое или неисчисляемое существительное следует за этими выражениями:

✅ There is a lot of water. (неисчисляемое)

✅ There are a lot of books. (исчисляемое во множественном числе)

7. Согласование при перечислении

Когда перед первым существительным стоит "a lot of" или подобное выражение, согласование идёт по первому существительному:

✅ There are a lot of books and a magazine on the table.

✅ There is a book and many magazines on the table.

Избегая этих типичных ошибок, вы сможете значительно повысить грамотность своей английской речи и письма.

Практические упражнения для закрепления There is/There are

Теория без практики мертва. Чтобы конструкция "There is/There are" вошла в вашу речь на автоматическом уровне, предлагаю несколько эффективных упражнений. 🏋️‍♀️

Упражнение 1: Заполните пропуски

Вставьте "is" или "are" в следующие предложения:

There ____ a book on the table. There ____ three pens in the pencil case. There ____ some milk in the fridge. There ____ many people at the concert. There ____ a lot of traffic today.

Упражнение 2: Преобразование во времена

Измените следующие предложения, используя указанное время:

There is a cat in the garden. (Past Simple) → There are many books on the shelf. (Future Simple) → There is some milk in the fridge. (Present Perfect) → There are two cars in the garage. (Past Perfect) → There is a meeting today. (Going to Future) →

Упражнение 3: Формирование вопросов

Преобразуйте утвердительные предложения в вопросительные:

There is a dog in the yard. → There are five students in the classroom. → There was a party last night. → There will be a concert tomorrow. → There has been a problem with your order. →

Упражнение 4: Описание картинки

Возьмите любую фотографию комнаты или пейзажа и составьте минимум 10 предложений с "There is/There are", описывающих, что на ней изображено. Используйте различные предлоги места (on, under, next to, between, etc.).

Упражнение 5: Исправление ошибок

Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

There is many books on the table. There are a cat under the chair. Is there any milk in the fridge? There were a lot of traffic yesterday. There's two people waiting for you.

Упражнение 6: Практика речи

Опишите свою комнату или рабочее место, используя не менее 15 предложений с конструкцией "There is/There are". Запишите свою речь и проанализируйте ошибки.

Упражнение 7: Перевод с русского на английский

Переведите следующие предложения на английский, используя конструкцию "There is/There are":

На столе лежит книга. В нашем городе много парков. В холодильнике нет молока. В прошлом году здесь был магазин? Завтра будет дождь.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам освоить конструкцию "There is/There are" и начать использовать её естественно и без ошибок. Помните, что ключ к успеху — постоянная практика в различных контекстах.