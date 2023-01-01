logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Конструкция There is/There are в английском: правила и примеры
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык на начальном и среднем уровнях
  • Преподаватели английского языка, ищущие методы обучения грамматике

  • Взрослые, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке

    Конструкция "There is/There are" — один из тех грамматических элементов английского языка, который кажется простым, но часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Это как научиться правильно держать ложку: кажется элементарным, но без этого навыка вы постоянно будете проливать суп. 🧩 Владение этой конструкцией открывает двери к естественной английской речи, позволяя описывать окружающий мир так, как это делают носители языка. Готовы разложить эту грамматическую головоломку по полочкам и перестать, наконец, путаться в том, когда использовать "is", а когда "are"?

Сущность конструкции There is/There are в английской речи

Конструкция "There is/There are" выполняет функцию, которую в русском языке мы часто выражаем фразами "есть", "имеется", "находится". Её основное назначение — сообщить о существовании или наличии чего-либо в определённом месте или времени.

В отличие от прямого перевода "там есть", который звучит неестественно для английского языка, "There is/There are" интегрирована в саму структуру предложения и часто является единственно верным способом выразить мысль о наличии предмета.

Мария Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Помню одну студентку, которая никак не могла привыкнуть к конструкции "There is/There are". Она упорно строила предложения по русской модели: "On the table is a book" вместо "There is a book on the table". На четвертом занятии я предложила ей простую технику: каждый раз, когда она хочет сказать "где-то что-то есть", начинать предложение с "There is/There are". Через неделю она прислала мне сообщение из кафе с фотографией и подписью: "There is a delicious cake on my plate!" — это была наша маленькая победа.

Когда мы используем "There is/There are", мы меняем фокус предложения. Вместо того чтобы говорить "A cat is under the table" (акцент на коте), мы говорим "There is a cat under the table" (акцент на наличии кота).

Русское предложение Прямой перевод (неправильно) Правильный перевод с There is/There are
В комнате есть стол. In the room is a table. There is a table in the room.
На улице много людей. On the street are many people. There are many people on the street.
В холодильнике ничего нет. In the refrigerator is nothing. There is nothing in the refrigerator.

Эта конструкция также служит для введения новой информации в разговор. Когда вы хотите представить что-то новое слушателю, "There is/There are" становится идеальным инструментом.

Базовые правила использования There is/There are

Чтобы правильно использовать конструкцию "There is/There are", необходимо понимать несколько ключевых правил:

  • There is используется с единственным числом и неисчисляемыми существительными: There is a book on the shelf. There is some milk in the fridge.
  • There are используется с существительными во множественном числе: There are books on the shelf. There are many students in the class.
  • После "There is/There are" обычно следует неопределённый артикль (a/an) или количественные слова (some, many, a lot of), если речь идёт о чём-то, что вводится в разговор впервые.
  • Если предмет уже упоминался ранее, можно использовать определённый артикль the: There is the book you were looking for.

Интересная особенность этой конструкции — порядок слов. После "There is/There are" сначала идёт существительное (подлежащее), а затем обстоятельство места или времени:

There + is/are + существительное + обстоятельство места/времени

Например: There is a cat under the table. (Есть кот под столом.)

Отрицательная форма образуется путём добавления "not" после глагола:

There + is/are + not + существительное + обстоятельство места/времени

Например: There isn't a cat under the table. There aren't any books on the shelf.

Вопросительная форма создаётся путём инверсии:

Is/Are + there + существительное + обстоятельство места/времени?

Например: Is there a cat under the table? Are there any books on the shelf?

Алексей Петров, лингвист-практик

Работая с бизнесменами, готовящимися к международным переговорам, я заметил интересную закономерность. Многие свободно использовали сложные бизнес-термины, но спотыкались на простой конструкции "There is/There are". Один клиент постоянно говорил "In our company exist five departments" вместо "There are five departments in our company".

Мы разработали простую игру: каждый раз, начиная описывать свою компанию, он должен был представить, что показывает её иностранному партнёру впервые. "Смотрите, вот здесь у нас есть..." — это сразу переводилось в "There is/There are". Через месяц таких тренировок он провёл успешную презентацию для американских инвесторов, и конструкция "There is/There are" звучала в его речи совершенно естественно.

There is/There are в различных временах и формах

Хотя базовая форма "There is/There are" относится к настоящему времени (Present Simple), эта конструкция может использоваться во всех временах английского языка. 🕰️ Это значительно расширяет ваши возможности для описания наличия предметов или явлений в различных временных плоскостях.

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
Present Simple There is/are There isn't/aren't Is/Are there?
Past Simple There was/were There wasn't/weren't Was/Were there?
Present Perfect There has/have been There hasn't/haven't been Has/Have there been?
Past Perfect There had been There hadn't been Had there been?
Future Simple There will be There won't be Will there be?
Going to Future There is/are going to be There isn't/aren't going to be Is/Are there going to be?

Рассмотрим примеры использования в различных временах:

  • Present Simple: There is a book on the table. (На столе есть книга.)
  • Past Simple: There were many people at the party yesterday. (Вчера на вечеринке было много людей.)
  • Present Perfect: There has been a misunderstanding between us. (Между нами произошло недоразумение.)
  • Past Perfect: There had been a library here before they built the shopping center. (Здесь была библиотека до того, как построили торговый центр.)
  • Future Simple: There will be a meeting tomorrow. (Завтра будет собрание.)
  • Going to Future: There is going to be a storm tonight. (Сегодня ночью будет гроза.)

Конструкция также может использоваться с модальными глаголами:

  • There must be a mistake in these calculations. (В этих расчётах должна быть ошибка.)
  • There might be some problems with the delivery. (Могут быть проблемы с доставкой.)
  • There should be enough food for everyone. (Должно хватить еды для всех.)
  • There can be up to 50 people in this room. (В этой комнате может быть до 50 человек.)

Важно помнить, что при использовании "There is/There are" в различных временах меняется только глагол "be", а слово "there" остаётся неизменным и всегда стоит в начале предложения.

Частые ошибки в использовании There is/There are

Даже опытные студенты допускают ошибки при использовании конструкции "There is/There are". Вот наиболее распространённые проблемы и способы их избежать:

1. Неправильное согласование с числом существительного

  • ❌ There is many books on the shelf.
  • ✅ There are many books on the shelf.

Запомните: "is" используется с единственным числом, "are" — с множественным. Если после "There is/There are" идёт несколько существительных, связанных союзом "and", используйте "are":

  • ❌ There is a pen and two pencils on the desk.
  • ✅ There are a pen and two pencils on the desk.

2. Ошибки с собирательными существительными

С собирательными существительными (family, team, group), которые грамматически являются единственным числом, но обозначают группу людей, используйте "is":

  • ❌ There are a family living next door.
  • ✅ There is a family living next door.

3. Неправильное использование артиклей

После "There is/There are" обычно используется неопределённый артикль для новой информации:

  • ❌ There is the cat in the garden. (Если кот упоминается впервые)
  • ✅ There is a cat in the garden.

4. Путаница с порядком слов в вопросах

  • ❌ There is a book on the table?
  • ✅ Is there a book on the table?

5. Ошибки в использовании с исчисляемыми существительными в единственном числе

  • ❌ There are a student in the classroom.
  • ✅ There is a student in the classroom.

6. Неправильное использование с "a lot of", "plenty of"

Здесь выбор между "is" и "are" зависит от того, исчисляемое или неисчисляемое существительное следует за этими выражениями:

  • ✅ There is a lot of water. (неисчисляемое)
  • ✅ There are a lot of books. (исчисляемое во множественном числе)

7. Согласование при перечислении

Когда перед первым существительным стоит "a lot of" или подобное выражение, согласование идёт по первому существительному:

  • ✅ There are a lot of books and a magazine on the table.
  • ✅ There is a book and many magazines on the table.

Избегая этих типичных ошибок, вы сможете значительно повысить грамотность своей английской речи и письма.

Практические упражнения для закрепления There is/There are

Теория без практики мертва. Чтобы конструкция "There is/There are" вошла в вашу речь на автоматическом уровне, предлагаю несколько эффективных упражнений. 🏋️‍♀️

Упражнение 1: Заполните пропуски

Вставьте "is" или "are" в следующие предложения:

  1. There ____ a book on the table.
  2. There ____ three pens in the pencil case.
  3. There ____ some milk in the fridge.
  4. There ____ many people at the concert.
  5. There ____ a lot of traffic today.

Упражнение 2: Преобразование во времена

Измените следующие предложения, используя указанное время:

  1. There is a cat in the garden. (Past Simple) →
  2. There are many books on the shelf. (Future Simple) →
  3. There is some milk in the fridge. (Present Perfect) →
  4. There are two cars in the garage. (Past Perfect) →
  5. There is a meeting today. (Going to Future) →

Упражнение 3: Формирование вопросов

Преобразуйте утвердительные предложения в вопросительные:

  1. There is a dog in the yard. →
  2. There are five students in the classroom. →
  3. There was a party last night. →
  4. There will be a concert tomorrow. →
  5. There has been a problem with your order. →

Упражнение 4: Описание картинки

Возьмите любую фотографию комнаты или пейзажа и составьте минимум 10 предложений с "There is/There are", описывающих, что на ней изображено. Используйте различные предлоги места (on, under, next to, between, etc.).

Упражнение 5: Исправление ошибок

Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:

  1. There is many books on the table.
  2. There are a cat under the chair.
  3. Is there any milk in the fridge?
  4. There were a lot of traffic yesterday.
  5. There's two people waiting for you.

Упражнение 6: Практика речи

Опишите свою комнату или рабочее место, используя не менее 15 предложений с конструкцией "There is/There are". Запишите свою речь и проанализируйте ошибки.

Упражнение 7: Перевод с русского на английский

Переведите следующие предложения на английский, используя конструкцию "There is/There are":

  1. На столе лежит книга.
  2. В нашем городе много парков.
  3. В холодильнике нет молока.
  4. В прошлом году здесь был магазин?
  5. Завтра будет дождь.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам освоить конструкцию "There is/There are" и начать использовать её естественно и без ошибок. Помните, что ключ к успеху — постоянная практика в различных контекстах.

Освоение конструкции "There is/There are" — это маленькая, но значимая победа на пути к свободному владению английским языком. Эта грамматическая структура — одна из тех, что отличает речь новичка от речи уверенного пользователя языка. Практикуйте её в различных временах, задавайте вопросы, учитесь правильно согласовывать глагол с существительными, и вскоре вы заметите, насколько более естественно и уверенно звучит ваша речь. Ведь уметь грамотно сказать "There is/There are" — значит сделать первый шаг к тому, чтобы описывать мир так, как это делают носители языка.

Загрузка...