Конструкция There is/There are в английском: правила и примеры
Конструкция "There is/There are" — один из тех грамматических элементов английского языка, который кажется простым, но часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Это как научиться правильно держать ложку: кажется элементарным, но без этого навыка вы постоянно будете проливать суп. 🧩 Владение этой конструкцией открывает двери к естественной английской речи, позволяя описывать окружающий мир так, как это делают носители языка. Готовы разложить эту грамматическую головоломку по полочкам и перестать, наконец, путаться в том, когда использовать "is", а когда "are"?
Сущность конструкции There is/There are в английской речи
Конструкция "There is/There are" выполняет функцию, которую в русском языке мы часто выражаем фразами "есть", "имеется", "находится". Её основное назначение — сообщить о существовании или наличии чего-либо в определённом месте или времени.
В отличие от прямого перевода "там есть", который звучит неестественно для английского языка, "There is/There are" интегрирована в саму структуру предложения и часто является единственно верным способом выразить мысль о наличии предмета.
Мария Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Помню одну студентку, которая никак не могла привыкнуть к конструкции "There is/There are". Она упорно строила предложения по русской модели: "On the table is a book" вместо "There is a book on the table". На четвертом занятии я предложила ей простую технику: каждый раз, когда она хочет сказать "где-то что-то есть", начинать предложение с "There is/There are". Через неделю она прислала мне сообщение из кафе с фотографией и подписью: "There is a delicious cake on my plate!" — это была наша маленькая победа.
Когда мы используем "There is/There are", мы меняем фокус предложения. Вместо того чтобы говорить "A cat is under the table" (акцент на коте), мы говорим "There is a cat under the table" (акцент на наличии кота).
|Русское предложение
|Прямой перевод (неправильно)
|Правильный перевод с There is/There are
|В комнате есть стол.
|In the room is a table.
|There is a table in the room.
|На улице много людей.
|On the street are many people.
|There are many people on the street.
|В холодильнике ничего нет.
|In the refrigerator is nothing.
|There is nothing in the refrigerator.
Эта конструкция также служит для введения новой информации в разговор. Когда вы хотите представить что-то новое слушателю, "There is/There are" становится идеальным инструментом.
Базовые правила использования There is/There are
Чтобы правильно использовать конструкцию "There is/There are", необходимо понимать несколько ключевых правил:
- There is используется с единственным числом и неисчисляемыми существительными: There is a book on the shelf. There is some milk in the fridge.
- There are используется с существительными во множественном числе: There are books on the shelf. There are many students in the class.
- После "There is/There are" обычно следует неопределённый артикль (a/an) или количественные слова (some, many, a lot of), если речь идёт о чём-то, что вводится в разговор впервые.
- Если предмет уже упоминался ранее, можно использовать определённый артикль the: There is the book you were looking for.
Интересная особенность этой конструкции — порядок слов. После "There is/There are" сначала идёт существительное (подлежащее), а затем обстоятельство места или времени:
There + is/are + существительное + обстоятельство места/времени
Например: There is a cat under the table. (Есть кот под столом.)
Отрицательная форма образуется путём добавления "not" после глагола:
There + is/are + not + существительное + обстоятельство места/времени
Например: There isn't a cat under the table. There aren't any books on the shelf.
Вопросительная форма создаётся путём инверсии:
Is/Are + there + существительное + обстоятельство места/времени?
Например: Is there a cat under the table? Are there any books on the shelf?
Алексей Петров, лингвист-практик
Работая с бизнесменами, готовящимися к международным переговорам, я заметил интересную закономерность. Многие свободно использовали сложные бизнес-термины, но спотыкались на простой конструкции "There is/There are". Один клиент постоянно говорил "In our company exist five departments" вместо "There are five departments in our company".
Мы разработали простую игру: каждый раз, начиная описывать свою компанию, он должен был представить, что показывает её иностранному партнёру впервые. "Смотрите, вот здесь у нас есть..." — это сразу переводилось в "There is/There are". Через месяц таких тренировок он провёл успешную презентацию для американских инвесторов, и конструкция "There is/There are" звучала в его речи совершенно естественно.
There is/There are в различных временах и формах
Хотя базовая форма "There is/There are" относится к настоящему времени (Present Simple), эта конструкция может использоваться во всех временах английского языка. 🕰️ Это значительно расширяет ваши возможности для описания наличия предметов или явлений в различных временных плоскостях.
|Время
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|Present Simple
|There is/are
|There isn't/aren't
|Is/Are there?
|Past Simple
|There was/were
|There wasn't/weren't
|Was/Were there?
|Present Perfect
|There has/have been
|There hasn't/haven't been
|Has/Have there been?
|Past Perfect
|There had been
|There hadn't been
|Had there been?
|Future Simple
|There will be
|There won't be
|Will there be?
|Going to Future
|There is/are going to be
|There isn't/aren't going to be
|Is/Are there going to be?
Рассмотрим примеры использования в различных временах:
- Present Simple: There is a book on the table. (На столе есть книга.)
- Past Simple: There were many people at the party yesterday. (Вчера на вечеринке было много людей.)
- Present Perfect: There has been a misunderstanding between us. (Между нами произошло недоразумение.)
- Past Perfect: There had been a library here before they built the shopping center. (Здесь была библиотека до того, как построили торговый центр.)
- Future Simple: There will be a meeting tomorrow. (Завтра будет собрание.)
- Going to Future: There is going to be a storm tonight. (Сегодня ночью будет гроза.)
Конструкция также может использоваться с модальными глаголами:
- There must be a mistake in these calculations. (В этих расчётах должна быть ошибка.)
- There might be some problems with the delivery. (Могут быть проблемы с доставкой.)
- There should be enough food for everyone. (Должно хватить еды для всех.)
- There can be up to 50 people in this room. (В этой комнате может быть до 50 человек.)
Важно помнить, что при использовании "There is/There are" в различных временах меняется только глагол "be", а слово "there" остаётся неизменным и всегда стоит в начале предложения.
Частые ошибки в использовании There is/There are
Даже опытные студенты допускают ошибки при использовании конструкции "There is/There are". Вот наиболее распространённые проблемы и способы их избежать:
1. Неправильное согласование с числом существительного
- ❌ There is many books on the shelf.
- ✅ There are many books on the shelf.
Запомните: "is" используется с единственным числом, "are" — с множественным. Если после "There is/There are" идёт несколько существительных, связанных союзом "and", используйте "are":
- ❌ There is a pen and two pencils on the desk.
- ✅ There are a pen and two pencils on the desk.
2. Ошибки с собирательными существительными
С собирательными существительными (family, team, group), которые грамматически являются единственным числом, но обозначают группу людей, используйте "is":
- ❌ There are a family living next door.
- ✅ There is a family living next door.
3. Неправильное использование артиклей
После "There is/There are" обычно используется неопределённый артикль для новой информации:
- ❌ There is the cat in the garden. (Если кот упоминается впервые)
- ✅ There is a cat in the garden.
4. Путаница с порядком слов в вопросах
- ❌ There is a book on the table?
- ✅ Is there a book on the table?
5. Ошибки в использовании с исчисляемыми существительными в единственном числе
- ❌ There are a student in the classroom.
- ✅ There is a student in the classroom.
6. Неправильное использование с "a lot of", "plenty of"
Здесь выбор между "is" и "are" зависит от того, исчисляемое или неисчисляемое существительное следует за этими выражениями:
- ✅ There is a lot of water. (неисчисляемое)
- ✅ There are a lot of books. (исчисляемое во множественном числе)
7. Согласование при перечислении
Когда перед первым существительным стоит "a lot of" или подобное выражение, согласование идёт по первому существительному:
- ✅ There are a lot of books and a magazine on the table.
- ✅ There is a book and many magazines on the table.
Избегая этих типичных ошибок, вы сможете значительно повысить грамотность своей английской речи и письма.
Практические упражнения для закрепления There is/There are
Теория без практики мертва. Чтобы конструкция "There is/There are" вошла в вашу речь на автоматическом уровне, предлагаю несколько эффективных упражнений. 🏋️♀️
Упражнение 1: Заполните пропуски
Вставьте "is" или "are" в следующие предложения:
- There ____ a book on the table.
- There ____ three pens in the pencil case.
- There ____ some milk in the fridge.
- There ____ many people at the concert.
- There ____ a lot of traffic today.
Упражнение 2: Преобразование во времена
Измените следующие предложения, используя указанное время:
- There is a cat in the garden. (Past Simple) →
- There are many books on the shelf. (Future Simple) →
- There is some milk in the fridge. (Present Perfect) →
- There are two cars in the garage. (Past Perfect) →
- There is a meeting today. (Going to Future) →
Упражнение 3: Формирование вопросов
Преобразуйте утвердительные предложения в вопросительные:
- There is a dog in the yard. →
- There are five students in the classroom. →
- There was a party last night. →
- There will be a concert tomorrow. →
- There has been a problem with your order. →
Упражнение 4: Описание картинки
Возьмите любую фотографию комнаты или пейзажа и составьте минимум 10 предложений с "There is/There are", описывающих, что на ней изображено. Используйте различные предлоги места (on, under, next to, between, etc.).
Упражнение 5: Исправление ошибок
Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях:
- There is many books on the table.
- There are a cat under the chair.
- Is there any milk in the fridge?
- There were a lot of traffic yesterday.
- There's two people waiting for you.
Упражнение 6: Практика речи
Опишите свою комнату или рабочее место, используя не менее 15 предложений с конструкцией "There is/There are". Запишите свою речь и проанализируйте ошибки.
Упражнение 7: Перевод с русского на английский
Переведите следующие предложения на английский, используя конструкцию "There is/There are":
- На столе лежит книга.
- В нашем городе много парков.
- В холодильнике нет молока.
- В прошлом году здесь был магазин?
- Завтра будет дождь.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам освоить конструкцию "There is/There are" и начать использовать её естественно и без ошибок. Помните, что ключ к успеху — постоянная практика в различных контекстах.
Освоение конструкции "There is/There are" — это маленькая, но значимая победа на пути к свободному владению английским языком. Эта грамматическая структура — одна из тех, что отличает речь новичка от речи уверенного пользователя языка. Практикуйте её в различных временах, задавайте вопросы, учитесь правильно согласовывать глагол с существительными, и вскоре вы заметите, насколько более естественно и уверенно звучит ваша речь. Ведь уметь грамотно сказать "There is/There are" — значит сделать первый шаг к тому, чтобы описывать мир так, как это делают носители языка.