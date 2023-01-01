How Many vs Much: секреты выражения количества в английском

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык на уровне A2-B2

Преподаватели английского языка и методисты

Бизнесмены и профессионалы, желающие улучшить навыки общения на английском языке Путаница с количественными выражениями в английском языке способна превратить грамотного человека в заикающегося новичка за считанные секунды. "How many water do you need?" — и вот уже ваш собеседник морщится от грамматической ошибки. Правильное использование числительных и слов, обозначающих количество — один из краеугольных камней английской грамматики, который отделяет начинающих от уверенных пользователей языка. Давайте разберемся, как превратить эту зону затруднений в ваше конкурентное преимущество, будь то на экзамене IELTS или в повседневном общении с носителями языка. 📊

Основные правила выражения количества в английском

Прежде всего, необходимо понимать фундаментальное различие между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными в английском языке. Это критически важно для правильного выражения количества.

Исчисляемые существительные — это те, которые можно посчитать: один стол, два стула, три книги (one table, two chairs, three books).

Неисчисляемые существительные — это абстрактные понятия, материалы или вещества, которые нельзя посчитать: вода, информация, мука (water, information, flour).

Тип существительного Как выразить количество Примеры Исчисляемые many, few, a few, several, a couple of many books, few opportunities, a few people Неисчисляемые much, little, a little, some, a lot of much time, little water, a little patience Оба типа a lot of, lots of, plenty of, some, any a lot of students/knowledge, some cars/milk

Ключевое правило: с исчисляемыми существительными во множественном числе используйте слова для обозначения количества дискретных объектов, а с неисчисляемыми — слова для обозначения объема или массы.

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне обратился бизнесмен, который постоянно терпел неудачи на переговорах с американскими партнерами. Его речь была грамматически правильной, но что-то все равно звучало "неестественно". Проанализировав записи его разговоров, я обнаружила, что он систематически путал количественные выражения: говорил "much people" вместо "many people" и "many information" вместо "much information". Мы провели интенсивный курс по правилам выражения количества, после которого его речь стала звучать гораздо естественнее. На следующих переговорах американцы были удивлены его прогрессом, что в итоге помогло ему заключить важный контракт. Мелочи решают многое!

Важно также помнить о единственном и множественном числе. Исчисляемые существительные в единственном числе требуют артикля (a/an) или количественного числительного (one, two, etc.). Неисчисляемые существительные всегда используются без артикля, когда речь идет о веществе в общем.

✅ I need an apple. / I need some apples. (Исчисляемое)

✅ I need water. / I need some water. (Неисчисляемое)

❌ I need a water. (Неверно, если имеется в виду вещество)

Употребление much и many: когда и как использовать

Пожалуй, самая распространенная ошибка при выражении количества в английском — это путаница между "much" и "many". Запомните простое правило: "many" используется с исчисляемыми существительными, а "much" — с неисчисляемыми. 🧮

Many (много) используется с исчисляемыми существительными во множественном числе:

How many books do you have? (Сколько у тебя книг?)

There aren't many students in the classroom. (В классе не так много студентов.)

Many people prefer coffee to tea. (Многие люди предпочитают кофе чаю.)

Much (много) используется с неисчисляемыми существительными:

How much water do you need? (Сколько воды тебе нужно?)

There isn't much milk left. (Осталось не так много молока.)

Much information was unavailable. (Много информации было недоступно.)

Важно отметить, что в утвердительных предложениях "much" и "many" часто заменяются на "a lot of" или "lots of", особенно в разговорной речи.

Сравните:

❌ I have much money. (Звучит формально или устарело)

✅ I have a lot of money. (Естественное употребление)

Однако в отрицательных и вопросительных предложениях "much" и "many" используются чаще:

I don't have much time. (У меня не так много времени.)

Do you have many friends in London? (У тебя много друзей в Лондоне?)

Максим Петрович, лингвист и автор учебников по английскому языку Работая над адаптацией зарубежных сериалов, я столкнулся с интересным случаем. Переводчик постоянно переводил фразы с "a lot of" буквально как "много", не учитывая разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. В результате персонажи говорили фразы вроде "у меня много деньги" и "у него много друзья". Когда мы пересматривали перевод, я провел для команды мини-воркшоп по правилам употребления much/many и a lot of. Это сразу сделало диалоги более аутентичными. Один из актеров дубляжа позже признался, что этот урок помог ему и в реальном общении с иностранцами — он перестал бояться говорить о количестве и наконец-то почувствовал себя уверенно в этой теме. Грамматика может казаться скучной, но она непосредственно влияет на то, как нас воспринимают в реальном общении.

Правила few и little: тонкости применения

Пары "few/a few" и "little/a little" представляют особую сложность для изучающих английский язык. Разница между ними не только в том, с какими существительными они используются, но и в оттенках значения, которые они привносят. 📏

Выражение Тип существительного Значение Эмоциональный оттенок Few Исчисляемые Мало, недостаточно Отрицательный (акцент на недостаток) A few Исчисляемые Несколько, некоторое количество Положительный (акцент на наличие) Little Неисчисляемые Мало, недостаточно Отрицательный (акцент на недостаток) A little Неисчисляемые Немного, некоторое количество Положительный (акцент на наличие)

Few (мало) используется с исчисляемыми существительными и имеет негативный оттенок, подчеркивая недостаточность:

Few students passed the exam. (Мало студентов сдали экзамен — подчеркивается, что большинство не справилось.)

I have few opportunities to practice English. (У меня мало возможностей практиковать английский — акцент на нехватке.)

A few (несколько) также используется с исчисляемыми существительными, но имеет позитивный оттенок, указывая на наличие некоторого количества:

A few students passed the exam. (Несколько студентов сдали экзамен — подчеркивается, что кто-то все-таки справился.)

I have a few good friends. (У меня есть несколько хороших друзей — акцент на их наличии.)

Little (мало) используется с неисчисляемыми существительными и имеет негативный оттенок:

There is little hope of finding survivors. (Мало надежды найти выживших — подчеркивается практически полное отсутствие надежды.)

She has little patience with incompetence. (Она мало терпит некомпетентность — акцент на недостатке терпения.)

A little (немного) также используется с неисчисляемыми существительными, но с позитивным оттенком:

I have a little time before my meeting. (У меня есть немного времени до встречи — акцент на наличии некоторого количества времени.)

Could you give me a little help? (Не мог бы ты мне немного помочь? — предполагается, что помощь будет оказана.)

Обратите внимание, что эти нюансы могут существенно влиять на восприятие вашего высказывания. Сравните:

"I have little money" (У меня мало денег — звучит пессимистично, подчеркивая бедность.)

"I have a little money" (У меня есть немного денег — звучит оптимистично, подчеркивая, что какие-то средства все-таки имеются.)

Также важно помнить о выражениях "quite a few" (довольно много) и "quite a lot" (довольно много), которые, несмотря на включение слова "few", имеют значение "много".

Количественные числительные в английском языке

Количественные числительные в английском языке — это не просто цифры; это целая система с собственными правилами произношения, написания и употребления в предложениях. Освоение этой системы критически важно для точного выражения количества. 🔢

Начнем с основ: количественные числительные отвечают на вопрос "сколько?" и делятся на простые, производные и составные.

Простые числительные : one (1), two (2), three (3), four (4), five (5), six (6), seven (7), eight (8), nine (9), ten (10), eleven (11), twelve (12).

: one (1), two (2), three (3), four (4), five (5), six (6), seven (7), eight (8), nine (9), ten (10), eleven (11), twelve (12). Производные числительные : thirteen (13), fourteen (14), ..., twenty (20), thirty (30), ..., ninety (90).

: thirteen (13), fourteen (14), ..., twenty (20), thirty (30), ..., ninety (90). Составные числительные: twenty-one (21), thirty-two (32), one hundred and one (101) и т.д.

При написании составных числительных от 21 до 99 используйте дефис:

twenty-one (21)

ninety-nine (99)

При обозначении сотен используйте "and" между сотнями и десятками в британском английском, но это необязательно в американском:

British English: one hundred and twenty-five (125)

American English: one hundred twenty-five (125)

В больших числах каждые три разряда разделяются запятой в написании:

1,000 (one thousand)

10,000 (ten thousand)

100,000 (one hundred thousand)

1,000,000 (one million)

Важно помнить, что после количественных числительных существительное употребляется в единственном числе, если число равно 1, и во множественном числе в остальных случаях:

one book (одна книга)

two books (две книги)

zero books (ноль книг)

Однако, если речь идет о цене, времени или расстоянии, существительное может употребляться в единственном числе даже при числе больше 1:

five dollar bill (пятидолларовая купюра)

ten mile journey (десятимильное путешествие)

При указании на дробные числа используйте количественные числительные для числителя и порядковые для знаменателя, за исключением 1/2 (a half), 1/4 (a quarter):

1/3 — one third

2/5 — two fifths

3/4 — three quarters

Десятичные дроби читаются по цифрам с точкой "point" между целой и дробной частью:

0.5 — zero point five или point five

3.14 — three point one four

При обозначении возраста или времени часто используются следующие конструкции:

I am twenty-five years old. / I am twenty-five. (Мне двадцать пять лет.)

The meeting starts at three o'clock. (Встреча начинается в три часа.)

Практические примеры с количеством в повседневной речи

Теория без практики мертва, поэтому давайте рассмотрим, как количественные выражения используются в различных жизненных ситуациях. Это поможет вам закрепить правила и начать применять их более уверенно. 🛒

В магазине:

"I'd like two pounds of apples, please." (Я бы хотел два фунта яблок, пожалуйста.)

"How much does this cost?" (Сколько это стоит?)

"Do you have any whole wheat bread?" (У вас есть цельнозерновой хлеб?)

"I need a few potatoes and a little rice." (Мне нужно несколько картофелин и немного риса.)

В ресторане:

"Could I have a glass of water, please?" (Можно мне стакан воды, пожалуйста?)

"I'd like a little more sauce." (Я бы хотел еще немного соуса.)

"How many people are in your party?" (Сколько человек в вашей группе?)

"We'd like a table for four." (Нам нужен столик на четверых.)

На работе:

"How much time do we have for this project?" (Сколько времени у нас на этот проект?)

"There are a lot of emails to answer." (Есть много писем, на которые нужно ответить.)

"We need a few volunteers for this task." (Нам нужно несколько добровольцев для этой задачи.)

"How many employees work in this department?" (Сколько сотрудников работает в этом отделе?)

В путешествии:

"How much luggage can I bring?" (Сколько багажа я могу взять с собой?)

"How many days will you be staying?" (На сколько дней вы остановитесь?)

"There isn't much traffic today." (Сегодня не так много движения.)

"We need to exchange a few hundred dollars." (Нам нужно обменять несколько сотен долларов.)

В образовании:

"How much homework do we have?" (Сколько у нас домашнего задания?)

"There are many ways to solve this problem." (Есть много способов решить эту проблему.)

"I have a little difficulty understanding this concept." (У меня есть некоторые трудности с пониманием этой концепции.)

"How many students passed the exam?" (Сколько студентов сдали экзамен?)

Обратите внимание на идиоматические выражения с количественными словами:

"Once in a blue moon" (Очень редко, буквально "раз в синюю луну")

"A penny for your thoughts" (Что ты думаешь? буквально "пенни за твои мысли")

"At the eleventh hour" (В последний момент, буквально "в одиннадцатый час")

"Second to none" (Непревзойденный, буквально "никому не второй")

Также стоит запомнить несколько устойчивых фраз, которые помогут вам звучать более естественно:

"Plenty of time" (Достаточно времени)

"A great deal of effort" (Много усилий)

"A large number of participants" (Большое количество участников)

"A handful of examples" (Несколько примеров, буквально "горсть примеров")

"Tons of work" (Уйма работы, буквально "тонны работы")