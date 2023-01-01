Защита Java-приложений: полное руководство по JSSE и SSL/TLS

import javax.net.ssl.*; import java.io.*; public class SSLServer { public static void main(String[] args) { try { // Указываем параметры хранилища ключей System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", "/path/to/server.keystore"); System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "password"); // Создаем фабрику SSL-серверных сокетов SSLServerSocketFactory ssf = (SSLServerSocketFactory) SSLServerSocketFactory.getDefault(); SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) ssf.createServerSocket(8443); // Ограничиваем протоколы только безопасными версиями serverSocket.setEnabledProtocols(new String[] { "TLSv1.2", "TLSv1.3" }); System.out.println("SSL Server started on port 8443"); // Бесконечный цикл для обработки подключений while (true) { SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) serverSocket.accept(); System.out.println("Client connected: " + clientSocket.getInetAddress()); // Запускаем обработку клиента в отдельном потоке new Thread(() -> handleClient(clientSocket)).start(); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } private static void handleClient(SSLSocket socket) { try { // Получаем информацию о SSL-сессии SSLSession session = socket.getSession(); System.out.println("SSL Protocol: " + session.getProtocol()); System.out.println("Cipher Suite: " + session.getCipherSuite()); // Получаем потоки для чтения и записи BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(socket.getInputStream())); PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true); // Обрабатываем запросы клиента String inputLine; while ((inputLine = in.readLine()) != null) { System.out.println("Client message: " + inputLine); out.println("Server response: " + inputLine); if (inputLine.equals("exit")) { break; } } // Закрываем соединение socket.close(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }