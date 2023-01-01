JAX-WS в Java: мощный инструмент для создания SOAP веб-сервисов

Java Скопировать код

// Настройка безопасности на стороне сервера @WebService @SecurityDomain("other") @RolesAllowed({"admin", "manager"}) public class SecureFinancialService implements FinancialOperations { @WebMethod @RolesAllowed("admin") public TransactionResult transferFunds( @WebParam(name = "sourceAccount") String sourceAccount, @WebParam(name = "targetAccount") String targetAccount, @WebParam(name = "amount") BigDecimal amount) { // Логика перевода средств // ... } @WebMethod @RolesAllowed({"admin", "manager"}) public AccountBalance checkBalance( @WebParam(name = "accountNumber") String accountNumber) { // Проверка баланса // ... } } // Настройка клиента с безопасностью public class SecureClient { public static void main(String[] args) throws Exception { // Создание фабрики контекста безопасности LoginContext lc = new LoginContext("client-login", new UsernamePasswordCallbackHandler("admin", "password")); lc.login(); try { Subject.doAs(lc.getSubject(), new PrivilegedExceptionAction<Void>() { public Void run() throws Exception { // Создание клиента веб-сервиса URL wsdlUrl = new URL("https://secure-server:8443/financial?wsdl"); FinancialService service = new FinancialService(wsdlUrl); FinancialOperations port = service.getFinancialOperationsPort(); // Настройка SSL BindingProvider bp = (BindingProvider) port; bp.getRequestContext().put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, "https://secure-server:8443/financial"); // Вызов защищенного метода AccountBalance balance = port.checkBalance("1234567890"); System.out.println("Balance: " + balance.getAmount()); return null; } }); } finally { lc.logout(); } } }