IndexedDB: мощное хранилище данных в браузере для веб-разработки

class SynchronizationService { constructor(dbManager, apiService) { this.dbManager = dbManager; this.apiService = apiService; this.operationQueue = new OfflineOperationQueue(dbManager); this.isSynchronizing = false; // Подписываемся на изменение статуса сети networkStatus.addListener(isOnline => { if (isOnline && !this.isSynchronizing) { this.synchronize(); } }); } async synchronize() { if (this.isSynchronizing || !networkStatus.isOnline()) { return false; } this.isSynchronizing = true; let success = true; try { // Получаем все накопленные операции const operations = await this.operationQueue.getOperations(); // Сортируем операции по времени создания operations.sort((a, b) => a.timestamp – b.timestamp); // Обрабатываем операции последовательно for (const operation of operations) { try { let apiResult; switch (operation.type) { case 'create': apiResult = await this.apiService.create( operation.entity, operation.data ); break; case 'update': apiResult = await this.apiService.update( operation.entity, operation.data.id, operation.data ); break; case 'delete': apiResult = await this.apiService.delete( operation.entity, operation.data.id ); break; } // Если операция успешна, удаляем её из очереди await this.operationQueue.removeOperation(operation.id); // Если это была операция создания, обновляем ID в локальной БД if (operation.type === 'create' && apiResult && apiResult.id) { const db = await this.dbManager.open(); const transaction = db.transaction([operation.entity], 'readwrite'); const store = transaction.objectStore(operation.entity); // Заменяем временный ID на реальный от сервера await new Promise((resolve, reject) => { const getRequest = store.get(operation.data.id); getRequest.onsuccess = () => { const item = getRequest.result; if (item) { // Удаляем запись с временным ID store.delete(operation.data.id).onsuccess = () => { // Создаем новую запись с правильным ID item.id = apiResult.id; store.add(item).onsuccess = () => resolve(); }; } else { resolve(); } }; getRequest.onerror = () => reject(getRequest.error); }); } } catch (error) { console.error(`Failed to process operation ${operation.id}:`, error); // Увеличиваем счетчик попыток operation.attempts += 1; // Если слишком много попыток, помечаем операцию как проблемную if (operation.attempts >= 3) { // Можно добавить логику разрешения конфликтов или // уведомления пользователя console.warn(`Operation ${operation.id} failed too many times`); } await this.operationQueue.updateOperationAttempts( operation.id, operation.attempts ); success = false; } } // Загружаем новые данные с сервера await this.downloadLatestData(); } catch (error) { console.error('Synchronization failed:', error); success = false; } finally { this.isSynchronizing = false; } return success; } async downloadLatestData() { // Получаем последнюю метку времени синхронизации const lastSyncTimestamp = localStorage.getItem('lastSyncTimestamp') || 0; // Загружаем только изменения после последней синхронизации const entities = ['users', 'products', 'orders']; // список сущностей for (const entity of entities) { try { const updatedItems = await this.apiService.getUpdated( entity, lastSyncTimestamp ); if (updatedItems && updatedItems.length) { const db = await this.dbManager.open(); const transaction = db.transaction([entity], 'readwrite'); const store = transaction.objectStore(entity); // Обновляем или добавляем записи в локальную БД for (const item of updatedItems) { store.put(item); } } } catch (error) { console.error(`Failed to sync ${entity}:`, error); } } // Обновляем метку времени localStorage.setItem('lastSyncTimestamp', Date.now()); } // Метод для интеграции с формами и UI async processOfflineAction(type, entity, data) { // Добавляем операцию в очередь const operationId = await this.operationQueue.addOperation({ type, entity, data }); // Если мы онлайн, сразу запускаем синхронизацию if (networkStatus.isOnline()) { this.synchronize(); } return operationId; } } // Пример использования const apiService = { create: async (entity, data) => { const response = await fetch(`https://api.example.com/${entity}`, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(data) }); return response.json(); }, update: async (entity, id, data) => { const response = await fetch(`https://api.example.com/${entity}/${id}`, { method: 'PUT', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(data) }); return response.json(); }, delete: async (entity, id) => { const response = await fetch(`https://api.example.com/${entity}/${id}`, { method: 'DELETE' }); return response.status === 204 ? true : response.json(); }, getUpdated: async (entity, timestamp) => { const response = await fetch( `https://api.example.com/${entity}?updated_after=${timestamp}` ); return response.json(); } }; // Создаем сервис синхронизации const syncManager = new SynchronizationService(dbManager,