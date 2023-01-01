I wish: эффективное использование в английском для выражения желаний

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся совершенствованием навыков общения на английском языке Фраза "I wish" в английском языке — это грамматическая конструкция, способная передать целую гамму эмоций: от легкой ностальгии до глубокого сожаления о несбывшемся. Для многих изучающих английский это настоящий камень преткновения, вызывающий путаницу во временах и формах глаголов. Однако, освоив эту конструкцию, вы откроете для себя новый уровень выразительности в английской речи. Давайте разберемся, как правильно использовать "I wish" в различных контекстах, чтобы ваши высказывания звучали естественно и грамматически верно. 🌟

Основная функция I wish: выражение желаний и сожалений

Конструкция "I wish" является одним из ключевых инструментов сослагательного наклонения в английском языке. Её основное предназначение — выражать желания, которые противоречат реальности, или сожаления о том, что не произошло или не может произойти. Чтобы точно понимать, как работает эта конструкция, нужно осознавать её ключевое свойство: она всегда описывает ситуации, противоположные действительности. 📝

Грамматическая форма после "I wish" зависит от временного контекста и указывает на то, относится ли желание к настоящему, прошлому или будущему.

Настоящее время : используется Past Simple для выражения желания об изменении текущей ситуации

: используется Past Simple для выражения желания об изменении текущей ситуации Прошлое время : используется Past Perfect для выражения сожаления о том, что произошло или не произошло

: используется Past Perfect для выражения сожаления о том, что произошло или не произошло Будущее время: используется конструкция "would + глагол" для выражения желания о действии, которое кто-то мог бы совершить

Важно понимать, что "I wish" отличается от простого желания, выраженного, например, через "I want". Когда мы говорим "I want a new car", мы выражаем желание, которое потенциально может исполниться. Когда же мы говорим "I wish I had a new car", мы подразумеваем, что у нас нет новой машины, и мы сожалеем об этом.

Тип выражения Конструкция Пример Значение Реальное желание I want/would like + to-инфинитив I want to go to Paris. Желание, которое может осуществиться Нереальное желание (настоящее) I wish + Past Simple I wish I knew French. Желание, противоречащее нынешней реальности Сожаление о прошлом I wish + Past Perfect I wish I had studied harder. Сожаление о том, что уже произошло Желание о будущем I wish + would + глагол I wish it would stop raining. Желание о будущем изменении, часто выражает раздражение

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом Максимом, готовившимся к собеседованию в международную компанию. Он мог безупречно строить сложные предложения, но постоянно путался в конструкции "I wish". На одном из наших занятий я предложила ему представить параллельные вселенные: в одной — реальность, в другой — желаемое положение вещей. "Представь, что каждый раз, когда ты используешь 'I wish', ты стоишь на границе между этими мирами и указываешь на то, чего нет в твоей реальности, но хотелось бы иметь", — сказала я ему. Этот подход сработал мгновенно. Через неделю Максим не только правильно использовал эту конструкцию в речи, но и успешно прошел собеседование, где ему задали вопрос о его профессиональных сожалениях. Его ответ "I wish I had started learning programming earlier" прозвучал абсолютно естественно и грамматически верно.

I wish для нереальных ситуаций в настоящем времени

Когда мы используем "I wish" для выражения желаний в настоящем времени, мы фактически говорим о том, что хотели бы изменить текущую реальность. Грамматически это выражается использованием прошедшего времени (Past Simple) после "I wish". 🕰️

Структура предложения выглядит следующим образом:

I wish + подлежащее + глагол в Past Simple

Например:

I wish I spoke Spanish. (Я не говорю по-испански, но хотел бы уметь.)

I wish it wasn't so cold today. (Сегодня холодно, но я хотел бы, чтобы было теплее.)

I wish I had more free time. (У меня мало свободного времени, но я хотел бы иметь его больше.)

Обратите внимание на форму глагола "to be" в сослагательном наклонении. В формальном английском для всех лиц используется "were", хотя в разговорной речи допустимо использование "was" для первого и третьего лица единственного числа:

I wish I were/was rich. (Формально правильно "were", но часто используется "was")

I wish she were/was here. (Формально правильно "were", но часто используется "was")

При использовании модальных глаголов в конструкциях с "I wish" для настоящего времени также происходят определенные трансформации:

Модальный глагол (реальность) Форма после "I wish" Пример can could I wish I could swim. (Я не умею плавать, но хотел бы уметь.) must had to I wish I didn't have to work tomorrow. (Мне нужно работать завтра, но я предпочел бы не работать.) may/might could I wish I could go to the party tonight. (Я не могу пойти на вечеринку сегодня, но хотел бы.)

Важный нюанс: конструкция "I wish" часто выражает не просто желание, но и некоторое сожаление или разочарование по поводу существующего положения вещей. Это отличает её от конструкций с "I hope", которые обычно более оптимистичны и выражают надежду на будущее.

I wish о сожалениях в прошлом: структура и применение

Когда речь идет о сожалениях относительно прошлых событий, конструкция "I wish" используется с Past Perfect (прошедшим совершенным временем). Эта форма позволяет выразить сожаление о том, что уже произошло или не произошло в прошлом, и что теперь невозможно изменить. 🔄

Структура предложения имеет вид:

I wish + подлежащее + глагол в Past Perfect

Примеры:

I wish I had studied harder for the exam. (Я не учился усердно к экзамену и теперь жалею об этом.)

I wish we had met earlier. (Мы встретились не так рано, как могли бы, и я сожалею об этом.)

I wish I hadn't said that to her. (Я сказал ей что-то, о чем теперь жалею.)

Отрицательная форма в таких конструкциях указывает на сожаление о том, что что-то произошло, и желание, чтобы этого не случилось:

I wish I hadn't eaten so much cake. (Я съел много торта и сожалею об этом.)

I wish you hadn't told him our secret. (Ты рассказал ему наш секрет, и я жалею, что это произошло.)

Михаил Дубровский, переводчик и преподаватель английского На моей практике перевода деловых встреч я часто сталкивался с ситуациями, когда русскоговорящие бизнесмены неправильно формулировали фразы сожаления на английском. Однажды руководитель крупной компании пытался выразить сожаление о неудачной сделке, сказав: "I wish I never agreed to those terms". Я корректно перевел его мысль, но потом объяснил, что грамматически правильно было бы сказать: "I wish I had never agreed to those terms". Он был благодарен за замечание и попросил меня подготовить для него краткую памятку по использованию "I wish". Я составил для него карточки с типовыми бизнес-ситуациями, где можно применять "I wish" о прошлом. Через несколько недель на очередных переговорах он безупречно использовал конструкцию "I wish we had considered your proposal earlier", что произвело отличное впечатление на иностранных партнеров. Это показало мне, насколько важно не только знать грамматические правила, но и уметь их применять в профессиональной коммуникации.

Обратите внимание на отличие между использованием Past Simple и Past Perfect после "I wish":

I wish I had a car. (настоящее: у меня нет машины, но я хотел бы её иметь)

I wish I had had a car last year. (прошлое: в прошлом году у меня не было машины, и я сожалею об этом)

Эта конструкция особенно часто встречается при выражении сожалений о неудачном опыте или упущенных возможностях, поэтому её понимание критично для успешной коммуникации на темы, связанные с прошлыми событиями и решениями. 🎯

Выражение надежд на будущее с помощью I wish

Для выражения пожеланий относительно будущего, особенно когда речь идет о ситуациях, которые говорящий не может контролировать напрямую, используется конструкция "I wish + would". Эта форма часто передает оттенок раздражения или нетерпения и желание, чтобы что-то изменилось в будущем. 🔮

Структура предложения следующая:

I wish + подлежащее + would + глагол без to

Примеры:

I wish it would stop raining. (Я хотел бы, чтобы дождь прекратился.)

I wish they would be quiet. (Я хотел бы, чтобы они были тихими.)

I wish the bus would come soon. (Я хотел бы, чтобы автобус приехал скоро.)

Важный нюанс: конструкция с "would" обычно не используется, когда подлежащее в главной и придаточной частях совпадает. Вместо "I wish I would know the answer" правильнее сказать "I wish I knew the answer". Однако есть исключения, когда речь идет о привычках или поведении, которые говорящий хотел бы изменить в будущем:

I wish I wouldn't procrastinate so much. (Я хотел бы не откладывать дела так сильно.)

I wish I would stop biting my nails. (Я хотел бы перестать грызть ногти.)

Конструкция "I wish + would" также может выражать раздражение или критику относительно повторяющегося поведения:

I wish you would stop interrupting me. (Я хотел бы, чтобы ты перестал меня перебивать.)

I wish he would clean up after himself. (Я хотел бы, чтобы он убирал за собой.)

Для сравнения, когда мы хотим выразить более реалистичные и позитивные надежды на будущее, мы обычно используем "I hope" вместо "I wish":

I hope it will be sunny tomorrow. (Есть шанс, что завтра будет солнечно.)

I wish it would be sunny tomorrow. (Скорее всего, завтра будет пасмурно, и это меня раздражает.)

Таким образом, конструкция "I wish + would" помогает выразить желание о будущем изменении ситуации, которая в настоящее время нас не устраивает, часто с оттенком нетерпения или разочарования. 🌦️

Практические ситуации использования I wish в речи

Понимание теоретических правил использования "I wish" — лишь первый шаг. Чтобы действительно овладеть этой конструкцией, необходимо знать, как её применять в различных жизненных ситуациях. Ниже представлены типичные контексты, в которых использование "I wish" звучит естественно и уместно. 💬

В деловом общении:

I wish I had more time to complete this project. (Когда сроки проекта слишком сжатые.)

I wish we had discussed this earlier. (При обсуждении проблем, которые возникли из-за отсутствия своевременной коммуникации.)

I wish I could attend the conference, but I have prior commitments. (Отказ от приглашения с выражением сожаления.)

В личных беседах:

I wish you were here with me. (Выражение тоски по близкому человеку.)

I wish I had listened to your advice. (Признание ошибки.)

I wish I could help you, but I'm not sure how. (Выражение сочувствия при невозможности помочь.)

При размышлениях о жизни и самоанализе:

I wish I were more confident. (Самокритика и желание личностного роста.)

I wish I had pursued my passion for music when I was younger. (Размышления о жизненном пути.)

I wish things would get better soon. (Надежда на улучшение сложной ситуации.)

В негативных ситуациях и конфликтах:

I wish you would stop doing that. (Выражение раздражения повторяющимся поведением.)

I wish I hadn't said those hurtful things. (Сожаление о сказанном в порыве эмоций.)

I wish we could start over. (Желание разрешить конфликт.)

Коммуникативная ситуация Тип конструкции "I wish" Пример Собеседование О прошлом (Past Perfect) I wish I had gained more experience in project management. Деловая встреча О настоящем (Past Simple) I wish we had more resources for this initiative. Неформальный разговор О будущем (would) I wish the weather would improve for our weekend trip. Обсуждение проблем Комбинированное использование I wish I knew how to fix this, and I wish we had backed up the data.

Практическое освоение конструкции "I wish" происходит через регулярное использование в речи. Попробуйте составлять предложения с "I wish" в различных ситуациях вашей жизни, отмечая, где вы испытываете желания, противоречащие реальности, или сожаления о прошлом. Такая практика поможет вам интегрировать эту грамматическую структуру в свою повседневную английскую речь, сделав её более выразительной и естественной. 🌱