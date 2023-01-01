Фразовые глаголы come: 10 важнейших комбинаций для естественной речи#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне
- Люди, готовящиеся к международным экзаменам (например, IELTS)
Профессионалы, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке
Изучение фразовых глаголов — тот самый камень преткновения, который превращает "просто хорошее" знание английского в по-настоящему естественную речь. Фразовый глагол "come" занимает особое место в этом лингвистическом лабиринте: с ним англоязычный мир просыпается, встречается с друзьями и решает проблемы. Независимо от того, готовитесь ли вы к IELTS, хотите звучать увереннее на собеседовании или просто стремитесь понимать фильмы без субтитров — овладение всеми оттенками значений "come" станет вашим языковым суперпауэром. 🚀 Давайте разберём его до атомов и научимся использовать с филигранной точностью.
Фразовый глагол Come: базовые значения и формы
Фразовый глагол "come" — один из самых частотных и многогранных в английском языке. Его базовое значение "приходить, прибывать" трансформируется в десятки нюансов при добавлении различных предлогов и наречий.
Грамматически "come" ведёт себя как типичный английский глагол с неправильным спряжением:
- Come (настоящее время и инфинитив)
- Came (простое прошедшее время)
- Come (причастие прошедшего времени)
- Coming (причастие настоящего времени)
Важно отметить, что фразовый глагол "come" может быть как разделяемым, так и неразделяемым, в зависимости от конкретной комбинации. Рассмотрим его ключевые характеристики:
|Характеристика
|Описание
|Пример
|Разделяемость
|Некоторые комбинации могут быть разделены дополнением
|I'll come back tomorrow. / I'll come right back.
|Неразделяемость
|Некоторые комбинации не могут быть разделены
|We came across an old photo. (Нельзя: We came an old photo across.)
|Транзитивность
|Может требовать прямое дополнение
|She came into a large inheritance.
|Интранзитивность
|Может использоваться без дополнения
|Winter is coming.
При использовании фразового глагола "come" необходимо учитывать регистр речи. Некоторые комбинации уместны в формальных контекстах, другие — исключительно в разговорной речи. Например, "come forth" (выступать) звучит формально и даже архаично, в то время как "come over" (заходить в гости) — типично разговорное выражение.
Александр, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню своего студента Михаила, IT-специалиста, который готовился к собеседованию в международную компанию. Он отлично знал технический английский, но его речь звучала неестественно из-за отсутствия фразовых глаголов. Мы сосредоточились на глаголе "come" и его вариациях. Через месяц интенсивной практики Михаил не просто прошел собеседование — интервьюер-англичанин отметил его "природное" владение языком. Ключевым моментом была наша стратегия: вместо заучивания списков мы внедряли по 2-3 комбинации в неделю, создавая с ними диалоги на актуальные для Михаила темы. Фразовый глагол "come" стал его "входным билетом" в международную команду.
10 важнейших комбинаций фразового глагола Come
Освоив наиболее употребительные комбинации "come", вы сделаете свою речь более естественной и гибкой. Рассмотрим десять ключевых вариаций этого фразового глагола с примерами использования. 📝
Come across – случайно встретить, натолкнуться на что-то/кого-то
I came across an old photo album when I was cleaning the attic.
She comes across as very intelligent in interviews.
Come along – появляться; сопровождать; делать успехи
A better opportunity will come along soon.
Why don't you come along with us to the concert?
Come back – возвращаться (физически или метафорически)
The memories came back to me when I visited my childhood home.
I'll come back to this point later in my presentation.
Come down with – заболеть
She's come down with the flu and won't be at work today.
Come forward – выступить, заявить о себе публично
Several witnesses have come forward with new information.
Come off – отделяться; производить впечатление; сойти с дистанции
The button came off my coat.
He comes off as arrogant sometimes.
Come on – начинаться; торопить кого-то; подбадривать
The rain came on suddenly.
Come on! We'll be late for the movie!
Come out – выходить; становиться известным; раскрывать свою сексуальную ориентацию
Her new book comes out next month.
The truth finally came out during the investigation.
Come over – заходить в гости; внезапно почувствовать
Would you like to come over for dinner tomorrow?
A strange feeling came over me when I entered the house.
Come up with – придумать, предложить (идею, решение)
We need to come up with a new marketing strategy.
She came up with an ingenious solution to the problem.
Каждая из этих комбинаций может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Для полноценного владения фразовым глаголом "come" необходимо не просто запоминать определения, но практиковать их использование в разных речевых ситуациях.
Обратите внимание на стилистические особенности: некоторые комбинации, например "come down with", типичны для разговорной речи, в то время как "come forward" часто используется в более формальных контекстах, особенно в новостных сводках и юридической сфере.
Come up/down/in: особенности использования в речи
Направительные частицы up, down и in в сочетании с глаголом "come" формируют устойчивые конструкции с разнообразными значениями. Понимание нюансов их употребления крайне важно для естественного звучания речи. 🧭
Come up
"Come up" — одна из самых многозначных комбинаций, имеющая следующие ключевые значения:
- Подниматься, всходить: The sun comes up at 6 AM.
- Приближаться, приходить: My birthday is coming up next week.
- Возникать (о теме, вопросе): His name came up during our conversation.
- Появляться (неожиданно): A new opportunity came up, so I had to change my plans.
- Продвигаться (по карьерной лестнице): He came up through the ranks quickly.
Come down
"Come down" демонстрирует не менее богатую семантику:
- Спускаться: Please come down from there, it's dangerous!
- Уменьшаться, снижаться: Prices have come down since last year.
- Сводиться к чему-то: It all comes down to making the right choice.
- Заболевать: He's come down with a bad cold.
- Принимать строгие меры: The authorities came down hard on tax evaders.
Come in
"Come in" обычно связан с входом в какое-либо пространство (физическое или метафорическое):
- Входить: Please come in and make yourself comfortable.
- Прибывать (о транспорте): The train came in 20 minutes late.
- Занимать место (в соревновании): She came in third in the competition.
- Поступать (о информации): Reports are coming in about a major accident.
- Начинать участвовать: This is where legal experts come in.
|Фразовый глагол
|Переносные значения
|Регистр речи
|Типичные контексты
|Come up
|Возникать, появляться
|Универсальный
|Бизнес, повседневное общение
|Come down
|Снижаться, заболевать
|Преимущественно разговорный
|Обсуждение цен, здоровья
|Come in
|Вступать, участвовать
|Универсальный
|Деловые ситуации, спорт
При использовании этих фразовых глаголов важно учитывать, что они часто встречаются в устойчивых выражениях и идиомах. Например:
- "When it comes down to it" (когда дело доходит до сути)
- "Come up trumps" (преуспеть неожиданно)
- "Come in handy" (оказаться полезным)
Эти комбинации с "come" являются краеугольными камнями естественной английской речи. Особенно важно отметить, что они часто используются в ситуациях, которые сложно описать прямыми эквивалентами в других языках.
Идиомы с фразовым глаголом Come в повседневности
Идиоматические выражения с фразовым глаголом "come" — ключевой маркер продвинутого владения английским. Такие выражения делают речь живой и образной, но их значение часто нельзя вывести из составляющих частей. 🧩
Рассмотрим наиболее употребительные идиомы, которые встречаются в повседневном общении:
Come to terms with – смириться, принять ситуацию
It took him years to come to terms with his parents' divorce.
Come to light – стать известным, обнаружиться
New evidence has come to light that could change the outcome of the trial.
Come to one's senses – образумиться, прийти в себя
I hope he'll come to his senses and apologize for his behavior.
Come in handy – оказаться полезным
Those Spanish lessons really came in handy when I visited Barcelona.
Come full circle – вернуться к исходной точке
After living abroad for twenty years, she's come full circle and moved back to her hometown.
Come clean – признаться, рассказать правду
After months of denials, he finally came clean about the affair.
Come into play – начать действовать, вступить в силу
This is where experience comes into play.
Come of age – достичь совершеннолетия; созреть
The tech industry has truly come of age in the last decade.
Елена, переводчик-синхронист
Работая на международной конференции в Лондоне, я столкнулась с ситуацией, когда спикер буквально засыпал речь идиомами с "come". Он говорил о компании, которая "came out of nowhere" (появилась неожиданно), затем "came under fire" (подверглась критике), но в итоге "came into its own" (нашла свою нишу). Моим спасением стал не словарный запас, а понимание контекста и глубокое знание оттенков значений "come". Участники даже не заметили моего мгновенного переключения между этими выражениями, хотя дословно перевести их было невозможно. Секрет успешного перевода идиом — не в заучивании списков, а в погружении в их культурный контекст через фильмы, подкасты и живое общение с носителями.
Для эффективного использования идиом с "come" полезно знать их регистр речи. Например, "come clean" и "come in handy" типичны для неформального общения, в то время как "come to light" и "come into play" уместны в более формальных контекстах, включая деловую и академическую сферы.
Интересно отметить, что многие идиомы с "come" имеют глубокие исторические корни. Так, выражение "come full circle" происходит из представления о цикличности времени, а "come of age" отражает давнюю культурную традицию отмечать переход от детства к взрослости.
Практикуйте использование этих выражений в повседневных ситуациях. Начните с 1-2 идиом и постепенно увеличивайте их количество в своей активной лексике. Особенно эффективно использовать их в письменной речи, чтобы закрепить правильное употребление.
Практические упражнения для закрепления фразового глагола
Теоретическое знание фразовых глаголов должно подкрепляться регулярной практикой. Предлагаю комплекс упражнений, который поможет интегрировать вариации "come" в вашу активную речь. 💪
Упражнение 1: Заполните пропуски
Вставьте подходящие частицы, чтобы завершить фразовый глагол "come":
- I accidentally came ____ your old letters while cleaning the attic. (across)
- The truth about the scandal finally came ____ last week. (out)
- Our team needs to come ____ with a new marketing strategy. (up)
- She came ____ with a terrible cold after getting caught in the rain. (down)
- Why don't you come ____ for dinner tonight? (over)
Упражнение 2: Перефразирование
Замените подчеркнутые фразы подходящими вариантами фразового глагола "come":
- I unexpectedly encountered my old schoolteacher at the supermarket. (came across)
- The prices are decreasing since the new policy was introduced. (coming down)
- We need to devise a solution to this problem quickly. (come up with)
- She finally admitted to taking the money. (came clean)
- This topic will appear in the next meeting. (come up)
Упражнение 3: Ситуационные диалоги
Составьте короткие диалоги, используя указанные фразовые глаголы:
- come across (в ситуации нахождения старой фотографии)
- come over (приглашение на ужин)
- come down with (объяснение отсутствия на работе)
- come up with (мозговой штурм для решения проблемы)
- come to terms with (принятие трудной жизненной ситуации)
Упражнение 4: Исправление ошибок
Найдите и исправьте ошибки в использовании фразового глагола "come":
- I will come over with you to the meeting. (come along/with)
- She came across to me as very intelligent. (came across as)
- We came in a problem while testing the software. (came across)
- The movie comes out in theaters since last Friday. (came out/has been out since)
- He came down a terrible flu last week. (came down with)
Упражнение 5: Трансформация времен
Измените время глагола в предложениях, сохраняя значение:
- I came across an interesting article yesterday. → I often ____ interesting articles in this magazine.
- She is coming down with something. → She ____ something last week too.
- The truth will come out eventually. → The truth ____ eventually, just be patient.
- We came up with a brilliant idea. → We always ____ brilliant ideas when we work together.
- The subject came up during dinner. → This subject always ____ during family dinners.
Для максимальной эффективности выполняйте эти упражнения регулярно, уделяя особое внимание тем комбинациям, которые вызывают наибольшие трудности. Записывайте собственные примеры использования фразового глагола "come" в личном дневнике идиом.
Помните, что для успешного освоения фразовых глаголов необходима регулярная практика в контексте. Смотрите фильмы и сериалы на английском языке, обращая внимание на использование "come", читайте аутентичные тексты и практикуйтесь в разговорной речи с носителями языка или другими изучающими.
Фразовый глагол "come" — настоящий лингвистический хамелеон, способный приобретать десятки оттенков значений. Освоив его многочисленные комбинации, вы получаете доступ к аутентичной англоязычной коммуникации. Вместо механического заучивания списков, стройте свою стратегию на частом использовании в речи, постепенно добавляя новые комбинации в активный словарь. Помните: каждый успешно использованный фразовый глагол — это маленькая победа над формальным, "учебниковым" английским и шаг к языку, на котором действительно говорят его носители.