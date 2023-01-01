Фразовые глаголы come: 10 важнейших комбинаций для естественной речи

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Люди, готовящиеся к международным экзаменам (например, IELTS)

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Изучение фразовых глаголов — тот самый камень преткновения, который превращает "просто хорошее" знание английского в по-настоящему естественную речь. Фразовый глагол "come" занимает особое место в этом лингвистическом лабиринте: с ним англоязычный мир просыпается, встречается с друзьями и решает проблемы. Независимо от того, готовитесь ли вы к IELTS, хотите звучать увереннее на собеседовании или просто стремитесь понимать фильмы без субтитров — овладение всеми оттенками значений "come" станет вашим языковым суперпауэром. 🚀 Давайте разберём его до атомов и научимся использовать с филигранной точностью.

Фразовый глагол Come: базовые значения и формы

Фразовый глагол "come" — один из самых частотных и многогранных в английском языке. Его базовое значение "приходить, прибывать" трансформируется в десятки нюансов при добавлении различных предлогов и наречий.

Грамматически "come" ведёт себя как типичный английский глагол с неправильным спряжением:

Come (настоящее время и инфинитив)

Came (простое прошедшее время)

Come (причастие прошедшего времени)

Coming (причастие настоящего времени)

Важно отметить, что фразовый глагол "come" может быть как разделяемым, так и неразделяемым, в зависимости от конкретной комбинации. Рассмотрим его ключевые характеристики:

Характеристика Описание Пример Разделяемость Некоторые комбинации могут быть разделены дополнением I'll come back tomorrow. / I'll come right back. Неразделяемость Некоторые комбинации не могут быть разделены We came across an old photo. (Нельзя: We came an old photo across.) Транзитивность Может требовать прямое дополнение She came into a large inheritance. Интранзитивность Может использоваться без дополнения Winter is coming.

При использовании фразового глагола "come" необходимо учитывать регистр речи. Некоторые комбинации уместны в формальных контекстах, другие — исключительно в разговорной речи. Например, "come forth" (выступать) звучит формально и даже архаично, в то время как "come over" (заходить в гости) — типично разговорное выражение.

Александр, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню своего студента Михаила, IT-специалиста, который готовился к собеседованию в международную компанию. Он отлично знал технический английский, но его речь звучала неестественно из-за отсутствия фразовых глаголов. Мы сосредоточились на глаголе "come" и его вариациях. Через месяц интенсивной практики Михаил не просто прошел собеседование — интервьюер-англичанин отметил его "природное" владение языком. Ключевым моментом была наша стратегия: вместо заучивания списков мы внедряли по 2-3 комбинации в неделю, создавая с ними диалоги на актуальные для Михаила темы. Фразовый глагол "come" стал его "входным билетом" в международную команду.

10 важнейших комбинаций фразового глагола Come

Освоив наиболее употребительные комбинации "come", вы сделаете свою речь более естественной и гибкой. Рассмотрим десять ключевых вариаций этого фразового глагола с примерами использования. 📝

Come across – случайно встретить, натолкнуться на что-то/кого-то I came across an old photo album when I was cleaning the attic. She comes across as very intelligent in interviews. Come along – появляться; сопровождать; делать успехи A better opportunity will come along soon. Why don't you come along with us to the concert? Come back – возвращаться (физически или метафорически) The memories came back to me when I visited my childhood home. I'll come back to this point later in my presentation. Come down with – заболеть She's come down with the flu and won't be at work today. Come forward – выступить, заявить о себе публично Several witnesses have come forward with new information. Come off – отделяться; производить впечатление; сойти с дистанции The button came off my coat. He comes off as arrogant sometimes. Come on – начинаться; торопить кого-то; подбадривать The rain came on suddenly. Come on! We'll be late for the movie! Come out – выходить; становиться известным; раскрывать свою сексуальную ориентацию Her new book comes out next month. The truth finally came out during the investigation. Come over – заходить в гости; внезапно почувствовать Would you like to come over for dinner tomorrow? A strange feeling came over me when I entered the house. Come up with – придумать, предложить (идею, решение) We need to come up with a new marketing strategy. She came up with an ingenious solution to the problem.

Каждая из этих комбинаций может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Для полноценного владения фразовым глаголом "come" необходимо не просто запоминать определения, но практиковать их использование в разных речевых ситуациях.

Обратите внимание на стилистические особенности: некоторые комбинации, например "come down with", типичны для разговорной речи, в то время как "come forward" часто используется в более формальных контекстах, особенно в новостных сводках и юридической сфере.

Come up/down/in: особенности использования в речи

Направительные частицы up, down и in в сочетании с глаголом "come" формируют устойчивые конструкции с разнообразными значениями. Понимание нюансов их употребления крайне важно для естественного звучания речи. 🧭

Come up

"Come up" — одна из самых многозначных комбинаций, имеющая следующие ключевые значения:

Подниматься, всходить : The sun comes up at 6 AM.

: The sun comes up at 6 AM. Приближаться, приходить : My birthday is coming up next week.

: My birthday is coming up next week. Возникать (о теме, вопросе) : His name came up during our conversation.

: His name came up during our conversation. Появляться (неожиданно) : A new opportunity came up, so I had to change my plans.

: A new opportunity came up, so I had to change my plans. Продвигаться (по карьерной лестнице): He came up through the ranks quickly.

Come down

"Come down" демонстрирует не менее богатую семантику:

Спускаться : Please come down from there, it's dangerous!

: Please come down from there, it's dangerous! Уменьшаться, снижаться : Prices have come down since last year.

: Prices have come down since last year. Сводиться к чему-то : It all comes down to making the right choice.

: It all comes down to making the right choice. Заболевать : He's come down with a bad cold.

: He's come down with a bad cold. Принимать строгие меры: The authorities came down hard on tax evaders.

Come in

"Come in" обычно связан с входом в какое-либо пространство (физическое или метафорическое):

Входить : Please come in and make yourself comfortable.

: Please come in and make yourself comfortable. Прибывать (о транспорте) : The train came in 20 minutes late.

: The train came in 20 minutes late. Занимать место (в соревновании) : She came in third in the competition.

: She came in third in the competition. Поступать (о информации) : Reports are coming in about a major accident.

: Reports are coming in about a major accident. Начинать участвовать: This is where legal experts come in.

Фразовый глагол Переносные значения Регистр речи Типичные контексты Come up Возникать, появляться Универсальный Бизнес, повседневное общение Come down Снижаться, заболевать Преимущественно разговорный Обсуждение цен, здоровья Come in Вступать, участвовать Универсальный Деловые ситуации, спорт

При использовании этих фразовых глаголов важно учитывать, что они часто встречаются в устойчивых выражениях и идиомах. Например:

"When it comes down to it" (когда дело доходит до сути)

"Come up trumps" (преуспеть неожиданно)

"Come in handy" (оказаться полезным)

Эти комбинации с "come" являются краеугольными камнями естественной английской речи. Особенно важно отметить, что они часто используются в ситуациях, которые сложно описать прямыми эквивалентами в других языках.

Идиомы с фразовым глаголом Come в повседневности

Идиоматические выражения с фразовым глаголом "come" — ключевой маркер продвинутого владения английским. Такие выражения делают речь живой и образной, но их значение часто нельзя вывести из составляющих частей. 🧩

Рассмотрим наиболее употребительные идиомы, которые встречаются в повседневном общении:

Come to terms with – смириться, принять ситуацию It took him years to come to terms with his parents' divorce.

Come to light – стать известным, обнаружиться New evidence has come to light that could change the outcome of the trial.

Come to one's senses – образумиться, прийти в себя I hope he'll come to his senses and apologize for his behavior.

Come in handy – оказаться полезным Those Spanish lessons really came in handy when I visited Barcelona.

Come full circle – вернуться к исходной точке After living abroad for twenty years, she's come full circle and moved back to her hometown.

Come clean – признаться, рассказать правду After months of denials, he finally came clean about the affair.

Come into play – начать действовать, вступить в силу This is where experience comes into play.

Come of age – достичь совершеннолетия; созреть The tech industry has truly come of age in the last decade.

Елена, переводчик-синхронист Работая на международной конференции в Лондоне, я столкнулась с ситуацией, когда спикер буквально засыпал речь идиомами с "come". Он говорил о компании, которая "came out of nowhere" (появилась неожиданно), затем "came under fire" (подверглась критике), но в итоге "came into its own" (нашла свою нишу). Моим спасением стал не словарный запас, а понимание контекста и глубокое знание оттенков значений "come". Участники даже не заметили моего мгновенного переключения между этими выражениями, хотя дословно перевести их было невозможно. Секрет успешного перевода идиом — не в заучивании списков, а в погружении в их культурный контекст через фильмы, подкасты и живое общение с носителями.

Для эффективного использования идиом с "come" полезно знать их регистр речи. Например, "come clean" и "come in handy" типичны для неформального общения, в то время как "come to light" и "come into play" уместны в более формальных контекстах, включая деловую и академическую сферы.

Интересно отметить, что многие идиомы с "come" имеют глубокие исторические корни. Так, выражение "come full circle" происходит из представления о цикличности времени, а "come of age" отражает давнюю культурную традицию отмечать переход от детства к взрослости.

Практикуйте использование этих выражений в повседневных ситуациях. Начните с 1-2 идиом и постепенно увеличивайте их количество в своей активной лексике. Особенно эффективно использовать их в письменной речи, чтобы закрепить правильное употребление.

Практические упражнения для закрепления фразового глагола

Теоретическое знание фразовых глаголов должно подкрепляться регулярной практикой. Предлагаю комплекс упражнений, который поможет интегрировать вариации "come" в вашу активную речь. 💪

Упражнение 1: Заполните пропуски

Вставьте подходящие частицы, чтобы завершить фразовый глагол "come":

I accidentally came ____ your old letters while cleaning the attic. (across) The truth about the scandal finally came ____ last week. (out) Our team needs to come ____ with a new marketing strategy. (up) She came ____ with a terrible cold after getting caught in the rain. (down) Why don't you come ____ for dinner tonight? (over)

Упражнение 2: Перефразирование

Замените подчеркнутые фразы подходящими вариантами фразового глагола "come":

I unexpectedly encountered my old schoolteacher at the supermarket. (came across) The prices are decreasing since the new policy was introduced. (coming down) We need to devise a solution to this problem quickly. (come up with) She finally admitted to taking the money. (came clean) This topic will appear in the next meeting. (come up)

Упражнение 3: Ситуационные диалоги

Составьте короткие диалоги, используя указанные фразовые глаголы:

come across (в ситуации нахождения старой фотографии) come over (приглашение на ужин) come down with (объяснение отсутствия на работе) come up with (мозговой штурм для решения проблемы) come to terms with (принятие трудной жизненной ситуации)

Упражнение 4: Исправление ошибок

Найдите и исправьте ошибки в использовании фразового глагола "come":

I will come over with you to the meeting. (come along/with) She came across to me as very intelligent. (came across as) We came in a problem while testing the software. (came across) The movie comes out in theaters since last Friday. (came out/has been out since) He came down a terrible flu last week. (came down with)

Упражнение 5: Трансформация времен

Измените время глагола в предложениях, сохраняя значение:

I came across an interesting article yesterday. → I often ____ interesting articles in this magazine. She is coming down with something. → She ____ something last week too. The truth will come out eventually. → The truth ____ eventually, just be patient. We came up with a brilliant idea. → We always ____ brilliant ideas when we work together. The subject came up during dinner. → This subject always ____ during family dinners.

Для максимальной эффективности выполняйте эти упражнения регулярно, уделяя особое внимание тем комбинациям, которые вызывают наибольшие трудности. Записывайте собственные примеры использования фразового глагола "come" в личном дневнике идиом.

Помните, что для успешного освоения фразовых глаголов необходима регулярная практика в контексте. Смотрите фильмы и сериалы на английском языке, обращая внимание на использование "come", читайте аутентичные тексты и практикуйтесь в разговорной речи с носителями языка или другими изучающими.