Fetch API в JavaScript: простые запросы вместо сложного кода

// Универсальный клиент для API на основе Fetch class ApiClient { constructor(baseUrl = '', defaultOptions = {}) { this.baseUrl = baseUrl; this.defaultOptions = defaultOptions; } async request(endpoint, options = {}) { const url = this.baseUrl + endpoint; const fetchOptions = { ...this.defaultOptions, ...options }; // Добавляем обработку таймаутов const { timeout = 10000 } = fetchOptions; const controller = new AbortController(); const { signal } = controller; if (fetchOptions.signal) { // Если уже есть signal, создаем композитный fetchOptions.signal.addEventListener('abort', () => controller.abort()); } fetchOptions.signal = signal; const timeoutId = setTimeout(() => controller.abort(), timeout); try { const response = await fetch(url, fetchOptions); clearTimeout(timeoutId); // Стандартная обработка ошибок if (!response.ok) { let errorMessage; try { const errorData = await response.json(); errorMessage = errorData.message || response.statusText; } catch { errorMessage = response.statusText; } throw new Error(`HTTP ошибка! Статус: ${response.status}, Сообщение: ${errorMessage}`); } // Определяем тип ответа const contentType = response.headers.get('content-type') || ''; if (contentType.includes('application/json')) { return await response.json(); } else if (contentType.includes('text/')) { return await response.text(); } else { return await response.blob(); } } catch (error) { clearTimeout(timeoutId); if (error.name === 'AbortError') { throw new Error(`Запрос отменен: ${error.message || 'превышен таймаут'}`); } throw error; } } // Удобные методы для разных HTTP-методов get(endpoint, options = {}) { return this.request(endpoint, { ...options, method: 'GET' }); } post(endpoint, data, options = {}) { return this.request(endpoint, { ...options, method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', ...options.headers }, body: JSON.stringify(data) }); } put(endpoint, data, options = {}) { return this.request(endpoint, { ...options, method: 'PUT', headers: { 'Content-Type': 'application/json', ...options.headers }, body: JSON.stringify(data) }); } delete(endpoint, options = {}) { return this.request(endpoint, { ...options, method: 'DELETE' }); } } // Использование const api = new ApiClient('https://api.example.com'); // GET-запрос api.get('/users') .then(users => console.log(users)) .catch(error => console.error(error)); // POST-запрос api.post('/users', { name: 'Иван', email: 'ivan@example.com' }) .then(newUser => console.log(newUser)) .catch(error => console.error(error));