Глагол walk в английском языке: все значения и формы применения

Переводчики и профессионалы, работающие с текстами на английском языке, нуждающиеся в понимании нюансов лексики. Глагол «walk» — пожалуй, один из самых универсальных и многогранных в английском языке. Что может быть проще, чем ходить? Однако за этим базовым действием скрывается невероятное богатство форм, значений и выражений. От простой физической активности до метафорических выражений жизненного пути — «walk» встречается повсеместно и часто вызывает затруднения у изучающих язык. Если вы хотите свободно говорить по-английски, понимание всех нюансов использования этого слова станет настоящим прорывом в вашей языковой компетенции. Давайте разберёмся, как правильно употреблять «walk» во всех его проявлениях! 🚶‍♂️

Базовые значения и формы глагола walk в английском языке

Глагол «walk» в своём базовом значении означает «ходить, идти пешком». Это один из фундаментальных глаголов движения в английском языке, который обозначает перемещение на своих двоих в неспешном темпе.

Основные значения глагола «walk» включают:

Передвигаться пешком: I walk to work every morning (Я хожу на работу пешком каждое утро)

Выгуливать кого-то: She walks her dog twice a day (Она выгуливает свою собаку дважды в день)

Сопровождать кого-то: May I walk you home? (Могу я проводить тебя домой?)

Бродить, прогуливаться: We walked around the park for an hour (Мы гуляли по парку час)

Существуют также более специализированные значения:

Двигаться определённым образом: She walks with grace (Она ходит грациозно)

Во сне: He was known to walk in his sleep (Было известно, что он ходит во сне)

Оставлять без наказания: The suspect might walk free (Подозреваемый может остаться безнаказанным)

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала работать с продвинутыми студентами, я заметила интересную тенденцию. Многие из них, свободно владеющие грамматикой и имеющие богатый словарный запас, часто неправильно использовали глагол "walk". Например, одна моя студентка постоянно говорила "I walked in the forest for mushrooms" вместо "I went to the forest to pick mushrooms". Это натолкнуло меня на мысль создать целый урок, посвящённый только глаголу "walk" и его оттенкам значений. После этого урока студенты всегда удивлялись: "Как простой глагол 'ходить' может иметь столько значений и нюансов!" Это хорошо демонстрирует, что даже базовые глаголы требуют особого внимания при изучении языка.

Важно отличать «walk» от других глаголов движения:

Глагол Основное значение Пример использования Walk Идти пешком (обычный темп) We walked along the beach. Run Бежать (быстрый темп) He runs every morning. Jog Бегать трусцой She jogs in the park. Stroll Прогуливаться (очень медленно) We strolled through the city center. Wander Бродить (без цели) I wandered around the museum.

Грамматические формы слова walk и их применение

Для правильного использования глагола «walk» необходимо знать все его грамматические формы. Как правильный глагол, «walk» образует формы по стандартным правилам английской грамматики.

Основные формы глагола «walk»:

Инфинитив (Infinitive): to walk — ходить

to walk — ходить Простое настоящее (Present Simple): walk/walks — хожу/ходит

walk/walks — хожу/ходит Простое прошедшее (Past Simple): walked — ходил

walked — ходил Причастие прошедшего времени (Past Participle): walked — ходивший

walked — ходивший Причастие настоящего времени (Present Participle): walking — ходящий

Рассмотрим применение глагола «walk» в различных временах английского языка:

Время Форма Пример Перевод Present Simple walk/walks I walk to school every day. Я хожу в школу каждый день. Present Continuous am/is/are walking She is walking in the park now. Она гуляет в парке сейчас. Past Simple walked They walked 5 miles yesterday. Вчера они прошли 5 миль. Past Continuous was/were walking I was walking when it started to rain. Я гулял, когда начался дождь. Present Perfect have/has walked She has walked the entire trail. Она прошла весь маршрут. Future Simple will walk We will walk there tomorrow. Мы пойдём туда завтра пешком.

При использовании глагола «walk» в различных конструкциях могут возникать особенности:

Герундий: Walking is good for your health (Ходьба полезна для здоровья)

Walking is good for your health (Ходьба полезна для здоровья) Инфинитив цели: I came to walk with you (Я пришёл, чтобы погулять с тобой)

I came to walk with you (Я пришёл, чтобы погулять с тобой) Повелительное наклонение: Walk slower, please! (Иди медленнее, пожалуйста!)

Walk slower, please! (Иди медленнее, пожалуйста!) Условное наклонение: If I had more time, I would walk instead of taking a bus (Если бы у меня было больше времени, я бы шёл пешком вместо того, чтобы ехать на автобусе)

Обратите внимание на предлоги, часто используемые с глаголом «walk»:

walk to — идти к (месту): She walks to the office every day

— идти к (месту): She walks to the office every day walk through — проходить через: We walked through the forest

— проходить через: We walked through the forest walk across — переходить: He walked across the street

— переходить: He walked across the street walk along — идти вдоль: They walked along the river

— идти вдоль: They walked along the river walk around — ходить по: We walked around the city center

Фразовые глаголы с компонентом walk и их значения

Фразовые глаголы с компонентом «walk» существенно обогащают словарный запас и позволяют выражать мысли более точно и идиоматично. В английском языке существует множество таких комбинаций, каждая со своим уникальным значением. 🔤

Основные фразовые глаголы с «walk»:

walk away — уходить, отказываться от чего-либо She walked away from the argument (Она ушла от спора) He walked away from a promising career (Он отказался от многообещающей карьеры)

walk back — возвращаться пешком, отступать от своих слов We'll have to walk back from the station (Нам придется идти от станции пешком) The politician had to walk back his controversial statement (Политику пришлось отказаться от своего спорного заявления)

walk in — входить без предупреждения, заявляться She walked in without knocking (Она вошла без стука) I walked in on them having an argument (Я случайно застал их во время ссоры)

walk into — случайно попасть в ситуацию, войти куда-либо He walked into a trap (Он попал в ловушку) She walked into the room confidently (Она уверенно вошла в комнату)

walk off — уйти, избавиться от чего-то с помощью ходьбы He walked off his anger (Он прогулялся, чтобы успокоиться) The team walked off the field in protest (Команда в знак протеста покинула поле)

walk on — продолжать идти, не останавливаясь We have to walk on despite the rain (Мы должны продолжать идти, несмотря на дождь)

walk out — уходить в знак протеста, покидать The employees walked out during negotiations (Сотрудники ушли во время переговоров) He walked out on his family (Он бросил свою семью)

walk over — легко победить кого-то, доминировать Our team walked over the opposition (Наша команда легко победила соперников)

walk through — объяснять шаг за шагом, проходить через что-то The instructor walked us through the procedure (Инструктор объяснил нам процедуру шаг за шагом) We walked through the problem together (Мы разобрали проблему вместе)

walk up — подходить, подниматься пешком She walked up to the speaker after the presentation (Она подошла к выступающему после презентации) We had to walk up five flights of stairs (Нам пришлось подняться пешком на пятый этаж)

Михаил Соколов, переводчик технической документации В моей карьере был случай, который навсегда изменил моё отношение к фразовым глаголам с "walk". Я работал над переводом руководства по программному обеспечению и наткнулся на фразу: "The system will walk you through the installation process". Не обращая особого внимания на контекст, я перевёл это как "Система проведёт вас через процесс установки". Мой редактор вернул текст с комментарием: "Это не простое 'проведение', а пошаговая инструкция с объяснениями – 'walk through' означает детальное руководство". Это был момент озарения. После этого я составил для себя глоссарий фразовых глаголов с "walk" и заметил, что качество моих переводов значительно улучшилось, особенно технических и образовательных материалов, где нюансы имеют решающее значение.

Особенности употребления фразовых глаголов с «walk»:

Некоторые фразовые глаголы могут быть разделяемыми: She walked her ideas through или She walked through her ideas

Контекст часто определяет точное значение фразового глагола

В разных вариантах английского (британском, американском) могут быть небольшие различия в употреблении

Некоторые фразовые глаголы имеют как буквальное, так и переносное значение: walk away может означать как физическое удаление, так и отказ от чего-либо

Walk как существительное: особенности использования

Слово «walk» в английском языке функционирует не только как глагол, но и как существительное с разнообразными значениями. Понимание этих значений поможет вам более точно выражать свои мысли и лучше понимать английскую речь. 🚶‍♀️

Основные значения существительного «walk»:

Прогулка, поход: Let's go for a walk in the park (Давай прогуляемся в парке)

Let's go for a walk in the park (Давай прогуляемся в парке) Способ ходьбы: I recognized him by his distinctive walk (Я узнал его по характерной походке)

I recognized him by his distinctive walk (Я узнал его по характерной походке) Пешеходная дорожка, тропа: There's a scenic walk along the coast (Вдоль побережья есть живописная тропа)

There's a scenic walk along the coast (Вдоль побережья есть живописная тропа) Расстояние: It's only a five-minute walk from here (Отсюда всего пять минут ходьбы)

It's only a five-minute walk from here (Отсюда всего пять минут ходьбы) Сфера деятельности, образ жизни: People from all walks of life (Люди из всех слоёв общества)

В зависимости от контекста, существительное «walk» может иметь различные предложные сочетания:

Сочетание Значение Пример a walk in the park что-то лёгкое, не требующее усилий The test was a walk in the park for him. a walk of life сфера деятельности, социальный слой The event attracted people from all walks of life. a walk on the wild side рискованное или необычное поведение Taking that job was really a walk on the wild side for her. a walk down memory lane воспоминание о прошлом The old photos provided a pleasant walk down memory lane. a walk-in (как прилагательное) то, что не требует предварительной записи The clinic offers walk-in appointments.

В различных контекстах «walk» как существительное может требовать определённых предлогов:

go for a walk — идти на прогулку

— идти на прогулку take a walk — прогуляться

— прогуляться on a walk — во время прогулки

— во время прогулки during a walk — во время прогулки

В мире природы и животных существительное «walk» имеет специальные значения:

Название мест для прогулок животных: elephant walk, dog walk

elephant walk, dog walk Термин в кинологии: The judge evaluated the dog's walk during the show (Судья оценивал походку собаки во время выставки)

В техническом контексте существительное «walk» может означать:

Особый тип движения в робототехнике: The robot performs a bipedal walk (Робот осуществляет двуногую ходьбу)

The robot performs a bipedal walk (Робот осуществляет двуногую ходьбу) В компьютерных науках: tree walk, graph walk (обход дерева, обход графа)

Множественная форма «walks» также имеет особые значения:

Территория для прогулок: palace walks, city walks

palace walks, city walks Регулярные маршруты: He has his morning walks (У него есть свои утренние маршруты для прогулок)

Устойчивые выражения и идиомы со словом walk

Английский язык богат устойчивыми выражениями и идиомами со словом «walk», которые придают речи выразительность и природность. Знание этих выражений поможет вам звучать как носитель языка и лучше понимать контекст разговора. 💬

Наиболее распространённые идиомы с «walk»:

walk the talk — соответствовать своим словам, делать то, что обещаешь A good leader must walk the talk (Хороший лидер должен соответствовать своим словам)

walk on eggshells — быть чрезвычайно осторожным в своих действиях или словах I feel like I'm walking on eggshells around him lately (Я чувствую, что мне приходится быть предельно осторожным рядом с ним в последнее время)

walk in someone's shoes — поставить себя на чьё-то место, посмотреть с чьей-то точки зрения You can't understand him until you walk in his shoes (Ты не сможешь понять его, пока не окажешься на его месте)

walk all over someone — пользоваться кем-то, помыкать кем-то Don't let them walk all over you (Не позволяй им помыкать тобой)

walk free — быть освобождённым, избежать наказания Despite the evidence, the suspect walked free (Несмотря на доказательства, подозреваемый избежал наказания)

walk on air — быть очень счастливым, парить от счастья She's been walking on air since she got the promotion (Она просто парит от счастья с тех пор, как получила повышение)

walk a fine line — балансировать между двумя крайностями, находиться в деликатной ситуации The diplomat walks a fine line between loyalty to his country and international relations (Дипломат балансирует между верностью своей стране и международными отношениями)

walk of shame — возвращение домой утром в одежде предыдущего дня (обычно после незапланированной ночёвки у кого-то) He did the walk of shame back to his apartment the next morning (На следующее утро ему пришлось совершить "постыдное возвращение" в свою квартиру)

Существуют также устойчивые выражения с «walk», которые часто используются в повседневной речи:

walk it off — прогуляться, чтобы избавиться от негативных эмоций или физического дискомфорта If you're upset, just walk it off (Если ты расстроен, просто прогуляйся, и это пройдёт)

walk the beat — патрулировать (о полицейском) The police officer walks the beat in this neighborhood (Полицейский патрулирует этот район)

walk the plank — быть принуждённым к опасному или неприятному действию After the mistake, the CEO made him walk the plank (После ошибки генеральный директор вынудил его уйти)

walk the dog — выгуливать собаку (также название трюка с йо-йо) I have to walk the dog before going to bed (Мне нужно выгулять собаку перед сном)

walk of life — сфера деятельности, профессия, социальное положение People from all walks of life attended the festival (На фестивале присутствовали люди из всех слоёв общества)

Интересные культурные и исторические выражения с «walk»:

walk the line — придерживаться правил, вести себя правильно (популяризировано одноимённой песней Джонни Кэша) I find it hard to walk the line when everyone around me is breaking the rules (Мне трудно придерживаться правил, когда все вокруг меня их нарушают)

walk with God — вести праведную, религиозную жизнь He tries to walk with God in all his actions (Он старается следовать воле Божьей во всех своих действиях)

walk down the aisle — выйти замуж, жениться They are planning to walk down the aisle next spring (Они планируют пожениться следующей весной)

moon walk — особый тип танцевального движения, популяризированного Майклом Джексоном He surprised everyone with a perfect moon walk at the party (Он удивил всех идеальным мун-вок на вечеринке)

Выражения из сферы бизнеса и карьеры:

walk into a job — легко получить работу With his qualifications, he walked into the job (С его квалификацией он без труда получил эту работу)

walk away with — легко выиграть или получить She walked away with the first prize (Она легко получила первый приз)