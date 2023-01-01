Онлайн-чат на сайте: как увеличить конверсию до 45% без усилий

Для кого эта статья:

Владельцы и управляющие интернет-магазинов

Специалисты по маркетингу и продажам

Разработчики и администраторы веб-сайтов Онлайн-чат на вашем сайте — это не просто модная фишка, а мощный инструмент конверсии. Представьте: посетитель в шаге от покупки, но у него возник вопрос. Без чата он, скорее всего, закроет вкладку и уйдет к конкурентам. С чатом — получит мгновенный ответ и завершит сделку. По данным исследований, сайты с интегрированным чатом демонстрируют рост конверсии до 45% и увеличение среднего чека на 15-20%. Давайте разберемся, как правильно внедрить этот инструмент и превратить посетителей в лояльных клиентов. 🚀

Зачем нужна интеграция онлайн-чата на веб-сайт

Интеграция чата на сайт — это не вопрос "хочу/не хочу", а необходимость для бизнеса, который стремится к росту в цифровой среде. Давайте рассмотрим ключевые преимущества, которые дает онлайн-чат: 💬

Мгновенная коммуникация : 79% клиентов предпочитают чат другим каналам связи из-за скорости получения ответа

: 79% клиентов предпочитают чат другим каналам связи из-за скорости получения ответа Повышение конверсии : своевременная помощь в чате может увеличить конверсию до 45%

: своевременная помощь в чате может увеличить конверсию до 45% Персонализация общения : операторы видят историю взаимодействия с клиентом, что позволяет адаптировать подход

: операторы видят историю взаимодействия с клиентом, что позволяет адаптировать подход Снижение нагрузки на колл-центр : до 60% стандартных запросов могут быть обработаны через чат

: до 60% стандартных запросов могут быть обработаны через чат Сбор аналитических данных: понимание потребностей клиентов через анализ частых вопросов

Анна Светлова, руководитель отдела продаж интернет-магазина Когда мы только запустили интернет-магазин мебели, наша конверсия едва достигала 1,2%. Клиенты часто не завершали оформление заказа из-за вопросов по доставке и сборке. После внедрения чата ситуация кардинально изменилась. Помню первую неделю: оператор ответил клиенту, который сомневался в покупке дивана за 86000 рублей. Пять минут консультации — и заказ оформлен! За первый месяц конверсия выросла до 3,8%, а средний чек увеличился на 23%. Самое удивительное — 40% клиентов, обратившихся в чат, совершают покупку в течение часа.

Внедрение онлайн-чата особенно критично для определенных типов бизнеса:

Тип бизнеса Почему чат необходим Потенциальный эффект Интернет-магазины Клиенты часто имеют вопросы о товаре непосредственно перед покупкой Рост конверсии до 35%, снижение процента брошенных корзин на 15-20% SaaS-сервисы Необходимость демонстрации функционала в реальном времени Увеличение числа регистраций на 25%, сокращение оттока на 18% Финансовые услуги Требуется моментальная консультация по сложным продуктам Рост одобрений заявок на 22%, повышение лояльности на 30% Туристические сервисы Клиенты часто нуждаются в дополнительной информации перед бронированием Рост завершенных бронирований на 28%, увеличение upsell на 15%

Обзор популярных сервисов для чата онлайн

Выбор правильного сервиса онлайн-чата — фундамент успешной коммуникационной стратегии. На рынке представлено множество решений, каждое со своими особенностями. Проанализируем топовые сервисы, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для своего бизнеса. 🔍

Сервис Особенности Интеграции Стоимость (в мес.) Оптимально для JivoSite Мультиканальность, автоматические триггеры, мобильное приложение CRM, мессенджеры, email от $13 Малый и средний бизнес LiveChat Расширенная аналитика, кастомизация, автоматизация Shopify, Magento, Salesforce от $19 Средний и крупный бизнес Tawk.to Полностью бесплатное решение, неограниченное число агентов WordPress, Shopify, Joomla Бесплатно Стартапы, микробизнес Tidio Встроенные чат-боты, визуальный редактор сценариев WooCommerce, BigCommerce от $18 E-commerce Zendesk Chat Часть экосистемы Zendesk, глубокая аналитика CRM, helpdesk-системы от $14 Бизнес с развитой службой поддержки

При выборе сервиса онлайн-чата обратите внимание на ключевые критерии:

Масштабируемость — возможность расширения функционала с ростом бизнеса

— возможность расширения функционала с ростом бизнеса Интеграции — совместимость с вашей CRM и другими системами

— совместимость с вашей CRM и другими системами Автоматизация — наличие чат-ботов и триггерных сценариев

— наличие чат-ботов и триггерных сценариев Аналитика — глубина доступных отчетов и метрик

— глубина доступных отчетов и метрик Мобильность — качество мобильного приложения для операторов

— качество мобильного приложения для операторов Локализация — поддержка необходимых языков

Дмитрий Волков, технический директор После месяца тестирования пяти разных чат-сервисов я пришел к неожиданному выводу. Изначально мы рассматривали только премиальные решения с расширенной аналитикой, считая бесплатные варианты несерьезными. Для теста интегрировал Tawk.to "для галочки", ожидая разочароваться. Но именно этот сервис показал лучшее время отклика на нашем высоконагруженном сайте — 0,8 секунды против 1,5-2,3 у платных конкурентов. Нагрузочное тестирование выявило, что при 1000 одновременных посетителей Tawk.to сохранял стабильность, в то время как один из премиальных сервисов за $50/месяц давал сбои. Это напомнило мне, что дорого не значит оптимально, а бесплатно не значит плохо.

Дополнительные факторы при выборе сервиса:

Проверьте качество технической поддержки сервиса — напишите в их собственный чат Оцените скорость загрузки чат-виджета на вашем сайте Изучите возможности настройки внешнего вида под ваш брендбук Протестируйте работу сервиса на мобильных устройствах Проанализируйте возможности сбора данных о посетителях

Как настроить чат поддержки: технические аспекты

Корректная настройка чата — залог его эффективной работы. Несмотря на различия между сервисами, существует универсальный алгоритм настройки, который поможет избежать типичных ошибок. 🛠️

Рассмотрим пошаговый процесс настройки на примере наиболее популярных решений:

Регистрация и выбор тарифа Создайте учетную запись в выбранном сервисе

Выберите оптимальный тарифный план (начните с базового с возможностью апгрейда)

Заполните данные о компании и настройте основные параметры аккаунта Настройка внешнего вида Загрузите логотип компании (рекомендуемый размер 250х250 пикселей)

Установите цветовую схему в соответствии с брендбуком (основной и акцентный цвет)

Выберите оптимальное расположение виджета (правый нижний угол показывает наивысшую конверсию)

Настройте приветственное сообщение (должно быть кратким и содержать призыв к действию) Добавление операторов Пригласите сотрудников через email

Настройте рабочие часы для каждого оператора

Распределите отделы и зоны ответственности

Создайте готовые шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы Настройка автоматизации Создайте триггеры для автоматического приветствия посетителей

Настройте чат-бот для работы в нерабочее время

Создайте сценарии квалификации лидов

Настройте правила маршрутизации обращений между операторами

Особое внимание уделите настройке интеграций. Чат, работающий изолированно от других систем, теряет значительную часть своей эффективности:

CRM-системы — позволяют сохранять историю общения с клиентом и автоматически создавать контакты

— позволяют сохранять историю общения с клиентом и автоматически создавать контакты Аналитические сервисы — интеграция с Google Analytics для отслеживания конверсий через чат

— интеграция с Google Analytics для отслеживания конверсий через чат Мессенджеры — объединение всех каналов коммуникации в одном интерфейсе

— объединение всех каналов коммуникации в одном интерфейсе Helpdesk-системы — для создания тикетов из сложных обращений

— для создания тикетов из сложных обращений E-commerce платформы — для доступа к данным о заказах клиента прямо в чате

Технические параметры, которые необходимо учесть при настройке:

Скорость загрузки виджета (оптимально — до 300 мс)

Поддержка мобильных устройств (адаптивный дизайн)

Совместимость с используемой CMS

Корректная работа с SSL-сертификатом

Поддержка мультидоменности (если актуально)

Добавление чата на веб-сайт: код и виджеты

После выбора и настройки сервиса наступает этап интеграции чата непосредственно на сайт. Процесс может различаться в зависимости от используемой платформы, но основные принципы остаются неизменными. 🖥️

Существует несколько способов интеграции онлайн-чата на веб-сайт:

JavaScript-код — универсальный метод для любого типа сайтов Плагины/модули — специализированные решения для популярных CMS API-интеграция — продвинутый вариант для кастомных решений Google Tag Manager — для сайтов, использующих данную систему управления тегами

Рассмотрим базовый способ интеграции через JavaScript-код:

Войдите в административную панель выбранного чат-сервиса Найдите раздел "Интеграция" или "Установка" Скопируйте предоставленный JavaScript-код Добавьте код непосредственно перед закрывающим тегом </body> на всех страницах сайта

Пример кода для JivoSite:

HTML Скопировать код <!-- Begin JivoSite code --> <script type="text/javascript"> (function(){ var widget_id = 'XXXXXXXXXXXXXXX'; var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = '//code.jivosite.com/script/widget/'+widget_id; var ss = document.getElementsByTagName('script')[0]; ss.parentNode.insertBefore(s, ss); })(); </script> <!-- End JivoSite code -->

Для популярных CMS существуют специальные плагины, значительно упрощающие интеграцию:

CMS Способ интеграции Особенности WordPress Установка плагина через админ-панель Простая настройка без редактирования кода, автообновления Shopify Установка приложения из маркетплейса Интеграция с каталогом товаров, корзиной и заказами 1C-Битрикс Установка модуля из маркетплейса решений Интеграция с бизнес-процессами и CRM Wix Добавление через App Market Визуальное редактирование без доступа к коду OpenCart Установка модуля расширения Интеграция с заказами и личным кабинетом

При интеграции чата через API вы получаете максимальную гибкость настройки. Этот метод подходит для сайтов с нестандартной архитектурой или при необходимости глубокой кастомизации:

Возможность передачи дополнительных данных о пользователе

Программное управление видимостью и поведением чата

Создание кастомных триггеров на основе действий пользователя

Интеграция с закрытыми корпоративными системами

Технические нюансы, которые следует учитывать при добавлении кода чата:

Правильное размещение кода (перед закрывающим тегом </body> ) минимизирует влияние на время загрузки страницы Асинхронная загрузка скрипта (async) предотвращает блокировку рендеринга страницы Проверьте работу чата при отключенном JavaScript (добавьте резервную форму обратной связи) При использовании CDN убедитесь в корректной настройке CORS Протестируйте чат на различных устройствах и браузерах после интеграции

Оптимизация работы чата для максимальной эффективности

Установка чата — только первый шаг. Чтобы превратить его в мощный инструмент продаж и поддержки, необходима тщательная оптимизация. Грамотная настройка может увеличить эффективность в 2-3 раза. 📈

Начните с оптимизации проактивных сценариев:

Триггеры на основе поведения — настройте автоматические сообщения при определенных действиях:

— настройте автоматические сообщения при определенных действиях: Время на странице > 30 секунд

Просмотр более 3-х страниц

Повторное посещение сайта

Добавление товара в корзину без оформления заказа

Нахождение на странице с высоким потенциалом конверсии (страница товара, тарифы)

Сегментация аудитории — разделите посетителей на категории и настройте уникальные сценарии для каждой:

— разделите посетителей на категории и настройте уникальные сценарии для каждой: Новые vs возвращающиеся посетители

Географическое расположение

Источник трафика

Устройство пользователя

История предыдущих взаимодействий

Оптимизируйте работу операторов:

Создайте библиотеку шаблонов ответов для наиболее частых вопросов — это ускорит ответы на 40-60% Внедрите систему рейтинга операторов на основе скорости ответа, решения проблемы и удовлетворенности клиентов Настройте автоматическое распределение запросов по компетенциям операторов Обучите операторов техникам активных продаж через чат (upselling, cross-selling) Разработайте четкие скрипты для различных сценариев общения

Автоматизация рутинных процессов значительно повышает эффективность:

Внедрение чат-ботов для первичной квалификации и ответов на стандартные вопросы

для первичной квалификации и ответов на стандартные вопросы Автоматический сбор контактной информации перед соединением с оператором

перед соединением с оператором Интеграция с CRM для автоматического обогащения профиля клиента

для автоматического обогащения профиля клиента Настройка автоматического follow-up после завершения чата

после завершения чата Внедрение NPS-опросов после окончания диалога

Ключевые метрики для мониторинга и оптимизации работы чата:

Метрика Формула расчета Целевое значение Способы улучшения Время первого ответа Среднее время между обращением и первым ответом оператора < 30 секунд Система оповещений, мобильное приложение для операторов Уровень конверсии из чата (Количество конверсий через чат / Общее количество чатов) × 100% > 15% Обучение операторов, скрипты продаж Уровень удовлетворенности (CSAT) (Количество положительных оценок / Общее количество оценок) × 100% > 85% Анализ негативных отзывов, улучшение скриптов Процент решения в первом обращении (Количество решенных с первого раза обращений / Общее количество обращений) × 100% > 70% Расширение базы знаний, обучение операторов Среднее время разрешения Среднее время от начала до успешного завершения диалога < 5 минут Шаблоны ответов, интеграция с базой знаний

Для максимальной эффективности регулярно проводите A/B-тестирование различных элементов чата:

Расположение виджета на странице

Тексты проактивных сообщений

Дизайн и цветовые решения

Время появления проактивного приглашения

Формулировки вопросов и ответов чат-бота

Не забывайте о мобильных пользователях — они составляют более 60% аудитории большинства сайтов:

Оптимизируйте размер и расположение чат-виджета на мобильных устройствах Используйте компактные формы для предварительного сбора данных Обеспечьте возможность прикрепления фото и файлов с мобильных устройств Настройте адаптивные сценарии для мобильных посетителей