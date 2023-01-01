ЕГЭ по английскому: 7 шагов к идеальному письму для высоких баллов

Ученики, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Родители учеников, интересующиеся подготовкой к экзаменам

Письменная часть ЕГЭ по английскому языку — тот элемент экзамена, где даже средний ученик может получить максимальный балл при грамотной подготовке. На моей практике десятки учеников превращались из "двоечников" в авторов безупречных писем за 2-3 месяца целенаправленных тренировок. Письмо на ЕГЭ — это алгоритм с четкими правилами, формулами и критериями. Освоив эту систему, вы гарантированно получите высокий балл независимо от вашего общего уровня английского. Давайте рассмотрим 7 проверенных шагов, которые помогут вам написать идеальное письмо и заработать заветные баллы. 🚀

7 проверенных шагов подготовки к письму на ЕГЭ

Успешное выполнение письменной части ЕГЭ по английскому языку требует системного подхода. За годы работы с выпускниками я выделил 7 ключевых шагов, которые гарантируют высокий результат даже при среднем уровне владения языком. 📝

Изучите формат задания и критерии оценивания. Понимание того, что именно от вас требуется и как будут оценивать вашу работу — фундамент успеха. Освойте структуру письма. Письмо на ЕГЭ имеет четкую структуру, отступление от которой приводит к потере баллов. Заучите шаблонные фразы и клише. Они помогут вам сэкономить время на экзамене и избежать грамматических ошибок. Отработайте ответы на типичные вопросы. В задании всегда просят ответить на три вопроса — будьте готовы к типичным темам. Тренируйтесь задавать вопросы. Одно из требований задания — задать собственные вопросы по указанной теме. Практикуйтесь в соблюдении объема. Письмо должно содержать 100-140 слов, недостаточный или избыточный объем ведет к снижению баллов. Отрабатывайте выполнение задания на время. На экзамене у вас будет ограниченное время, важно уложиться в 20 минут.

Регулярно выполняя эти шаги, вы выработаете автоматизм в написании письма, что критически важно в стрессовой ситуации экзамена. Теперь разберем каждый аспект подробнее. 🔍

Алексей Петров, методист по подготовке к ЕГЭ с 12-летним стажем Помню случай с Машей, которая пришла ко мне за три месяца до экзамена с твердой двойкой по письменной части. Её письма представляли собой хаотичный набор предложений без структуры и логики. Мы начали с нуля: разобрали структуру письма, выучили базовые клише, отработали типовые вопросы. Каждый день Маша писала по одному письму, а я проверял и комментировал ошибки. Через месяц она уже автоматически воспроизводила правильную структуру и использовала нужные связки. К экзамену её навык написания писем был доведен до автоматизма — она получила максимальный балл за письменную часть, хотя её общий уровень английского оставался средним. Это яркий пример того, что письмо на ЕГЭ — это навык, который можно и нужно тренировать отдельно.

Структура личного письма на ЕГЭ: от адреса до подписи

Структура письма на ЕГЭ строго регламентирована и следует традициям английского неформального письма. Отклонение от этой структуры автоматически влечет потерю баллов. Рассмотрим каждый элемент в деталях. 🏗️

Элемент структуры Расположение Пример Адрес отправителя Правый верхний угол Flat 15<br>17 Oxford Street<br>London WC2H 7BX<br>UK Дата Под адресом справа June 1, 2023 Обращение Слева, после даты Dear Jim, Вступление Первый абзац Thanks for your letter! It was great to hear from you again. Основная часть 2-3 абзаца Ответы на вопросы друга Заключение Последний абзац That's all my news for now. Write back soon! Завершающая фраза После основного текста Best wishes, Подпись После завершающей фразы Alex

Важно помнить, что каждый из этих элементов должен быть расположен в строго определенном месте и оформлен соответствующим образом:

Адрес пишется в правом верхнем углу в столбик, каждый элемент с новой строки

Дата указывается под адресом также в правом углу

Обращение начинается слева с новой строки после даты и заканчивается запятой

Основной текст письма должен быть разбит на логические абзацы

Завершающая фраза пишется с новой строки и также заканчивается запятой

Подпись располагается под завершающей фразой без знаков препинания

Особое внимание следует уделить логике построения текста. Во вступительном абзаце необходимо поблагодарить друга за полученное письмо и выразить радость от общения. В основной части последовательно ответить на все три вопроса, заданные в задании, и задать три собственных вопроса по указанной теме. В заключительной части вежливо завершить письмо и выразить надежду на продолжение переписки. 📨

Шаблоны и клише для высокого балла за письмо

Использование готовых шаблонов и клише — один из самых эффективных способов получить высокий балл за письменную часть. Они помогают не только структурировать ваше письмо, но и избежать грамматических ошибок в сложных конструкциях. Я рекомендую выучить наизусть минимум 2-3 варианта фраз для каждой части письма. 📝

Вступительная часть (благодарность за письмо):

Thanks for your letter. It was great to hear from you again.

I was really happy to get your letter. Sorry I haven't written for so long but I've been really busy with my exams.

Thank you for your recent letter. It was wonderful to hear all your news.

Основная часть (переход к ответам на вопросы):

You asked me about... Well, I can tell you that...

As for your question about..., I'd like to say that...

In your letter you asked me about... Actually,...

Задавание собственных вопросов:

By the way, I'd like to ask you about... Do you...? Have you...? What do you think about...?

I've been wondering... Could you tell me...? How often do you...? What would you recommend...?

I'm curious about... Have you ever...? What's your opinion on...? When did you last...?

Заключительная часть:

That's all my news for now. Write back soon!

I'd better go now as I have to finish my homework. Drop me a line when you can.

Sorry, I have to go now. My mom is calling me for dinner. Hope to hear from you soon.

Помимо стандартных клише, полезно выучить несколько сложных грамматических конструкций, которые помогут продемонстрировать высокий уровень владения языком:

I wish I could join you, but unfortunately, I have other plans.

Had I known about your visit earlier, I would have arranged something special.

Not only did I enjoy the film, but I also found it quite educational.

Rarely have I seen such a beautiful sunset as the one you described.

Используя эти шаблоны и клише, вы не только сэкономите время на экзамене, но и значительно снизите вероятность допустить ошибки в наиболее сложных частях письма. Это особенно важно, учитывая, что грамматические ошибки являются одной из основных причин потери баллов. 🚫

Критерии оценивания письменной части ЕГЭ

Понимание критериев оценивания — ключевой фактор успешной подготовки к письменной части ЕГЭ. Именно знание того, на что обращают внимание эксперты, позволяет грамотно расставить приоритеты в процессе подготовки. 🔍

Критерий Максимальный балл На что обращают внимание Решение коммуникативной задачи (РКЗ) 2 Содержание: ответы на все вопросы друга, наличие своих вопросов по указанной теме, соблюдение стилистических норм неформального письма Организация текста 2 Структура письма, логичность, использование средств логической связи, деление на абзацы Языковое оформление 2 Лексико-грамматические ошибки, орфография и пунктуация

Чтобы получить максимальный балл по критерию "Решение коммуникативной задачи", необходимо:

Дать полные и развернутые ответы на все три вопроса друга

Задать три вопроса по указанной в задании теме

Соблюсти неформальный стиль общения

Соблюсти объем (100-140 слов)

По критерию "Организация текста" важно:

Правильно расположить все структурные элементы письма

Логично выстроить текст, используя средства логической связи

Разделить текст на абзацы в соответствии с логической структурой

Критерий "Языковое оформление" оценивает:

Грамматическую правильность речи

Лексическое разнообразие

Орфографию и пунктуацию

Важно понимать, что критерии оцениваются последовательно: если вы получаете 0 баллов за РКЗ, то автоматически получаете 0 за организацию и языковое оформление. Поэтому первоочередная задача — полностью выполнить все требования коммуникативной задачи. ⚠️

Типичные ошибки, ведущие к снижению баллов:

Неполный ответ хотя бы на один из вопросов друга

Отсутствие одного из вопросов по указанной теме

Неправильное оформление адреса или даты

Отсутствие благодарности за полученное письмо

Отсутствие упоминания о будущих контактах

Недостаточный объем письма (менее 90 слов) или значительное превышение объема (более 154 слов)

Елена Сорокина, эксперт ЕГЭ по английскому языку За 9 лет работы экспертом я проверила тысячи писем и могу с уверенностью сказать: большинство ошибок повторяются из года в год. Помню работу одного выпускника, который блестяще владел языком, использовал сложные грамматические конструкции и разнообразную лексику. Но он получил всего 2 балла из 6 возможных только потому, что не ответил на один из вопросов друга и не задал собственные вопросы. Еще один частый случай — когда ученик пишет слишком короткое или слишком длинное письмо. Одна талантливая девушка написала письмо на 170 слов, используя богатую лексику и безупречную грамматику, но получила сниженную оценку за превышение объема. В процессе подсчета были вычеркнуты целые предложения, содержащие важные элементы ответа на вопрос друга. Вывод прост: даже идеальное владение языком не гарантирует высокий балл, если не соблюдены формальные требования задания.

Тренировка письма по времени: тактика на экзамене

Умение эффективно распределять время — критически важный навык для успешной сдачи письменной части ЕГЭ. На экзамене у вас будет ограниченное количество времени, и важно уметь укладываться в отведенные рамки без потери качества работы. 🕰️

Оптимальное распределение времени на выполнение задания "Личное письмо" выглядит следующим образом:

2-3 минуты — внимательное чтение задания, выделение ключевой информации (вопросы друга, тема для ваших вопросов)

— внимательное чтение задания, выделение ключевой информации (вопросы друга, тема для ваших вопросов) 1 минута — планирование письма, мысленный подбор шаблонов

— планирование письма, мысленный подбор шаблонов 10-12 минут — написание письма

— написание письма 3-4 минуты — проверка и редактирование

— проверка и редактирование 1-2 минуты — подсчет слов

Для эффективной тренировки этого навыка рекомендую следующую методику:

Начните с увеличенного времени — первые 5-7 тренировочных писем пишите без ограничения по времени, сосредоточившись на правильности выполнения всех требований. Постепенно сокращайте время — доведите время выполнения до 25 минут, затем до 20 минут. Регулярно устраивайте "контрольные проверки" — раз в неделю пишите письмо за 20 минут в условиях, максимально приближенных к экзаменационным (без словаря, телефона, подсказок). Хронометрируйте каждый этап работы — отслеживайте, сколько времени у вас уходит на каждый этап, чтобы понять, где можно оптимизировать процесс.

Тактика на экзамене должна включать следующие стратегические моменты:

Читайте задание максимально внимательно. Подчеркните или выделите ключевые моменты: о чем спрашивает друг, на какую тему нужно задать свои вопросы. Используйте заранее заготовленные шаблоны для каждой части письма. Это значительно ускорит процесс написания и убережет от ошибок. Пишите краткие, но информативные ответы на вопросы друга. Избегайте лишних деталей и отступлений от темы. При проверке используйте чек-лист: Адрес и дата оформлены правильно?

Есть обращение и завершающая фраза?

Я ответил на все три вопроса друга?

Я задал три вопроса по указанной теме?

Я использовал неформальный стиль?

Объем письма в пределах 100-140 слов? Подсчет слов — считайте все слова, включая артикли, предлоги, вспомогательные глаголы. Числа, написанные цифрами, и сокращения (I'm, don't) считаются как одно слово.

Особое внимание уделите психологической подготовке. Многие ученики теряют баллы из-за волнения и спешки. Тренируйте навык написания писем в различных условиях: под музыку, в шумной обстановке, после физической активности — это поможет адаптироваться к стрессовой ситуации экзамена. 🧠