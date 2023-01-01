Как очистить кэш на всех устройствах и вернуть им скорость

Для кого эта статья:

Владельцы смартфонов и компьютеров, испытывающие проблемы с производительностью своих устройств

Люди, интересующиеся самообслуживанием техники и поддержанием её оптимальной работы

Пользователи, не имеющие глубоких технических знаний, но желающие понять, как очистка кэша может помочь улучшить производительность устройств Когда ваш телефон начинает тормозить, а сайты загружаются вечность, первое, что советуют технари — "почисти кэш". Но что такое этот загадочный кэш и почему его периодическая очистка способна буквально вдохнуть новую жизнь в устройство? Представьте кэш как захламленную кладовку, где хранятся все временные файлы, которые ваше устройство накапливает для быстрого доступа к информации. Когда кладовка переполняется, найти нужное становится сложнее — именно тогда пришло время генеральной уборки. 🧹 Эта статья — ваше пошаговое руководство по очистке кэша на всех популярных устройствах и платформах, которое поможет вернуть скорость и стабильность вашим гаджетам без похода в сервисный центр.

Что такое кэш и почему его очистка необходима

Кэш (от англ. cache) — это механизм временного хранения данных, который используется для ускорения доступа к информации. Представьте его как черновик, где система сохраняет часто используемые данные, чтобы не тратить ресурсы на их повторную загрузку.

Технически кэш делится на несколько типов:

Системный кэш — временные файлы, создаваемые операционной системой

— временные файлы, создаваемые операционной системой Браузерный кэш — сохраненные веб-страницы, изображения и скрипты

— сохраненные веб-страницы, изображения и скрипты Кэш приложений — временные данные, которые программы хранят для быстрого доступа

— временные данные, которые программы хранят для быстрого доступа DNS-кэш — хранилище IP-адресов посещенных вами сайтов

Хотя кэширование ускоряет работу устройств, со временем накопленные данные могут привести к противоположному эффекту. Это происходит по нескольким причинам:

Проблема Как проявляется Почему очистка помогает Переполнение памяти Замедление работы устройства, частые зависания Освобождение места для активных процессов Устаревшие данные Некорректное отображение сайтов, ошибки в приложениях Принудительное обновление данных Конфликты версий Неправильная работа программ после обновления Удаление несовместимых временных файлов Проблемы безопасности Уязвимость для атак, отслеживания действий Удаление потенциально опасных данных

Алексей Воронцов, системный администратор Однажды ко мне обратился клиент с жалобой на катастрофически медленную работу ноутбука. Он был готов покупать новый, считая свой безнадежно устаревшим. Когда я проверил устройство, оказалось, что кэш-файлы занимали почти 70% дискового пространства! Часть из них была от давно удаленных программ, которые просто не очистили за собой следы. После тщательной очистки кэша и временных файлов ноутбук буквально "полетел" — загрузка занимала вместо 5 минут всего 40 секунд, а программы открывались практически мгновенно. Клиент был в шоке от того, что простая процедура очистки кэша спасла его от ненужной покупки нового устройства стоимостью в десятки тысяч рублей.

Важно понимать, что кэш не является вредоносным элементом — это полезный механизм, просто требующий периодического обслуживания. Регулярная очистка кэша сравнима с техническим обслуживанием автомобиля: это не ежедневная необходимость, но пренебрежение этой процедурой в долгосрочной перспективе приводит к серьезным проблемам.

Очистка кэша на Windows и macOS: пошаговая инструкция

Компьютеры с Windows и macOS накапливают значительное количество кэш-файлов, особенно при интенсивном использовании. Рассмотрим эффективные методы очистки для каждой операционной системы. 💻

Очистка кэша в Windows

Очистка временных файлов через встроенные инструменты:

Нажмите клавиши Win + R , введите %temp% и нажмите Enter Выделите все файлы (Ctrl+A) и удалите их (Delete) Пропустите файлы, которые используются системой в данный момент

Использование встроенного средства "Очистка диска":

Нажмите Win + E , чтобы открыть Проводник Щелкните правой кнопкой мыши по диску C: и выберите "Свойства" Нажмите кнопку "Очистка диска" Отметьте "Временные файлы", "Кэш браузера", "Файлы отчетов об ошибках" и другие ненужные категории Нажмите OK для начала процесса очистки

Очистка DNS-кэша:

Откройте командную строку от имени администратора Введите команду ipconfig /flushdns и нажмите Enter Система подтвердит успешную очистку DNS-кэша

Очистка кэша в macOS

Удаление системного кэша:

Откройте Finder, нажмите Cmd + Shift + G Введите ~/Library/Caches и нажмите Enter Вы увидите папки с кэшем различных приложений Удалите содержимое папок (не сами папки!)

Очистка DNS-кэша в macOS:

Откройте Terminal (через Spotlight или в папке Utilities) Для macOS Monterey и новее введите: sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder Введите пароль администратора, когда будет запрошено

Использование встроенной функции очистки хранилища:

Нажмите на значок Apple в верхнем левом углу экрана Выберите "Об этом Mac" → "Хранилище" → "Управление" Выберите "Оптимизировать" для автоматической очистки кэша и ненужных файлов

Тип очистки Windows macOS Частота Системный кэш Очистка диска ~/Library/Caches Раз в месяц Временные файлы %temp% ~/Library/Application Support Раз в 2 недели DNS-кэш ipconfig /flushdns sudo dscacheutil -flushcache При проблемах с сетью Журналы системы Журналы событий ~/Library/Logs Раз в 3 месяца

Для более глубокой очистки и автоматизации процесса существуют специализированные программы вроде CCleaner для Windows или CleanMyMac для macOS, но будьте осторожны и скачивайте их только с официальных сайтов.

Освобождение памяти смартфона: удаление кэша на Android и iOS

Смартфоны особенно подвержены проблемам с кэшированием из-за ограниченного объема памяти и большого количества приложений. Регулярная очистка кэша поможет вашему устройству работать как новое. 📱

Мария Климова, консультант технической поддержки Запомнился случай с клиенткой, у которой смартфон на Android стал не просто тормозить, а отказывался запускать камеру и другие базовые приложения. Она была уверена, что устройство сломалось, и собиралась покупать новое. Когда она обратилась ко мне, я проверила состояние памяти — свободного места было меньше 100 МБ! При этом большинство приложений имели кэш размером в сотни мегабайт каждое. Одно только приложение для обработки фото накопило почти 2 ГБ кэш-файлов! Мы провели очистку кэша приложений, и в результате освободили более 4 ГБ. Телефон мгновенно "ожил" — камера снова заработала, а приложения перестали вылетать. Клиентка была поражена, что простая очистка кэша решила проблему, с которой она мучилась несколько месяцев. С тех пор она регулярно чистит кэш и рекомендует эту процедуру всем своим знакомым.

Очистка кэша на Android

Android-устройства предлагают несколько способов очистки кэша — от отдельных приложений до системы в целом:

Очистка кэша отдельных приложений:

Откройте "Настройки" → "Приложения" (или "Приложения и уведомления") Выберите приложение, кэш которого хотите очистить Нажмите "Хранилище" или "Память" Нажмите кнопку "Очистить кэш"

Очистка всех кэш-данных сразу (для Android 9 и новее):

Откройте "Настройки" → "Хранилище" Нажмите "Освободить место" или "Очистить" Выберите "Кэшированные данные" и подтвердите очистку

Использование безопасного режима для глубокой очистки:

Удерживайте кнопку питания до появления меню выключения Зажмите опцию "Выключение" до появления предложения перезагрузки в безопасном режиме В безопасном режиме перейдите в Настройки → Хранилище и очистите кэш Перезагрузите устройство обычным способом для выхода из безопасного режима

Очистка кэша на iOS

В отличие от Android, iOS не предоставляет прямой доступ к очистке кэша, но существуют эффективные обходные пути:

Очистка кэша Safari:

Откройте "Настройки" → "Safari" Прокрутите вниз и нажмите "Очистить историю и данные сайтов" Подтвердите действие, нажав "Очистить"

Очистка кэша отдельных приложений:

Откройте "Настройки" → "Основные" → "Хранилище iPhone" Просмотрите список приложений, отсортированный по размеру Выберите приложение, данные которого занимают много места Нажмите "Выгрузить приложение" для удаления приложения с сохранением документов Или переустановите приложение, предварительно удалив его

Перезагрузка устройства для очистки оперативной памяти:

Для iPhone 8 и новее: быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения, затем удерживайте боковую кнопку до появления логотипа Apple Для iPhone 7: удерживайте боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости Для iPhone 6s и старше: удерживайте боковую кнопку и Home

Для обоих типов устройств рекомендуется не только очищать кэш, но и следить за приложениями, которые его активно накапливают. Часто проблема кроется в конкретных "тяжелых" программах, которые можно заменить более оптимизированными аналогами.

Как ускорить устройство удалив кэш браузеров и приложений

Браузеры и активно используемые приложения — главные "накопители" кэша, который со временем может серьезно замедлить работу устройства. Систематическая очистка этих данных способна значительно повысить производительность. 🚀

Очистка кэша браузеров

Для каждого популярного браузера существует свой алгоритм очистки кэша:

Google Chrome:

Нажмите три точки в правом верхнем углу Выберите "История" → "История" или используйте комбинацию Ctrl+H (Windows) / Cmd+Y (Mac) Нажмите "Очистить историю" Выберите временной диапазон и отметьте "Изображения и файлы, сохраненные в кэше" Нажмите "Удалить данные"

Mozilla Firefox:

Нажмите кнопку меню (три полоски) в правом верхнем углу Выберите "Настройки" → "Приватность и защита" В разделе "Куки и данные сайтов" нажмите "Удалить данные" Отметьте "Кэшированное веб-содержимое" и нажмите "Удалить"

Microsoft Edge:

Нажмите три точки в верхнем правом углу Выберите "Настройки" → "Конфиденциальность, поиск и службы" В разделе "Очистить данные просмотра" нажмите "Выбрать, что нужно очистить" Отметьте "Кэшированные изображения и файлы" и нажмите "Очистить"

Safari:

Откройте меню Safari → "Настройки" → "Дополнения" Нажмите "Дополнительно" и включите меню "Разработка" в строке меню Выберите меню "Разработка" → "Очистить кэши" Или используйте комбинацию Option+Command+E

Очистка кэша популярных приложений

Помимо браузеров, многие приложения накапливают значительный объем кэш-данных:

Spotify:

Откройте настройки приложения Прокрутите вниз до раздела "Хранилище" Нажмите "Очистить кэш"

Мессенджеры (Telegram, WhatsApp, и др.):

Откройте настройки приложения Найдите раздел "Данные и хранилище" или "Использование хранилища" Используйте функции "Очистить кэш" или "Управление хранилищем"

Приложения для редактирования фото:

Перейдите в настройки приложения Найдите раздел управления данными или памятью Используйте опции "Очистить временные файлы" или "Очистить кэш" В некоторых случаях может потребоваться переустановка приложения

Ключевой момент при очистке кэша приложений — различие между кэшем и важными данными. Будьте внимательны, чтобы случайно не удалить сохраненные файлы, настройки или документы. Большинство приложений четко разделяют эти категории в своих настройках.

Улучшение производительности через регулярную очистку кэша

Для максимальной эффективности очистка кэша должна стать частью регулярного обслуживания ваших устройств, а не разовой экстренной мерой. Внедрив систематический подход, вы обеспечите стабильную работу всех гаджетов. ⚙️

Оптимальная частота очистки кэша зависит от интенсивности использования устройства:

Браузеры — каждые 2-4 недели или при проблемах с отображением сайтов

— каждые 2-4 недели или при проблемах с отображением сайтов Приложения для социальных сетей — ежемесячно

— ежемесячно Мессенджеры — каждые 1-2 месяца

— каждые 1-2 месяца Системный кэш — раз в квартал

— раз в квартал DNS-кэш — при проблемах с подключением к сайтам

Для автоматизации процесса можно использовать специализированные инструменты и настройки:

На Windows:

Создайте задачу в планировщике задач Windows для запуска очистки диска Используйте программы вроде CCleaner с настроенным расписанием Настройте автоматический запуск скрипта очистки через командную строку

На macOS:

Используйте встроенную функцию "Оптимизировать хранилище" Настройте программы вроде CleanMyMac X для регулярной автоматической очистки Создайте простой скрипт очистки и настройте его запуск через Automator

На Android:

Используйте встроенные функции оптимизации в настройках Установите приложение-менеджер хранилища с автоматической очисткой Активируйте режим "Умное хранилище", если он доступен на вашем устройстве

На iOS:

Включите функцию автоматического выгружения неиспользуемых приложений Настройте автоматическое удаление старых сообщений Используйте iCloud для оптимизации хранилища

Помимо очистки кэша, для поддержания оптимальной производительности рекомендуется:

Регулярно обновлять операционную систему и приложения

Удалять неиспользуемые программы

Проводить дефрагментацию диска (для HDD на Windows)

Контролировать автозагрузку программ

Периодически перезагружать устройство

Важно понимать, что очистка кэша — это лишь один из аспектов комплексного обслуживания устройства. Для действительно значимого улучшения производительности рекомендуется сочетать эту процедуру с другими методами оптимизации.