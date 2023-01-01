Словарь английских терминов о волосах: от стрижек до ухода#Изучение английского #Красота и уход #Стиль и мода
Для кого эта статья:
- Студенты и начинающие стилисты, изучающие английский язык
- Профессиональные стилисты, работающие с иностранными клиентами
Люди, планирующие поездки за границу и желающие общаться на тему волос и красоты
Представьте, что вы оказались в лондонском салоне красоты, а объяснить стилисту свои пожелания не получается — словарный запас подводит именно тогда, когда он нужнее всего. Разница между "bangs" и "fringe" или "highlights" и "balayage" может стоить вам желаемой прически! Владение специализированной лексикой для описания волос на английском — это не только вопрос комфорта, но и способ получить именно тот результат, о котором вы мечтаете. Эта статья станет вашим надежным проводником в мире англоязычной терминологии о волосах — от базовых слов до профессиональных выражений, которыми пользуются стилисты с мировым именем. 💇♀️
Основные термины для описания волос на английском
Каждый разговор о волосах начинается с базовых определений. Рассмотрим ключевые термины, необходимые для описания волос на английском языке.
Для начала — основная анатомия волоса:
- Hair — волосы (в общем смысле)
- Hair follicle — волосяной фолликул
- Hair shaft — стержень волоса
- Hair root — корень волоса
- Scalp — кожа головы
Длина волос — одна из первых характеристик, которую мы замечаем:
- Long hair — длинные волосы
- Medium-length hair — волосы средней длины
- Short hair — короткие волосы
- Pixie cut — очень короткая стрижка "пикси"
- Buzz cut — стрижка "под машинку"
Для точного описания густоты волос используйте:
- Thick hair — густые волосы
- Thin hair — редкие волосы
- Fine hair — тонкие волосы
- Voluminous hair — объемные волосы
- Sparse hair — редеющие волосы
Ольга Петрова, преподаватель английского для индустрии красоты Помню случай с моей студенткой Мариной, которая работает стилистом в международном салоне. Однажды к ней пришла англоговорящая клиентка и попросила "feathered haircut". Марина не знала этого термина и решила, что речь идёт о лёгкой, "воздушной" стрижке. На самом деле клиентка хотела многослойную стрижку с эффектом "пера". После этого случая Марина записалась на мой курс английского для стилистов, и уже через месяц могла безошибочно понимать и использовать более 200 профессиональных терминов. Сейчас её иностранные клиенты в восторге от того, насколько точно она понимает их пожелания. "Я не просто стала увереннее в общении, — говорит Марина, — я начала получать больше чаевых от довольных клиентов!"
Для описания состояния волос используются следующие термины:
|Термин
|Перевод
|Контекст использования
|Healthy hair
|Здоровые волосы
|My hair looks so healthy after using that mask!
|Damaged hair
|Поврежденные волосы
|Bleaching left my hair very damaged.
|Split ends
|Секущиеся кончики
|I need a trim to get rid of my split ends.
|Brittle hair
|Ломкие волосы
|Winter makes my hair brittle and dry.
|Greasy/oily hair
|Жирные волосы
|I wash my hair daily because it gets greasy quickly.
При описании прически важно уметь говорить о том, как волосы уложены:
- Straight hair — прямые волосы
- Wavy hair — волнистые волосы
- Curly hair — кудрявые волосы
- Frizzy hair — пушащиеся волосы
- Sleek hair — гладкие, прилизанные волосы
- Tousled hair — небрежно уложенные волосы
Типы и структура волос: лексика для точного описания
Знание терминологии для описания типов и структуры волос особенно важно при выборе подходящих средств ухода и процедур. 🔍
Типы волос в английской классификации обычно делятся на 4 основные категории:
- Type 1: Straight hair — прямые волосы
- Type 2: Wavy hair — волнистые волосы
- Type 3: Curly hair — кудрявые волосы
- Type 4: Coily/kinky hair — очень кудрявые/спиральные волосы
Каждый тип далее подразделяется на подтипы:
|Тип
|Подтип
|Описание
|Type 1
|1A
|Совершенно прямые, тонкие волосы (stick-straight hair)
|1B
|Прямые, средней текстуры волосы
|1C
|Прямые, толстые, жесткие волосы
|Type 2
|2A
|Слегка волнистые, тонкие волосы
|2B
|Волнистые волосы средней текстуры с S-образными волнами
|2C
|Волнистые, более густые волосы с выраженными S-образными волнами
|Type 3
|3A
|Большие, свободные кудри (loose curls)
|3B
|Средние, пружинистые кудри (springy curls)
|3C
|Тугие, упругие кудри (tight curls)
|Type 4
|4A
|Плотно завитые, хорошо очерченные спирали (well-defined coils)
|4B
|Зигзагообразная текстура (Z-shaped pattern)
|4C
|Очень плотные, мелкие завитки (extremely tight coils)
Для описания структуры волос используйте следующие термины:
- Hair texture — текстура волос (общее понятие)
- Hair porosity — пористость волос (способность впитывать и удерживать влагу)
- Hair elasticity — эластичность волос
- Hair density — плотность волос (количество волос на единицу площади)
По пористости волосы делятся на:
- Low porosity hair — низкопористые волосы (чешуйки плотно прилегают)
- Medium porosity hair — волосы со средней пористостью
- High porosity hair — высокопористые волосы (чешуйки приподняты)
Профессиональные стилисты также используют такие термины для описания структуры:
- Virgin hair — волосы, не подвергавшиеся химическому воздействию
- Processed hair — обработанные волосы (после окрашивания, химической завивки и т.д.)
- Resistant hair — стойкие волосы (трудно поддаются окрашиванию или завивке)
- Porous hair — пористые волосы (легко впитывают продукты)
Цвета и оттенки волос в английской терминологии
Описание цвета волос на английском языке может быть настоящим искусством — от базовых определений до тончайших нюансов профессиональной колористики. 🎨
Основные натуральные цвета волос:
- Black hair — черные волосы
- Brown hair — коричневые/каштановые волосы
- Blonde hair — светлые/блондинистые волосы
- Red hair — рыжие волосы
- Grey hair — седые волосы
Важно: в английском волосы русого цвета часто относят к категории "brown hair", используя уточнения — light brown, ash brown и т.д.
Оттенки каштановых/коричневых волос (brown hair):
- Dark brown — темно-каштановый
- Medium brown — средне-каштановый
- Light brown — светло-каштановый
- Golden brown — золотисто-каштановый
- Ash brown — пепельно-каштановый
- Chocolate brown — шоколадно-каштановый
- Mahogany brown — красно-коричневый, "красное дерево"
- Chestnut brown — каштановый
Оттенки светлых волос (blonde hair):
- Platinum blonde — платиновый блонд
- Ash blonde — пепельный блонд
- Golden blonde — золотистый блонд
- Honey blonde — медовый блонд
- Strawberry blonde — клубничный блонд (с розоватым оттенком)
- Dirty blonde — "грязный" блонд (темно-русый)
- Beige blonde — бежевый блонд
Оттенки рыжих волос (red hair):
- Ginger — имбирно-рыжий
- Copper — медный
- Auburn — золотисто-каштановый с красноватым оттенком
- Burgundy — бордовый
- Cinnamon — коричнево-рыжий, "корица"
Термины для окрашивания волос:
- Dye — краска для волос
- Hair coloring — окрашивание волос
- Root touch-up — подкрашивание корней
- Highlights — мелирование, светлые пряди
- Lowlights — тёмные пряди на более светлых волосах
- Balayage — балаяж (техника свободной росписи)
- Ombre — омбре (плавный переход от темного к светлому)
- Color correction — коррекция цвета
Анастасия Воронцова, профессиональный колорист-стилист Однажды ко мне обратилась клиентка Елена, которая вернулась из поездки в Лондон с совершенно не тем цветом волос, который хотела. Она попросила там "rusый" — термин, которого в английском просто не существует. Британский стилист услышал "русский" и решил, что она хочет что-то экзотическое. В итоге она получила яркий медный оттенок вместо желаемого пепельно-русого. Когда она пришла ко мне, я объяснила, что для её натурального русого оттенка нужно было использовать термин "dark ash blonde" или "light ash brown". Мы сделали коррекцию цвета, и я подготовила для неё карточку с правильными терминами на английском. В следующую поездку за границу она уже уверенно объяснила стилисту, что хочет "light ash brown with subtle cool highlights", и осталась довольна результатом. Этот случай показывает, насколько важно знать точную терминологию, особенно когда речь идет о таких нюансных вещах, как цвет волос.
Стрижки и укладки: общение с парикмахером по-английски
Визит к парикмахеру требует точного объяснения ваших пожеланий, особенно когда общение происходит на английском языке. Рассмотрим основные термины и выражения, которые помогут вам получить желаемую стрижку и укладку. ✂️
Типы женских стрижек:
- Bob — боб (классическая стрижка до подбородка)
- Pixie cut — "пикси" (короткая женская стрижка)
- Lob — длинный боб (до плеч)
- Shag — многослойная стрижка с рваными концами
- Blunt cut — прямой срез (без градуировки)
- Layered cut — многослойная стрижка
- Undercut — стрижка с выбритыми участками
Типы мужских стрижек:
- Crew cut — короткая стрижка с более длинной верхней частью
- Fade — фейд (плавный переход от коротких к длинным)
- Undercut — андеркат (короткие бока и затылок, длинный верх)
- Pompadour — помпадур (объемный верх, зачесанный назад)
- Buzz cut — стрижка под машинку
Термины для чёлки:
- Bangs (американский англ.) или Fringe (британский англ.) — чёлка
- Side-swept bangs — косая чёлка
- Curtain bangs — чёлка-шторка
- Blunt bangs — прямая чёлка
- Wispy bangs — легкая, "воздушная" чёлка
Полезные фразы для общения с парикмахером:
- "I'd like a trim, about [length] inches off." — Я хочу подравнять волосы, примерно на [длина] дюйма.
- "I want to keep the length but add some layers." — Я хочу сохранить длину, но добавить слои.
- "Could you thin out my hair a bit?" — Могли бы вы немного проредить мои волосы?
- "I'd like some face-framing layers." — Я хочу слои, обрамляющие лицо.
- "Please don't cut it too short." — Пожалуйста, не стригите слишком коротко.
Термины для укладки волос:
- Blow dry — укладка феном
- Straightening — выпрямление
- Curling — завивка
- Updo — высокая прическа
- Braiding — плетение кос
- Blow-out — профессиональная укладка с объемом
- Beach waves — пляжные волны
Примеры диалогов с парикмахером:
Клиент: I'd like a shoulder-length bob with layers and side-swept bangs. Стилист: Do you want the layers to be subtle or more defined? Клиент: More defined, please. And I'd like some face-framing pieces.
Клиент: I'm growing out my hair, so I just need a trim to get rid of split ends. Стилист: How much would you like me to take off? Клиент: Just half an inch, please. I really want to keep the length.
Уход за волосами: полезные фразы для покупки средств
Правильный уход за волосами требует использования подходящих средств, а их выбор в иноязычной среде может стать настоящим испытанием. Разберем основные термины и фразы, которые помогут вам ориентироваться в мире hair care продуктов. 🧴
Основные категории средств для ухода за волосами:
- Shampoo — шампунь
- Conditioner — кондиционер
- Hair mask — маска для волос
- Leave-in conditioner — несмываемый кондиционер
- Hair oil — масло для волос
- Hair serum — сыворотка для волос
- Dry shampoo — сухой шампунь
Средства для укладки волос:
- Hair spray — лак для волос
- Hair mousse — мусс для волос
- Hair gel — гель для волос
- Hair wax — воск для волос
- Texturizing spray — текстурирующий спрей
- Heat protectant — термозащита
- Volumizing spray — спрей для объема
Специализированные средства для определенных типов волос:
|Тип волос
|Средства на английском
|Ключевые ингредиенты
|Сухие волосы
|Moisturizing shampoo, hydrating mask
|Argan oil, shea butter, hyaluronic acid
|Жирные волосы
|Clarifying shampoo, balancing conditioner
|Tea tree oil, salicylic acid, clay
|Поврежденные волосы
|Repairing shampoo, restructuring mask
|Keratin, protein, ceramides
|Окрашенные волосы
|Color-safe shampoo, color-protecting conditioner
|UV filters, antioxidants, low sulfates
|Кудрявые волосы
|Curl-enhancing products, anti-frizz serum
|Glycerin, coconut oil, aloe vera
Полезные фразы для покупки средств в магазине или салоне:
- "I have [type] hair. What would you recommend?" — У меня [тип] волосы. Что бы вы порекомендовали?
- "I'm looking for a product that can help with [problem]." — Я ищу средство, которое поможет с [проблема].
- "Do you have anything for split ends?" — У вас есть что-нибудь от секущихся кончиков?
- "Is this sulfate-free?" — Это средство без сульфатов?
- "I need something that adds volume to fine hair." — Мне нужно что-то, что добавит объем тонким волосам.
- "What's good for color-treated hair?" — Что хорошо для окрашенных волос?
Распространенные проблемы с волосами и как их называть:
- Dandruff — перхоть
- Hair loss/Hair shedding — выпадение волос
- Frizz — пушистость, "пушение" волос
- Split ends — секущиеся кончики
- Dull hair — тусклые волосы
- Tangles/knots — спутанные волосы
- Flat hair — плоские волосы (без объема)
- Breakage — ломкость волос
Инструменты для ухода за волосами:
- Hair brush — расческа
- Detangling brush — расческа для распутывания
- Wide-tooth comb — гребень с редкими зубьями
- Hair dryer — фен
- Straightener/flat iron — выпрямитель для волос
- Curling iron/wand — плойка
- Hair rollers — бигуди
- Diffuser — диффузор (насадка на фен)
Знание специализированной лексики о волосах — это не просто полезный навык, а настоящий ключ к коммуникации в современном многоязычном мире. Владение точными терминами помогает избежать разочарований при посещении салонов красоты за границей, упрощает выбор подходящих средств для ухода и открывает доступ к международным трендам индустрии красоты. Помните: правильно подобранное слово иногда стоит тысячи картинок и десятков минут неловких объяснений. Расширяйте свой словарный запас, практикуйтесь в реальных ситуациях, и вы быстро почувствуете уверенность при общении на тему волос и красоты на английском языке.