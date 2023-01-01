Словарь английских терминов о волосах: от стрижек до ухода

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие стилисты, изучающие английский язык

Профессиональные стилисты, работающие с иностранными клиентами

Люди, планирующие поездки за границу и желающие общаться на тему волос и красоты Представьте, что вы оказались в лондонском салоне красоты, а объяснить стилисту свои пожелания не получается — словарный запас подводит именно тогда, когда он нужнее всего. Разница между "bangs" и "fringe" или "highlights" и "balayage" может стоить вам желаемой прически! Владение специализированной лексикой для описания волос на английском — это не только вопрос комфорта, но и способ получить именно тот результат, о котором вы мечтаете. Эта статья станет вашим надежным проводником в мире англоязычной терминологии о волосах — от базовых слов до профессиональных выражений, которыми пользуются стилисты с мировым именем. 💇‍♀️

Основные термины для описания волос на английском

Каждый разговор о волосах начинается с базовых определений. Рассмотрим ключевые термины, необходимые для описания волос на английском языке.

Для начала — основная анатомия волоса:

Hair — волосы (в общем смысле)

— волосы (в общем смысле) Hair follicle — волосяной фолликул

— волосяной фолликул Hair shaft — стержень волоса

— стержень волоса Hair root — корень волоса

— корень волоса Scalp — кожа головы

Длина волос — одна из первых характеристик, которую мы замечаем:

Long hair — длинные волосы

— длинные волосы Medium-length hair — волосы средней длины

— волосы средней длины Short hair — короткие волосы

— короткие волосы Pixie cut — очень короткая стрижка "пикси"

— очень короткая стрижка "пикси" Buzz cut — стрижка "под машинку"

Для точного описания густоты волос используйте:

Thick hair — густые волосы

— густые волосы Thin hair — редкие волосы

— редкие волосы Fine hair — тонкие волосы

— тонкие волосы Voluminous hair — объемные волосы

— объемные волосы Sparse hair — редеющие волосы

Ольга Петрова, преподаватель английского для индустрии красоты Помню случай с моей студенткой Мариной, которая работает стилистом в международном салоне. Однажды к ней пришла англоговорящая клиентка и попросила "feathered haircut". Марина не знала этого термина и решила, что речь идёт о лёгкой, "воздушной" стрижке. На самом деле клиентка хотела многослойную стрижку с эффектом "пера". После этого случая Марина записалась на мой курс английского для стилистов, и уже через месяц могла безошибочно понимать и использовать более 200 профессиональных терминов. Сейчас её иностранные клиенты в восторге от того, насколько точно она понимает их пожелания. "Я не просто стала увереннее в общении, — говорит Марина, — я начала получать больше чаевых от довольных клиентов!"

Для описания состояния волос используются следующие термины:

Термин Перевод Контекст использования Healthy hair Здоровые волосы My hair looks so healthy after using that mask! Damaged hair Поврежденные волосы Bleaching left my hair very damaged. Split ends Секущиеся кончики I need a trim to get rid of my split ends. Brittle hair Ломкие волосы Winter makes my hair brittle and dry. Greasy/oily hair Жирные волосы I wash my hair daily because it gets greasy quickly.

При описании прически важно уметь говорить о том, как волосы уложены:

Straight hair — прямые волосы

— прямые волосы Wavy hair — волнистые волосы

— волнистые волосы Curly hair — кудрявые волосы

— кудрявые волосы Frizzy hair — пушащиеся волосы

— пушащиеся волосы Sleek hair — гладкие, прилизанные волосы

— гладкие, прилизанные волосы Tousled hair — небрежно уложенные волосы

Типы и структура волос: лексика для точного описания

Знание терминологии для описания типов и структуры волос особенно важно при выборе подходящих средств ухода и процедур. 🔍

Типы волос в английской классификации обычно делятся на 4 основные категории:

Type 1: Straight hair — прямые волосы

— прямые волосы Type 2: Wavy hair — волнистые волосы

— волнистые волосы Type 3: Curly hair — кудрявые волосы

— кудрявые волосы Type 4: Coily/kinky hair — очень кудрявые/спиральные волосы

Каждый тип далее подразделяется на подтипы:

Тип Подтип Описание Type 1 1A Совершенно прямые, тонкие волосы (stick-straight hair) 1B Прямые, средней текстуры волосы 1C Прямые, толстые, жесткие волосы Type 2 2A Слегка волнистые, тонкие волосы 2B Волнистые волосы средней текстуры с S-образными волнами 2C Волнистые, более густые волосы с выраженными S-образными волнами Type 3 3A Большие, свободные кудри (loose curls) 3B Средние, пружинистые кудри (springy curls) 3C Тугие, упругие кудри (tight curls) Type 4 4A Плотно завитые, хорошо очерченные спирали (well-defined coils) 4B Зигзагообразная текстура (Z-shaped pattern) 4C Очень плотные, мелкие завитки (extremely tight coils)

Для описания структуры волос используйте следующие термины:

Hair texture — текстура волос (общее понятие)

— текстура волос (общее понятие) Hair porosity — пористость волос (способность впитывать и удерживать влагу)

— пористость волос (способность впитывать и удерживать влагу) Hair elasticity — эластичность волос

— эластичность волос Hair density — плотность волос (количество волос на единицу площади)

По пористости волосы делятся на:

Low porosity hair — низкопористые волосы (чешуйки плотно прилегают)

— низкопористые волосы (чешуйки плотно прилегают) Medium porosity hair — волосы со средней пористостью

— волосы со средней пористостью High porosity hair — высокопористые волосы (чешуйки приподняты)

Профессиональные стилисты также используют такие термины для описания структуры:

Virgin hair — волосы, не подвергавшиеся химическому воздействию

— волосы, не подвергавшиеся химическому воздействию Processed hair — обработанные волосы (после окрашивания, химической завивки и т.д.)

— обработанные волосы (после окрашивания, химической завивки и т.д.) Resistant hair — стойкие волосы (трудно поддаются окрашиванию или завивке)

— стойкие волосы (трудно поддаются окрашиванию или завивке) Porous hair — пористые волосы (легко впитывают продукты)

Цвета и оттенки волос в английской терминологии

Описание цвета волос на английском языке может быть настоящим искусством — от базовых определений до тончайших нюансов профессиональной колористики. 🎨

Основные натуральные цвета волос:

Black hair — черные волосы

— черные волосы Brown hair — коричневые/каштановые волосы

— коричневые/каштановые волосы Blonde hair — светлые/блондинистые волосы

— светлые/блондинистые волосы Red hair — рыжие волосы

— рыжие волосы Grey hair — седые волосы

Важно: в английском волосы русого цвета часто относят к категории "brown hair", используя уточнения — light brown, ash brown и т.д.

Оттенки каштановых/коричневых волос (brown hair):

Dark brown — темно-каштановый

— темно-каштановый Medium brown — средне-каштановый

— средне-каштановый Light brown — светло-каштановый

— светло-каштановый Golden brown — золотисто-каштановый

— золотисто-каштановый Ash brown — пепельно-каштановый

— пепельно-каштановый Chocolate brown — шоколадно-каштановый

— шоколадно-каштановый Mahogany brown — красно-коричневый, "красное дерево"

— красно-коричневый, "красное дерево" Chestnut brown — каштановый

Оттенки светлых волос (blonde hair):

Platinum blonde — платиновый блонд

— платиновый блонд Ash blonde — пепельный блонд

— пепельный блонд Golden blonde — золотистый блонд

— золотистый блонд Honey blonde — медовый блонд

— медовый блонд Strawberry blonde — клубничный блонд (с розоватым оттенком)

— клубничный блонд (с розоватым оттенком) Dirty blonde — "грязный" блонд (темно-русый)

— "грязный" блонд (темно-русый) Beige blonde — бежевый блонд

Оттенки рыжих волос (red hair):

Ginger — имбирно-рыжий

— имбирно-рыжий Copper — медный

— медный Auburn — золотисто-каштановый с красноватым оттенком

— золотисто-каштановый с красноватым оттенком Burgundy — бордовый

— бордовый Cinnamon — коричнево-рыжий, "корица"

Термины для окрашивания волос:

Dye — краска для волос

— краска для волос Hair coloring — окрашивание волос

— окрашивание волос Root touch-up — подкрашивание корней

— подкрашивание корней Highlights — мелирование, светлые пряди

— мелирование, светлые пряди Lowlights — тёмные пряди на более светлых волосах

— тёмные пряди на более светлых волосах Balayage — балаяж (техника свободной росписи)

— балаяж (техника свободной росписи) Ombre — омбре (плавный переход от темного к светлому)

— омбре (плавный переход от темного к светлому) Color correction — коррекция цвета

Анастасия Воронцова, профессиональный колорист-стилист Однажды ко мне обратилась клиентка Елена, которая вернулась из поездки в Лондон с совершенно не тем цветом волос, который хотела. Она попросила там "rusый" — термин, которого в английском просто не существует. Британский стилист услышал "русский" и решил, что она хочет что-то экзотическое. В итоге она получила яркий медный оттенок вместо желаемого пепельно-русого. Когда она пришла ко мне, я объяснила, что для её натурального русого оттенка нужно было использовать термин "dark ash blonde" или "light ash brown". Мы сделали коррекцию цвета, и я подготовила для неё карточку с правильными терминами на английском. В следующую поездку за границу она уже уверенно объяснила стилисту, что хочет "light ash brown with subtle cool highlights", и осталась довольна результатом. Этот случай показывает, насколько важно знать точную терминологию, особенно когда речь идет о таких нюансных вещах, как цвет волос.

Стрижки и укладки: общение с парикмахером по-английски

Визит к парикмахеру требует точного объяснения ваших пожеланий, особенно когда общение происходит на английском языке. Рассмотрим основные термины и выражения, которые помогут вам получить желаемую стрижку и укладку. ✂️

Типы женских стрижек:

Bob — боб (классическая стрижка до подбородка)

— боб (классическая стрижка до подбородка) Pixie cut — "пикси" (короткая женская стрижка)

— "пикси" (короткая женская стрижка) Lob — длинный боб (до плеч)

— длинный боб (до плеч) Shag — многослойная стрижка с рваными концами

— многослойная стрижка с рваными концами Blunt cut — прямой срез (без градуировки)

— прямой срез (без градуировки) Layered cut — многослойная стрижка

— многослойная стрижка Undercut — стрижка с выбритыми участками

Типы мужских стрижек:

Crew cut — короткая стрижка с более длинной верхней частью

— короткая стрижка с более длинной верхней частью Fade — фейд (плавный переход от коротких к длинным)

— фейд (плавный переход от коротких к длинным) Undercut — андеркат (короткие бока и затылок, длинный верх)

— андеркат (короткие бока и затылок, длинный верх) Pompadour — помпадур (объемный верх, зачесанный назад)

— помпадур (объемный верх, зачесанный назад) Buzz cut — стрижка под машинку

Термины для чёлки:

Bangs (американский англ.) или Fringe (британский англ.) — чёлка

(американский англ.) или (британский англ.) — чёлка Side-swept bangs — косая чёлка

— косая чёлка Curtain bangs — чёлка-шторка

— чёлка-шторка Blunt bangs — прямая чёлка

— прямая чёлка Wispy bangs — легкая, "воздушная" чёлка

Полезные фразы для общения с парикмахером:

"I'd like a trim, about [length] inches off." — Я хочу подравнять волосы, примерно на [длина] дюйма.

"I want to keep the length but add some layers." — Я хочу сохранить длину, но добавить слои.

"Could you thin out my hair a bit?" — Могли бы вы немного проредить мои волосы?

"I'd like some face-framing layers." — Я хочу слои, обрамляющие лицо.

"Please don't cut it too short." — Пожалуйста, не стригите слишком коротко.

Термины для укладки волос:

Blow dry — укладка феном

— укладка феном Straightening — выпрямление

— выпрямление Curling — завивка

— завивка Updo — высокая прическа

— высокая прическа Braiding — плетение кос

— плетение кос Blow-out — профессиональная укладка с объемом

— профессиональная укладка с объемом Beach waves — пляжные волны

Примеры диалогов с парикмахером:

Клиент: I'd like a shoulder-length bob with layers and side-swept bangs. Стилист: Do you want the layers to be subtle or more defined? Клиент: More defined, please. And I'd like some face-framing pieces.

Клиент: I'm growing out my hair, so I just need a trim to get rid of split ends. Стилист: How much would you like me to take off? Клиент: Just half an inch, please. I really want to keep the length.

Уход за волосами: полезные фразы для покупки средств

Правильный уход за волосами требует использования подходящих средств, а их выбор в иноязычной среде может стать настоящим испытанием. Разберем основные термины и фразы, которые помогут вам ориентироваться в мире hair care продуктов. 🧴

Основные категории средств для ухода за волосами:

Shampoo — шампунь

— шампунь Conditioner — кондиционер

— кондиционер Hair mask — маска для волос

— маска для волос Leave-in conditioner — несмываемый кондиционер

— несмываемый кондиционер Hair oil — масло для волос

— масло для волос Hair serum — сыворотка для волос

— сыворотка для волос Dry shampoo — сухой шампунь

Средства для укладки волос:

Hair spray — лак для волос

— лак для волос Hair mousse — мусс для волос

— мусс для волос Hair gel — гель для волос

— гель для волос Hair wax — воск для волос

— воск для волос Texturizing spray — текстурирующий спрей

— текстурирующий спрей Heat protectant — термозащита

— термозащита Volumizing spray — спрей для объема

Специализированные средства для определенных типов волос:

Тип волос Средства на английском Ключевые ингредиенты Сухие волосы Moisturizing shampoo, hydrating mask Argan oil, shea butter, hyaluronic acid Жирные волосы Clarifying shampoo, balancing conditioner Tea tree oil, salicylic acid, clay Поврежденные волосы Repairing shampoo, restructuring mask Keratin, protein, ceramides Окрашенные волосы Color-safe shampoo, color-protecting conditioner UV filters, antioxidants, low sulfates Кудрявые волосы Curl-enhancing products, anti-frizz serum Glycerin, coconut oil, aloe vera

Полезные фразы для покупки средств в магазине или салоне:

"I have [type] hair. What would you recommend?" — У меня [тип] волосы. Что бы вы порекомендовали?

"I'm looking for a product that can help with [problem]." — Я ищу средство, которое поможет с [проблема].

"Do you have anything for split ends?" — У вас есть что-нибудь от секущихся кончиков?

"Is this sulfate-free?" — Это средство без сульфатов?

"I need something that adds volume to fine hair." — Мне нужно что-то, что добавит объем тонким волосам.

"What's good for color-treated hair?" — Что хорошо для окрашенных волос?

Распространенные проблемы с волосами и как их называть:

Dandruff — перхоть

— перхоть Hair loss/Hair shedding — выпадение волос

— выпадение волос Frizz — пушистость, "пушение" волос

— пушистость, "пушение" волос Split ends — секущиеся кончики

— секущиеся кончики Dull hair — тусклые волосы

— тусклые волосы Tangles/knots — спутанные волосы

— спутанные волосы Flat hair — плоские волосы (без объема)

— плоские волосы (без объема) Breakage — ломкость волос

Инструменты для ухода за волосами:

Hair brush — расческа

— расческа Detangling brush — расческа для распутывания

— расческа для распутывания Wide-tooth comb — гребень с редкими зубьями

— гребень с редкими зубьями Hair dryer — фен

— фен Straightener/flat iron — выпрямитель для волос

— выпрямитель для волос Curling iron/wand — плойка

— плойка Hair rollers — бигуди

— бигуди Diffuser — диффузор (насадка на фен)