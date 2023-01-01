Словарь английских терминов о волосах: от стрижек до ухода

#Изучение английского  #Красота и уход  #Стиль и мода  
Для кого эта статья:

  • Студенты и начинающие стилисты, изучающие английский язык
  • Профессиональные стилисты, работающие с иностранными клиентами

  • Люди, планирующие поездки за границу и желающие общаться на тему волос и красоты

    Представьте, что вы оказались в лондонском салоне красоты, а объяснить стилисту свои пожелания не получается — словарный запас подводит именно тогда, когда он нужнее всего. Разница между "bangs" и "fringe" или "highlights" и "balayage" может стоить вам желаемой прически! Владение специализированной лексикой для описания волос на английском — это не только вопрос комфорта, но и способ получить именно тот результат, о котором вы мечтаете. Эта статья станет вашим надежным проводником в мире англоязычной терминологии о волосах — от базовых слов до профессиональных выражений, которыми пользуются стилисты с мировым именем. 💇‍♀️

Основные термины для описания волос на английском

Каждый разговор о волосах начинается с базовых определений. Рассмотрим ключевые термины, необходимые для описания волос на английском языке.

Для начала — основная анатомия волоса:

  • Hair — волосы (в общем смысле)
  • Hair follicle — волосяной фолликул
  • Hair shaft — стержень волоса
  • Hair root — корень волоса
  • Scalp — кожа головы

Длина волос — одна из первых характеристик, которую мы замечаем:

  • Long hair — длинные волосы
  • Medium-length hair — волосы средней длины
  • Short hair — короткие волосы
  • Pixie cut — очень короткая стрижка "пикси"
  • Buzz cut — стрижка "под машинку"

Для точного описания густоты волос используйте:

  • Thick hair — густые волосы
  • Thin hair — редкие волосы
  • Fine hair — тонкие волосы
  • Voluminous hair — объемные волосы
  • Sparse hair — редеющие волосы

Ольга Петрова, преподаватель английского для индустрии красоты Помню случай с моей студенткой Мариной, которая работает стилистом в международном салоне. Однажды к ней пришла англоговорящая клиентка и попросила "feathered haircut". Марина не знала этого термина и решила, что речь идёт о лёгкой, "воздушной" стрижке. На самом деле клиентка хотела многослойную стрижку с эффектом "пера". После этого случая Марина записалась на мой курс английского для стилистов, и уже через месяц могла безошибочно понимать и использовать более 200 профессиональных терминов. Сейчас её иностранные клиенты в восторге от того, насколько точно она понимает их пожелания. "Я не просто стала увереннее в общении, — говорит Марина, — я начала получать больше чаевых от довольных клиентов!"

Для описания состояния волос используются следующие термины:

Термин Перевод Контекст использования
Healthy hair Здоровые волосы My hair looks so healthy after using that mask!
Damaged hair Поврежденные волосы Bleaching left my hair very damaged.
Split ends Секущиеся кончики I need a trim to get rid of my split ends.
Brittle hair Ломкие волосы Winter makes my hair brittle and dry.
Greasy/oily hair Жирные волосы I wash my hair daily because it gets greasy quickly.

При описании прически важно уметь говорить о том, как волосы уложены:

  • Straight hair — прямые волосы
  • Wavy hair — волнистые волосы
  • Curly hair — кудрявые волосы
  • Frizzy hair — пушащиеся волосы
  • Sleek hair — гладкие, прилизанные волосы
  • Tousled hair — небрежно уложенные волосы
Типы и структура волос: лексика для точного описания

Знание терминологии для описания типов и структуры волос особенно важно при выборе подходящих средств ухода и процедур. 🔍

Типы волос в английской классификации обычно делятся на 4 основные категории:

  • Type 1: Straight hair — прямые волосы
  • Type 2: Wavy hair — волнистые волосы
  • Type 3: Curly hair — кудрявые волосы
  • Type 4: Coily/kinky hair — очень кудрявые/спиральные волосы

Каждый тип далее подразделяется на подтипы:

Тип Подтип Описание
Type 1 1A Совершенно прямые, тонкие волосы (stick-straight hair)
1B Прямые, средней текстуры волосы
1C Прямые, толстые, жесткие волосы
Type 2 2A Слегка волнистые, тонкие волосы
2B Волнистые волосы средней текстуры с S-образными волнами
2C Волнистые, более густые волосы с выраженными S-образными волнами
Type 3 3A Большие, свободные кудри (loose curls)
3B Средние, пружинистые кудри (springy curls)
3C Тугие, упругие кудри (tight curls)
Type 4 4A Плотно завитые, хорошо очерченные спирали (well-defined coils)
4B Зигзагообразная текстура (Z-shaped pattern)
4C Очень плотные, мелкие завитки (extremely tight coils)

Для описания структуры волос используйте следующие термины:

  • Hair texture — текстура волос (общее понятие)
  • Hair porosity — пористость волос (способность впитывать и удерживать влагу)
  • Hair elasticity — эластичность волос
  • Hair density — плотность волос (количество волос на единицу площади)

По пористости волосы делятся на:

  • Low porosity hair — низкопористые волосы (чешуйки плотно прилегают)
  • Medium porosity hair — волосы со средней пористостью
  • High porosity hair — высокопористые волосы (чешуйки приподняты)

Профессиональные стилисты также используют такие термины для описания структуры:

  • Virgin hair — волосы, не подвергавшиеся химическому воздействию
  • Processed hair — обработанные волосы (после окрашивания, химической завивки и т.д.)
  • Resistant hair — стойкие волосы (трудно поддаются окрашиванию или завивке)
  • Porous hair — пористые волосы (легко впитывают продукты)

Цвета и оттенки волос в английской терминологии

Описание цвета волос на английском языке может быть настоящим искусством — от базовых определений до тончайших нюансов профессиональной колористики. 🎨

Основные натуральные цвета волос:

  • Black hair — черные волосы
  • Brown hair — коричневые/каштановые волосы
  • Blonde hair — светлые/блондинистые волосы
  • Red hair — рыжие волосы
  • Grey hair — седые волосы

Важно: в английском волосы русого цвета часто относят к категории "brown hair", используя уточнения — light brown, ash brown и т.д.

Оттенки каштановых/коричневых волос (brown hair):

  • Dark brown — темно-каштановый
  • Medium brown — средне-каштановый
  • Light brown — светло-каштановый
  • Golden brown — золотисто-каштановый
  • Ash brown — пепельно-каштановый
  • Chocolate brown — шоколадно-каштановый
  • Mahogany brown — красно-коричневый, "красное дерево"
  • Chestnut brown — каштановый

Оттенки светлых волос (blonde hair):

  • Platinum blonde — платиновый блонд
  • Ash blonde — пепельный блонд
  • Golden blonde — золотистый блонд
  • Honey blonde — медовый блонд
  • Strawberry blonde — клубничный блонд (с розоватым оттенком)
  • Dirty blonde — "грязный" блонд (темно-русый)
  • Beige blonde — бежевый блонд

Оттенки рыжих волос (red hair):

  • Ginger — имбирно-рыжий
  • Copper — медный
  • Auburn — золотисто-каштановый с красноватым оттенком
  • Burgundy — бордовый
  • Cinnamon — коричнево-рыжий, "корица"

Термины для окрашивания волос:

  • Dye — краска для волос
  • Hair coloring — окрашивание волос
  • Root touch-up — подкрашивание корней
  • Highlights — мелирование, светлые пряди
  • Lowlights — тёмные пряди на более светлых волосах
  • Balayage — балаяж (техника свободной росписи)
  • Ombre — омбре (плавный переход от темного к светлому)
  • Color correction — коррекция цвета

Анастасия Воронцова, профессиональный колорист-стилист Однажды ко мне обратилась клиентка Елена, которая вернулась из поездки в Лондон с совершенно не тем цветом волос, который хотела. Она попросила там "rusый" — термин, которого в английском просто не существует. Британский стилист услышал "русский" и решил, что она хочет что-то экзотическое. В итоге она получила яркий медный оттенок вместо желаемого пепельно-русого. Когда она пришла ко мне, я объяснила, что для её натурального русого оттенка нужно было использовать термин "dark ash blonde" или "light ash brown". Мы сделали коррекцию цвета, и я подготовила для неё карточку с правильными терминами на английском. В следующую поездку за границу она уже уверенно объяснила стилисту, что хочет "light ash brown with subtle cool highlights", и осталась довольна результатом. Этот случай показывает, насколько важно знать точную терминологию, особенно когда речь идет о таких нюансных вещах, как цвет волос.

Стрижки и укладки: общение с парикмахером по-английски

Визит к парикмахеру требует точного объяснения ваших пожеланий, особенно когда общение происходит на английском языке. Рассмотрим основные термины и выражения, которые помогут вам получить желаемую стрижку и укладку. ✂️

Типы женских стрижек:

  • Bob — боб (классическая стрижка до подбородка)
  • Pixie cut — "пикси" (короткая женская стрижка)
  • Lob — длинный боб (до плеч)
  • Shag — многослойная стрижка с рваными концами
  • Blunt cut — прямой срез (без градуировки)
  • Layered cut — многослойная стрижка
  • Undercut — стрижка с выбритыми участками

Типы мужских стрижек:

  • Crew cut — короткая стрижка с более длинной верхней частью
  • Fade — фейд (плавный переход от коротких к длинным)
  • Undercut — андеркат (короткие бока и затылок, длинный верх)
  • Pompadour — помпадур (объемный верх, зачесанный назад)
  • Buzz cut — стрижка под машинку

Термины для чёлки:

  • Bangs (американский англ.) или Fringe (британский англ.) — чёлка
  • Side-swept bangs — косая чёлка
  • Curtain bangs — чёлка-шторка
  • Blunt bangs — прямая чёлка
  • Wispy bangs — легкая, "воздушная" чёлка

Полезные фразы для общения с парикмахером:

  • "I'd like a trim, about [length] inches off." — Я хочу подравнять волосы, примерно на [длина] дюйма.
  • "I want to keep the length but add some layers." — Я хочу сохранить длину, но добавить слои.
  • "Could you thin out my hair a bit?" — Могли бы вы немного проредить мои волосы?
  • "I'd like some face-framing layers." — Я хочу слои, обрамляющие лицо.
  • "Please don't cut it too short." — Пожалуйста, не стригите слишком коротко.

Термины для укладки волос:

  • Blow dry — укладка феном
  • Straightening — выпрямление
  • Curling — завивка
  • Updo — высокая прическа
  • Braiding — плетение кос
  • Blow-out — профессиональная укладка с объемом
  • Beach waves — пляжные волны

Примеры диалогов с парикмахером:

Клиент: I'd like a shoulder-length bob with layers and side-swept bangs. Стилист: Do you want the layers to be subtle or more defined? Клиент: More defined, please. And I'd like some face-framing pieces.

Клиент: I'm growing out my hair, so I just need a trim to get rid of split ends. Стилист: How much would you like me to take off? Клиент: Just half an inch, please. I really want to keep the length.

Уход за волосами: полезные фразы для покупки средств

Правильный уход за волосами требует использования подходящих средств, а их выбор в иноязычной среде может стать настоящим испытанием. Разберем основные термины и фразы, которые помогут вам ориентироваться в мире hair care продуктов. 🧴

Основные категории средств для ухода за волосами:

  • Shampoo — шампунь
  • Conditioner — кондиционер
  • Hair mask — маска для волос
  • Leave-in conditioner — несмываемый кондиционер
  • Hair oil — масло для волос
  • Hair serum — сыворотка для волос
  • Dry shampoo — сухой шампунь

Средства для укладки волос:

  • Hair spray — лак для волос
  • Hair mousse — мусс для волос
  • Hair gel — гель для волос
  • Hair wax — воск для волос
  • Texturizing spray — текстурирующий спрей
  • Heat protectant — термозащита
  • Volumizing spray — спрей для объема

Специализированные средства для определенных типов волос:

Тип волос Средства на английском Ключевые ингредиенты
Сухие волосы Moisturizing shampoo, hydrating mask Argan oil, shea butter, hyaluronic acid
Жирные волосы Clarifying shampoo, balancing conditioner Tea tree oil, salicylic acid, clay
Поврежденные волосы Repairing shampoo, restructuring mask Keratin, protein, ceramides
Окрашенные волосы Color-safe shampoo, color-protecting conditioner UV filters, antioxidants, low sulfates
Кудрявые волосы Curl-enhancing products, anti-frizz serum Glycerin, coconut oil, aloe vera

Полезные фразы для покупки средств в магазине или салоне:

  • "I have [type] hair. What would you recommend?" — У меня [тип] волосы. Что бы вы порекомендовали?
  • "I'm looking for a product that can help with [problem]." — Я ищу средство, которое поможет с [проблема].
  • "Do you have anything for split ends?" — У вас есть что-нибудь от секущихся кончиков?
  • "Is this sulfate-free?" — Это средство без сульфатов?
  • "I need something that adds volume to fine hair." — Мне нужно что-то, что добавит объем тонким волосам.
  • "What's good for color-treated hair?" — Что хорошо для окрашенных волос?

Распространенные проблемы с волосами и как их называть:

  • Dandruff — перхоть
  • Hair loss/Hair shedding — выпадение волос
  • Frizz — пушистость, "пушение" волос
  • Split ends — секущиеся кончики
  • Dull hair — тусклые волосы
  • Tangles/knots — спутанные волосы
  • Flat hair — плоские волосы (без объема)
  • Breakage — ломкость волос

Инструменты для ухода за волосами:

  • Hair brush — расческа
  • Detangling brush — расческа для распутывания
  • Wide-tooth comb — гребень с редкими зубьями
  • Hair dryer — фен
  • Straightener/flat iron — выпрямитель для волос
  • Curling iron/wand — плойка
  • Hair rollers — бигуди
  • Diffuser — диффузор (насадка на фен)

Знание специализированной лексики о волосах — это не просто полезный навык, а настоящий ключ к коммуникации в современном многоязычном мире. Владение точными терминами помогает избежать разочарований при посещении салонов красоты за границей, упрощает выбор подходящих средств для ухода и открывает доступ к международным трендам индустрии красоты. Помните: правильно подобранное слово иногда стоит тысячи картинок и десятков минут неловких объяснений. Расширяйте свой словарный запас, практикуйтесь в реальных ситуациях, и вы быстро почувствуете уверенность при общении на тему волос и красоты на английском языке.

