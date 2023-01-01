5 простых способов создать таблицы на сайте без знания кода

Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики и дизайн-любители.

Пользователи систем управления контентом (CMS), желающие улучшить свои навыки.

Владельцы сайтов, которым нужно структурировать данные и повысить читаемость контента. Таблицы на сайте — это не просто красивая подача данных, а мощный инструмент структурирования информации, который моментально повышает читаемость контента и профессионализм вашего ресурса. Многие начинающие веб-разработчики избегают добавления таблиц, считая это сложной задачей, требующей глубоких знаний программирования. На самом деле, существует минимум 5 простых способов интеграции таблиц, доступных даже для тех, кто никогда не писал код! Сегодня я расскажу, как превратить хаотичные данные в стройные, понятные таблицы буквально за несколько кликов — и ваши посетители это оценят. 🚀

Простые HTML таблицы для веб-сайта: код для новичков

Создание таблицы с помощью HTML-кода — фундаментальный навык для любого веб-разработчика, даже начинающего. Не бойтесь кода — базовая структура HTML-таблицы логична и понятна даже без опыта программирования.

Основные теги, которые вам понадобятся:

<table> — обозначает начало и конец таблицы

— обозначает начало и конец таблицы <tr> — создает строку таблицы (table row)

— создает строку таблицы (table row) <td> — создает ячейку таблицы (table data)

— создает ячейку таблицы (table data) <th> — создает ячейку заголовка (table header)

Вот простейший пример кода таблицы 2×2:

<table> <tr> <th>Заголовок 1</th> <th>Заголовок 2</th> </tr> <tr> <td>Ячейка 1</td> <td>Ячейка 2</td> </tr> </table>

Для создания более сложных таблиц вы можете использовать дополнительные атрибуты:

colspan — объединяет несколько ячеек по горизонтали

— объединяет несколько ячеек по горизонтали rowspan — объединяет несколько ячеек по вертикали

— объединяет несколько ячеек по вертикали border — задает толщину границ (хотя современнее использовать CSS)

Чтобы добавить эту таблицу на сайт, вам нужно:

Открыть HTML-файл вашей страницы Найти место, где должна быть таблица Вставить код таблицы Сохранить файл и обновить страницу в браузере

Михаил Веретенников, фронтенд-разработчик

Когда я только начинал создавать свой первый сайт-портфолио, мне нужно было структурированно представить мои навыки и уровень владения разными технологиями. Я решил использовать таблицу, но боялся HTML-кода. Помню, как сидел перед пустым редактором кода целый час, пытаясь понять, с чего начать.

Решение пришло неожиданно — я просто набросал структуру таблицы на бумаге, а затем перевёл её в HTML пошагово: сначала основной тег <table> , затем строки, потом ячейки. К моему удивлению, всё заработало с первого раза! Эта маленькая победа дала мне уверенность для дальнейшего изучения веб-разработки.

Совет новичкам: не пытайтесь сразу написать сложную таблицу. Начните с простой структуры 2×2, убедитесь, что она работает, а затем постепенно расширяйте её.

Если вы хотите создать более профессиональные таблицы, вот сравнение различных тегов HTML для структурирования таблиц:

Тег Назначение Когда использовать <thead> Группирует заголовочные строки Для сложных таблиц с многоуровневыми заголовками <tbody> Группирует основное содержимое Для отделения содержимого от заголовков <tfoot> Группирует итоговые строки Для таблиц с итогами или сводными данными <caption> Добавляет заголовок таблицы Когда нужно дать название таблице

Создание таблиц через визуальные редакторы CMS

Если кодирование — не ваша стихия, визуальные редакторы в системах управления контентом (CMS) — это настоящее спасение. Они позволяют создавать таблицы с помощью интуитивно понятного интерфейса, похожего на работу в Word или Excel. 📊

Рассмотрим процесс создания таблицы в трех популярных CMS:

Плагины для работы с таблицами в WordPress

WordPress — самая популярная CMS в мире, и одно из её главных преимуществ — обширная библиотека плагинов, в том числе для работы с таблицами. Эти инструменты значительно расширяют возможности стандартного редактора и позволяют создавать профессиональные таблицы без знания кода.

Вот топ-5 плагинов для работы с таблицами в WordPress:

Название плагина Ключевые особенности Сложность освоения Бесплатная версия TablePress Импорт/экспорт, сортировка, фильтрация Низкая Полнофункциональная wpDataTables Работа с большими массивами данных, графики Средняя Ограниченная Ninja Tables Адаптивный дизайн, множество шаблонов Низкая Ограниченная Data Tables Generator Простой интерфейс, базовые функции Очень низкая Полнофункциональная Ultimate Tables Широкие возможности стилизации Средняя Ограниченная

Рассмотрим процесс установки и настройки TablePress — одного из самых популярных и удобных плагинов:

В панели администратора WordPress перейдите в раздел "Плагины" → "Добавить новый" В поиске введите "TablePress" Нажмите "Установить" и затем "Активировать" В боковом меню появится пункт "TablePress" — нажмите на него Выберите "Добавить новую таблицу", задайте имя и размеры Заполните таблицу данными в удобном редакторе Сохраните таблицу и скопируйте сгенерированный шорткод Вставьте шорткод в нужное место на странице или в записи

Преимущества использования плагинов для таблиц:

Не требуют знания HTML или CSS

Предлагают расширенные функции (сортировка, фильтрация, поиск)

Многие позволяют импортировать данные из Excel или CSV

Автоматическая оптимизация для мобильных устройств

Возможность централизованно обновлять все таблицы сайта

Анна Савельева, контент-менеджер

В нашем интернет-магазине мы столкнулись с задачей создания подробной таблицы характеристик для более чем 200 товаров. Создавать каждую таблицу вручную через HTML было бы настоящим кошмаром, особенно учитывая, что данные часто обновляются.

Я попробовала несколько плагинов для WordPress, но остановилась на TablePress. Решающим фактором стала возможность импорта из Excel — мы уже имели всю информацию в таблицах, и теперь могли просто загружать их на сайт одним кликом.

Когда мы обновляем характеристики товаров, я просто редактирую Excel-файл и повторно импортирую его. Плагин сохраняет все настройки форматирования, а посетители получают актуальную информацию. Это сэкономило нам десятки часов работы и практически исключило ошибки при ручном вводе данных.

Стильное форматирование таблиц с помощью CSS

Создать таблицу — только полдела. Чтобы она выглядела профессионально и соответствовала дизайну вашего сайта, необходимо стилизовать её с помощью CSS. Даже базовые знания CSS могут значительно улучшить внешний вид ваших таблиц. 🎨

Основные свойства CSS для стилизации таблиц:

border — задаёт границы таблицы и ячеек

— задаёт границы таблицы и ячеек border-collapse — определяет, как отображаются границы между ячейками

— определяет, как отображаются границы между ячейками width , height — устанавливают размеры таблицы или ячеек

, — устанавливают размеры таблицы или ячеек background-color — задаёт цвет фона

— задаёт цвет фона color — определяет цвет текста

— определяет цвет текста text-align — выравнивание текста в ячейках

— выравнивание текста в ячейках padding — внутренние отступы в ячейках

Вот пример простого CSS для стилизации таблицы:

/* Стиль для всей таблицы */ table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-family: Arial, sans-serif; } /* Стиль для заголовков */ th { background-color: #4CAF50; color: white; padding: 12px; text-align: left; } /* Стиль для ячеек */ td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } /* Чередующиеся цвета строк */ tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; } /* Эффект при наведении */ tr:hover { background-color: #ddd; }

Для применения стилей к таблице есть три основных способа:

Внутренние стили: добавляются внутри тега <style> в разделе <head> HTML-документа Внешняя таблица стилей: стили хранятся в отдельном CSS-файле и подключаются через тег <link> Встроенные стили: добавляются непосредственно к HTML-элементам через атрибут style (не рекомендуется для больших проектов)

Продвинутые техники стилизации таблиц:

Адаптивные таблицы : используйте медиа-запросы для изменения отображения таблиц на мобильных устройствах

: используйте медиа-запросы для изменения отображения таблиц на мобильных устройствах Эффекты при наведении : добавьте интерактивность с помощью псевдокласса :hover

: добавьте интерактивность с помощью псевдокласса Градиенты : создавайте плавные цветовые переходы для фона заголовков

: создавайте плавные цветовые переходы для фона заголовков Тени : добавьте объемность с помощью box-shadow

: добавьте объемность с помощью Анимации: используйте CSS-анимации для выделения важных данных

Если у вас нет возможности редактировать CSS-файлы вашей темы, вы всегда можете использовать плагин "Custom CSS" для WordPress или аналогичные решения для других CMS.

Онлайн-генераторы таблиц: вставка готового кода

Если вы не хотите погружаться в HTML и CSS, но при этом желаете получить качественные таблицы для своего сайта, онлайн-генераторы станут для вас идеальным решением. Эти инструменты позволяют создавать таблицы в визуальном редакторе и экспортировать готовый код для вставки на сайт. 🔄

Преимущества использования онлайн-генераторов:

Не требуют установки дополнительного ПО или плагинов

Предлагают множество готовых шаблонов и стилей

Работают с любыми CMS и платформами

Позволяют быстро прототипировать и тестировать разные варианты оформления

Многие генераторы предлагают адаптивный дизайн для мобильных устройств

Лучшие онлайн-генераторы таблиц для веб-сайтов:

TableGenerator — простой инструмент с базовыми функциями стилизации Divable — продвинутый генератор с широкими возможностями настройки Tables Generator — поддерживает экспорт в HTML, CSS, Markdown и другие форматы Tableizer — позволяет конвертировать данные из Excel в HTML HTML Table Styler — специализируется на красивом оформлении таблиц

Пошаговый процесс работы с онлайн-генератором (на примере Tables Generator):

Откройте сайт tablesgenerator.com Выберите размер таблицы (количество строк и столбцов) Заполните таблицу данными Настройте внешний вид (цвета, границы, шрифты) Нажмите кнопку "Generate" для получения кода Скопируйте сгенерированный HTML-код Вставьте код на вашу веб-страницу

Многие генераторы позволяют также импортировать данные из различных форматов (CSV, Excel), что существенно упрощает работу с большими массивами информации. Для сложных проектов это может сэкономить часы ручного ввода данных.

Дополнительные возможности современных генераторов таблиц:

Добавление сортировки столбцов для пользователей

Встроенные функции поиска по данным таблицы

Пагинация для больших таблиц

Экспорт данных в PDF, Excel или CSV

Встраивание изображений и ссылок в ячейки таблицы

Важно помнить, что некоторые онлайн-генераторы могут включать свои рекламные ссылки или водяные знаки в бесплатных версиях. Перед публикацией проверьте сгенерированный код и при необходимости удалите нежелательные элементы.