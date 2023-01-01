Удобная сортировка данных на сайте: 5 способов реализации для таблиц

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты

Специалисты по пользовательскому опыту (UX)

Менеджеры проектов в области веб-разработки Представьте ситуацию: пользователь пытается найти нужную информацию в огромной таблице на вашем сайте. Без возможности сортировки, это как искать иголку в стоге сена — мучительно и неэффективно. Именно поэтому функциональность сортировки данных становится не просто удобством, а необходимостью для современного веб-ресурса. Сегодня я раскрою 5 проверенных способов добавления этой критически важной функции, от базового JavaScript до готовых решений, которые можно интегрировать буквально за минуты. 🚀

Почему сортировка таблиц важна для удобства пользователей

Данные без возможности управления ими — всего лишь визуальный шум. Когда пользователь сталкивается с большим объёмом информации, его мозг автоматически ищет способы её структурировать. Сортировка таблиц — именно тот инструмент, который позволяет превратить хаос в порядок.

Исследования показывают, что пользователи, не нашедшие информацию в течение 10 секунд, с вероятностью 50% покидают сайт. При наличии сортировки это время сокращается до 3-5 секунд, повышая конверсию на 15-20%.

Максим Игнатьев, технический директор Наша корпоративная система учёта насчитывала более 10 000 позиций товара. Менеджеры тратили в среднем 4 минуты на поиск нужной позиции. После внедрения многоуровневой сортировки с фильтрацией это время сократилось до 15 секунд. Важный момент: мы реализовали не только базовую сортировку по алфавиту, но и комбинированную — по категории и популярности. Производительность отдела продаж выросла на 23% в первый же месяц!

Основные преимущества внедрения сортировки:

Повышение удобства использования (UX) — интуитивное взаимодействие с данными

Сокращение времени поиска информации — критический фактор для удержания пользователей

Улучшение восприятия больших массивов данных — упорядоченность снижает когнитивную нагрузку

Профессиональный вид сайта — функциональность сортировки ассоциируется с высоким качеством ресурса

Снижение количества обращений в техподдержку — пользователи самостоятельно находят нужную информацию

Тип таблицы Влияние сортировки на UX Рекомендуемые виды сортировки Каталог товаров Рост конверсии на 18-25% По цене, рейтингу, новизне Финансовые данные Сокращение времени анализа на 40% По дате, сумме, категории Список пользователей Ускорение работы администратора на 30% По имени, дате регистрации, активности Аналитические отчёты Повышение качества принимаемых решений Многоуровневая, с группировкой

JavaScript и HTML: базовая реализация сортировки таблиц

Базовая сортировка таблиц реализуется с помощью чистого JavaScript и не требует подключения дополнительных библиотек. Этот подход идеален для небольших проектов и ситуаций, когда контроль над каждой строчкой кода имеет решающее значение. 💻

Рассмотрим пошаговую реализацию сортировки для HTML-таблицы:

Подготовим базовую HTML-структуру таблицы:

HTML Скопировать код <table id="sortableTable"> <thead> <tr> <th data-sort="text" class="sortable">Название</th> <th data-sort="number" class="sortable">Цена</th> <th data-sort="date" class="sortable">Дата добавления</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Продукт Z</td> <td>150</td> <td>2023-05-15</td> </tr> <tr> <td>Продукт A</td> <td>250</td> <td>2023-01-20</td> </tr> <!-- Другие строки таблицы --> </tbody> </table>

Добавим JavaScript-код для обработки сортировки:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const table = document.getElementById('sortableTable'); const headers = table.querySelectorAll('th.sortable'); headers.forEach(header => { header.addEventListener('click', function() { const sortType = this.getAttribute('data-sort'); const columnIndex = Array.from(this.parentNode.children).indexOf(this); sortTableByColumn(table, columnIndex, sortType); }); }); function sortTableByColumn(table, columnIndex, sortType) { const tbody = table.querySelector('tbody'); const rows = Array.from(tbody.querySelectorAll('tr')); // Направление сортировки (по возрастанию или убыванию) const direction = table.getAttribute('data-sort-direction') === 'asc' ? 'desc' : 'asc'; // Сортировка строк const sortedRows = rows.sort((a, b) => { const cellA = a.querySelectorAll('td')[columnIndex].textContent.trim(); const cellB = b.querySelectorAll('td')[columnIndex].textContent.trim(); if (sortType === 'number') { return direction === 'asc' ? parseFloat(cellA) – parseFloat(cellB) : parseFloat(cellB) – parseFloat(cellA); } else if (sortType === 'date') { return direction === 'asc' ? new Date(cellA) – new Date(cellB) : new Date(cellB) – new Date(cellA); } else { return direction === 'asc' ? cellA.localeCompare(cellB) : cellB.localeCompare(cellA); } }); // Удаляем старые строки while (tbody.firstChild) { tbody.removeChild(tbody.firstChild); } // Добавляем отсортированные строки tbody.append(...sortedRows); // Обновляем направление сортировки table.setAttribute('data-sort-direction', direction); } });

Добавим базовые стили для визуального отображения сортировки:

CSS Скопировать код th.sortable { cursor: pointer; position: relative; padding-right: 18px; } th.sortable:after { content: ' ↕'; position: absolute; right: 5px; color: #999; } table[data-sort-direction="asc"] th.sortable:after { content: ' ↑'; } table[data-sort-direction="desc"] th.sortable:after { content: ' ↓'; }

Этот базовый подход обладает несколькими важными преимуществами:

Минимальная зависимость от внешних библиотек — работает на чистом JavaScript

Полный контроль над алгоритмом сортировки — возможность кастомизации для нестандартных сценариев

Экономия трафика — не требует загрузки дополнительных ресурсов

Прозрачность работы — каждая строчка кода выполняет понятную функцию

Легкая отладка — при возникновении проблем быстрее найти источник ошибки

Для более сложных таблиц можно расширить этот код дополнительными функциями сортировки по нескольким столбцам, сохранением состояния сортировки в localStorage или добавлением анимации.

Готовые плагины jQuery для быстрой сортировки данных

Если скорость разработки и надёжность решения стоят во главе угла, плагины jQuery для сортировки таблиц становятся оптимальным выбором. Они предлагают проверенную функциональность из коробки и обширную документацию. 🔄

Алексей Сорокин, ведущий веб-разработчик Столкнулся с задачей создания админки для онлайн-школы с возможностью управления базой из 5000+ студентов. Дедлайн горел, а требовалась таблица с продвинутой сортировкой, пагинацией и фильтрацией. Первый прототип на чистом JavaScript занял 3 дня и содержал баги. Переключился на DataTables — решение было готово за 4 часа. Клиент получил функциональность, превосходящую первоначальные требования: экспорт в Excel, запоминание состояния фильтров, responsive-дизайн. Теперь для подобных задач я даже не рассматриваю вариант написания кода с нуля — это непродуктивно.

Рассмотрим 5 популярных jQuery-плагинов для сортировки таблиц:

Плагин Особенности Вес Сложность интеграции Дополнительный функционал DataTables Полнофункциональное решение 88kb (минифицированный) Средняя Пагинация, поиск, экспорт данных TableSorter Легковесное решение 10kb Низкая Многоколоночная сортировка Tabulator Продвинутые интерактивные таблицы 95kb Средняя/Высокая Редактирование данных в ячейках List.js Для списков и таблиц 7kb Низкая Фильтрация, поиск jqGrid Корпоративный уровень 150kb+ Высокая CRUD-операции, TreeGrid

Рассмотрим подробнее реализацию сортировки с помощью самого популярного плагина DataTables:

Подключим необходимые файлы в HTML:

HTML Скопировать код <!-- jQuery --> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <!-- DataTables CSS --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.11.5/css/jquery.dataTables.min.css"> <!-- DataTables JS --> <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.11.5/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

Создадим HTML-таблицу:

HTML Скопировать код <table id="dataTable" class="display" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Категория</th> <th>Цена</th> <th>Рейтинг</th> <th>Дата добавления</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Смартфон Pro X</td> <td>Электроника</td> <td>59990</td> <td>4.7</td> <td>2023-06-12</td> </tr> <!-- Другие строки --> </tbody> </table>

Инициализируем DataTables с расширенными параметрами сортировки:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { $('#dataTable').DataTable({ "order": [[0, "asc"]], // Начальная сортировка по первому столбцу (по возрастанию) "language": { "url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/ru.json" // Локализация для русскоязычных пользователей }, "columnDefs": [ { "type": "num", "targets": 2 }, // Указываем, что третий столбец содержит числа { "type": "date", "targets": 4 }, // Пятый столбец содержит даты { "orderable": false, "targets": [1] } // Отключаем сортировку для второго столбца ], "pageLength": 25, // Количество строк на страницу "lengthMenu": [[10, 25, 50, 100, -1], [10, 25, 50, 100, "Все"]], // Варианты количества строк "stateSave": true, // Сохранение состояния таблицы между перезагрузками страницы "responsive": true // Адаптивный дизайн для мобильных устройств }); });

Преимущества использования готовых jQuery-плагинов:

Скорость разработки — внедрение занимает минуты вместо часов

Надёжность — код протестирован тысячами разработчиков

Богатый функционал — сортировка, фильтрация, пагинация из коробки

Поддержка сообщества — документация и решения типовых проблем

Кроссбраузерность — гарантированная работа во всех современных браузерах

Расширяемость — API для добавления собственных функций

Если проект требует максимальной гибкости и управления интерфейсом, готовые плагины могут показаться излишними. Однако в большинстве случаев они обеспечивают оптимальный баланс между скоростью разработки, надёжностью и функциональностью.

CSS-фреймворки с встроенными функциями сортировки таблиц

Современные CSS-фреймворки предоставляют комплексные решения для создания интерактивных интерфейсов, включая функциональность сортировки таблиц. Их преимущество заключается в согласованном дизайне и минимальных требованиях к написанию кода. 🎨

Рассмотрим ключевые фреймворки с встроенной поддержкой сортировки:

Bootstrap Table — расширение популярного Bootstrap Material-UI — реализация Material Design для React Bulma — модульный CSS-фреймворк с компонентами таблиц Semantic UI — фреймворк с семантической структурой компонентов UIKit — легковесный модульный фреймворк с таблицами

Давайте рассмотрим интеграцию сортировки таблиц с использованием Bootstrap Table как одного из самых популярных решений.

Подключение необходимых файлов:

HTML Скопировать код <!-- Bootstrap CSS --> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"> <!-- Bootstrap Table CSS --> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap-table@1.19.1/dist/bootstrap-table.min.css"> <!-- jQuery --> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <!-- Bootstrap JS --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <!-- Bootstrap Table JS --> <script src="https://unpkg.com/bootstrap-table@1.19.1/dist/bootstrap-table.min.js"></script>

Создание HTML-структуры таблицы:

HTML Скопировать код <table id="table" data-toggle="table" data-sortable="true" data-search="true" data-pagination="true" data-show-columns="true"> <thead> <tr> <th data-sortable="true">ID</th> <th data-sortable="true">Имя</th> <th data-sortable="true" data-sorter="priceSorter">Цена</th> <th data-sortable="true" data-sort-name="date" data-sort-order="desc">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Продукт А</td> <td>₽1,500.00</td> <td>2023-07-15</td> </tr> <!-- Другие строки данных --> </tbody> </table>

Настройка сортировки с помощью JavaScript:

JS Скопировать код // Инициализация таблицы $(function() { $('#table').bootstrapTable(); }); // Пользовательская функция сортировки для цен function priceSorter(a, b) { // Удаляем символы валюты и запятые, преобразуем в число a = a.replace(/[₽,]/g, '') * 1; b = b.replace(/[₽,]/g, '') * 1; if (a > b) return 1; if (a < b) return -1; return 0; }

Добавление расширенных опций:

JS Скопировать код $('#table').bootstrapTable({ sortReset: true, // Позволяет сбросить сортировку после двойного клика sortStable: true, // Стабильная сортировка locale: 'ru-RU', // Локализация для русскоязычных пользователей columns: [{ field: 'id', title: 'ID', sortable: true }, { field: 'name', title: 'Имя', sortable: true }, { field: 'price', title: 'Цена', sortable: true, sorter: 'priceSorter' }, { field: 'date', title: 'Дата', sortable: true, sortName: 'date', // Имя поля для сортировки sortOrder: 'desc' // Направление сортировки по умолчанию }], onSort: function(name, order) { console.log('Таблица отсортирована по полю ' + name + ' в порядке ' + order); // Дополнительные действия при сортировке } });

Преимущества использования CSS-фреймворков для сортировки таблиц:

Согласованный дизайн — элементы таблицы стилистически гармонируют с общим дизайном сайта

Декларативный подход — настройка через атрибуты HTML, минимум JavaScript

Отзывчивый дизайн — адаптация к различным размерам экрана

Расширяемость — возможность создания собственных плагинов и стилей

Комплексное решение — не только сортировка, но и другие компоненты интерфейса

CSS-фреймворки особенно полезны в проектах, где важна согласованность дизайна и скорость разработки. Они предоставляют готовые компоненты, которые можно настраивать через атрибуты HTML, что значительно сокращает объём JavaScript-кода.

Пошаговая инструкция: от простого кода до продвинутых решений

Проведу вас через полный цикл внедрения сортировки таблиц, начиная с самого простого решения и заканчивая продвинутой функциональностью. Подход "от простого к сложному" позволит вам выбрать оптимальное решение для конкретного проекта. 📈

Шаг 1: Простейшая JavaScript-сортировка (время реализации: 30 минут)

Для небольших проектов и статичных таблиц этого решения может быть достаточно:

HTML Скопировать код <!-- HTML-структура --> <table id="simpleTable"> <thead> <tr> <th onclick="sortTable(0)">Имя</th> <th onclick="sortTable(1)">Возраст</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Анна</td><td>28</td></tr> <tr><td>Борис</td><td>42</td></tr> <tr><td>Виктор</td><td>35</td></tr> </tbody> </table> <script> function sortTable(n) { var table, rows, switching, i, x, y, shouldSwitch, dir, switchcount = 0; table = document.getElementById("simpleTable"); switching = true; // Устанавливаем направление сортировки по возрастанию: dir = "asc"; while (switching) { switching = false; rows = table.rows; for (i = 1; i < (rows.length – 1); i++) { shouldSwitch = false; x = rows[i].getElementsByTagName("TD")[n]; y = rows[i + 1].getElementsByTagName("TD")[n]; if (dir == "asc") { if (x.innerHTML.toLowerCase() > y.innerHTML.toLowerCase()) { shouldSwitch= true; break; } } else if (dir == "desc") { if (x.innerHTML.toLowerCase() < y.innerHTML.toLowerCase()) { shouldSwitch = true; break; } } } if (shouldSwitch) { rows[i].parentNode.insertBefore(rows[i + 1], rows[i]); switching = true; switchcount ++; } else { if (switchcount == 0 && dir == "asc") { dir = "desc"; switching = true; } } } } </script>

Шаг 2: Улучшенная сортировка с визуальной индикацией (время: 1 час)

Добавим индикатор направления сортировки и поддержку различных типов данных:

HTML Скопировать код <!-- Добавляем классы для стилизации --> <th class="sortable" data-type="text">Имя</th> <th class="sortable" data-type="number">Возраст</th> <th class="sortable" data-type="date">Дата регистрации</th> <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Находим все заголовки с классом sortable const sortableHeaders = document.querySelectorAll('th.sortable'); sortableHeaders.forEach(header => { // Добавляем иконку сортировки header.innerHTML += ' <span class="sort-icon">⇅</span>'; // Добавляем обработчик клика header.addEventListener('click', function() { const table = this.closest('table'); const index = Array.from(this.parentNode.children).indexOf(this); const type = this.getAttribute('data-type'); // Определяем текущее направление сортировки let direction = this.getAttribute('data-direction') || 'asc'; direction = direction === 'asc' ? 'desc' : 'asc'; // Сбрасываем направление у всех заголовков sortableHeaders.forEach(h => { h.setAttribute('data-direction', ''); h.querySelector('.sort-icon').textContent = '⇅'; }); // Устанавливаем направление и иконку для текущего заголовка this.setAttribute('data-direction', direction); this.querySelector('.sort-icon').textContent = direction === 'asc' ? '↑' : '↓'; // Сортируем таблицу sortTableByColumn(table, index, type, direction); }); }); function sortTableByColumn(table, columnIndex, type, direction) { const tbody = table.querySelector('tbody'); const rows = Array.from(tbody.querySelectorAll('tr')); const sortedRows = rows.sort((a, b) => { const aColText = a.querySelector(`td:nth-child(${columnIndex + 1})`).textContent.trim(); const bColText = b.querySelector(`td:nth-child(${columnIndex + 1})`).textContent.trim(); let comparison = 0; if (type === 'number') { comparison = parseFloat(aColText) – parseFloat(bColText); } else if (type === 'date') { comparison = new Date(aColText) – new Date(bColText); } else { comparison = aColText.localeCompare(bColText); } return direction === 'asc' ? comparison : -comparison; }); // Очищаем таблицу и добавляем отсортированные строки while (tbody.firstChild) { tbody.removeChild(tbody.firstChild); } tbody.append(...sortedRows); } }); </script> <style> th.sortable { cursor: pointer; position: relative; } th.sortable:hover { background-color: #f8f9fa; } .sort-icon { font-size: 0.8em; margin-left: 5px; } </style>

Шаг 3: Интеграция с jQuery и улучшенной визуализацией (время: 1.5 часа)

Добавим jQuery для упрощения кода и улучшим стилизацию:

HTML Скопировать код <!-- Подключаем jQuery --> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script> $(document).ready(function() { $('.sortable').on('click', function() { const $table = $(this).closest('table'); const index = $(this).index(); const type = $(this).data('type'); const $tbody = $table.find('tbody'); const $rows = $tbody.find('tr').toArray(); // Изменяем направление сортировки const dir = $(this).hasClass('asc') ? 'desc' : 'asc'; // Сбрасываем классы сортировки у всех заголовков $('.sortable').removeClass('asc desc'); $(this).addClass(dir); // Сортируем строки const sortedRows = $rows.sort(function(a, b) { const aValue = $(a).find('td').eq(index).text().trim(); const bValue = $(b).find('td').eq(index).text().trim(); if (type === 'number') { return dir === 'asc' ? parseFloat(aValue) – parseFloat(bValue) : parseFloat(bValue) – parseFloat(aValue); } else if (type === 'date') { return dir === 'asc' ? new Date(aValue) – new Date(bValue) : new Date(bValue) – new Date(aValue); } else { return dir === 'asc' ? aValue.localeCompare(bValue) : bValue.localeCompare(aValue); } }); // Обновляем содержимое таблицы $tbody.empty().append(sortedRows); // Добавляем анимацию для подсветки изменений $tbody.find('tr').addClass('highlight'); setTimeout(function() { $tbody.find('tr').removeClass('highlight'); }, 500); }); }); </script> <style> th.sortable { cursor: pointer; position: relative; padding-right: 20px; } th.sortable:before, th.sortable:after { content: ''; position: absolute; right: 8px; width: 0; height: 0; border-left: 5px solid transparent; border-right: 5px solid transparent; } th.sortable:before { top: 30%; border-bottom: 5px solid #ccc; } th.sortable:after { bottom: 30%; border-top: 5px solid #ccc; } th.sortable.asc:before { border-bottom: 5px solid #333; } th.sortable.desc:after { border-top: 5px solid #333; } tr.highlight { background-color: rgba(255, 255, 0, 0.2); transition: background-color 0.5s; } </style>

Шаг 4: Интеграция DataTables для полнофункционального решения (время: 2 часа)

Для проектов, требующих максимальной функциональности, использование DataTables — оптимальное решение:

HTML Скопировать код <!-- Подключаем необходимые файлы --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.11.5/css/jquery.dataTables.min.css"> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.11.5/js/jquery.dataTables.min.js"></script> <!-- HTML-структура --> <table id="advancedTable" class="display" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Имя</th> <th>Должность</th> <th>Офис</th> <th>Возраст</th> <th>Дата начала</th> <th>Зарплата</th> </tr> </thead> </table> <script> $(document).ready(function() { $('#advancedTable').DataTable({ "processing": true, // Показывать индикатор загрузки "serverSide": true, // Использовать серверную обработку данных "ajax": { "url": "/api/data", // URL для получения данных "type": "POST" }, "columns": [ { "data": "name" }, { "data": "position" }, { "data": "office" }, { "data": "age" }, { "data": "start_date" }, { "data": "salary", "render": function(data, type, row) { // Форматируем вывод зарплаты return type === 'display' || type === 'filter' ? '₽' + data.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",") : data; } } ], "order": [[4, "desc"]], // Сортировка по умолчанию по дате начала работы "language": { "url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/ru.json" }, "dom": 'Bfrtip', // Настройка отображения элементов управления "buttons": [ 'copy', 'excel', 'pdf', 'print' // Добавляем кнопки экспорта ], "lengthMenu": [[10, 25, 50, -1], [10, 25, 50, "Все"]], // Опции для выбора количества записей "stateSave": true, // Сохранение состояния между перезагрузками страницы "responsive": true // Адаптивный дизайн }); }); </script>

Шаг 5: Создание кастомного решения с расширенной функциональностью (время: 4+ часов)

Для специфических проектов может потребоваться комбинация различных подходов и создание кастомного решения:

Мультисортировка — сортировка по нескольким столбцам одновременно

Сохранение состояния сортировки — использование localStorage

Кастомные типы данных — для специфичных форматов (например, размеры файлов)

Интеграция с GraphQL или REST API — для динамической загрузки данных

Виртуализация строк — для таблиц с тысячами записей

Drag-and-drop сортировка — для ручного упорядочивания записей

При выборе подхода к сортировке таблиц всегда руководствуйтесь следующими критериями:

Объём и сложность данных — чем больше данных, тем более оптимизированное решение требуется Требования к UX — учитывайте, насколько сложная сортировка нужна вашим пользователям Технический стек проекта — выбирайте решение, которое органично интегрируется с существующими технологиями Время разработки и бюджет — оцените, сколько времени вы готовы потратить на реализацию Производительность — проверьте работу решения на реальных объёмах данных