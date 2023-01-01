Прогресс-бар в веб-разработке: повышение UX и снижение отказов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики и веб-дизайнеры, интересующиеся улучшением пользовательского опыта

Студенты и новички в области веб-разработки

Специалисты по UX/UI, стремящиеся расширить свои навыки в создании интерфейсов Прогресс-бар — тот визуальный элемент, который превращает ожидание в удовлетворение! 🚀 Добавив этот инструмент на свой сайт, вы мгновенно повышаете доверие пользователей и снижаете показатель отказов. Будь то загрузка тяжелого контента, заполнение формы или любой многоступенчатый процесс — прогресс-бар делает опыт пользователя предсказуемым и комфортным. В этом руководстве я покажу вам, как реализовать эффективные прогресс-индикаторы разной сложности с помощью чистого кода или готовых библиотек.

Что такое прогресс-бар и почему он важен для UX сайта

Прогресс-бар — это визуальный индикатор, который показывает пользователю, насколько далеко продвинулся определённый процесс: загрузка файла, заполнение формы или выполнение сложной операции на сервере. Фактически, это интерфейсный элемент, который говорит пользователю: «Система работает, просто дождитесь завершения».

С точки зрения пользовательского опыта, прогресс-бары решают несколько ключевых проблем:

Снижают неопределённость — пользователь видит, что происходит обработка

Создают ощущение контроля — можно оценить, сколько времени займёт процесс

Предотвращают преждевременный уход со страницы — пользователь с меньшей вероятностью закроет вкладку

Улучшают восприятие времени ожидания — психологически процесс с визуализацией кажется быстрее

Алексей Петров, Lead Front-end Developer Однажды я столкнулся с проблемой в крупном e-commerce проекте. Пользователи массово покидали страницу в процессе оплаты, и клиент терял конверсии. Анализ показал, что при обработке платежа (занимавшей около 5-7 секунд) страница «замирала» без какой-либо обратной связи. Добавив простой прогресс-бар с анимацией и текстом «Обрабатываем вашу оплату», мы снизили показатель отказов на этом этапе на 37%. Пользователи стали понимать, что процесс идёт, и терпеливо ждали. В мире UI/UX иногда самые маленькие детали имеют решающее значение для метрик.

Существует несколько типов прогресс-баров, которые используются в зависимости от контекста:

Тип прогресс-бара Применение Психологический эффект Определённый (с процентами) Загрузка файлов, длительные процессы с известным временем Чёткое понимание прогресса, снижение тревожности Неопределённый (бесконечный) Процессы с неизвестной длительностью, авторизация Подтверждение активности системы, но без контроля времени Пошаговый индикатор Многоэтапные формы, регистрация, покупка Ощущение движения вперёд, чувство достижения Круговой прогресс Ограниченное пространство, мобильные интерфейсы Элегантность, современность, компактность

Исследования UX показывают, что страницы с прогресс-барами воспринимаются пользователями как более быстрые, даже если фактическое время загрузки идентично страницам без визуализации прогресса. Это связано с психологическим феноменом, когда наблюдение за процессом делает ожидание менее утомительным.

Создание базового прогресс-бара с помощью HTML и CSS

Начнём с создания простого, но эффективного прогресс-бара с помощью базовых инструментов веб-разработки. Вам понадобятся всего две вложенные друг в друга конструкции: контейнер прогресс-бара и сам индикатор прогресса. 🛠️

Базовая HTML структура выглядит следующим образом:

HTML Скопировать код <div class="progress-container"> <div class="progress-bar" id="myProgressBar"></div> </div>

Теперь добавим CSS для создания стильного и функционального прогресс-бара:

CSS Скопировать код .progress-container { width: 100%; height: 20px; background-color: #f0f0f0; border-radius: 10px; margin: 20px 0; overflow: hidden; } .progress-bar { height: 100%; background: linear-gradient(90deg, #4CAF50, #8BC34A); width: 0%; border-radius: 10px; transition: width 0.5s ease; }

В этом примере внешний div служит контейнером и фоном для прогресс-бара, а внутренний div представляет собой сам индикатор прогресса. Мы установили ширину индикатора в 0%, чтобы в начальном состоянии прогресс-бар был пустым.

Стилизация прогресс-бара может существенно различаться в зависимости от дизайна вашего сайта. Вот несколько популярных вариаций:

Использование градиентов для более современного вида

Добавление текстовой метки с процентами внутри бара

Создание анимации пульсации для привлечения внимания

Добавление теней для объемного эффекта

Для создания прогресс-бара с текстовым индикатором процента выполнения, модифицируем наш HTML:

HTML Скопировать код <div class="progress-container"> <div class="progress-bar" id="myProgressBar"> <span class="progress-text">0%</span> </div> </div>

И дополним CSS:

CSS Скопировать код .progress-text { position: absolute; text-align: center; width: 100%; color: white; font-weight: bold; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5); line-height: 20px; } .progress-bar { position: relative; /* остальные свойства без изменений */ }

Марина Соколова, UX/UI Designer В проекте для образовательной платформы мы столкнулись с высоким уровнем незавершенных курсов. После проведения глубинных интервью выяснилось, что студенты теряли мотивацию из-за отсутствия понимания своего прогресса. Мы внедрили многослойную систему прогресс-баров: общий прогресс по курсу в шапке, прогресс по текущему модулю и микро-прогресс по отдельным заданиям. Результаты превзошли ожидания — количество завершенных курсов выросло на 42%! Студенты отмечали, что постоянное визуальное подкрепление и ощущение продвижения вперед стали ключевым мотиватором для продолжения обучения. Это был важный урок: визуализация прогресса — это не просто элемент интерфейса, а мощный инструмент психологического влияния.

Динамический прогресс-бар: добавление JavaScript функций

Статический прогресс-бар — лишь половина дела. Настоящая ценность этого элемента раскрывается при динамическом обновлении, отражающем реальный прогресс процесса. Для этого необходимо добавить JavaScript функциональность. 💻

Рассмотрим несколько сценариев использования динамического прогресс-бара:

Индикация загрузки файлов

Отображение прогресса заполнения формы

Визуализация времени чтения статьи

Индикатор прокрутки страницы

Отображение процесса обработки данных на сервере

Начнем с самого простого примера — ручного управления прогрессом:

JS Скопировать код function updateProgressBar(progressPercentage) { const progressBar = document.getElementById('myProgressBar'); progressBar.style.width = progressPercentage + '%'; // Если у нас есть текстовый индикатор const progressText = progressBar.querySelector('.progress-text'); if (progressText) { progressText.textContent = progressPercentage + '%'; } } // Пример использования: // updateProgressBar(45); // Установить прогресс 45%

Теперь рассмотрим более практичный пример — создание прогресс-бара, который отображает процент прокрутки страницы:

JS Скопировать код window.addEventListener('scroll', function() { // Вычисляем, насколько прокручена страница const scrollTop = window.scrollY; const docHeight = document.body.offsetHeight – window.innerHeight; const scrollPercent = (scrollTop / docHeight) * 100; // Обновляем прогресс-бар updateProgressBar(scrollPercent); });

Для индикации загрузки файла через AJAX можно использовать XMLHttpRequest с отслеживанием события progress:

JS Скопировать код const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', '/upload-endpoint', true); xhr.upload.onprogress = function(e) { if (e.lengthComputable) { const percentComplete = (e.loaded / e.total) * 100; updateProgressBar(percentComplete); } }; xhr.onload = function() { if (xhr.status === 200) { // Загрузка завершена успешно updateProgressBar(100); } }; // xhr.send(formData); // Отправка данных

Более современный подход с использованием Fetch API и ReadableStream для отслеживания прогресса загрузки:

JS Скопировать код async function downloadFileWithProgress(url) { const response = await fetch(url); const reader = response.body.getReader(); // Получаем общий размер контента const contentLength = +response.headers.get('Content-Length'); let receivedLength = 0; while(true) { const {done, value} = await reader.read(); if (done) { break; } receivedLength += value.length; const progress = (receivedLength / contentLength) * 100; updateProgressBar(progress); } // Загрузка завершена updateProgressBar(100); }

Метод обновления Преимущества Ограничения Подходит для Ручное обновление Простота реализации, полный контроль Требует ручного вызова при каждом изменении Пошаговые формы, известные этапы процесса Прокрутка страницы Интуитивное отображение позиции на странице Работает только для прокрутки Длинные статьи, одностраничные сайты XMLHttpRequest Хорошая поддержка браузерами, детальное отслеживание Устаревающий API Загрузка файлов, совместимость со старыми браузерами Fetch API Современный подход, promise-based API Сложнее в реализации для отслеживания прогресса Современные веб-приложения, скачивание файлов

Адаптивные прогресс-бары для различных устройств

Современные веб-сайты должны безупречно работать на устройствах любого размера — от огромных мониторов до миниатюрных смартфонов. Это требование в полной мере касается и прогресс-баров. 📱

При создании адаптивного прогресс-бара следует учитывать несколько ключевых моментов:

Масштабирование высоты и ширины в зависимости от размера экрана

Изменение типа прогресс-бара для экономии места на мобильных устройствах

Адаптация текстовой информации и подсказок

Оптимизация сенсорного взаимодействия

Начнем с базового CSS для адаптивного прогресс-бара:

CSS Скопировать код .progress-container { width: 100%; /* Занимает всю доступную ширину */ height: 20px; background-color: #f0f0f0; border-radius: 10px; margin: 20px 0; overflow: hidden; } /* Адаптация для мобильных устройств */ @media (max-width: 768px) { .progress-container { height: 15px; /* Меньшая высота на мобильных */ margin: 15px 0; } .progress-text { font-size: 10px; /* Меньший размер текста */ } } /* Адаптация для очень маленьких экранов */ @media (max-width: 480px) { .progress-container { height: 10px; margin: 10px 0; } /* Можно скрыть текст процента на очень маленьких экранах */ .progress-text { display: none; } }

Для устройств с маленькими экранами эффективным решением может стать переключение на круговой прогресс-бар, который занимает меньше места и выглядит более элегантно:

HTML Скопировать код <!-- HTML для кругового прогресс-бара --> <div class="circle-progress-container"> <svg class="circle-progress" width="60" height="60" viewBox="0 0 60 60"> <circle class="circle-bg" cx="30" cy="30" r="25"></circle> <circle class="circle-progress-value" cx="30" cy="30" r="25"></circle> </svg> <span class="circle-text">0%</span> </div>

CSS Скопировать код /* CSS для кругового прогресс-бара */ .circle-progress-container { position: relative; width: 60px; height: 60px; margin: auto; } .circle-bg { fill: none; stroke: #f0f0f0; stroke-width: 4; } .circle-progress-value { fill: none; stroke: #4CAF50; stroke-width: 4; stroke-dasharray: 157; /* 2πr, где r=25 */ stroke-dashoffset: 157; /* Начальное значение (полный круг) */ transform-origin: center; transform: rotate(-90deg); transition: stroke-dashoffset 0.5s ease; } .circle-text { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 14px; font-weight: bold; }

JavaScript для обновления кругового прогресс-бара:

JS Скопировать код function updateCircleProgress(percentage) { const circle = document.querySelector('.circle-progress-value'); const text = document.querySelector('.circle-text'); const radius = circle.getAttribute('r'); const circumference = 2 * Math.PI * radius; // Рассчитываем смещение штриха в зависимости от процента const offset = circumference – (percentage / 100) * circumference; // Обновляем штрих и текст circle.style.strokeDashoffset = offset; text.textContent = Math.round(percentage) + '%'; }

Используя медиа-запросы, можно динамически переключаться между линейным и круговым прогресс-баром:

JS Скопировать код // JavaScript для переключения типа прогресс-бара при изменении размера экрана window.addEventListener('resize', function() { const linearProgressBar = document.querySelector('.progress-container'); const circleProgressBar = document.querySelector('.circle-progress-container'); if (window.innerWidth <= 480) { linearProgressBar.style.display = 'none'; circleProgressBar.style.display = 'block'; } else { linearProgressBar.style.display = 'block'; circleProgressBar.style.display = 'none'; } // Не забудьте синхронизировать процент между обоими типами });

Другой важный аспект адаптивности — это доступность. Убедитесь, что ваш прогресс-бар соответствует требованиям ARIA для пользователей с ограниченными возможностями:

HTML Скопировать код <div class="progress-container" role="progressbar" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" aria-label="Прогресс загрузки"> <div class="progress-bar" id="myProgressBar"></div> </div>

JS Скопировать код // При обновлении прогресса не забудьте обновить атрибут aria-valuenow function updateProgressBar(progressPercentage) { const progressBar = document.getElementById('myProgressBar'); const container = progressBar.parentElement; progressBar.style.width = progressPercentage + '%'; container.setAttribute('aria-valuenow', progressPercentage); }

Готовые решения с использованием популярных библиотек

Если вы предпочитаете не изобретать велосипед, существуют десятки готовых библиотек, предлагающих функциональные и красивые прогресс-бары, которые можно быстро интегрировать в ваш проект. 🧰

Рассмотрим наиболее популярные и проверенные временем решения:

Bootstrap Progress Bar

Bootstrap предлагает простой и элегантный прогресс-бар, который хорошо стилизован и работает из коробки:

HTML Скопировать код <!-- Подключение Bootstrap CSS --> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <!-- Базовый прогресс-бар Bootstrap --> <div class="progress" style="height: 20px;"> <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 25%;" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">25%</div> </div>

JavaScript для обновления прогресс-бара Bootstrap:

JS Скопировать код function updateBootstrapProgress(percentage) { const progressBar = document.querySelector('.progress-bar'); progressBar.style.width = percentage + '%'; progressBar.setAttribute('aria-valuenow', percentage); progressBar.textContent = percentage + '%'; }

Bootstrap также предлагает различные варианты стилизации прогресс-баров:

HTML Скопировать код <!-- Прогресс-бар с градиентом --> <div class="progress"> <div class="progress-bar bg-success progress-bar-striped progress-bar-animated" role="progressbar" style="width: 40%" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div> </div>

NProgress.js

NProgress — легковесная библиотека для создания стильных индикаторов загрузки страницы в стиле YouTube, GitHub и Medium:

HTML Скопировать код <!-- Подключение NProgress --> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/nprogress/0.2.0/nprogress.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/nprogress/0.2.0/nprogress.min.js"></script> <script> // Запуск прогресса NProgress.start(); // Установка определенного процента NProgress.set(0.4); // 40% // Увеличение прогресса NProgress.inc(); // Завершение загрузки NProgress.done(); </script>

NProgress особенно хорош для отображения прогресса при навигации между страницами:

JS Скопировать код // Интеграция с AJAX запросами $(document).ajaxStart(function() { NProgress.start(); }); $(document).ajaxStop(function() { NProgress.done(); }); // Интеграция с Turbolinks document.addEventListener('turbolinks:click', function() { NProgress.start(); }); document.addEventListener('turbolinks:render', function() { NProgress.done(); });

ProgressBar.js

ProgressBar.js — библиотека для создания отзывчивых и анимированных прогресс-баров с поддержкой различных форм:

HTML Скопировать код <!-- Подключение ProgressBar.js --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/progressbar.js@1.1.0/dist/progressbar.min.js"></script> <div id="circle-container"></div> <script> // Создание кругового прогресс-бара var circle = new ProgressBar.Circle('#circle-container', { color: '#4CAF50', strokeWidth: 6, trailWidth: 2, duration: 1500, easing: 'easeInOut', text: { value: '0%' }, step: function(state, circle) { circle.setText((circle.value() * 100).toFixed(0) + '%'); } }); // Анимация до значения 0.75 (75%) circle.animate(0.75); </script>

Библиотека поддерживает различные типы прогресс-баров: линейные, круговые, полукруглые и пользовательские SVG-формы.

Line — классический линейный прогресс-бар

Circle — круговой прогресс-бар

SemiCircle — полукруглый прогресс-бар

Path — прогресс-бар, следующий по пути SVG

Pace.js

Pace.js автоматически добавляет прогресс-бар на ваш сайт без необходимости написания кода:

HTML Скопировать код <!-- Подключение Pace.js --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pace-js@1.2.4/pace.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pace-js@1.2.4/themes/blue/pace-theme-minimal.css">

Pace.js автоматически отслеживает AJAX-запросы, события DOM и загрузку ресурсов для отображения прогресса страницы.

Поддерживает 14 готовых тем оформления

Автоматически работает без дополнительной настройки

Имеет API для ручного управления

Умное определение момента завершения загрузки страницы

Сравнительная характеристика библиотек для создания прогресс-баров:

Библиотека Размер (минимизированный) Особенности Сложность использования Кастомизация Bootstrap ~160KB (весь Bootstrap) Интеграция с экосистемой Bootstrap Низкая Средняя NProgress ~2KB Минималистичный стиль, нет зависимостей Низкая Средняя ProgressBar.js ~9KB Разнообразные формы, SVG-анимации Средняя Высокая Pace.js ~4KB Автоматический мониторинг загрузки Очень низкая Низкая