5 эффективных техник прелоадеров для изображений на сайте

Для кого эта статья:

Веб-разработчики

Дизайнеры пользовательского интерфейса

Владельцы и менеджеры сайтов, заинтересованные в улучшении пользовательского опыта Знакомо ли вам чувство досады, когда пользователи покидают ваш сайт из-за медленной загрузки картинок? 🤔 Непрогружающиеся изображения — один из главных киллеров конверсии. К счастью, прелоадеры для изображений способны удерживать внимание посетителей до полной загрузки контента. В этой статье я расскажу о пяти эффективных техниках добавления прелоадеров, которые существенно улучшат UX вашего сайта и заставят пользователей забыть о раздражающем ожидании.

Что такое прелоадер и почему он важен для сайта

Прелоадер — это визуальный элемент или анимация, которая отображается пользователю во время загрузки контента сайта, особенно изображений. Он информирует посетителя о том, что процесс загрузки идет, и контент скоро появится. По сути, это своеобразный "мостик" между пустым пространством и финальным контентом.

Статистика показывает, что 53% пользователей покидают сайт, если страница загружается дольше 3 секунд. Исследования Google подтверждают: вероятность отказа увеличивается на 32% при увеличении времени загрузки с 1 до 3 секунд. Прелоадеры не ускоряют сам процесс загрузки, но существенно улучшают воспринимаемую скорость сайта.

Максим Петров, UX-директор Однажды мы работали над редизайном крупного интернет-магазина. Клиент жаловался на высокий процент отказов — около 40% посетителей покидали сайт в первые 5 секунд. Мы провели аудит и обнаружили, что страницы с товарами содержали галереи высококачественных изображений, которые долго грузились, особенно на мобильных устройствах. Пользователи видели пустую страницу и закрывали вкладку. Мы внедрили систему прелоадеров: заменили пустые области мерцающими скелетонами, добавили счетчик загрузки и миниатюрные превью. После запуска процент отказов упал до 15%, а конверсия выросла на 28%. Прелоадер не ускорил загрузку физически, но создал впечатление работающего сайта, заставив пользователей дождаться полного контента.

Основные преимущества использования прелоадеров:

Улучшение пользовательского опыта — вместо белого экрана посетитель видит визуальные индикаторы загрузки

— пользователи с большей вероятностью дождутся загрузки страницы Улучшение восприятия бренда — стильный прелоадер может усилить визуальную идентичность

Повышение вовлеченности — анимация привлекает внимание и увеличивает время на сайте

Сценарий Без прелоадера С прелоадером Медленное соединение (3G) Высокий риск отказа (~60%) Средний риск отказа (~25%) Страница с большим количеством изображений Хаотичная загрузка, скачки контента Плавное появление, упорядоченная загрузка Первое посещение сайта Отрицательное первое впечатление Контролируемый пользовательский опыт

CSS-анимация: создаем простой спиннер для загрузки

Спиннер — пожалуй, самый распространенный и простой в реализации тип прелоадера. Он идеально подходит для быстрой интеграции в существующие проекты без внесения серьезных изменений в архитектуру. Реализация спиннера требует минимальных знаний CSS и почти не увеличивает время загрузки страницы. 🔄

Вот как создать базовый спиннер с помощью чистого CSS:

CSS Скопировать код .spinner { width: 50px; height: 50px; border: 5px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 50%; border-top-color: #3498db; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); animation: spin 1s ease-in-out infinite; } @keyframes spin { to { transform: translate(-50%, -50%) rotate(360deg); } }

Для интеграции этого спиннера с процессом загрузки изображений нам потребуется небольшой JavaScript-код:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const images = document.querySelectorAll('img[data-src]'); const imgContainers = []; // Создаем контейнеры и спиннеры для каждого изображения images.forEach(img => { const container = document.createElement('div'); container.style.position = 'relative'; container.style.minHeight = '100px'; const spinner = document.createElement('div'); spinner.className = 'spinner'; img.parentNode.insertBefore(container, img); container.appendChild(spinner); container.appendChild(img); imgContainers.push({ container, spinner, img }); // Устанавливаем обработчик загрузки для каждого изображения img.onload = function() { spinner.style.display = 'none'; img.style.opacity = '1'; }; // Запускаем загрузку изображения img.src = img.getAttribute('data-src'); }); });

Важно учитывать доступность. Добавьте атрибут role="status" и aria-label="Loading" к вашему спиннеру, чтобы программы чтения с экрана могли правильно интерпретировать его для пользователей с ограниченными возможностями.

Можно создавать более сложные и уникальные спиннеры, используя CSS. Вот несколько популярных вариаций:

Пульсирующий круг — эффект пульсации достигается с помощью изменения размера и прозрачности

Вращающиеся точки — несколько элементов, движущихся по круговой траектории

Скелетоны вместо картинок: элегантное решение

Скелетонная загрузка (skeleton loading) представляет собой более продвинутый подход к отображению загружаемого контента. Вместо спиннера или пустого пространства, пользователю показывается приблизительный макет будущего контента — схематические прямоугольники и линии, имитирующие структуру загружаемого изображения или компонента. Эта техника используется ведущими сервисами вроде YouTube и LinkedIn, создавая ощущение, что контент загружается быстрее, чем есть на самом деле.

Антон Седов, Frontend Team Lead Два года назад мы занимались редизайном популярного новостного портала с посещаемостью свыше миллиона пользователей ежедневно. Страницы были перегружены изображениями, и каждый раз при переходе между разделами сайт выглядел "сломанным" — контент подпрыгивал, картинки появлялись хаотично, текст перестраивался. Пользователи часто жаловались на "глючность" сайта. Решили внедрить скелетонную загрузку для всех изображений в ленте. Вместо классических спиннеров создали динамические скелетоны, которые точно соответствовали размерам будущих картинок с легким мерцающим эффектом. После внедрения мы получили неожиданный результат: пользовательские метрики показали, что люди стали воспринимать сайт как "более быстрый", хотя фактическая скорость загрузки не изменилась. Более того, время, проведенное на сайте, выросло на 18%, а количество просмотренных страниц — на 23%.

Базовая CSS-реализация скелетона для изображений выглядит так:

CSS Скопировать код .skeleton-loader { background: #e2e5e7; background-image: linear-gradient( 90deg, rgba(255, 255, 255, 0), rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0) ); background-size: 200px 100%; background-repeat: no-repeat; background-position: left -200px top 0; animation: shine 1.5s infinite; width: 100%; height: 100%; border-radius: 4px; } @keyframes shine { to { background-position: right -200px top 0; } }

А вот как интегрировать скелетоны в вашу страницу с помощью JavaScript:

JS Скопировать код function createImageWithSkeleton(imgSrc, width, height, altText) { // Создаем контейнер для изображения и скелетона const container = document.createElement('div'); container.style.position = 'relative'; container.style.width = width + 'px'; container.style.height = height + 'px'; container.style.overflow = 'hidden'; // Создаем скелетон const skeleton = document.createElement('div'); skeleton.className = 'skeleton-loader'; // Создаем изображение const img = document.createElement('img'); img.style.position = 'absolute'; img.style.top = '0'; img.style.left = '0'; img.style.width = '100%'; img.style.height = '100%'; img.style.opacity = '0'; img.style.transition = 'opacity 0.3s ease-in-out'; img.alt = altText || ''; // Добавляем обработчик для скрытия скелетона при загрузке изображения img.onload = function() { skeleton.style.display = 'none'; img.style.opacity = '1'; }; // Сначала добавляем элементы в DOM, затем устанавливаем src container.appendChild(skeleton); container.appendChild(img); // Устанавливаем источник изображения setTimeout(() => { img.src = imgSrc; }, 10); return container; } // Пример использования const imageContainer = document.querySelector('#image-container'); imageContainer.appendChild(createImageWithSkeleton('path/to/image.jpg', 300, 200, 'Описание изображения'));

Тип прелоадера Плюсы Минусы Лучше всего подходит для Спиннер Простота реализации, малый вес Не дает информации о структуре контента Быстро загружаемых изображений, модальных окон Скелетон Снижает когнитивную нагрузку, создает ощущение скорости Сложнее в реализации, требует дополнительной верстки Сложных интерфейсов, лент новостей, галерей Низкое разрешение + блюр Дает представление о финальном контенте Требует двух версий изображения Сайтов с обширными фотогалереями, лендингов Прогресс-бар Показывает реальный прогресс загрузки Требует отслеживания состояния загрузки Загрузки больших файлов, видео, приложений

Эффект постепенного проявления изображений с JavaScript

Эффект постепенного проявления изображений (blur-up technique) — одно из самых элегантных решений для прелоадеров. Этот подход подразумевает сначала загрузку очень маленькой версии изображения (обычно 20-40 пикселей в ширину), которая затем растягивается до нужного размера и размывается с помощью CSS-фильтров. Пока основное изображение загружается, пользователь видит размытую версию, которая дает представление о содержимом. Когда оригинальное изображение готово, происходит плавный переход от размытой версии к четкой. 🌄

Для реализации этой техники потребуется несколько компонентов:

Маленькая версия каждого изображения (превью) JavaScript-код для управления загрузкой и переходами CSS для создания эффекта размытия и анимации

Вот базовая реализация с использованием JavaScript:

JS Скопировать код const blurUpImages = document.querySelectorAll('.blur-up-img'); blurUpImages.forEach(container => { const img = container.querySelector('img'); const placeholder = container.querySelector('.placeholder'); // Загрузка основного изображения const fullImage = new Image(); fullImage.src = img.dataset.src; fullImage.onload = function() { // Когда изображение загружено, меняем src и удаляем размытие img.src = fullImage.src; container.classList.add('loaded'); // Плавно скрываем плейсхолдер после анимации setTimeout(() => { placeholder.style.display = 'none'; }, 500); }; });

Соответствующий CSS для создания эффекта размытия:

CSS Скопировать код .blur-up-container { position: relative; overflow: hidden; } .blur-up-img img { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; opacity: 0; transition: opacity 0.5s ease-in-out; } .placeholder { width: 100%; height: 100%; background-size: cover; background-position: center; filter: blur(20px); transform: scale(1.1); } .blur-up-img.loaded img { opacity: 1; } .blur-up-img.loaded .placeholder { opacity: 0; transition: opacity 0.5s ease-in-out; }

HTML-структура для такого изображения:

HTML Скопировать код <div class="blur-up-container blur-up-img"> <div class="placeholder" style="background-image: url('tiny-preview.jpg');"></div> <img data-src="large-image.jpg" src="" alt="Описание изображения" /> </div>

Для оптимальной производительности учитывайте следующие рекомендации:

Размер превью — оптимально 20-40px по ширине, сжатое с низким качеством до 1-2KB

Прогрессивные JPEG — альтернативный формат, который изначально загружается с низким качеством

Автоматизация — используйте инструменты сборки для автоматического создания превью

Эта техника особенно эффективна для сайтов с большими фоновыми изображениями, фотогалереями и интернет-магазинов. Она не только улучшает визуальное восприятие, но и дает пользователю понять, что сайт активно загружается, а не просто "завис".

Библиотеки и готовые решения для добавления прелоадера

Если вам не хочется писать собственные реализации прелоадеров с нуля, существует множество готовых библиотек, которые значительно упрощают эту задачу. Они предлагают разнообразные анимации, настройки и дополнительную функциональность. 📦

Рассмотрим наиболее популярные библиотеки для добавления прелоадеров:

Lazy Load — легковесная библиотека для отложенной загрузки изображений с настраиваемыми прелоадерами

Lozad.js — высокопроизводительная библиотека ленивой загрузки, использующая Intersection Observer API

GSAP — мощная библиотека для создания сложных анимаций, включая прелоадеры

PleaseWait.js — библиотека для создания полноэкранных прелоадеров

Пример использования Lozad.js:

HTML Скопировать код <!-- HTML --> <img class="lozad" data-src="image.jpg" data-placeholder-background="#f6f6f6" alt="Описание" /> <!-- JavaScript --> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const observer = lozad('.lozad', { loaded: function(el) { el.classList.add('loaded'); }, rootMargin: '10px 0px', // Подгружает изображения немного раньше, чем они появятся в видимой области }); observer.observe(); }); <!-- CSS --> .lozad { opacity: 0; transition: opacity 0.5s ease-in-out; } .lozad.loaded { opacity: 1; }

Для создания скелетонов в React с помощью react-content-loader:

JS Скопировать код import ContentLoader from "react-content-loader" const ImageLoader = () => ( <ContentLoader speed={2} width={400} height={300} viewBox="0 0 400 300" backgroundColor="#f3f3f3" foregroundColor="#ecebeb" > <rect x="0" y="0" rx="5" ry="5" width="400" height="300" /> </ContentLoader> ) export default ImageLoader;

А вот как можно использовать GSAP для создания более сложной анимации прелоадера:

HTML Скопировать код <!-- HTML --> <div class="preloader"> <div class="preloader__item preloader__item--1"></div> <div class="preloader__item preloader__item--2"></div> <div class="preloader__item preloader__item--3"></div> </div> <img id="main-image" src="" data-src="large-image.jpg" alt="Описание" />

JS Скопировать код // JavaScript с GSAP import { gsap } from "gsap"; const preloader = document.querySelector('.preloader'); const image = document.getElementById('main-image'); // Анимация прелоадера gsap.to(".preloader__item", { duration: 0.5, scale: 1.2, y: -15, stagger: 0.15, repeat: -1, yoyo: true, ease: "power1.inOut" }); // Загрузка изображения const img = new Image(); img.src = image.dataset.src; img.onload = function() { // Анимация скрытия прелоадера и показа изображения gsap.to(preloader, { duration: 0.5, opacity: 0, onComplete: function() { preloader.style.display = "none"; image.src = img.src; gsap.fromTo(image, { opacity: 0, scale: 0.9 }, { opacity: 1, scale: 1, duration: 0.5 } ); } }); };

При выборе библиотеки учитывайте следующие критерии:

Размер библиотеки — важно для оптимизации производительности

Поддержка браузеров — некоторые современные API могут не работать в старых браузерах

— специальные версии для React, Vue, Angular и т.д. Доступность — поддержка ARIA-атрибутов и клавиатурной навигации