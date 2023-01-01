Плавающие кнопки на сайте: 5 способов создания и настройки

Для кого эта статья:

веб-разработчики и дизайнеры, интересующиеся улучшением пользовательского интерфейса

предприниматели и владельцы сайтов, желающие повысить конверсию

студенты и начинающие разработчики, обучающиеся созданию веб-приложений Плавающие кнопки стали незаменимым элементом современных веб-интерфейсов — от скролла наверх до мессенджеров и корзин покупок. Если вы замечали эти элегантные кнопки, следующие за вами при прокрутке страницы, значит, они работают. Добавление такой кнопки может повысить конверсию сайта на 15-25%, улучшить юзабилити и сократить путь пользователя к целевому действию. 🚀 Я расскажу о пяти проверенных методах их внедрения — от простого кода для новичков до продвинутых решений для профессионалов.

Что такое плавающая кнопка и зачем она нужна сайту

Плавающая кнопка (Float Action Button или FAB) — это интерактивный элемент интерфейса, который остаётся видимым при прокрутке страницы, "плавая" в определённой позиции экрана. Обычно такие кнопки имеют круглую или прямоугольную форму и выделяются на фоне основного контента ярким цветом или контрастным дизайном.

Эта небольшая деталь интерфейса решает несколько ключевых задач:

Мгновенный доступ к важным функциям сайта независимо от положения пользователя на странице

Сокращение пути пользователя к целевому действию (звонок, заказ, подписка)

Повышение конверсии благодаря постоянной доступности кнопки призыва к действию

Улучшение пользовательского опыта на длинных страницах (например, кнопка "Наверх")

Интеграция мессенджеров и обратной связи без перегрузки основного интерфейса

Артём Вольский, технический директор Однажды мы работали над интернет-магазином, который переживал катастрофическое падение конверсии. Аналитика показывала, что пользователи доходили до интересующих товаров, но уходили, не добавляя их в корзину. Оказалось, что на мобильных устройствах кнопка добавления в корзину оказывалась "погребенной" под массой информации о товаре. Решением стала плавающая кнопка "В корзину", которая следовала за пользователем при изучении товара. Результат превзошёл ожидания: конверсия выросла на 34% в течение первого месяца. Иногда простейшие изменения в интерфейсе дают максимальный эффект — важно лишь понимать боли пользователей.

Наиболее распространённые типы плавающих кнопок, которые вы можете добавить на свой сайт:

Тип кнопки Функционал Типичное расположение Сложность реализации Кнопка "Наверх" Быстрый скролл в начало страницы Правый нижний угол Низкая Кнопка связи/чата Открытие чата, WhatsApp, Telegram Правый нижний угол Средняя Кнопка корзины Быстрый переход к корзине Верхний правый угол Средняя Кнопка обратного звонка Форма заказа звонка Правый/левый нижний угол Средняя Многофункциональная FAB Раскрывающееся меню с несколькими опциями Правый нижний угол Высокая

Создание плавающей кнопки с помощью HTML и CSS

Давайте начнем с самого простого и доступного способа добавления плавающей кнопки — использования чистого HTML и CSS. Этот метод не требует глубоких знаний программирования и подойдет для тех, кто хочет быстро интегрировать базовую функциональность. 🛠️

Для создания простой плавающей кнопки "Наверх" вам потребуется лишь несколько строк кода:

HTML Скопировать код <!-- HTML-разметка кнопки --> <a href="#" class="float-button" id="back-to-top"> <i class="arrow-up">↑</i> </a> <!-- CSS для стилизации --> <style> .float-button { position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%; background-color: #4285f4; color: white; text-align: center; line-height: 50px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.3); text-decoration: none; z-index: 1000; transition: all 0.3s; } .float-button:hover { background-color: #3367d6; transform: scale(1.1); } .arrow-up { font-size: 24px; } </style>

Основные CSS-свойства, которые делают кнопку "плавающей":

position: fixed — главное свойство, позволяющее кнопке оставаться на месте при прокрутке страницы

— главное свойство, позволяющее кнопке оставаться на месте при прокрутке страницы bottom/right — определяют позиционирование кнопки относительно края окна браузера

— определяют позиционирование кнопки относительно края окна браузера z-index — обеспечивает расположение кнопки поверх других элементов страницы

— обеспечивает расположение кнопки поверх других элементов страницы transition — добавляет плавную анимацию при наведении курсора

Для создания кнопки с иконкой вместо текста, можно использовать популярные библиотеки иконок, такие как Font Awesome или Material Icons:

HTML Скопировать код <!-- Подключаем Font Awesome --> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"> <!-- HTML-разметка кнопки с иконкой --> <a href="#" class="float-button" id="chat-button"> <i class="fas fa-comment"></i> </a>

Чтобы адаптировать кнопку для мобильных устройств, добавьте медиа-запросы, которые изменят размер и позиционирование:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .float-button { width: 40px; height: 40px; line-height: 40px; bottom: 10px; right: 10px; } .arrow-up { font-size: 18px; } }

Мария Светлова, UI/UX дизайнер Работая над редизайном сайта финансового сервиса, я столкнулась с интересной задачей: клиенты не могли быстро найти калькулятор на длинных страницах с описаниями услуг. В аналитике мы увидели, что 70% пользователей бросали страницу, не дойдя до калькулятора — ключевого элемента конверсии. Мы разработали минималистичную плавающую кнопку с иконкой калькулятора. Важно было не отвлекать от контента, но сделать её заметной. Использовали полупрозрачный дизайн, который становился ярче при наведении. Через неделю число расчётов выросло на 45%. Это подтвердило моё правило: хороший интерфейс не должен заставлять пользователя думать — он должен предугадывать его потребности.

JavaScript для интерактивности: оживляем плавающую кнопку

Чистый CSS позволяет создать статичную плавающую кнопку, но для настоящей интерактивности необходим JavaScript. Давайте рассмотрим, как добавить динамическое поведение и сделать кнопку по-настоящему функциональной. ✨

Начнём с самого распространённого сценария — кнопки "Наверх", которая появляется только после прокрутки страницы на определенное расстояние:

JS Скопировать код // HTML остаётся таким же, как в предыдущем разделе // JavaScript для управления видимостью и функциональностью document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { const backToTopButton = document.getElementById("back-to-top"); // Скрываем кнопку при загрузке страницы backToTopButton.style.opacity = "0"; backToTopButton.style.visibility = "hidden"; // Слушаем событие скролла window.addEventListener("scroll", function() { if (window.pageYOffset > 300) { backToTopButton.style.opacity = "1"; backToTopButton.style.visibility = "visible"; } else { backToTopButton.style.opacity = "0"; backToTopButton.style.visibility = "hidden"; } }); // Добавляем функционал плавной прокрутки наверх backToTopButton.addEventListener("click", function(e) { e.preventDefault(); window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" }); }); });

Для создания более сложных интерактивных кнопок, например, кнопки чата или обратного звонка, можно использовать следующий подход:

HTML Скопировать код // HTML разметка для кнопки чата <div class="float-chat-button" id="chat-button"> <i class="fas fa-comment"></i> <span class="chat-tooltip">Задайте вопрос</span> <div class="chat-panel" id="chat-panel"> <div class="chat-header"> <h3>Онлайн-консультант</h3> <button class="close-chat"><i class="fas fa-times"></i></button> </div> <div class="chat-body"> <p>Здравствуйте! Чем могу помочь?</p> <textarea placeholder="Введите ваш вопрос..."></textarea> <button class="send-message">Отправить</button> </div> </div> </div> // JavaScript для функциональности чата document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { const chatButton = document.getElementById("chat-button"); const chatPanel = document.getElementById("chat-panel"); const closeButton = document.querySelector(".close-chat"); // Изначально скрываем панель чата chatPanel.style.display = "none"; // Открываем панель при клике на кнопку chatButton.addEventListener("click", function(e) { if (e.target.closest(".chat-panel") === null) { chatPanel.style.display = chatPanel.style.display === "none" ? "block" : "none"; } }); // Закрываем панель при клике на кнопку закрытия closeButton.addEventListener("click", function() { chatPanel.style.display = "none"; }); // Добавляем анимацию пульсации для привлечения внимания setInterval(function() { chatButton.classList.add("pulse"); setTimeout(function() { chatButton.classList.remove("pulse"); }, 1000); }, 5000); });

Рассмотрим несколько продвинутых техник для улучшения плавающих кнопок:

Техника Реализация Преимущество Появление с задержкой setTimeout(() => { button.classList.add('visible') }, 3000); Не отвлекает пользователя при первом знакомстве с сайтом Анимация привлечения внимания Использование CSS-анимаций @keyframes Повышает заметность кнопки без увеличения размера Адаптивное поведение window.matchMedia().addEventListener('change', handleResize); Оптимальное отображение на разных устройствах Интеллектуальное скрытие Отслеживание направления скролла с помощью JS Скрытие при скролле вниз и показ при скролле вверх Счетчики и бейджи Динамическое обновление значений через API Информирование о новых сообщениях, товарах в корзине

Готовые библиотеки и фреймворки для быстрой интеграции

Не всегда есть время и необходимость писать код с нуля. Для ускорения разработки существуют готовые библиотеки, которые предлагают широкий функционал для создания плавающих кнопок. 🧩

Вот несколько популярных JavaScript-библиотек, специализирующихся на создании плавающих элементов:

Material UI FAB — реализует компоненты Material Design, включая плавающие кнопки действия с разнообразными стилями и анимациями

— реализует компоненты Material Design, включая плавающие кнопки действия с разнообразными стилями и анимациями jQuery Float Button — лёгкий плагин для jQuery, обеспечивающий быстрое создание настраиваемых плавающих кнопок

— лёгкий плагин для jQuery, обеспечивающий быстрое создание настраиваемых плавающих кнопок Bootstrap Floating Labels — компонент для фреймворка Bootstrap, позволяющий создавать плавающие элементы в соответствии с дизайн-системой Bootstrap

— компонент для фреймворка Bootstrap, позволяющий создавать плавающие элементы в соответствии с дизайн-системой Bootstrap Tailwind CSS Float Elements — набор утилит для создания плавающих элементов в экосистеме Tailwind CSS

— набор утилит для создания плавающих элементов в экосистеме Tailwind CSS React Floating Button — компонент для React-приложений с поддержкой всех современных возможностей и состояний

Рассмотрим пример интеграции плавающей кнопки с использованием библиотеки Material UI для React:

JS Скопировать код // Установка библиотеки // npm install @material-ui/core @material-ui/icons // Импорт в компонент React import React from 'react'; import { Fab, Zoom } from '@material-ui/core'; import { KeyboardArrowUp, Chat, ShoppingCart } from '@material-ui/icons'; import { makeStyles } from '@material-ui/core/styles'; // Определение стилей const useStyles = makeStyles((theme) => ({ fab: { position: 'fixed', bottom: theme.spacing(2), right: theme.spacing(2), zIndex: 1000, }, fabSecondary: { position: 'fixed', bottom: theme.spacing(2), right: theme.spacing(10), zIndex: 1000, } })); // Компонент с плавающими кнопками function FloatingButtons() { const classes = useStyles(); const [visible, setVisible] = React.useState(false); // Отслеживание скролла для показа/скрытия кнопки React.useEffect(() => { const handleScroll = () => { if (window.pageYOffset > 300) { setVisible(true); } else { setVisible(false); } }; window.addEventListener('scroll', handleScroll); return () => window.removeEventListener('scroll', handleScroll); }, []); // Функция для скролла наверх const scrollToTop = () => { window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); }; return ( <> {/* Кнопка "Наверх" с анимацией появления */} <Zoom in={visible}> <Fab color="primary" aria-label="scroll-to-top" className={classes.fab} onClick={scrollToTop} > <KeyboardArrowUp /> </Fab> </Zoom> {/* Кнопка чата, всегда видимая */} <Fab color="secondary" aria-label="chat" className={classes.fabSecondary} > <Chat /> </Fab> </> ); } export default FloatingButtons;

Если вы используете Vue.js, вот пример с библиотекой Vuetify:

HTML Скопировать код <template> <div> <v-fade-transition> <v-btn v-show="visible" fab color="primary" fixed bottom right @click="scrollToTop" > <v-icon>mdi-arrow-up</v-icon> </v-btn> </v-fade-transition> </div> </template> <script> export default { data() { return { visible: false }; }, mounted() { window.addEventListener('scroll', this.handleScroll); }, beforeDestroy() { window.removeEventListener('scroll', this.handleScroll); }, methods: { handleScroll() { this.visible = window.pageYOffset > 300; }, scrollToTop() { window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); } } }; </script>

Плагины для CMS: добавляем кнопку на WordPress и другие

Для владельцев сайтов на популярных CMS самый быстрый и беззаботный способ добавления плавающей кнопки — использование готовых плагинов. Это идеальное решение, если вы не хотите погружаться в код или не имеете технических навыков. 🔌

Рассмотрим лучшие плагины для самых популярных CMS-систем:

Для WordPress:

Buttonizer — многофункциональный плагин для создания красивых плавающих кнопок с расширенными опциями настройки и интеграцией с WhatsApp, Telegram и другими сервисами

— многофункциональный плагин для создания красивых плавающих кнопок с расширенными опциями настройки и интеграцией с WhatsApp, Telegram и другими сервисами WP Floating Menu Pro — плагин для создания не только одиночных кнопок, но и целых плавающих меню

— плагин для создания не только одиночных кнопок, но и целых плавающих меню Scroll Back to Top — простой и лёгкий плагин специально для кнопки "Наверх" с минимальным влиянием на производительность

— простой и лёгкий плагин специально для кнопки "Наверх" с минимальным влиянием на производительность Shared Counts — плагин для создания плавающей панели социальных кнопок

— плагин для создания плавающей панели социальных кнопок CallNow Button — создаёт кнопку звонка, особенно полезную для мобильных пользователей

Процесс добавления плавающей кнопки на WordPress с помощью плагина Buttonizer:

В панели администратора выберите Плагины → Добавить новый В поиске введите "Buttonizer" и установите плагин Активируйте плагин и перейдите в раздел Buttonizer → Настройки Нажмите "Добавить новую кнопку" и выберите нужный тип (чат, звонок, ссылка и т.д.) Настройте внешний вид: цвет, иконку, размер, позицию на экране Укажите действие при клике: URL, телефон, JavaScript-функция Настройте правила отображения: на каких страницах показывать, для каких устройств Сохраните настройки и проверьте работу кнопки на сайте

Для других популярных CMS:

CMS Название плагина Функционал Сложность настройки Joomla Floating Button Разные типы кнопок с настройкой внешнего вида Средняя Drupal Scroll to Top Button Простая кнопка прокрутки наверх Низкая Shopify Sticky Add to Cart Плавающая кнопка добавления в корзину Низкая Wix Встроенная функция в редакторе Базовая плавающая кнопка Очень низкая OpenCart Fixed Buttons PRO Набор плавающих кнопок для интернет-магазина Средняя

Если вы используете конструктор Elementor для WordPress, процесс ещё проще:

Откройте страницу в редакторе Elementor Перетащите виджет "Кнопка" в область редактирования В разделе "Дополнительно" найдите опцию "Позиция" и выберите "Фиксированная" Укажите расположение относительно экрана (право/лево, верх/низ) Настройте внешний вид и действие при клике

Важные моменты, которые стоит учесть при использовании плагинов для плавающих кнопок:

Регулярно обновляйте плагины для обеспечения безопасности и совместимости

Внимательно выбирайте цветовую гамму для сохранения целостности дизайна сайта

Не перегружайте страницу слишком большим количеством плавающих элементов

Проверяйте работу на мобильных устройствах — кнопки не должны перекрывать важный контент

Используйте аналитику для отслеживания эффективности внедрённых кнопок