Функционал избранного в интернет-магазине: повышаем конверсию

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, интересующиеся функционалом интернет-магазинов

Специалисты по электронной коммерции, стремящиеся улучшить конверсию своих сайтов

Студенты и начинающие специалисты, обучающиеся веб-разработке и проектированию интерфейсов Кнопка "Добавить в избранное" – та маленькая деталь интерфейса, которая может увеличить конверсию магазина на 15-20%. Когда пользователь откладывает товар в закладки, вероятность его возвращения к покупке возрастает в три раза. Но как правильно интегрировать эту функцию? Перед вами пошаговое руководство по внедрению Wish list на ваш e-commerce сайт — от проектирования архитектуры до готовой имплементации с примерами кода и рабочими решениями. 🛒

Реализация функции избранного на сайте: что нужно знать

Функционал избранных товаров (или Wish list) — критически важный элемент современного интернет-магазина. По данным аналитики, пользователи, использующие "избранное", тратят на 37% больше времени на сайте и с вероятностью в 2,5 раза выше совершают покупку.

Прежде чем приступить к реализации, важно понимать компоненты этой системы:

Клиентская часть — элементы интерфейса (кнопки, иконки, список отложенных товаров)

— элементы интерфейса (кнопки, иконки, список отложенных товаров) Серверная логика — механизм хранения и управления списками избранных товаров

— механизм хранения и управления списками избранных товаров Система аутентификации — определяет, как будут храниться данные (локально или в профиле)

— определяет, как будут храниться данные (локально или в профиле) Интеграция — взаимосвязь функционала с другими элементами магазина

Существует два базовых подхода к реализации:

Подход Преимущества Недостатки Использование Хранение на стороне клиента (localStorage) Быстрая работа, не требует авторизации Данные привязаны к устройству, ограниченный объем Для небольших магазинов, быстрого запуска Хранение на сервере (БД) Синхронизация между устройствами, постоянное хранение Требует авторизации, сложнее в реализации Для средних и крупных магазинов

Алексей Корнилов, Senior Frontend Developer На одном из проектов мы изначально реализовали "избранное" только через localStorage. Всё работало быстро, но клиенты стали жаловаться: "Почему мои избранные товары не сохраняются, когда я перехожу с телефона на компьютер?". Пришлось срочно переделывать архитектуру, добавляя серверное хранение. Мы потеряли на этом две недели разработки. Теперь я всегда советую сразу планировать гибридный подход: для неавторизованных пользователей — localStorage, а после авторизации — синхронизация с сервером. Это сэкономит вам массу времени в будущем.

Ключевые метрики, на которые влияет правильная реализация избранного:

Увеличение среднего времени сеанса на 25-40%

Рост повторных визитов на сайт до 30%

Повышение конверсии за счет отложенных покупок на 15-20%

Улучшение пользовательского опыта (UX) и увеличение лояльности

Перед началом разработки необходимо определить, какие данные о товаре будут сохраняться в списке избранного. Минимальный набор включает: ID товара, название, цена, URL изображения и ссылка на страницу товара. 🔍

Проектирование архитектуры для избранных товаров

Архитектура системы "избранное" должна быть тщательно спроектирована, чтобы обеспечить как удобство для пользователя, так и масштабируемость решения. Рассмотрим ключевые компоненты архитектуры:

Грамотно спроектированная архитектура — основа надежного функционала избранных товаров. От этого зависит не только быстродействие, но и возможность дальнейшего масштабирования системы.

Базовая модель данных для хранения избранных товаров в базе данных:

SQL Скопировать код CREATE TABLE favorites ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, user_id INT NOT NULL, product_id INT NOT NULL, added_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY user_product (user_id, product_id), FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE );

Эта структура позволяет эффективно хранить связи между пользователями и товарами, которые они добавили в избранное. Уникальный ключ предотвращает дублирование записей.

Существует несколько архитектурных паттернов для реализации функционала избранного:

Однотабличная модель — все избранные товары хранятся в одной таблице (подходит для небольших и средних проектов)

— все избранные товары хранятся в одной таблице (подходит для небольших и средних проектов) Многотабличная модель — разделение данных на несколько таблиц (для крупных проектов с высокой нагрузкой)

— разделение данных на несколько таблиц (для крупных проектов с высокой нагрузкой) Гибридная модель — комбинирует локальное хранение и синхронизацию с сервером

Для обеспечения высокой производительности рекомендуется использовать индексирование базы данных по ключевым полям: userid и productid. Это значительно ускорит выборку при больших объемах данных.

Архитектурный паттерн Сложность реализации Производительность Масштабируемость Однотабличная модель Низкая Высокая для малых объемов Ограниченная Многотабличная модель Высокая Средняя с потенциалом роста Высокая Гибридная модель Средняя Высокая Средняя

При проектировании API для взаимодействия с избранным, следует придерживаться RESTful принципов:

GET /api/favorites — получение списка избранных товаров пользователя

— получение списка избранных товаров пользователя POST /api/favorites — добавление товара в избранное

— добавление товара в избранное DELETE /api/favorites/{product_id} — удаление товара из избранного

Важно также продумать механизм миграции данных для неавторизованных пользователей. Когда пользователь авторизуется, его локально сохраненные избранные товары должны автоматически перенестись в его профиль. 📊

Добавление избранного на сайт интернет-магазина: код и логика

Переходим к практической реализации функционала избранных товаров. Для начала реализуем клиентскую часть с использованием JavaScript.

Базовый HTML-шаблон для кнопки "Добавить в избранное":

HTML Скопировать код <button class="favorite-btn" data-product-id="123" data-product-name="Смартфон Galaxy S21" data-product-price="54990"> <i class="fa fa-heart"></i> В избранное </button>

JavaScript-код для обработки действий с избранным (используя localStorage для неавторизованных пользователей):

JS Скопировать код // Модуль для работы с избранными товарами const Favorites = { // Получение списка избранных товаров getItems() { const items = localStorage.getItem('favorites'); return items ? JSON.parse(items) : []; }, // Добавление товара в избранное addItem(product) { const favorites = this.getItems(); // Проверка на дублирование if (!favorites.some(item => item.id === product.id)) { favorites.push(product); localStorage.setItem('favorites', JSON.stringify(favorites)); this.updateCounter(); return true; } return false; }, // Удаление товара из избранного removeItem(productId) { let favorites = this.getItems(); favorites = favorites.filter(item => item.id !== productId); localStorage.setItem('favorites', JSON.stringify(favorites)); this.updateCounter(); }, // Проверка наличия товара в избранном isInFavorites(productId) { return this.getItems().some(item => item.id === productId); }, // Обновление счетчика избранных товаров updateCounter() { const counter = document.querySelector('.favorites-counter'); if (counter) { counter.textContent = this.getItems().length; } } }; // Инициализация обработчиков событий document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Обновляем счетчик при загрузке страницы Favorites.updateCounter(); // Обрабатываем клики по кнопкам "В избранное" document.querySelectorAll('.favorite-btn').forEach(button => { const productId = button.dataset.productId; // Устанавливаем начальное состояние кнопки if (Favorites.isInFavorites(productId)) { button.classList.add('active'); } button.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); const product = { id: this.dataset.productId, name: this.dataset.productName, price: this.dataset.productPrice, image: this.dataset.productImage || '', url: this.dataset.productUrl || window.location.href }; if (Favorites.isInFavorites(product.id)) { Favorites.removeItem(product.id); this.classList.remove('active'); } else { Favorites.addItem(product); this.classList.add('active'); } }); }); });

Для авторизованных пользователей требуется взаимодействие с сервером. Пример AJAX-запросов для работы с API:

JS Скопировать код // Функция добавления в избранное для авторизованных пользователей function addToFavoritesAuth(productId) { return fetch('/api/favorites', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-CSRF-Token': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content }, body: JSON.stringify({ product_id: productId }) }) .then(response => { if (!response.ok) throw new Error('Network response was not ok'); return response.json(); }); } // Функция удаления из избранного function removeFromFavoritesAuth(productId) { return fetch(`/api/favorites/${productId}`, { method: 'DELETE', headers: { 'X-CSRF-Token': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content } }) .then(response => { if (!response.ok) throw new Error('Network response was not ok'); return response.json(); }); }

Важно также продумать визуальную обратную связь. Пользователь должен четко видеть, что товар добавлен в избранное. Для этого можно использовать CSS-анимацию:

CSS Скопировать код .favorite-btn { transition: all 0.3s ease; color: #999; } .favorite-btn.active { color: #ff3e3e; transform: scale(1.1); } .favorite-btn.active i { animation: heartbeat 1s ease-in-out; } @keyframes heartbeat { 0% { transform: scale(1); } 25% { transform: scale(1.2); } 50% { transform: scale(1); } 75% { transform: scale(1.2); } 100% { transform: scale(1); } }

Не забудьте реализовать страницу со списком избранных товаров. Базовая структура такой страницы:

HTML Скопировать код <div class="favorites-list"> <h1>Избранные товары</h1> <div class="favorites-items" id="favorites-container"> <!-- Здесь будут отображаться избранные товары --> </div> <script> // Загружаем и отображаем избранные товары document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const container = document.getElementById('favorites-container'); const favorites = Favorites.getItems(); if (favorites.length === 0) { container.innerHTML = '<p>У вас пока нет избранных товаров</p>'; return; } favorites.forEach(product => { const productHtml = ` <div class="product-card"> <img src="${product.image}" alt="${product.name}"> <h3>${product.name}</h3> <p class="price">${product.price} ₽</p> <div class="actions"> <a href="${product.url}" class="btn btn-primary">Посмотреть</a> <button class="btn btn-danger remove-favorite" data-product-id="${product.id}">Удалить</button> </div> </div> `; container.insertAdjacentHTML('beforeend', productHtml); }); // Обработка удаления товаров из списка document.querySelectorAll('.remove-favorite').forEach(button => { button.addEventListener('click', function() { const productId = this.dataset.productId; Favorites.removeItem(productId); this.closest('.product-card').remove(); if (document.querySelectorAll('.product-card').length === 0) { container.innerHTML = '<p>У вас пока нет избранных товаров</p>'; } }); }); }); </script> </div>

Правильная реализация избранного существенно повышает удобство использования магазина. По статистике, добавление этой функции может увеличить конверсию на 7-12% за счет возврата пользователей к отложенным товарам. 🔄

Работа с пользовательскими данными при сохранении избранного

Корректная работа с пользовательскими данными — критически важный аспект функционала избранных товаров. Необходимо обеспечить не только удобство использования, но и безопасность информации.

Марина Светлова, UX-исследователь Мы проводили A/B-тестирование двух версий функционала избранного для крупного интернет-магазина одежды. В первом варианте мы требовали обязательной регистрации для сохранения товаров, во втором — разрешали сохранять анонимно с предложением зарегистрироваться позже. Результаты оказались впечатляющими: во втором случае на 78% больше пользователей начали использовать функцию "избранное" и, что самое интересное, конверсия в регистрацию выросла на 42%! Люди гораздо охотнее создавали аккаунт, когда уже накопили "ценность" в виде списка любимых товаров, которую боялись потерять. Это убедило меня, что лучшая стратегия — сначала дать пользователю создать ценность, а затем предложить её сохранить через регистрацию.

Рассмотрим основные сценарии работы с данными пользователей:

Для неавторизованных пользователей:

Когда пользователь не авторизован, данные о его избранных товарах хранятся локально в браузере. Реализуем механизм хранения с помощью localStorage:

JS Скопировать код // Сохранение данных в localStorage function saveToLocalStorage(productId) { let favorites = JSON.parse(localStorage.getItem('favorites') || '[]'); if (!favorites.includes(productId)) { favorites.push(productId); localStorage.setItem('favorites', JSON.stringify(favorites)); } } // Получение данных из localStorage function getLocalFavorites() { return JSON.parse(localStorage.getItem('favorites') || '[]'); }

При авторизации пользователя необходимо синхронизировать локальные данные с серверными:

JS Скопировать код // Синхронизация после авторизации function syncFavoritesAfterLogin(userId) { const localFavorites = getLocalFavorites(); if (localFavorites.length > 0) { // Отправляем локальные избранные на сервер fetch('/api/favorites/sync', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-CSRF-Token': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content }, body: JSON.stringify({ user_id: userId, favorites: localFavorites }) }) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.success) { // Очищаем локальное хранилище после успешной синхронизации localStorage.removeItem('favorites'); } }); } }

Для авторизованных пользователей информация о избранных товарах должна сохраняться в базе данных. Схема базы данных может выглядеть так:

users — таблица пользователей

— таблица пользователей products — таблица товаров

— таблица товаров favorites — таблица связей между пользователями и избранными товарами

Примеры серверных запросов для работы с избранными товарами (на примере PHP/Laravel):

php Скопировать код // Добавление товара в избранное public function addToFavorites(Request $request) { $user = Auth::user(); $productId = $request->input('product_id'); // Проверяем, не добавлен ли уже этот товар if (!$user->favorites()->where('product_id', $productId)->exists()) { $user->favorites()->attach($productId); return response()->json(['success' => true]); } return response()->json(['success' => false, 'message' => 'Товар уже в избранном']); } // Получение списка избранных товаров public function getFavorites() { $user = Auth::user(); $favorites = $user->favorites()->with(['images', 'category'])->get(); return response()->json($favorites); } // Удаление товара из избранного public function removeFromFavorites(Request $request, $productId) { $user = Auth::user(); $user->favorites()->detach($productId); return response()->json(['success' => true]); } // Синхронизация локальных избранных с сервером public function syncFavorites(Request $request) { $user = Auth::user(); $localFavorites = $request->input('favorites'); foreach ($localFavorites as $productId) { if (!$user->favorites()->where('product_id', $productId)->exists()) { $user->favorites()->attach($productId); } } return response()->json(['success' => true]); }

Важно обеспечить безопасность данных пользователя. Рекомендуется:

Использовать HTTPS для защиты передаваемых данных

Проверять права доступа пользователя к операциям с избранным

Валидировать все входящие данные на сервере

Защищать от CSRF-атак

При работе с большими объемами данных рекомендуется использовать пагинацию для списка избранных товаров:

php Скопировать код // Получение избранных товаров с пагинацией public function getPaginatedFavorites(Request $request) { $user = Auth::user(); $perPage = $request->input('per_page', 10); $favorites = $user->favorites() ->with(['images', 'category']) ->paginate($perPage); return response()->json($favorites); }

Грамотная стратегия работы с данными пользователей обеспечивает не только бесперебойную работу функционала, но и повышает лояльность клиентов к вашему интернет-магазину. 🔐

Готовые решения для избранного в популярных CMS

Не всегда требуется разрабатывать функционал избранных товаров с нуля. Большинство популярных CMS предлагают готовые решения, которые можно легко интегрировать в ваш интернет-магазин.

Сравним доступные решения для наиболее популярных CMS для электронной коммерции:

CMS Плагин/Модуль Стоимость Возможности Сложность настройки WordPress (WooCommerce) YITH WooCommerce Wishlist Бесплатно (базовый) / $89.99 (премиум) Создание нескольких списков, шаринг, уведомления о наличии Низкая OpenCart Wishlist Module Встроенный Базовая функциональность добавления в избранное Низкая Magento 2 Wishlist (встроенный) Встроенный Полная интеграция с экосистемой, несколько списков, шаринг Средняя Shopify Wishlist Plus от $14.99/мес Автоматическая синхронизация, аналитика, рассылки Низкая 1С-Битрикс Компонент "Избранные товары" Встроенный Полная интеграция с каталогом, корзиной и пользователями Средняя

Рассмотрим пошаговую интеграцию решения для наиболее популярных систем:

WordPress (WooCommerce) с YITH WooCommerce Wishlist:

Установите плагин YITH WooCommerce Wishlist через панель управления WordPress (Плагины > Добавить новый > найдите "YITH WooCommerce Wishlist" > Установить > Активировать) Перейдите в настройки плагина: WooCommerce > YITH Plugins > Wishlist Настройте основные параметры: расположение кнопки, текст, стили и т.д. Добавьте шорткод [yith_wcwl_wishlist] на страницу, где хотите отображать список избранного Опционально: настройте уведомления по email и другие расширенные функции в премиум-версии

OpenCart:

Функционал избранного встроен в OpenCart и доступен "из коробки" Для настройки перейдите в Система > Настройки > Редактировать свой магазин Убедитесь, что опция "Разрешить списки желаний" включена Кнопка "Добавить в избранное" будет автоматически отображаться на страницах товаров Для расширения функциональности можно установить дополнительные модули из маркетплейса OpenCart

1С-Битрикс:

В стандартной редакции "Управление сайтом" компонент "Избранные товары" уже встроен Перейдите в режим редактирования страницы, где хотите разместить список избранных товаров Добавьте компонент "Каталог > Избранные товары" Настройте параметры отображения в визуальном редакторе Настройте права доступа к функционалу избранного в административной панели

Magento 2:

Функционал Wishlist встроен в Magento 2 по умолчанию Для настройки перейдите в Stores > Configuration > Customers > Wish List Включите или отключите функции: возможность делиться списками, добавление комментариев и т.д. Настройте отображение кнопки в Stores > Configuration > Catalog > Catalog Для расширения функциональности можно установить дополнительные расширения из Magento Marketplace

Преимущества использования готовых решений:

Быстрая интеграция без необходимости писать собственный код

Регулярные обновления и исправления безопасности

Совместимость с другими модулями и обновлениями CMS

Документация и сообщество пользователей для решения проблем

Часто включает дополнительный функционал, такой как шаринг списков или уведомления

Недостатки готовых решений:

Ограниченные возможности кастомизации (особенно в бесплатных версиях)

Потенциальные конфликты с другими установленными плагинами

Дополнительная нагрузка на сервер от "тяжелых" плагинов

Зависимость от разработчика плагина для обновлений и поддержки

При выборе готового решения обратите внимание на частоту обновлений, количество активных установок и отзывы пользователей. Качественное готовое решение может значительно сократить время разработки и обеспечить стабильную работу функционала избранных товаров. 🛠️