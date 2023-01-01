Как создать форму подписки: от дизайна до интеграции с email-сервисом

Для кого эта статья:

Веб-дизайнеры и разработчики

Маркетологи и владельцы бизнеса

Люди, интересующиеся email-маркетингом и оптимизацией конверсии Помните, когда вы просили посетителей "не забыть подписаться" с помощью стандартного виджета в боковой колонке? Эти дни прошли. Сегодня email-список — ваш самый ценный цифровой актив, а форма подписки — ключевой инструмент его пополнения. Она должна быть привлекательной, работать безупречно и стоять там, где ее заметят. В этом руководстве я разберу, как создать форму подписки с нуля, интегрировать ее с любым сервисом рассылок и оптимизировать для максимальных результатов. 📧

Способы установки формы подписки на сайт

Существует несколько базовых методов добавления формы подписки на ваш сайт, и выбор конкретного способа зависит от ваших технических навыков и особенностей CMS, которую вы используете. Рассмотрим основные варианты:

Использование встроенных инструментов CMS

Установка специализированных плагинов

Интеграция готовых форм из сервисов email-рассылок

Ручное написание и вставка HTML/CSS/JavaScript кода

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и подходит для разных ситуаций. Давайте сравним их более подробно:

Способ Сложность Гибкость Время на внедрение Подходит для Инструменты CMS Низкая Ограниченная 5-15 минут Новичков Плагины Низкая-средняя Средняя 15-30 минут Большинства проектов Готовые формы Низкая Средняя 10-20 минут Маркетологов Ручной код Высокая Максимальная 1-3 часа Разработчиков

Если вы используете WordPress, самый простой путь — установить специализированный плагин. Популярные варианты включают Mailchimp for WordPress, Thrive Leads или OptinMonster. Эти инструменты позволяют создать форму подписки буквально за несколько кликов.

Для Wix, Tilda и других конструкторов сайтов процесс еще проще — они обычно имеют встроенные виджеты для создания форм подписки, которые можно перетащить на страницу и настроить через визуальный интерфейс.

Если вы обладаете базовыми знаниями в веб-разработке, можно добавить форму с помощью HTML-кода:

HTML Скопировать код <form method="post" action="ссылка_на_обработчик"> <label for="email">Подпишитесь на нашу рассылку:</label> <input type="email" id="email" name="email" required> <button type="submit">Подписаться</button> </form>

Максим Белов, веб-разработчик Однажды я работал с клиентом из сферы онлайн-образования, который жаловался на низкую конверсию в подписчиков. На его сайте форма подписки была добавлена через простой HTML-код в подвале. Мы решили заменить её на плагин с всплывающим окном, которое появлялось при попытке покинуть сайт. Настройка заняла около 20 минут, но результат превзошёл ожидания — количество подписчиков выросло на 174% за первую неделю. Ключевым фактором стало не только размещение, но и возможность предложить скидку на курс в обмен на email. Плагин позволял также A/B-тестировать разные варианты заголовков, что было невозможно с базовой HTML-формой.

Независимо от выбранного метода, важно убедиться, что форма корректно интегрирована с вашим сервисом email-рассылок и все данные надежно сохраняются. 🔒

Создание подписной формы через сервисы рассылок

Большинство популярных сервисов email-маркетинга предоставляют удобные инструменты для создания форм подписки, которые затем легко интегрируются с вашим сайтом. Это позволяет не только собирать email-адреса, но и автоматически добавлять их в вашу базу подписчиков.

Вот как выглядит процесс создания формы в основных сервисах:

Сервис Где найти инструмент Особенности форм Форматы внедрения MailChimp Audience → Signup forms Широкие возможности кастомизации, сегментация Embed code, Pop-up, Landing page GetResponse List Building → Forms Готовые шаблоны, A/B тестирование JavaScript, HTML, QR-код UniSender Формы → Создать форму Простота настройки, мультиязычность HTML-код, всплывающие окна SendPulse Формы подписки Адаптивный дизайн, множество триггеров Popup, Embedded, Floating

Рассмотрим пошаговый процесс создания формы на примере одного из популярных сервисов:

Войдите в свой аккаунт в сервисе email-рассылок Найдите раздел, отвечающий за формы подписки (обычно называется "Forms", "Signup Forms" или "Формы подписки") Выберите тип формы — встраиваемая, всплывающая, полноэкранная и т.д. Настройте дизайн и поля формы — добавьте заголовок, описание, поля для заполнения Определите настройки — куда будут добавляться подписчики, какие тэги им присваивать Сохраните форму и получите код для вставки на ваш сайт Скопируйте полученный код и вставьте его в HTML вашего сайта

Елена Соколова, директор по маркетингу Когда мы запускали новый онлайн-магазин косметики, я столкнулась с типичной проблемой — как собирать email-адреса клиентов эффективно. Мы начали с простой формы, созданной через UniSender, и разместили её в подвале сайта. Результаты были... скажем так, не впечатляющими: 5-7 новых подписчиков в неделю при тысячах посетителей. Тогда я перешла к стратегии "ценности в обмен на email" — создала специальную форму с предложением скачать PDF-гид по уходу за кожей. Кроме стандартных полей, мы добавили вопрос о типе кожи. Это позволило не только увеличить конверсию до 36 подписчиков в день, но и сразу сегментировать аудиторию. Самое удивительное, что на создание формы в интерфейсе сервиса ушло всего 15 минут, а результаты превзошли все ожидания.

Преимущество использования форм, созданных непосредственно в сервисах рассылок, заключается в том, что вы получаете полную интеграцию с вашими списками и автоматизацией. Например, вы можете настроить приветственные серии писем, которые будут автоматически отправляться новым подписчикам. 🤖

Важно: большинство сервисов предлагают различные типы форм — от простых встраиваемых до сложных поп-апов с настройками таргетинга. Выбирайте вариант, который лучше всего соответствует вашим целям и не раздражает пользователей.

Интеграция формы подписки с email-сервисом

После создания формы подписки необходимо обеспечить её корректную работу с вашим сервисом email-маркетинга. Качественная интеграция гарантирует, что все собранные контакты попадут в вашу базу и будут правильно обработаны. 🔄

Рассмотрим три основных сценария интеграции:

Использование готового кода из сервиса рассылок — самый простой способ API-интеграция — более гибкое и профессиональное решение Интеграция через специальные плагины и расширения — компромисс между простотой и функциональностью

Если вы выбрали первый способ и уже создали форму в вашем сервисе рассылок, интеграция сводится к вставке предоставленного кода на ваш сайт. Обычно это выглядит так:

HTML Скопировать код <!-- Begin Mailchimp Signup Form --> <div id="mc_embed_signup"> <form action="https://yourservice.list-manage.com/subscribe/post?u=abcdef&id=123456" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate> <div id="mc_embed_signup_scroll"> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL" placeholder="email address" required> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_abcdef_123456" tabindex="-1" value=""></div> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div> </div> </form> </div> <!-- End Mailchimp Signup Form -->

Этот код нужно разместить в HTML вашего сайта там, где должна отображаться форма — это может быть боковая панель, подвал, всплывающее окно или отдельная страница.

Для более продвинутой интеграции через API вам потребуется:

Получить API-ключ в настройках вашего аккаунта в сервисе рассылок

Создать собственную форму на вашем сайте

Написать скрипт, который будет отправлять данные из формы в API сервиса

Обработать возможные ошибки и предусмотреть сценарии успешной подписки

Пример простой JavaScript-интеграции с API:

JS Скопировать код document.getElementById('subscription-form').addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); const email = document.getElementById('email').value; fetch('https://api.emailservice.com/lists/123456/members', { method: 'POST', headers: { 'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY', 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ email_address: email, status: 'subscribed' }) }) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.id) { // Успешная подписка document.getElementById('success-message').style.display = 'block'; } else { // Ошибка document.getElementById('error-message').style.display = 'block'; } }); });

Третий вариант — использование плагинов и расширений, особенно актуален для популярных CMS. Например, для WordPress существуют специальные плагины, обеспечивающие интеграцию с большинством сервисов рассылок:

Mailchimp for WordPress — прямая интеграция с Mailchimp

— прямая интеграция с Mailchimp MailOptin — поддерживает интеграцию с множеством сервисов

— поддерживает интеграцию с множеством сервисов Thrive Leads — профессиональное решение для сбора email-адресов с широкими возможностями

Независимо от выбранного способа, обязательно проверьте работу формы, отправив тестовую подписку и убедившись, что контакт появился в вашей базе подписчиков в сервисе рассылок.

Дизайн и размещение формы для максимальной конверсии

Даже идеально настроенная форма подписки будет бесполезна, если её дизайн не привлекает внимание, а размещение не обеспечивает видимость. Давайте рассмотрим ключевые принципы, которые помогут создать высококонверсионную форму. 🎯

Прежде всего, определимся с элементами эффективной формы подписки:

Привлекательный заголовок , четко объясняющий ценность подписки

, четко объясняющий ценность подписки Краткое описание содержания рассылки (1-2 предложения)

содержания рассылки (1-2 предложения) Минимальное количество полей (часто достаточно только email)

(часто достаточно только email) Яркая и заметная кнопка с призывом к действию

с призывом к действию Элементы доверия — упоминание политики конфиденциальности, количества подписчиков

Что касается размещения, существует несколько проверенных позиций с высокой конверсией:

Место размещения Преимущества Средняя конверсия Лучше всего подходит для Всплывающее окно Высокая заметность 3-7% Блогов, интернет-магазинов Верхний баннер Не перекрывает контент 1.5-3% Информационных сайтов Середина контента Высокая релевантность 2-4.5% Длинных статей Боковая панель Ненавязчивость 0.5-2% Корпоративных сайтов Конец статьи Читатели уже вовлечены 2-5% Контентных проектов

Важно адаптировать дизайн формы под общую стилистику сайта, но при этом делать её достаточно контрастной, чтобы привлекать внимание. Используйте основные принципы визуальной иерархии:

Контраст — кнопка подписки должна выделяться на фоне остальных элементов Размер — важные элементы делайте крупнее Белое пространство — оставляйте достаточно воздуха вокруг формы Направление взгляда — используйте визуальные элементы, указывающие на форму

Для повышения конверсии используйте проверенные психологические триггеры:

Ценное предложение в обмен на email (скидка, электронная книга, чек-лист)

в обмен на email (скидка, электронная книга, чек-лист) Социальное доказательство ("Присоединяйтесь к 10,000+ подписчиков")

("Присоединяйтесь к 10,000+ подписчиков") Ограниченное предложение ("Только сегодня" или "Для первых 100 подписчиков")

("Только сегодня" или "Для первых 100 подписчиков") FOMO (страх упустить возможность) — "Не пропустите эксклюзивные предложения"

Убедитесь, что ваша форма адаптивна и корректно отображается на мобильных устройствах. По данным исследований, более 60% пользователей просматривают email на смартфонах, и многие из них подписываются именно с мобильных устройств.

При разработке формы подписки обратите внимание на текст кнопки — вместо стандартного "Подписаться" используйте более мотивирующие фразы: "Получить бонус", "Узнать первым", "Забрать скидку" или "Начать экономить".

Тестирование и оптимизация работы формы подписки

Создание формы подписки — это только начало пути. Чтобы добиться максимальной эффективности, необходимо постоянно тестировать и оптимизировать её работу. Этот процесс включает в себя как техническое тестирование функциональности, так и A/B-тестирование для улучшения конверсии. 📊

Начнем с технической части. Чтобы убедиться, что форма работает корректно, проверьте следующее:

Успешная отправка данных формы в ваш сервис рассылок

Корректная обработка ошибок (например, неправильный формат email)

Правильное отображение на различных устройствах (десктоп, планшет, мобильный)

Совместимость с разными браузерами (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Скорость загрузки формы (особенно для всплывающих окон)

После того как вы убедились в технической исправности, переходите к оптимизации конверсии. Основной инструмент здесь — A/B-тестирование, позволяющее сравнить эффективность разных вариантов формы.

Что стоит тестировать в первую очередь:

Заголовок и призыв к действию — один из самых влиятельных элементов Дизайн кнопки — цвет, размер, формулировка текста Количество полей — часто меньше полей = выше конверсия Стимул для подписки — различные бонусы и предложения Размещение формы — позиция на странице, тип показа (постоянная/всплывающая)

Для A/B-тестирования можно использовать специализированные инструменты:

Google Optimize — бесплатное решение для простых тестов

Optimizely — профессиональная платформа с широкими возможностями

VWO (Visual Website Optimizer) — удобный инструмент с визуальным редактором

Встроенные функции A/B-тестирования в плагинах для форм подписки

При проведении A/B-тестов следуйте этим принципам:

Тестируйте только один элемент за раз для чистоты эксперимента

Дайте тесту поработать достаточно долго (минимум неделю или до 100+ конверсий)

Учитывайте статистическую значимость результатов

Документируйте результаты каждого теста для будущих оптимизаций

Помимо A/B-тестирования, обратите внимание на аналитику использования формы. Следите за такими метриками как:

Количество показов формы

Процент заполнений (конверсия)

Процент закрытий формы без заполнения

Время, затраченное на заполнение

Точки выхода при многошаговых формах

Важно также учитывать качество получаемых контактов — высокая конверсия не всегда означает высокую ценность подписчиков. Отслеживайте открываемость и кликабельность писем, отправленных новым подписчикам, чтобы оценить их вовлеченность.

И последнее: не забывайте проверять форму после любых обновлений вашего сайта или сервиса рассылок, чтобы убедиться, что интеграция продолжает работать корректно. Регулярное обслуживание — ключ к стабильной эффективности.