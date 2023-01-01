Как создать форму подписки: от дизайна до интеграции с email-сервисом#Email-маркетинг #Контент-маркетинг #UX-тестирование
Для кого эта статья:
- Веб-дизайнеры и разработчики
- Маркетологи и владельцы бизнеса
Люди, интересующиеся email-маркетингом и оптимизацией конверсии
Помните, когда вы просили посетителей "не забыть подписаться" с помощью стандартного виджета в боковой колонке? Эти дни прошли. Сегодня email-список — ваш самый ценный цифровой актив, а форма подписки — ключевой инструмент его пополнения. Она должна быть привлекательной, работать безупречно и стоять там, где ее заметят. В этом руководстве я разберу, как создать форму подписки с нуля, интегрировать ее с любым сервисом рассылок и оптимизировать для максимальных результатов. 📧
Способы установки формы подписки на сайт
Существует несколько базовых методов добавления формы подписки на ваш сайт, и выбор конкретного способа зависит от ваших технических навыков и особенностей CMS, которую вы используете. Рассмотрим основные варианты:
- Использование встроенных инструментов CMS
- Установка специализированных плагинов
- Интеграция готовых форм из сервисов email-рассылок
- Ручное написание и вставка HTML/CSS/JavaScript кода
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и подходит для разных ситуаций. Давайте сравним их более подробно:
|Способ
|Сложность
|Гибкость
|Время на внедрение
|Подходит для
|Инструменты CMS
|Низкая
|Ограниченная
|5-15 минут
|Новичков
|Плагины
|Низкая-средняя
|Средняя
|15-30 минут
|Большинства проектов
|Готовые формы
|Низкая
|Средняя
|10-20 минут
|Маркетологов
|Ручной код
|Высокая
|Максимальная
|1-3 часа
|Разработчиков
Если вы используете WordPress, самый простой путь — установить специализированный плагин. Популярные варианты включают Mailchimp for WordPress, Thrive Leads или OptinMonster. Эти инструменты позволяют создать форму подписки буквально за несколько кликов.
Для Wix, Tilda и других конструкторов сайтов процесс еще проще — они обычно имеют встроенные виджеты для создания форм подписки, которые можно перетащить на страницу и настроить через визуальный интерфейс.
Если вы обладаете базовыми знаниями в веб-разработке, можно добавить форму с помощью HTML-кода:
<form method="post" action="ссылка_на_обработчик">
<label for="email">Подпишитесь на нашу рассылку:</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
<button type="submit">Подписаться</button>
</form>
Максим Белов, веб-разработчик
Однажды я работал с клиентом из сферы онлайн-образования, который жаловался на низкую конверсию в подписчиков. На его сайте форма подписки была добавлена через простой HTML-код в подвале. Мы решили заменить её на плагин с всплывающим окном, которое появлялось при попытке покинуть сайт. Настройка заняла около 20 минут, но результат превзошёл ожидания — количество подписчиков выросло на 174% за первую неделю. Ключевым фактором стало не только размещение, но и возможность предложить скидку на курс в обмен на email. Плагин позволял также A/B-тестировать разные варианты заголовков, что было невозможно с базовой HTML-формой.
Независимо от выбранного метода, важно убедиться, что форма корректно интегрирована с вашим сервисом email-рассылок и все данные надежно сохраняются. 🔒
Создание подписной формы через сервисы рассылок
Большинство популярных сервисов email-маркетинга предоставляют удобные инструменты для создания форм подписки, которые затем легко интегрируются с вашим сайтом. Это позволяет не только собирать email-адреса, но и автоматически добавлять их в вашу базу подписчиков.
Вот как выглядит процесс создания формы в основных сервисах:
|Сервис
|Где найти инструмент
|Особенности форм
|Форматы внедрения
|MailChimp
|Audience → Signup forms
|Широкие возможности кастомизации, сегментация
|Embed code, Pop-up, Landing page
|GetResponse
|List Building → Forms
|Готовые шаблоны, A/B тестирование
|JavaScript, HTML, QR-код
|UniSender
|Формы → Создать форму
|Простота настройки, мультиязычность
|HTML-код, всплывающие окна
|SendPulse
|Формы подписки
|Адаптивный дизайн, множество триггеров
|Popup, Embedded, Floating
Рассмотрим пошаговый процесс создания формы на примере одного из популярных сервисов:
- Войдите в свой аккаунт в сервисе email-рассылок
- Найдите раздел, отвечающий за формы подписки (обычно называется "Forms", "Signup Forms" или "Формы подписки")
- Выберите тип формы — встраиваемая, всплывающая, полноэкранная и т.д.
- Настройте дизайн и поля формы — добавьте заголовок, описание, поля для заполнения
- Определите настройки — куда будут добавляться подписчики, какие тэги им присваивать
- Сохраните форму и получите код для вставки на ваш сайт
- Скопируйте полученный код и вставьте его в HTML вашего сайта
Елена Соколова, директор по маркетингу
Когда мы запускали новый онлайн-магазин косметики, я столкнулась с типичной проблемой — как собирать email-адреса клиентов эффективно. Мы начали с простой формы, созданной через UniSender, и разместили её в подвале сайта. Результаты были... скажем так, не впечатляющими: 5-7 новых подписчиков в неделю при тысячах посетителей. Тогда я перешла к стратегии "ценности в обмен на email" — создала специальную форму с предложением скачать PDF-гид по уходу за кожей. Кроме стандартных полей, мы добавили вопрос о типе кожи. Это позволило не только увеличить конверсию до 36 подписчиков в день, но и сразу сегментировать аудиторию. Самое удивительное, что на создание формы в интерфейсе сервиса ушло всего 15 минут, а результаты превзошли все ожидания.
Преимущество использования форм, созданных непосредственно в сервисах рассылок, заключается в том, что вы получаете полную интеграцию с вашими списками и автоматизацией. Например, вы можете настроить приветственные серии писем, которые будут автоматически отправляться новым подписчикам. 🤖
Важно: большинство сервисов предлагают различные типы форм — от простых встраиваемых до сложных поп-апов с настройками таргетинга. Выбирайте вариант, который лучше всего соответствует вашим целям и не раздражает пользователей.
Интеграция формы подписки с email-сервисом
После создания формы подписки необходимо обеспечить её корректную работу с вашим сервисом email-маркетинга. Качественная интеграция гарантирует, что все собранные контакты попадут в вашу базу и будут правильно обработаны. 🔄
Рассмотрим три основных сценария интеграции:
- Использование готового кода из сервиса рассылок — самый простой способ
- API-интеграция — более гибкое и профессиональное решение
- Интеграция через специальные плагины и расширения — компромисс между простотой и функциональностью
Если вы выбрали первый способ и уже создали форму в вашем сервисе рассылок, интеграция сводится к вставке предоставленного кода на ваш сайт. Обычно это выглядит так:
<!-- Begin Mailchimp Signup Form -->
<div id="mc_embed_signup">
<form action="https://yourservice.list-manage.com/subscribe/post?u=abcdef&id=123456" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate>
<div id="mc_embed_signup_scroll">
<input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL" placeholder="email address" required>
<div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_abcdef_123456" tabindex="-1" value=""></div>
<div class="clear"><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div>
</div>
</form>
</div>
<!-- End Mailchimp Signup Form -->
Этот код нужно разместить в HTML вашего сайта там, где должна отображаться форма — это может быть боковая панель, подвал, всплывающее окно или отдельная страница.
Для более продвинутой интеграции через API вам потребуется:
- Получить API-ключ в настройках вашего аккаунта в сервисе рассылок
- Создать собственную форму на вашем сайте
- Написать скрипт, который будет отправлять данные из формы в API сервиса
- Обработать возможные ошибки и предусмотреть сценарии успешной подписки
Пример простой JavaScript-интеграции с API:
document.getElementById('subscription-form').addEventListener('submit', function(e) {
e.preventDefault();
const email = document.getElementById('email').value;
fetch('https://api.emailservice.com/lists/123456/members', {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY',
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
email_address: email,
status: 'subscribed'
})
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
if (data.id) {
// Успешная подписка
document.getElementById('success-message').style.display = 'block';
} else {
// Ошибка
document.getElementById('error-message').style.display = 'block';
}
});
});
Третий вариант — использование плагинов и расширений, особенно актуален для популярных CMS. Например, для WordPress существуют специальные плагины, обеспечивающие интеграцию с большинством сервисов рассылок:
- Mailchimp for WordPress — прямая интеграция с Mailchimp
- MailOptin — поддерживает интеграцию с множеством сервисов
- Thrive Leads — профессиональное решение для сбора email-адресов с широкими возможностями
Независимо от выбранного способа, обязательно проверьте работу формы, отправив тестовую подписку и убедившись, что контакт появился в вашей базе подписчиков в сервисе рассылок.
Дизайн и размещение формы для максимальной конверсии
Даже идеально настроенная форма подписки будет бесполезна, если её дизайн не привлекает внимание, а размещение не обеспечивает видимость. Давайте рассмотрим ключевые принципы, которые помогут создать высококонверсионную форму. 🎯
Прежде всего, определимся с элементами эффективной формы подписки:
- Привлекательный заголовок, четко объясняющий ценность подписки
- Краткое описание содержания рассылки (1-2 предложения)
- Минимальное количество полей (часто достаточно только email)
- Яркая и заметная кнопка с призывом к действию
- Элементы доверия — упоминание политики конфиденциальности, количества подписчиков
Что касается размещения, существует несколько проверенных позиций с высокой конверсией:
|Место размещения
|Преимущества
|Средняя конверсия
|Лучше всего подходит для
|Всплывающее окно
|Высокая заметность
|3-7%
|Блогов, интернет-магазинов
|Верхний баннер
|Не перекрывает контент
|1.5-3%
|Информационных сайтов
|Середина контента
|Высокая релевантность
|2-4.5%
|Длинных статей
|Боковая панель
|Ненавязчивость
|0.5-2%
|Корпоративных сайтов
|Конец статьи
|Читатели уже вовлечены
|2-5%
|Контентных проектов
Важно адаптировать дизайн формы под общую стилистику сайта, но при этом делать её достаточно контрастной, чтобы привлекать внимание. Используйте основные принципы визуальной иерархии:
- Контраст — кнопка подписки должна выделяться на фоне остальных элементов
- Размер — важные элементы делайте крупнее
- Белое пространство — оставляйте достаточно воздуха вокруг формы
- Направление взгляда — используйте визуальные элементы, указывающие на форму
Для повышения конверсии используйте проверенные психологические триггеры:
- Ценное предложение в обмен на email (скидка, электронная книга, чек-лист)
- Социальное доказательство ("Присоединяйтесь к 10,000+ подписчиков")
- Ограниченное предложение ("Только сегодня" или "Для первых 100 подписчиков")
- FOMO (страх упустить возможность) — "Не пропустите эксклюзивные предложения"
Убедитесь, что ваша форма адаптивна и корректно отображается на мобильных устройствах. По данным исследований, более 60% пользователей просматривают email на смартфонах, и многие из них подписываются именно с мобильных устройств.
При разработке формы подписки обратите внимание на текст кнопки — вместо стандартного "Подписаться" используйте более мотивирующие фразы: "Получить бонус", "Узнать первым", "Забрать скидку" или "Начать экономить".
Тестирование и оптимизация работы формы подписки
Создание формы подписки — это только начало пути. Чтобы добиться максимальной эффективности, необходимо постоянно тестировать и оптимизировать её работу. Этот процесс включает в себя как техническое тестирование функциональности, так и A/B-тестирование для улучшения конверсии. 📊
Начнем с технической части. Чтобы убедиться, что форма работает корректно, проверьте следующее:
- Успешная отправка данных формы в ваш сервис рассылок
- Корректная обработка ошибок (например, неправильный формат email)
- Правильное отображение на различных устройствах (десктоп, планшет, мобильный)
- Совместимость с разными браузерами (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Скорость загрузки формы (особенно для всплывающих окон)
После того как вы убедились в технической исправности, переходите к оптимизации конверсии. Основной инструмент здесь — A/B-тестирование, позволяющее сравнить эффективность разных вариантов формы.
Что стоит тестировать в первую очередь:
- Заголовок и призыв к действию — один из самых влиятельных элементов
- Дизайн кнопки — цвет, размер, формулировка текста
- Количество полей — часто меньше полей = выше конверсия
- Стимул для подписки — различные бонусы и предложения
- Размещение формы — позиция на странице, тип показа (постоянная/всплывающая)
Для A/B-тестирования можно использовать специализированные инструменты:
- Google Optimize — бесплатное решение для простых тестов
- Optimizely — профессиональная платформа с широкими возможностями
- VWO (Visual Website Optimizer) — удобный инструмент с визуальным редактором
- Встроенные функции A/B-тестирования в плагинах для форм подписки
При проведении A/B-тестов следуйте этим принципам:
- Тестируйте только один элемент за раз для чистоты эксперимента
- Дайте тесту поработать достаточно долго (минимум неделю или до 100+ конверсий)
- Учитывайте статистическую значимость результатов
- Документируйте результаты каждого теста для будущих оптимизаций
Помимо A/B-тестирования, обратите внимание на аналитику использования формы. Следите за такими метриками как:
- Количество показов формы
- Процент заполнений (конверсия)
- Процент закрытий формы без заполнения
- Время, затраченное на заполнение
- Точки выхода при многошаговых формах
Важно также учитывать качество получаемых контактов — высокая конверсия не всегда означает высокую ценность подписчиков. Отслеживайте открываемость и кликабельность писем, отправленных новым подписчикам, чтобы оценить их вовлеченность.
И последнее: не забывайте проверять форму после любых обновлений вашего сайта или сервиса рассылок, чтобы убедиться, что интеграция продолжает работать корректно. Регулярное обслуживание — ключ к стабильной эффективности.
Сбор email-адресов через форму подписки — это не разовая задача, а непрерывный процесс улучшений. Помните, что каждый новый подписчик — это потенциальный клиент, с которым вы можете выстраивать долгосрочные отношения. Создав эффективную форму и настроив её правильную интеграцию, вы закладываете фундамент успешной email-маркетинговой стратегии. Даже небольшие улучшения в дизайне и размещении могут привести к значительному росту вашей базы контактов и, как следствие, к увеличению продаж.