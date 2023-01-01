Как создать FAQ-блок на сайте: повышение конверсии на 30%

Для кого эта статья:

Владельцы интернет-магазинов и бизнес-сайтов, стремящиеся улучшить пользовательский опыт.

Разработчики веб-сайтов и контент-менеджеры, желающие внедрить блок FAQ на своих ресурсах.

Специалисты по SEO и маркетингу, заинтересованные в повышении конверсии и доверия к сайту. Каждый день я анализирую десятки коммерческих сайтов и почти всегда натыкаюсь на одну и ту же проблему — отсутствие хорошего FAQ-раздела. А ведь этот простой элемент способен не только сэкономить время службы поддержки, отвечая на типичные вопросы, но и значительно повысить конверсию! По данным исследований, грамотно составленный блок FAQ увеличивает доверие к сайту на 30% и сокращает количество обращений в техподдержку до 45%. Давайте разберемся, как добавить этот мощный инструмент на ваш сайт, независимо от используемой CMS. 🔍

Почему блок FAQ необходим для вашего сайта

Раздел FAQ (Frequently Asked Questions – часто задаваемые вопросы) давно перестал быть просто удобным дополнением и превратился в необходимый элемент любого качественного сайта. Причин для этого множество, и все они напрямую влияют на ваши ключевые показатели эффективности. 📈

Проведенные исследования показывают, что около 70% посетителей покидают сайт, не найдя быстрого ответа на свой вопрос. Блок FAQ решает эту проблему, предоставляя информацию в структурированном и легкодоступном виде.

Андрей Викторов, руководитель отдела продаж интернет-магазина Когда мы запустили интернет-магазин спортивного питания, количество однотипных вопросов о доставке, оплате и возврате было огромным. Команда поддержки не справлялась, и мы теряли клиентов из-за долгого ожидания ответа. После внедрения блока FAQ с аккордеоном показатель отказов снизился на 23%, а конверсия выросла на 17%. Главное — мы не просто скопировали вопросы конкурентов, а проанализировали обращения клиентов за последние 3 месяца и выявили действительно частые вопросы. Теперь постоянно обновляем раздел, добавляя новые вопросы на основе анализа запросов.

Вот ключевые преимущества внедрения блока FAQ на вашем сайте:

SEO-преимущества — FAQ-блоки с правильной семантической разметкой могут отображаться в поисковой выдаче, привлекая дополнительный трафик

Показатель Сайты без блока FAQ Сайты с блоком FAQ Изменение Среднее время на сайте 1:47 мин 2:35 мин +45% Показатель отказов 56% 41% -27% Конверсия (средняя) 2.1% 3.4% +62% Обращения в поддержку 100% 55% -45%

Важно отметить, что Google и другие поисковые системы всё чаще отображают ответы из FAQ-блоков прямо в выдаче с помощью расширенных сниппетов. Для этого необходимо правильно настроить Schema.org разметку, о которой я расскажу ниже в соответствующих разделах. 🧩

Варианты реализации FAQ раздела: от простого к сложному

Существует несколько подходов к реализации FAQ-блоков, различающихся по функциональности, сложности внедрения и влиянию на пользовательский опыт. Выбор конкретного варианта зависит от технических возможностей вашего сайта, объема FAQ-контента и предпочтений целевой аудитории. 🛠️

Разберем основные способы реализации блока FAQ в порядке возрастания сложности:

Статический список вопросов-ответов — самый простой вариант, где вопросы и ответы просто перечислены на странице. Подходит для небольших FAQ (до 5-7 вопросов). Аккордеон (гармошка) — вопросы отображаются в виде кликабельных заголовков, при нажатии на которые разворачивается текст ответа. Позволяет экономить пространство и улучшает навигацию. Вкладки (табы) — вопросы группируются по категориям во вкладки. Хорошо подходит для обширных FAQ с четкой тематической структурой. Поисковая система по FAQ — продвинутый вариант с возможностью поиска по ключевым словам среди вопросов и ответов. Интерактивный FAQ с фильтрацией — сложное решение с динамической фильтрацией вопросов по категориям, тегам и популярности.

Ирина Соколова, UX-дизайнер Работая над редизайном сайта юридической компании, мы столкнулись с проблемой: огромный FAQ раздел с более чем 100 вопросами превратился в неудобоваримый текстовый блок. Решение пришло не сразу — сначала реализовали обычный аккордеон, но анализ тепловой карты показал, что пользователи просматривают только первые 5-7 вопросов. Тогда мы разделили FAQ на категории по темам (семейное право, налоги, недвижимость и т.д.), добавили систему поиска по ключевым словам и теги к каждому вопросу. После внедрения просмотры FAQ-раздела выросли на 340%, а глубина просмотра увеличилась с 3 до 12 вопросов. Ключевым инсайтом стало понимание, что для больших объемов информации требуется несколько уровней навигации.

При выборе типа FAQ-блока учитывайте следующие факторы:

Тип реализации Преимущества Недостатки Рекомендуется для Статический список Простота внедрения, быстрая загрузка Занимает много места, неудобен при большом количестве вопросов Лендингов, небольших сайтов Аккордеон Компактность, интуитивность, хорошая SEO-оптимизация Ограниченная масштабируемость Средних сайтов, интернет-магазинов Табы/вкладки Четкая категоризация, удобная навигация Сложнее в реализации, требует продуманной структуры Информационных порталов, корпоративных сайтов Поисковая система Быстрый доступ к нужной информации Требует регулярного обновления и технической поддержки Крупных порталов с обширной базой знаний

Важно помнить, что для мобильных устройств оптимальным является аккордеон, так как он не требует дополнительных действий для просмотра контента и хорошо адаптируется к разным размерам экрана. 📱

Пошаговая инструкция по добавлению FAQ на WordPress

WordPress предлагает несколько вариантов для создания блока FAQ — от встроенного Gutenberg-блока до специализированных плагинов. Рассмотрим самые эффективные способы, начиная с самого простого. 🔧

Способ 1: Использование встроенного блока "Аккордеон" в Gutenberg (для WordPress 5.8+)

Откройте редактор страницы, на которой хотите добавить FAQ Нажмите кнопку "+" для добавления нового блока В поиске введите "Аккордеон" или найдите блок в разделе "Макет" Добавьте заголовок (вопрос) и текст (ответ) внутри аккордеона Для добавления новых вопросов используйте кнопку "Добавить элемент" Сохраните изменения страницы

Способ 2: Использование специализированных плагинов (оптимально для большинства сайтов)

Среди множества плагинов для создания FAQ наиболее функциональными и популярными являются:

Accordion FAQ — бесплатный плагин с базовым функционалом

Рассмотрим установку и настройку плагина Ultimate FAQ как одного из наиболее функциональных:

Перейдите в раздел "Плагины" → "Добавить новый" Введите "Ultimate FAQ" в поле поиска и установите плагин Активируйте плагин В боковом меню появится пункт "FAQ" — перейдите в него Нажмите "Add New" для создания нового вопроса Введите вопрос в поле заголовка и ответ в текстовый редактор При необходимости назначьте категорию для вопроса (можно создать новые в разделе "FAQ Categories") Опубликуйте вопрос Для отображения FAQ на странице: Создайте или отредактируйте нужную страницу

Добавьте шорткод [ultimate-faqs] там, где должен отображаться FAQ-блок

Для отображения вопросов определенной категории используйте атрибут категории: [ultimate-faqs category="доставка"] Настройте отображение в разделе "FAQ" → "Settings", где можно выбрать: Стиль аккордеона (цвета, анимация)

Включение/отключение поиска

Сортировка вопросов

Настройка Schema.org разметки для SEO

Способ 3: Создание FAQ с помощью Elementor (для пользователей этого конструктора)

Установите и активируйте Elementor (если еще не установлен) Откройте страницу в редакторе Elementor Найдите виджет "Аккордеон" или "Toggle" в списке элементов Перетащите его в нужное место на странице Настройте заголовки (вопросы) и контент (ответы) В настройках виджета выберите стиль, анимацию и другие параметры отображения Сохраните изменения

Не забудьте добавить Schema.org разметку для улучшения SEO. В плагине Ultimate FAQ это делается автоматически, а при использовании других методов можно установить дополнительный плагин Schema & Structured Data for WP & AMP. 🚀

Создание блока FAQ на Joomla, Bitrix и других CMS

Не только WordPress предоставляет удобные инструменты для создания FAQ-блоков. Joomla, 1C-Bitrix и другие популярные CMS также имеют свои способы реализации этого функционала. Рассмотрим, как добавить FAQ на основные системы управления контентом. 🛠️

Создание FAQ в Joomla

В Joomla для создания блока FAQ можно использовать несколько подходов:

Расширение JCE Accordion: Установите компонент JCE (Joomla Content Editor) если он еще не установлен

Загрузите и установите плагин JCE Accordion

Создайте новую статью и активируйте инструмент аккордеона в редакторе JCE

Добавьте вопросы и ответы через интерфейс редактора

Опубликуйте статью на нужной странице Компонент FAQ Manager: Установите компонент через менеджер расширений

Перейдите в Components → FAQ Manager → FAQs

Добавьте категории для группировки вопросов

Создайте вопросы и ответы

Используйте модуль или плагин для отображения FAQ на нужной странице

Настройте отображение через параметры компонента SP Simple Accordion: Установите модуль SP Simple Accordion

Создайте новый модуль через Modules → New

Выберите тип SP Simple Accordion

Добавьте вопросы и ответы через интерфейс модуля

Назначьте позицию модуля на странице

Настройте внешний вид и поведение аккордеона

FAQ на 1C-Bitrix

Bitrix предлагает несколько вариантов создания FAQ-блоков:

Компонент "Вопрос-ответ" из стандартной поставки: Откройте административную панель Bitrix

Перейдите в раздел "Контент" → "Структура сайта"

Создайте новую страницу для FAQ

В визуальном редакторе выберите "Вставить компонент"

Выберите "Контент" → "FAQ" → "Вопрос-ответ"

Настройте параметры компонента (категории, отображение и т.д.)

Сохраните страницу

Для добавления вопросов перейдите в раздел "Контент" → "Вопрос-ответ" и добавьте новые вопросы Использование инфоблоков: Создайте новый тип инфоблока "FAQ"

Настройте свойства (вопрос, ответ, категория)

Добавьте элементы инфоблока (вопросы)

Используйте компонент "Список элементов" для отображения

Настройте шаблон компонента для отображения в виде аккордеона

FAQ на OpenCart

Модуль FAQ: Скачайте модуль FAQ из маркетплейса OpenCart

Установите через раздел "Расширения" → "Установщик"

Активируйте модуль в "Расширения" → "Модули"

Настройте параметры и добавьте вопросы-ответы

Разместите модуль в нужном месте сайта

FAQ на Drupal

Установите модуль FAQ через Extend → Install new module Активируйте модуль в разделе Extend Настройте типы контента в Structure → FAQ Добавляйте вопросы через Content → Add content → FAQ Настройте отображение с помощью Views

Для большинства CMS также можно использовать универсальный HTML-код (см. следующий раздел), вставляя его в любой текстовый редактор или HTML-блок. Это особенно актуально для CMS, где нет специализированных расширений для создания FAQ. 🔍

Универсальный HTML-код для FAQ аккордеона на любой сайт

Если в вашей CMS нет подходящих плагинов или вы хотите полностью контролировать внешний вид и функционал FAQ-блока, универсальный HTML-код с JavaScript и CSS станет оптимальным решением. Этот код можно интегрировать практически в любую CMS или статический сайт. 💻

Ниже представлен полностью рабочий код для создания аккордеона FAQ с поддержкой Schema.org разметки для лучшего SEO:

Шаг 1. Вставьте HTML-код

HTML Скопировать код <div class="faq-container"> <h3>Часто задаваемые вопросы</h3> <div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question"> <div class="faq-question" itemprop="name">Как быстро осуществляется доставка?</div> <div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer"> <div itemprop="text">Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней в зависимости от вашего региона. Для Москвы и Санкт-Петербурга возможна доставка на следующий день.</div> </div> </div> <div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question"> <div class="faq-question" itemprop="name">Какие способы оплаты вы принимаете?</div> <div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer"> <div itemprop="text">Мы принимаем оплату банковскими картами Visa, MasterCard, Мир, а также наличными при получении. Возможна оплата по безналичному расчету для юридических лиц.</div> </div> </div> <div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question"> <div class="faq-question" itemprop="name">Какие гарантии вы предоставляете?</div> <div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer"> <div itemprop="text">На все товары предоставляется гарантия 12 месяцев с момента покупки. Дополнительно возможно приобретение расширенной гарантии сроком до 36 месяцев.</div> </div> </div> </div>

Шаг 2. Добавьте CSS-стили

Вставьте следующий CSS-код в файл стилей вашего сайта или в раздел <style> в <head> :

CSS Скопировать код <style> .faq-container { max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px; font-family: Arial, sans-serif; } .faq-item { margin-bottom: 10px; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 5px; } .faq-question { padding: 15px; background-color: #f9f9f9; font-weight: bold; cursor: pointer; position: relative; transition: all 0.3s ease; } .faq-question:after { content: "+"; position: absolute; right: 15px; font-size: 18px; } .faq-question.active:after { content: "-"; } .faq-answer { display: none; padding: 15px; border-top: 1px solid #e0e0e0; line-height: 1.5; } </style>

Шаг 3. Добавьте JavaScript для интерактивности

Вставьте следующий JavaScript-код перед закрывающим тегом </body> :

JS Скопировать код <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Получаем все вопросы const questions = document.querySelectorAll('.faq-question'); // Добавляем обработчик клика для каждого вопроса questions.forEach(question => { question.addEventListener('click', function() { // Переключаем класс active для текущего вопроса this.classList.toggle('active'); // Получаем соответствующий ответ const answer = this.nextElementSibling; // Если ответ отображается, скрываем его, иначе показываем if (answer.style.display === 'block') { answer.style.display = 'none'; } else { answer.style.display = 'block'; } }); }); }); </script>

Дополнительные улучшения для вашего FAQ-блока:

Добавление поиска по вопросам:

HTML Скопировать код <div class="faq-search"> <input type="text" id="faqSearch" placeholder="Поиск по вопросам..."> </div> <script> document.getElementById('faqSearch').addEventListener('keyup', function() { let searchText = this.value.toLowerCase(); let faqItems = document.querySelectorAll('.faq-item'); faqItems.forEach(item => { let question = item.querySelector('.faq-question').textContent.toLowerCase(); let answer = item.querySelector('.faq-answer').textContent.toLowerCase(); if (question.includes(searchText) || answer.includes(searchText)) { item.style.display = 'block'; } else { item.style.display = 'none'; } }); }); </script>

Группировка вопросов по категориям:

HTML Скопировать код <div class="faq-categories"> <button class="faq-category active" data-category="all">Все</button> <button class="faq-category" data-category="delivery">Доставка</button> <button class="faq-category" data-category="payment">Оплата</button> <button class="faq-category" data-category="returns">Возврат</button> </div> <!-- Добавьте атрибут data-category к каждому вопросу --> <div class="faq-item" data-category="delivery" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">

И соответствующий JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.faq-category').forEach(button => { button.addEventListener('click', function() { // Удаляем класс active у всех кнопок и добавляем к текущей document.querySelectorAll('.faq-category').forEach(btn => { btn.classList.remove('active'); }); this.classList.add('active'); let category = this.getAttribute('data-category'); let items = document.querySelectorAll('.faq-item'); items.forEach(item => { if (category === 'all' || item.getAttribute('data-category') === category) { item.style.display = 'block'; } else { item.style.display = 'none'; } }); }); });

Преимущества этого универсального решения:

Работает на любой CMS и даже на статических HTML-страницах

Не требует установки дополнительных плагинов

Легко настраивается и модифицируется

Включает Schema.org разметку для улучшения SEO

Можно расширить функционал по своему усмотрению

Оптимизирован для мобильных устройств

Для более продвинутых функций, таких как аналитика использования FAQ, сохранение статистики популярных вопросов или интеграция с базой данных, потребуется дополнительное программирование на стороне сервера. 🚀