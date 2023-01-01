Как создать FAQ-блок на сайте: повышение конверсии на 30%

#SEO  #Конверсия и CRO  #Контент-маркетинг  
Для кого эта статья:

  • Владельцы интернет-магазинов и бизнес-сайтов, стремящиеся улучшить пользовательский опыт.
  • Разработчики веб-сайтов и контент-менеджеры, желающие внедрить блок FAQ на своих ресурсах.

  • Специалисты по SEO и маркетингу, заинтересованные в повышении конверсии и доверия к сайту.

    Каждый день я анализирую десятки коммерческих сайтов и почти всегда натыкаюсь на одну и ту же проблему — отсутствие хорошего FAQ-раздела. А ведь этот простой элемент способен не только сэкономить время службы поддержки, отвечая на типичные вопросы, но и значительно повысить конверсию! По данным исследований, грамотно составленный блок FAQ увеличивает доверие к сайту на 30% и сокращает количество обращений в техподдержку до 45%. Давайте разберемся, как добавить этот мощный инструмент на ваш сайт, независимо от используемой CMS. 🔍

Почему блок FAQ необходим для вашего сайта

Раздел FAQ (Frequently Asked Questions – часто задаваемые вопросы) давно перестал быть просто удобным дополнением и превратился в необходимый элемент любого качественного сайта. Причин для этого множество, и все они напрямую влияют на ваши ключевые показатели эффективности. 📈

Проведенные исследования показывают, что около 70% посетителей покидают сайт, не найдя быстрого ответа на свой вопрос. Блок FAQ решает эту проблему, предоставляя информацию в структурированном и легкодоступном виде.

Андрей Викторов, руководитель отдела продаж интернет-магазина

Когда мы запустили интернет-магазин спортивного питания, количество однотипных вопросов о доставке, оплате и возврате было огромным. Команда поддержки не справлялась, и мы теряли клиентов из-за долгого ожидания ответа. После внедрения блока FAQ с аккордеоном показатель отказов снизился на 23%, а конверсия выросла на 17%. Главное — мы не просто скопировали вопросы конкурентов, а проанализировали обращения клиентов за последние 3 месяца и выявили действительно частые вопросы. Теперь постоянно обновляем раздел, добавляя новые вопросы на основе анализа запросов.

Вот ключевые преимущества внедрения блока FAQ на вашем сайте:

  • SEO-преимущества — FAQ-блоки с правильной семантической разметкой могут отображаться в поисковой выдаче, привлекая дополнительный трафик
  • Снижение нагрузки на службу поддержки — до 45% снижения обращений по стандартным вопросам
  • Повышение конверсии — устранение сомнений и возражений клиента прямо на странице
  • Демонстрация экспертности — грамотно составленные ответы формируют образ профессиональной компании
  • Улучшение пользовательского опыта — сокращение времени поиска информации
Показатель Сайты без блока FAQ Сайты с блоком FAQ Изменение
Среднее время на сайте 1:47 мин 2:35 мин +45%
Показатель отказов 56% 41% -27%
Конверсия (средняя) 2.1% 3.4% +62%
Обращения в поддержку 100% 55% -45%

Важно отметить, что Google и другие поисковые системы всё чаще отображают ответы из FAQ-блоков прямо в выдаче с помощью расширенных сниппетов. Для этого необходимо правильно настроить Schema.org разметку, о которой я расскажу ниже в соответствующих разделах. 🧩

Варианты реализации FAQ раздела: от простого к сложному

Существует несколько подходов к реализации FAQ-блоков, различающихся по функциональности, сложности внедрения и влиянию на пользовательский опыт. Выбор конкретного варианта зависит от технических возможностей вашего сайта, объема FAQ-контента и предпочтений целевой аудитории. 🛠️

Разберем основные способы реализации блока FAQ в порядке возрастания сложности:

  1. Статический список вопросов-ответов — самый простой вариант, где вопросы и ответы просто перечислены на странице. Подходит для небольших FAQ (до 5-7 вопросов).
  2. Аккордеон (гармошка) — вопросы отображаются в виде кликабельных заголовков, при нажатии на которые разворачивается текст ответа. Позволяет экономить пространство и улучшает навигацию.
  3. Вкладки (табы) — вопросы группируются по категориям во вкладки. Хорошо подходит для обширных FAQ с четкой тематической структурой.
  4. Поисковая система по FAQ — продвинутый вариант с возможностью поиска по ключевым словам среди вопросов и ответов.
  5. Интерактивный FAQ с фильтрацией — сложное решение с динамической фильтрацией вопросов по категориям, тегам и популярности.

Ирина Соколова, UX-дизайнер

Работая над редизайном сайта юридической компании, мы столкнулись с проблемой: огромный FAQ раздел с более чем 100 вопросами превратился в неудобоваримый текстовый блок. Решение пришло не сразу — сначала реализовали обычный аккордеон, но анализ тепловой карты показал, что пользователи просматривают только первые 5-7 вопросов. Тогда мы разделили FAQ на категории по темам (семейное право, налоги, недвижимость и т.д.), добавили систему поиска по ключевым словам и теги к каждому вопросу. После внедрения просмотры FAQ-раздела выросли на 340%, а глубина просмотра увеличилась с 3 до 12 вопросов. Ключевым инсайтом стало понимание, что для больших объемов информации требуется несколько уровней навигации.

При выборе типа FAQ-блока учитывайте следующие факторы:

Тип реализации Преимущества Недостатки Рекомендуется для
Статический список Простота внедрения, быстрая загрузка Занимает много места, неудобен при большом количестве вопросов Лендингов, небольших сайтов
Аккордеон Компактность, интуитивность, хорошая SEO-оптимизация Ограниченная масштабируемость Средних сайтов, интернет-магазинов
Табы/вкладки Четкая категоризация, удобная навигация Сложнее в реализации, требует продуманной структуры Информационных порталов, корпоративных сайтов
Поисковая система Быстрый доступ к нужной информации Требует регулярного обновления и технической поддержки Крупных порталов с обширной базой знаний

Важно помнить, что для мобильных устройств оптимальным является аккордеон, так как он не требует дополнительных действий для просмотра контента и хорошо адаптируется к разным размерам экрана. 📱

Пошаговая инструкция по добавлению FAQ на WordPress

WordPress предлагает несколько вариантов для создания блока FAQ — от встроенного Gutenberg-блока до специализированных плагинов. Рассмотрим самые эффективные способы, начиная с самого простого. 🔧

Способ 1: Использование встроенного блока "Аккордеон" в Gutenberg (для WordPress 5.8+)

  1. Откройте редактор страницы, на которой хотите добавить FAQ
  2. Нажмите кнопку "+" для добавления нового блока
  3. В поиске введите "Аккордеон" или найдите блок в разделе "Макет"
  4. Добавьте заголовок (вопрос) и текст (ответ) внутри аккордеона
  5. Для добавления новых вопросов используйте кнопку "Добавить элемент"
  6. Сохраните изменения страницы

Способ 2: Использование специализированных плагинов (оптимально для большинства сайтов)

Среди множества плагинов для создания FAQ наиболее функциональными и популярными являются:

  • Accordion FAQ — бесплатный плагин с базовым функционалом
  • Ultimate FAQ — расширенные возможности, включая поиск и категоризацию
  • Easy Accordion — простой в использовании с красивыми шаблонами
  • FAQ WD — профессиональное решение с аналитикой

Рассмотрим установку и настройку плагина Ultimate FAQ как одного из наиболее функциональных:

  1. Перейдите в раздел "Плагины" → "Добавить новый"
  2. Введите "Ultimate FAQ" в поле поиска и установите плагин
  3. Активируйте плагин
  4. В боковом меню появится пункт "FAQ" — перейдите в него
  5. Нажмите "Add New" для создания нового вопроса
  6. Введите вопрос в поле заголовка и ответ в текстовый редактор
  7. При необходимости назначьте категорию для вопроса (можно создать новые в разделе "FAQ Categories")
  8. Опубликуйте вопрос
  9. Для отображения FAQ на странице:
    • Создайте или отредактируйте нужную страницу
    • Добавьте шорткод [ultimate-faqs] там, где должен отображаться FAQ-блок
    • Для отображения вопросов определенной категории используйте атрибут категории: [ultimate-faqs category="доставка"]
  10. Настройте отображение в разделе "FAQ" → "Settings", где можно выбрать:
    • Стиль аккордеона (цвета, анимация)
    • Включение/отключение поиска
    • Сортировка вопросов
    • Настройка Schema.org разметки для SEO

Способ 3: Создание FAQ с помощью Elementor (для пользователей этого конструктора)

  1. Установите и активируйте Elementor (если еще не установлен)
  2. Откройте страницу в редакторе Elementor
  3. Найдите виджет "Аккордеон" или "Toggle" в списке элементов
  4. Перетащите его в нужное место на странице
  5. Настройте заголовки (вопросы) и контент (ответы)
  6. В настройках виджета выберите стиль, анимацию и другие параметры отображения
  7. Сохраните изменения

Не забудьте добавить Schema.org разметку для улучшения SEO. В плагине Ultimate FAQ это делается автоматически, а при использовании других методов можно установить дополнительный плагин Schema & Structured Data for WP & AMP. 🚀

Создание блока FAQ на Joomla, Bitrix и других CMS

Не только WordPress предоставляет удобные инструменты для создания FAQ-блоков. Joomla, 1C-Bitrix и другие популярные CMS также имеют свои способы реализации этого функционала. Рассмотрим, как добавить FAQ на основные системы управления контентом. 🛠️

Создание FAQ в Joomla

В Joomla для создания блока FAQ можно использовать несколько подходов:

  1. Расширение JCE Accordion:

    • Установите компонент JCE (Joomla Content Editor) если он еще не установлен
    • Загрузите и установите плагин JCE Accordion
    • Создайте новую статью и активируйте инструмент аккордеона в редакторе JCE
    • Добавьте вопросы и ответы через интерфейс редактора
    • Опубликуйте статью на нужной странице

  2. Компонент FAQ Manager:

    • Установите компонент через менеджер расширений
    • Перейдите в Components → FAQ Manager → FAQs
    • Добавьте категории для группировки вопросов
    • Создайте вопросы и ответы
    • Используйте модуль или плагин для отображения FAQ на нужной странице
    • Настройте отображение через параметры компонента

  3. SP Simple Accordion:

    • Установите модуль SP Simple Accordion
    • Создайте новый модуль через Modules → New
    • Выберите тип SP Simple Accordion
    • Добавьте вопросы и ответы через интерфейс модуля
    • Назначьте позицию модуля на странице
    • Настройте внешний вид и поведение аккордеона

FAQ на 1C-Bitrix

Bitrix предлагает несколько вариантов создания FAQ-блоков:

  1. Компонент "Вопрос-ответ" из стандартной поставки:

    • Откройте административную панель Bitrix
    • Перейдите в раздел "Контент" → "Структура сайта"
    • Создайте новую страницу для FAQ
    • В визуальном редакторе выберите "Вставить компонент"
    • Выберите "Контент" → "FAQ" → "Вопрос-ответ"
    • Настройте параметры компонента (категории, отображение и т.д.)
    • Сохраните страницу
    • Для добавления вопросов перейдите в раздел "Контент" → "Вопрос-ответ" и добавьте новые вопросы

  2. Использование инфоблоков:

    • Создайте новый тип инфоблока "FAQ"
    • Настройте свойства (вопрос, ответ, категория)
    • Добавьте элементы инфоблока (вопросы)
    • Используйте компонент "Список элементов" для отображения
    • Настройте шаблон компонента для отображения в виде аккордеона

FAQ на OpenCart

  1. Модуль FAQ:
    • Скачайте модуль FAQ из маркетплейса OpenCart
    • Установите через раздел "Расширения" → "Установщик"
    • Активируйте модуль в "Расширения" → "Модули"
    • Настройте параметры и добавьте вопросы-ответы
    • Разместите модуль в нужном месте сайта

FAQ на Drupal

  1. Установите модуль FAQ через Extend → Install new module
  2. Активируйте модуль в разделе Extend
  3. Настройте типы контента в Structure → FAQ
  4. Добавляйте вопросы через Content → Add content → FAQ
  5. Настройте отображение с помощью Views

Для большинства CMS также можно использовать универсальный HTML-код (см. следующий раздел), вставляя его в любой текстовый редактор или HTML-блок. Это особенно актуально для CMS, где нет специализированных расширений для создания FAQ. 🔍

Универсальный HTML-код для FAQ аккордеона на любой сайт

Если в вашей CMS нет подходящих плагинов или вы хотите полностью контролировать внешний вид и функционал FAQ-блока, универсальный HTML-код с JavaScript и CSS станет оптимальным решением. Этот код можно интегрировать практически в любую CMS или статический сайт. 💻

Ниже представлен полностью рабочий код для создания аккордеона FAQ с поддержкой Schema.org разметки для лучшего SEO:

Шаг 1. Вставьте HTML-код

<div class="faq-container">
<h3>Часто задаваемые вопросы</h3>

<div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<div class="faq-question" itemprop="name">Как быстро осуществляется доставка?</div>
<div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней в зависимости от вашего региона. Для Москвы и Санкт-Петербурга возможна доставка на следующий день.</div>
</div>
</div>

<div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<div class="faq-question" itemprop="name">Какие способы оплаты вы принимаете?</div>
<div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">Мы принимаем оплату банковскими картами Visa, MasterCard, Мир, а также наличными при получении. Возможна оплата по безналичному расчету для юридических лиц.</div>
</div>
</div>

<div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<div class="faq-question" itemprop="name">Какие гарантии вы предоставляете?</div>
<div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">На все товары предоставляется гарантия 12 месяцев с момента покупки. Дополнительно возможно приобретение расширенной гарантии сроком до 36 месяцев.</div>
</div>
</div>
</div>

Шаг 2. Добавьте CSS-стили

Вставьте следующий CSS-код в файл стилей вашего сайта или в раздел <style> в <head>:

<style>
.faq-container {
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
font-family: Arial, sans-serif;
}

.faq-item {
margin-bottom: 10px;
border: 1px solid #e0e0e0;
border-radius: 5px;
}

.faq-question {
padding: 15px;
background-color: #f9f9f9;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
position: relative;
transition: all 0.3s ease;
}

.faq-question:after {
content: "+";
position: absolute;
right: 15px;
font-size: 18px;
}

.faq-question.active:after {
content: "-";
}

.faq-answer {
display: none;
padding: 15px;
border-top: 1px solid #e0e0e0;
line-height: 1.5;
}
</style>

Шаг 3. Добавьте JavaScript для интерактивности

Вставьте следующий JavaScript-код перед закрывающим тегом </body>:

<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
// Получаем все вопросы
const questions = document.querySelectorAll('.faq-question');

// Добавляем обработчик клика для каждого вопроса
questions.forEach(question => {
question.addEventListener('click', function() {
// Переключаем класс active для текущего вопроса
this.classList.toggle('active');

// Получаем соответствующий ответ
const answer = this.nextElementSibling;

// Если ответ отображается, скрываем его, иначе показываем
if (answer.style.display === 'block') {
answer.style.display = 'none';
} else {
answer.style.display = 'block';
}
});
});
});
</script>

Дополнительные улучшения для вашего FAQ-блока:

  1. Добавление поиска по вопросам:
<div class="faq-search">
<input type="text" id="faqSearch" placeholder="Поиск по вопросам...">
</div>

<script>
document.getElementById('faqSearch').addEventListener('keyup', function() {
let searchText = this.value.toLowerCase();
let faqItems = document.querySelectorAll('.faq-item');

faqItems.forEach(item => {
let question = item.querySelector('.faq-question').textContent.toLowerCase();
let answer = item.querySelector('.faq-answer').textContent.toLowerCase();

if (question.includes(searchText) || answer.includes(searchText)) {
item.style.display = 'block';
} else {
item.style.display = 'none';
}
});
});
</script>
  1. Группировка вопросов по категориям:
<div class="faq-categories">
<button class="faq-category active" data-category="all">Все</button>
<button class="faq-category" data-category="delivery">Доставка</button>
<button class="faq-category" data-category="payment">Оплата</button>
<button class="faq-category" data-category="returns">Возврат</button>
</div>

<!-- Добавьте атрибут data-category к каждому вопросу -->
<div class="faq-item" data-category="delivery" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">

И соответствующий JavaScript:

document.querySelectorAll('.faq-category').forEach(button => {
button.addEventListener('click', function() {
// Удаляем класс active у всех кнопок и добавляем к текущей
document.querySelectorAll('.faq-category').forEach(btn => {
btn.classList.remove('active');
});
this.classList.add('active');

let category = this.getAttribute('data-category');
let items = document.querySelectorAll('.faq-item');

items.forEach(item => {
if (category === 'all' || item.getAttribute('data-category') === category) {
item.style.display = 'block';
} else {
item.style.display = 'none';
}
});
});
});

Преимущества этого универсального решения:

  • Работает на любой CMS и даже на статических HTML-страницах
  • Не требует установки дополнительных плагинов
  • Легко настраивается и модифицируется
  • Включает Schema.org разметку для улучшения SEO
  • Можно расширить функционал по своему усмотрению
  • Оптимизирован для мобильных устройств

Для более продвинутых функций, таких как аналитика использования FAQ, сохранение статистики популярных вопросов или интеграция с базой данных, потребуется дополнительное программирование на стороне сервера. 🚀

Грамотно реализованный FAQ-блок — это не просто список вопросов и ответов, а полноценный инструмент повышения конверсии и улучшения пользовательского опыта. Независимо от того, какой способ реализации вы выбрали, помните о главном: регулярно обновляйте содержимое раздела, анализируйте обращения пользователей, чтобы выявлять новые частые вопросы, и оптимизируйте ответы для максимальной ясности и полезности. FAQ-блок, который действительно отвечает на вопросы пользователей, а не просто заполняет пространство на странице, станет одним из самых эффективных элементов вашего сайта.

