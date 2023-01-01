Как создать FAQ-блок на сайте: повышение конверсии на 30%#SEO #Конверсия и CRO #Контент-маркетинг
Для кого эта статья:
- Владельцы интернет-магазинов и бизнес-сайтов, стремящиеся улучшить пользовательский опыт.
- Разработчики веб-сайтов и контент-менеджеры, желающие внедрить блок FAQ на своих ресурсах.
Специалисты по SEO и маркетингу, заинтересованные в повышении конверсии и доверия к сайту.
Каждый день я анализирую десятки коммерческих сайтов и почти всегда натыкаюсь на одну и ту же проблему — отсутствие хорошего FAQ-раздела. А ведь этот простой элемент способен не только сэкономить время службы поддержки, отвечая на типичные вопросы, но и значительно повысить конверсию! По данным исследований, грамотно составленный блок FAQ увеличивает доверие к сайту на 30% и сокращает количество обращений в техподдержку до 45%. Давайте разберемся, как добавить этот мощный инструмент на ваш сайт, независимо от используемой CMS. 🔍
Почему блок FAQ необходим для вашего сайта
Раздел FAQ (Frequently Asked Questions – часто задаваемые вопросы) давно перестал быть просто удобным дополнением и превратился в необходимый элемент любого качественного сайта. Причин для этого множество, и все они напрямую влияют на ваши ключевые показатели эффективности. 📈
Проведенные исследования показывают, что около 70% посетителей покидают сайт, не найдя быстрого ответа на свой вопрос. Блок FAQ решает эту проблему, предоставляя информацию в структурированном и легкодоступном виде.
Андрей Викторов, руководитель отдела продаж интернет-магазина
Когда мы запустили интернет-магазин спортивного питания, количество однотипных вопросов о доставке, оплате и возврате было огромным. Команда поддержки не справлялась, и мы теряли клиентов из-за долгого ожидания ответа. После внедрения блока FAQ с аккордеоном показатель отказов снизился на 23%, а конверсия выросла на 17%. Главное — мы не просто скопировали вопросы конкурентов, а проанализировали обращения клиентов за последние 3 месяца и выявили действительно частые вопросы. Теперь постоянно обновляем раздел, добавляя новые вопросы на основе анализа запросов.
Вот ключевые преимущества внедрения блока FAQ на вашем сайте:
- SEO-преимущества — FAQ-блоки с правильной семантической разметкой могут отображаться в поисковой выдаче, привлекая дополнительный трафик
- Снижение нагрузки на службу поддержки — до 45% снижения обращений по стандартным вопросам
- Повышение конверсии — устранение сомнений и возражений клиента прямо на странице
- Демонстрация экспертности — грамотно составленные ответы формируют образ профессиональной компании
- Улучшение пользовательского опыта — сокращение времени поиска информации
|Показатель
|Сайты без блока FAQ
|Сайты с блоком FAQ
|Изменение
|Среднее время на сайте
|1:47 мин
|2:35 мин
|+45%
|Показатель отказов
|56%
|41%
|-27%
|Конверсия (средняя)
|2.1%
|3.4%
|+62%
|Обращения в поддержку
|100%
|55%
|-45%
Важно отметить, что Google и другие поисковые системы всё чаще отображают ответы из FAQ-блоков прямо в выдаче с помощью расширенных сниппетов. Для этого необходимо правильно настроить Schema.org разметку, о которой я расскажу ниже в соответствующих разделах. 🧩
Варианты реализации FAQ раздела: от простого к сложному
Существует несколько подходов к реализации FAQ-блоков, различающихся по функциональности, сложности внедрения и влиянию на пользовательский опыт. Выбор конкретного варианта зависит от технических возможностей вашего сайта, объема FAQ-контента и предпочтений целевой аудитории. 🛠️
Разберем основные способы реализации блока FAQ в порядке возрастания сложности:
- Статический список вопросов-ответов — самый простой вариант, где вопросы и ответы просто перечислены на странице. Подходит для небольших FAQ (до 5-7 вопросов).
- Аккордеон (гармошка) — вопросы отображаются в виде кликабельных заголовков, при нажатии на которые разворачивается текст ответа. Позволяет экономить пространство и улучшает навигацию.
- Вкладки (табы) — вопросы группируются по категориям во вкладки. Хорошо подходит для обширных FAQ с четкой тематической структурой.
- Поисковая система по FAQ — продвинутый вариант с возможностью поиска по ключевым словам среди вопросов и ответов.
- Интерактивный FAQ с фильтрацией — сложное решение с динамической фильтрацией вопросов по категориям, тегам и популярности.
Ирина Соколова, UX-дизайнер
Работая над редизайном сайта юридической компании, мы столкнулись с проблемой: огромный FAQ раздел с более чем 100 вопросами превратился в неудобоваримый текстовый блок. Решение пришло не сразу — сначала реализовали обычный аккордеон, но анализ тепловой карты показал, что пользователи просматривают только первые 5-7 вопросов. Тогда мы разделили FAQ на категории по темам (семейное право, налоги, недвижимость и т.д.), добавили систему поиска по ключевым словам и теги к каждому вопросу. После внедрения просмотры FAQ-раздела выросли на 340%, а глубина просмотра увеличилась с 3 до 12 вопросов. Ключевым инсайтом стало понимание, что для больших объемов информации требуется несколько уровней навигации.
При выборе типа FAQ-блока учитывайте следующие факторы:
|Тип реализации
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|Статический список
|Простота внедрения, быстрая загрузка
|Занимает много места, неудобен при большом количестве вопросов
|Лендингов, небольших сайтов
|Аккордеон
|Компактность, интуитивность, хорошая SEO-оптимизация
|Ограниченная масштабируемость
|Средних сайтов, интернет-магазинов
|Табы/вкладки
|Четкая категоризация, удобная навигация
|Сложнее в реализации, требует продуманной структуры
|Информационных порталов, корпоративных сайтов
|Поисковая система
|Быстрый доступ к нужной информации
|Требует регулярного обновления и технической поддержки
|Крупных порталов с обширной базой знаний
Важно помнить, что для мобильных устройств оптимальным является аккордеон, так как он не требует дополнительных действий для просмотра контента и хорошо адаптируется к разным размерам экрана. 📱
Пошаговая инструкция по добавлению FAQ на WordPress
WordPress предлагает несколько вариантов для создания блока FAQ — от встроенного Gutenberg-блока до специализированных плагинов. Рассмотрим самые эффективные способы, начиная с самого простого. 🔧
Способ 1: Использование встроенного блока "Аккордеон" в Gutenberg (для WordPress 5.8+)
- Откройте редактор страницы, на которой хотите добавить FAQ
- Нажмите кнопку "+" для добавления нового блока
- В поиске введите "Аккордеон" или найдите блок в разделе "Макет"
- Добавьте заголовок (вопрос) и текст (ответ) внутри аккордеона
- Для добавления новых вопросов используйте кнопку "Добавить элемент"
- Сохраните изменения страницы
Способ 2: Использование специализированных плагинов (оптимально для большинства сайтов)
Среди множества плагинов для создания FAQ наиболее функциональными и популярными являются:
- Accordion FAQ — бесплатный плагин с базовым функционалом
- Ultimate FAQ — расширенные возможности, включая поиск и категоризацию
- Easy Accordion — простой в использовании с красивыми шаблонами
- FAQ WD — профессиональное решение с аналитикой
Рассмотрим установку и настройку плагина Ultimate FAQ как одного из наиболее функциональных:
- Перейдите в раздел "Плагины" → "Добавить новый"
- Введите "Ultimate FAQ" в поле поиска и установите плагин
- Активируйте плагин
- В боковом меню появится пункт "FAQ" — перейдите в него
- Нажмите "Add New" для создания нового вопроса
- Введите вопрос в поле заголовка и ответ в текстовый редактор
- При необходимости назначьте категорию для вопроса (можно создать новые в разделе "FAQ Categories")
- Опубликуйте вопрос
- Для отображения FAQ на странице:
- Создайте или отредактируйте нужную страницу
- Добавьте шорткод
[ultimate-faqs]там, где должен отображаться FAQ-блок
- Для отображения вопросов определенной категории используйте атрибут категории:
[ultimate-faqs category="доставка"]
- Настройте отображение в разделе "FAQ" → "Settings", где можно выбрать:
- Стиль аккордеона (цвета, анимация)
- Включение/отключение поиска
- Сортировка вопросов
- Настройка Schema.org разметки для SEO
Способ 3: Создание FAQ с помощью Elementor (для пользователей этого конструктора)
- Установите и активируйте Elementor (если еще не установлен)
- Откройте страницу в редакторе Elementor
- Найдите виджет "Аккордеон" или "Toggle" в списке элементов
- Перетащите его в нужное место на странице
- Настройте заголовки (вопросы) и контент (ответы)
- В настройках виджета выберите стиль, анимацию и другие параметры отображения
- Сохраните изменения
Не забудьте добавить Schema.org разметку для улучшения SEO. В плагине Ultimate FAQ это делается автоматически, а при использовании других методов можно установить дополнительный плагин Schema & Structured Data for WP & AMP. 🚀
Создание блока FAQ на Joomla, Bitrix и других CMS
Не только WordPress предоставляет удобные инструменты для создания FAQ-блоков. Joomla, 1C-Bitrix и другие популярные CMS также имеют свои способы реализации этого функционала. Рассмотрим, как добавить FAQ на основные системы управления контентом. 🛠️
Создание FAQ в Joomla
В Joomla для создания блока FAQ можно использовать несколько подходов:
Расширение JCE Accordion:
- Установите компонент JCE (Joomla Content Editor) если он еще не установлен
- Загрузите и установите плагин JCE Accordion
- Создайте новую статью и активируйте инструмент аккордеона в редакторе JCE
- Добавьте вопросы и ответы через интерфейс редактора
- Опубликуйте статью на нужной странице
Компонент FAQ Manager:
- Установите компонент через менеджер расширений
- Перейдите в Components → FAQ Manager → FAQs
- Добавьте категории для группировки вопросов
- Создайте вопросы и ответы
- Используйте модуль или плагин для отображения FAQ на нужной странице
- Настройте отображение через параметры компонента
SP Simple Accordion:
- Установите модуль SP Simple Accordion
- Создайте новый модуль через Modules → New
- Выберите тип SP Simple Accordion
- Добавьте вопросы и ответы через интерфейс модуля
- Назначьте позицию модуля на странице
- Настройте внешний вид и поведение аккордеона
FAQ на 1C-Bitrix
Bitrix предлагает несколько вариантов создания FAQ-блоков:
Компонент "Вопрос-ответ" из стандартной поставки:
- Откройте административную панель Bitrix
- Перейдите в раздел "Контент" → "Структура сайта"
- Создайте новую страницу для FAQ
- В визуальном редакторе выберите "Вставить компонент"
- Выберите "Контент" → "FAQ" → "Вопрос-ответ"
- Настройте параметры компонента (категории, отображение и т.д.)
- Сохраните страницу
- Для добавления вопросов перейдите в раздел "Контент" → "Вопрос-ответ" и добавьте новые вопросы
Использование инфоблоков:
- Создайте новый тип инфоблока "FAQ"
- Настройте свойства (вопрос, ответ, категория)
- Добавьте элементы инфоблока (вопросы)
- Используйте компонент "Список элементов" для отображения
- Настройте шаблон компонента для отображения в виде аккордеона
FAQ на OpenCart
- Модуль FAQ:
- Скачайте модуль FAQ из маркетплейса OpenCart
- Установите через раздел "Расширения" → "Установщик"
- Активируйте модуль в "Расширения" → "Модули"
- Настройте параметры и добавьте вопросы-ответы
- Разместите модуль в нужном месте сайта
FAQ на Drupal
- Установите модуль FAQ через Extend → Install new module
- Активируйте модуль в разделе Extend
- Настройте типы контента в Structure → FAQ
- Добавляйте вопросы через Content → Add content → FAQ
- Настройте отображение с помощью Views
Для большинства CMS также можно использовать универсальный HTML-код (см. следующий раздел), вставляя его в любой текстовый редактор или HTML-блок. Это особенно актуально для CMS, где нет специализированных расширений для создания FAQ. 🔍
Универсальный HTML-код для FAQ аккордеона на любой сайт
Если в вашей CMS нет подходящих плагинов или вы хотите полностью контролировать внешний вид и функционал FAQ-блока, универсальный HTML-код с JavaScript и CSS станет оптимальным решением. Этот код можно интегрировать практически в любую CMS или статический сайт. 💻
Ниже представлен полностью рабочий код для создания аккордеона FAQ с поддержкой Schema.org разметки для лучшего SEO:
Шаг 1. Вставьте HTML-код
<div class="faq-container">
<h3>Часто задаваемые вопросы</h3>
<div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<div class="faq-question" itemprop="name">Как быстро осуществляется доставка?</div>
<div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней в зависимости от вашего региона. Для Москвы и Санкт-Петербурга возможна доставка на следующий день.</div>
</div>
</div>
<div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<div class="faq-question" itemprop="name">Какие способы оплаты вы принимаете?</div>
<div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">Мы принимаем оплату банковскими картами Visa, MasterCard, Мир, а также наличными при получении. Возможна оплата по безналичному расчету для юридических лиц.</div>
</div>
</div>
<div class="faq-item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
<div class="faq-question" itemprop="name">Какие гарантии вы предоставляете?</div>
<div class="faq-answer" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">На все товары предоставляется гарантия 12 месяцев с момента покупки. Дополнительно возможно приобретение расширенной гарантии сроком до 36 месяцев.</div>
</div>
</div>
</div>
Шаг 2. Добавьте CSS-стили
Вставьте следующий CSS-код в файл стилей вашего сайта или в раздел
<style> в
<head>:
<style>
.faq-container {
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
font-family: Arial, sans-serif;
}
.faq-item {
margin-bottom: 10px;
border: 1px solid #e0e0e0;
border-radius: 5px;
}
.faq-question {
padding: 15px;
background-color: #f9f9f9;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
position: relative;
transition: all 0.3s ease;
}
.faq-question:after {
content: "+";
position: absolute;
right: 15px;
font-size: 18px;
}
.faq-question.active:after {
content: "-";
}
.faq-answer {
display: none;
padding: 15px;
border-top: 1px solid #e0e0e0;
line-height: 1.5;
}
</style>
Шаг 3. Добавьте JavaScript для интерактивности
Вставьте следующий JavaScript-код перед закрывающим тегом
</body>:
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
// Получаем все вопросы
const questions = document.querySelectorAll('.faq-question');
// Добавляем обработчик клика для каждого вопроса
questions.forEach(question => {
question.addEventListener('click', function() {
// Переключаем класс active для текущего вопроса
this.classList.toggle('active');
// Получаем соответствующий ответ
const answer = this.nextElementSibling;
// Если ответ отображается, скрываем его, иначе показываем
if (answer.style.display === 'block') {
answer.style.display = 'none';
} else {
answer.style.display = 'block';
}
});
});
});
</script>
Дополнительные улучшения для вашего FAQ-блока:
- Добавление поиска по вопросам:
<div class="faq-search">
<input type="text" id="faqSearch" placeholder="Поиск по вопросам...">
</div>
<script>
document.getElementById('faqSearch').addEventListener('keyup', function() {
let searchText = this.value.toLowerCase();
let faqItems = document.querySelectorAll('.faq-item');
faqItems.forEach(item => {
let question = item.querySelector('.faq-question').textContent.toLowerCase();
let answer = item.querySelector('.faq-answer').textContent.toLowerCase();
if (question.includes(searchText) || answer.includes(searchText)) {
item.style.display = 'block';
} else {
item.style.display = 'none';
}
});
});
</script>
- Группировка вопросов по категориям:
<div class="faq-categories">
<button class="faq-category active" data-category="all">Все</button>
<button class="faq-category" data-category="delivery">Доставка</button>
<button class="faq-category" data-category="payment">Оплата</button>
<button class="faq-category" data-category="returns">Возврат</button>
</div>
<!-- Добавьте атрибут data-category к каждому вопросу -->
<div class="faq-item" data-category="delivery" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
И соответствующий JavaScript:
document.querySelectorAll('.faq-category').forEach(button => {
button.addEventListener('click', function() {
// Удаляем класс active у всех кнопок и добавляем к текущей
document.querySelectorAll('.faq-category').forEach(btn => {
btn.classList.remove('active');
});
this.classList.add('active');
let category = this.getAttribute('data-category');
let items = document.querySelectorAll('.faq-item');
items.forEach(item => {
if (category === 'all' || item.getAttribute('data-category') === category) {
item.style.display = 'block';
} else {
item.style.display = 'none';
}
});
});
});
Преимущества этого универсального решения:
- Работает на любой CMS и даже на статических HTML-страницах
- Не требует установки дополнительных плагинов
- Легко настраивается и модифицируется
- Включает Schema.org разметку для улучшения SEO
- Можно расширить функционал по своему усмотрению
- Оптимизирован для мобильных устройств
Для более продвинутых функций, таких как аналитика использования FAQ, сохранение статистики популярных вопросов или интеграция с базой данных, потребуется дополнительное программирование на стороне сервера. 🚀
Грамотно реализованный FAQ-блок — это не просто список вопросов и ответов, а полноценный инструмент повышения конверсии и улучшения пользовательского опыта. Независимо от того, какой способ реализации вы выбрали, помните о главном: регулярно обновляйте содержимое раздела, анализируйте обращения пользователей, чтобы выявлять новые частые вопросы, и оптимизируйте ответы для максимальной ясности и полезности. FAQ-блок, который действительно отвечает на вопросы пользователей, а не просто заполняет пространство на странице, станет одним из самых эффективных элементов вашего сайта.