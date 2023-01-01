Увеличение размера текста на сайте: особенности и реализация

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, стремящиеся улучшить доступность своих сайтов

UX-дизайнеры, работающие над инклюзивными интерфейсами

Руководители проектов, ответственные за соблюдение стандартов доступности в веб-разработке Добавление функционала изменения размера текста на сайте — не просто модная фишка, а критический инструмент доступности, превращающий ваш веб-ресурс из обычного в по-настоящему инклюзивный. Согласно исследованиям, около 4% пользователей интернета имеют нарушения зрения, которые затрудняют чтение стандартного текста. И это не считая тех, кто просто предпочитает комфортный для глаз размер шрифта! Правильно реализованная функция изменения размера текста может снизить показатель отказов на 20% и увеличить время пребывания на сайте. Давайте разберемся, как внедрить это решение технически грамотно и эстетически привлекательно. 🔍

Зачем нужно изменение размера текста: ценность и преимущества

Прежде чем мы погрузимся в техническую реализацию, давайте честно ответим на вопрос — почему функция изменения размера текста критически важна для современных веб-сайтов?

Прежде всего, это вопрос доступности. Около 253 миллионов людей в мире имеют нарушения зрения различной степени. Для многих из них стандартный размер шрифта на веб-страницах может быть непреодолимым барьером для получения информации. Функция масштабирования текста — это не роскошь, а необходимость.

Вот ключевые преимущества внедрения этой функции:

Инклюзивность и соответствие стандартам — соблюдение требований WCAG 2.1 (уровень AA) требует, чтобы текст мог быть изменен до 200% без потери контента или функциональности.

— соблюдение требований WCAG 2.1 (уровень AA) требует, чтобы текст мог быть изменен до 200% без потери контента или функциональности. Улучшение пользовательского опыта — пользователи проводят больше времени на сайтах, где им комфортно читать контент.

— пользователи проводят больше времени на сайтах, где им комфортно читать контент. Снижение когнитивной нагрузки — оптимальный размер текста снижает напряжение и усталость глаз.

— оптимальный размер текста снижает напряжение и усталость глаз. Юридическая защита — во многих странах требования доступности становятся законодательными нормами.

— во многих странах требования доступности становятся законодательными нормами. Улучшение SEO — поисковые системы всё больше обращают внимание на параметры доступности при ранжировании.

Группа пользователей Проблема Решение с помощью масштабирования текста Люди с нарушением зрения Трудности с чтением мелкого текста Возможность увеличить шрифт до комфортного размера Пожилые пользователи Возрастное ухудшение зрения Простой интерфейс для увеличения текста без изменения масштаба страницы Пользователи мобильных устройств Маленькие экраны с мелким текстом Адаптивное масштабирование для комфортного чтения Люди с когнитивными нарушениями Трудности с концентрацией на тексте Возможность настроить оптимальный размер для лучшего восприятия

Алексей Рыбаков, руководитель отдела доступности Мой глаза открылись на важность этой функции, когда один из пользователей нашего образовательного портала написал нам пронзительное письмо. "Я люблю учиться, но ваш сайт для меня — настоящее испытание", — написал 67-летний Виктор Павлович. Его постепенно ухудшающееся зрение превратило чтение в мучение. Мы срочно внедрили функцию изменения размера текста, и через неделю получили новое письмо: "Вы вернули мне возможность учиться. Спасибо!" Этот случай полностью изменил наш подход к доступности. Теперь я знаю, что за каждым процентом статистики стоят реальные люди с реальными потребностями.

JavaScript-реализация масштабирования текста: готовый код

Приступим к технической реализации функции масштабирования текста с использованием JavaScript. Я предложу несколько подходов — от простого до более сложного, но гибкого. 🛠️

Начнем с базового решения, которое позволяет масштабировать текст всей страницы:

JS Скопировать код // Функция для изменения размера текста function changeTextSize(multiplier) { // Получаем текущий базовый размер шрифта (по умолчанию 16px) const currentSize = parseFloat( window.getComputedStyle(document.documentElement).fontSize ); // Устанавливаем новый размер шрифта document.documentElement.style.fontSize = (currentSize * multiplier) + 'px'; // Сохраняем выбранный размер в localStorage localStorage.setItem('fontSize', document.documentElement.style.fontSize); } // Функция для восстановления размера текста при загрузке страницы function restoreFontSize() { const savedSize = localStorage.getItem('fontSize'); if (savedSize) { document.documentElement.style.fontSize = savedSize; } } // Вызываем функцию восстановления при загрузке страницы window.addEventListener('DOMContentLoaded', restoreFontSize);

Этот код позволяет менять размер текста на всей странице, используя относительные величины (em или rem). Он также сохраняет выбранный пользователем размер в localStorage, чтобы при следующем посещении сайта настройки сохранились.

Теперь давайте рассмотрим более продвинутое решение, которое позволяет управлять размером текста через предустановленные значения:

JS Скопировать код // Создаем класс для управления размером текста class TextSizeManager { constructor(defaultSize = 100, steps = [75, 100, 125, 150, 200]) { this.currentSizeIndex = steps.indexOf(defaultSize); if (this.currentSizeIndex === -1) { this.currentSizeIndex = steps.indexOf(100); } this.steps = steps; this.init(); } init() { // Восстанавливаем сохраненный размер const savedSize = parseInt(localStorage.getItem('textSizePercent')) || 100; this.setTextSize(savedSize); // Применяем размер к странице this.applyTextSize(); } increase() { if (this.currentSizeIndex < this.steps.length – 1) { this.currentSizeIndex++; this.applyTextSize(); } } decrease() { if (this.currentSizeIndex > 0) { this.currentSizeIndex--; this.applyTextSize(); } } setTextSize(percent) { const index = this.steps.indexOf(percent); if (index !== -1) { this.currentSizeIndex = index; } } applyTextSize() { const percent = this.steps[this.currentSizeIndex]; document.documentElement.style.fontSize = (percent / 100) + 'rem'; localStorage.setItem('textSizePercent', percent.toString()); // Можно добавить вызов события для обновления UI const event = new CustomEvent('textsizechange', { detail: { percent } }); document.dispatchEvent(event); } getCurrentSize() { return this.steps[this.currentSizeIndex]; } } // Инициализация менеджера const textSizeManager = new TextSizeManager(); // Пример использования document.querySelector('#increase-text').addEventListener('click', () => { textSizeManager.increase(); }); document.querySelector('#decrease-text').addEventListener('click', () => { textSizeManager.decrease(); }); // Обработчик события изменения размера текста document.addEventListener('textsizechange', (event) => { console.log(`Размер текста изменен на ${event.detail.percent}%`); // Здесь можно обновить UI, например, активировать соответствующую кнопку });

Этот подход обеспечивает большую гибкость и контроль над размером текста. Он также включает событие для синхронизации пользовательского интерфейса с текущим состоянием.

Для более сложных проектов можно реализовать систему с использованием CSS-переменных:

JS Скопировать код // Установка размеров через CSS-переменные function setTextSizeWithVariables(size) { document.documentElement.style.setProperty('--base-font-size', size + 'px'); } // Инициализация при загрузке страницы document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const savedSize = localStorage.getItem('baseFontSize'); if (savedSize) { setTextSizeWithVariables(parseInt(savedSize)); } });

Этот метод особенно полезен при работе с компонентным подходом (React, Vue, Angular), так как позволяет централизованно управлять размерами через CSS-переменные.

CSS-подход к управлению размером шрифта: стили и классы

JavaScript — лишь половина успеха. Для элегантного масштабирования текста на сайте необходимо правильно организовать CSS-структуру. Рассмотрим несколько подходов, которые обеспечивают гибкость и консистентность при изменении размера текста. 🎨

Начнем с базовой CSS-структуры, которая позволяет эффективно масштабировать текст на всем сайте:

CSS Скопировать код /* Базовая настройка с использованием CSS-переменной */ :root { --base-font-size: 16px; font-size: var(--base-font-size); } /* Используйте относительные единицы для всего текстового содержимого */ body { font-size: 1rem; line-height: 1.5; } h1 { font-size: 2rem; } h2 { font-size: 1.75rem; } h3 { font-size: 1.5rem; } /* Классы для элементов текста разного размера */ .text-small { font-size: 0.875rem; } .text-large { font-size: 1.25rem; } .text-xlarge { font-size: 1.5rem; }

Этот подход использует CSS-переменную --base-font-size как основу для всех размеров шрифтов. Когда мы меняем эту переменную через JavaScript, все относительные размеры (rem) автоматически масштабируются.

Альтернативный подход — использование классов для разных размеров текста:

CSS Скопировать код /* Основные классы для изменения размера текста */ body { font-size: 16px; /* Базовый размер */ } body.text-size-small { font-size: 14px; } body.text-size-medium { font-size: 16px; } body.text-size-large { font-size: 18px; } body.text-size-xlarge { font-size: 20px; } /* Эти классы применяются к тегу body, чтобы все дочерние элементы с размерами в em масштабировались автоматически */

Такой подход позволяет переключаться между предустановленными размерами текста, просто добавляя соответствующий класс к тегу body.

Для более детального контроля можно использовать следующую структуру:

CSS Скопировать код :root { /* Базовые переменные для текста */ --font-size-base: 16px; --line-height-base: 1.5; /* Масштабирование различных типов текста */ --heading-scale: 1; --body-scale: 1; --ui-scale: 1; } /* Заголовки */ h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-size: calc(var(--font-size-base) * var(--heading-scale) * var(--type-scale)); } h1 { --type-scale: 2.5; } h2 { --type-scale: 2; } h3 { --type-scale: 1.75; } h4 { --type-scale: 1.5; } h5 { --type-scale: 1.25; } h6 { --type-scale: 1.1; } /* Основной текст */ body, p, li, blockquote { font-size: calc(var(--font-size-base) * var(--body-scale)); line-height: var(--line-height-base); } /* UI-элементы */ button, input, select, textarea { font-size: calc(var(--font-size-base) * var(--ui-scale)); }

Такая структура позволяет независимо масштабировать разные типы текста: заголовки, основной текст и элементы интерфейса.

Марина Светлова, UX-дизайнер Я работала над редизайном корпоративного портала для крупной энергетической компании, где средний возраст сотрудников был 45+. В первые две недели после запуска мы получили десятки жалоб на "нечитаемый" текст. Один инженер даже прислал фото — он распечатал страницу и читал через лупу! Это был момент истины. Мы срочно внедрили систему CSS-классов для изменения размера текста с интуитивно понятным интерфейсом. Через месяц провели анонимный опрос — 87% сотрудников старше 50 лет отметили, что используют функцию увеличения текста ежедневно. А количество жалоб на "непонятный интерфейс" снизилось на 62%. Этот опыт научил меня, что доступность — это не бюрократическое требование, а реальная потребность многих пользователей.

UI-элементы для изменения текста: кнопки, слайдеры, селекторы

Техническая часть реализации функционала масштабирования готова, теперь давайте сосредоточимся на создании интуитивно понятного пользовательского интерфейса для этой функции. Разберем несколько вариантов UI-элементов, их преимущества и недостатки, а также особенности реализации. 🖌️

Вот основные типы UI-элементов, которые можно использовать для управления размером текста:

Тип UI-элемента Преимущества Недостатки Когда использовать Кнопки A- / A+ Интуитивно понятны, занимают мало места Ограниченный контроль, требуется много нажатий для большого изменения Для большинства сайтов, особенно с ограниченным пространством Слайдер Плавное изменение, визуальная обратная связь Занимает больше места, может быть сложен для пользователей с моторными нарушениями Для сайтов с акцентом на персонализацию и контролем многих параметров Переключатель размеров (S/M/L) Быстрое переключение между предустановками, понятная метафора Ограниченное количество вариантов Для сайтов с четкой информационной иерархией Dropdown-список Компактность, возможность показать много опций Требует дополнительного действия для раскрытия Для сайтов с множеством настроек, собранных в одном месте

Рассмотрим реализацию популярного варианта — кнопок увеличения и уменьшения текста:

HTML Скопировать код <!-- HTML-структура --> <div class="text-size-controls"> <button id="decrease-text" aria-label="Уменьшить размер текста">A-</button> <button id="reset-text" aria-label="Стандартный размер текста">A</button> <button id="increase-text" aria-label="Увеличить размер текста">A+</button> </div> <!-- CSS для стилизации кнопок --> <style> .text-size-controls { display: flex; align-items: center; background-color: #f5f5f5; border-radius: 4px; padding: 4px; } .text-size-controls button { background: none; border: 1px solid #ddd; padding: 5px 10px; margin: 0 2px; cursor: pointer; border-radius: 3px; transition: all 0.2s ease; } .text-size-controls button:hover { background-color: #e0e0e0; } /* Разные размеры для визуального представления */ #decrease-text { font-size: 12px; } #reset-text { font-size: 16px; } #increase-text { font-size: 20px; } </style> <!-- JavaScript для функциональности --> <script> document.getElementById('decrease-text').addEventListener('click', function() { changeTextSize(0.9); // Уменьшаем на 10% }); document.getElementById('reset-text').addEventListener('click', function() { document.documentElement.style.fontSize = '16px'; // Сбрасываем к стандартному localStorage.removeItem('fontSize'); // Удаляем сохраненное значение }); document.getElementById('increase-text').addEventListener('click', function() { changeTextSize(1.1); // Увеличиваем на 10% }); </script>

Для более продвинутого варианта, рассмотрим слайдер для контроля размера текста:

HTML Скопировать код <!-- HTML-структура для слайдера --> <div class="text-size-slider"> <span class="slider-label">A-</span> <input type="range" id="text-size-range" min="75" max="200" value="100" step="25" aria-label="Изменить размер текста" > <span class="slider-label">A+</span> </div> <!-- CSS для стилизации слайдера --> <style> .text-size-slider { display: flex; align-items: center; margin: 10px 0; padding: 8px; background-color: #f5f5f5; border-radius: 4px; } .slider-label { margin: 0 10px; } .slider-label:first-child { font-size: 12px; } .slider-label:last-child { font-size: 20px; } #text-size-range { width: 150px; height: 6px; background: #ddd; outline: none; -webkit-appearance: none; } #text-size-range::-webkit-slider-thumb { -webkit-appearance: none; width: 16px; height: 16px; border-radius: 50%; background: #4CAF50; cursor: pointer; } </style> <!-- JavaScript для функциональности слайдера --> <script> const slider = document.getElementById('text-size-range'); // Инициализация с сохраненным значением window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const savedSize = localStorage.getItem('textSizePercent'); if (savedSize) { slider.value = savedSize; applyTextSize(savedSize); } }); // Обработчик события изменения слайдера slider.addEventListener('input', () => { const percent = slider.value; applyTextSize(percent); }); function applyTextSize(percent) { document.documentElement.style.fontSize = (percent / 100) + 'rem'; localStorage.setItem('textSizePercent', percent); } </script>

Еще один популярный вариант — переключатель размеров с использованием предустановок:

HTML Скопировать код <!-- HTML-структура для переключателя размеров --> <div class="text-size-switcher" role="group" aria-label="Выбор размера текста"> <button class="size-btn" data-size="small">S</button> <button class="size-btn active" data-size="medium">M</button> <button class="size-btn" data-size="large">L</button> <button class="size-btn" data-size="xlarge">XL</button> </div> <!-- CSS для стилизации переключателя --> <style> .text-size-switcher { display: inline-flex; border-radius: 4px; overflow: hidden; border: 1px solid #ddd; } .size-btn { padding: 8px 12px; background: #f8f8f8; border: none; cursor: pointer; transition: all 0.2s; font-weight: bold; } .size-btn:not(:last-child) { border-right: 1px solid #ddd; } .size-btn.active { background: #2196F3; color: white; } /* Различные размеры для визуального представления */ .size-btn[data-size="small"] { font-size: 12px; } .size-btn[data-size="medium"] { font-size: 14px; } .size-btn[data-size="large"] { font-size: 16px; } .size-btn[data-size="xlarge"] { font-size: 18px; } </style> <!-- JavaScript для функциональности переключателя --> <script> const buttons = document.querySelectorAll('.size-btn'); const sizeMap = { 'small': 14, 'medium': 16, 'large': 18, 'xlarge': 20 }; // Инициализация window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const savedSize = localStorage.getItem('textSizeOption'); if (savedSize && sizeMap[savedSize]) { setActiveButton(savedSize); setTextSize(savedSize); } }); // Обработчик кликов по кнопкам buttons.forEach(button => { button.addEventListener('click', () => { const size = button.dataset.size; setActiveButton(size); setTextSize(size); localStorage.setItem('textSizeOption', size); }); }); function setActiveButton(size) { buttons.forEach(btn => { btn.classList.remove('active'); if (btn.dataset.size === size) { btn.classList.add('active'); } }); } function setTextSize(size) { if (sizeMap[size]) { document.body.style.fontSize = sizeMap[size] + 'px'; } } </script>

Независимо от выбранного UI-решения, важно придерживаться нескольких ключевых принципов:

Доступность — используйте правильные ARIA-атрибуты и обеспечьте доступность с клавиатуры.

— используйте правильные ARIA-атрибуты и обеспечьте доступность с клавиатуры. Видимость — размещайте элементы управления в заметных местах, часто в верхней части страницы или в специальном меню доступности.

— размещайте элементы управления в заметных местах, часто в верхней части страницы или в специальном меню доступности. Обратная связь — пользователи должны видеть, какой размер текста выбран в данный момент.

— пользователи должны видеть, какой размер текста выбран в данный момент. Консистентность — элементы управления должны выглядеть и работать одинаково на всех страницах сайта.

Тестирование и оптимизация функции масштабирования текста

После реализации функции изменения размера текста необходимо тщательно протестировать её, чтобы убедиться в корректной работе на различных устройствах и браузерах. Давайте рассмотрим ключевые аспекты тестирования и оптимизации этой функции. 🧪

Вот основные этапы тестирования функционала масштабирования текста:

Кросс-браузерное тестирование — проверьте работу функции в различных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Мобильное тестирование — убедитесь, что функция корректно работает на мобильных устройствах разных размеров. Тестирование доступности — проверьте, что элементы управления размером текста доступны с клавиатуры и для программ чтения с экрана. Проверка на различных размерах — убедитесь, что контент сайта остается читаемым и не ломает макет при максимальном и минимальном размерах текста. Тестирование сохранения предпочтений — проверьте, что выбранный пользователем размер текста сохраняется между сессиями.

Для оптимизации функции масштабирования текста, рассмотрите следующие аспекты:

Производительность — убедитесь, что изменение размера текста происходит плавно и не вызывает заметных задержек или мерцаний.

— убедитесь, что изменение размера текста происходит плавно и не вызывает заметных задержек или мерцаний. Обработка контейнеров — проверьте, как фиксированные по размеру контейнеры обрабатывают увеличенный текст.

— проверьте, как фиксированные по размеру контейнеры обрабатывают увеличенный текст. Изображения с текстом — определите стратегию для изображений, содержащих текст, которые не будут масштабироваться автоматически.

— определите стратегию для изображений, содержащих текст, которые не будут масштабироваться автоматически. Интеграция с другими функциями — убедитесь, что функция масштабирования текста корректно взаимодействует с другими элементами UI и функциями сайта.

Инструменты для тестирования:

Chrome DevTools — для тестирования стилей и отладки JavaScript.

— для тестирования стилей и отладки JavaScript. Lighthouse — для проверки доступности и производительности.

— для проверки доступности и производительности. WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) — для выявления проблем с доступностью.

— для выявления проблем с доступностью. BrowserStack — для тестирования на различных устройствах и браузерах.

— для тестирования на различных устройствах и браузерах. Axe — специализированный инструмент для проверки доступности.

Вот чек-лист для проверки качества реализации:

JS Скопировать код // Чек-лист для тестирования функции масштабирования текста // 1. Функциональность [ ] Текст масштабируется корректно при использовании элементов управления [ ] Все элементы интерфейса доступны при любом размере текста [ ] Контент не обрезается и не перекрывается при увеличенном размере текста [ ] Сохраненный размер текста восстанавливается при повторном посещении // 2. Доступность [ ] Элементы управления имеют правильные ARIA-роли и метки [ ] Функция работает с клавиатурного ввода (Tab, Enter, пробел) [ ] Программы чтения с экрана корректно объявляют элементы управления [ ] Сохраняется достаточный контраст при всех размерах текста // 3. Кроссбраузерность [ ] Функция работает в Chrome [ ] Функция работает в Firefox [ ] Функция работает в Safari [ ] Функция работает в Edge // 4. Адаптивность [ ] Функция корректно работает на мобильных устройствах [ ] Функция корректно работает на планшетах [ ] Функция корректно работает на десктопах [ ] Элементы управления адаптируются под разные размеры экрана // 5. Производительность [ ] Изменение размера текста происходит без заметных задержек [ ] Функция не вызывает избыточного перерендеринга страницы [ ] Код оптимизирован и не содержит утечек памяти

Особое внимание стоит уделить тестированию с реальными пользователями, особенно с теми, кто имеет нарушения зрения. Их обратная связь может быть бесценной для улучшения функционала.

Вот некоторые типичные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при тестировании, и их решения:

Проблема Решение Текст выходит за границы контейнеров Используйте overflow: auto для контейнеров с фиксированным размером или перепроектируйте их, чтобы они адаптировались к размеру текста Разрыв макета при крупном тексте Используйте flexbox или grid для создания адаптивных макетов, которые растягиваются при увеличении контента Плохая производительность при изменении Оптимизируйте селекторы CSS, избегайте операций, вызывающих repaint/reflow всей страницы Несогласованный размер между страницами Централизуйте логику изменения размера текста и применяйте её при загрузке каждой страницы UI-элементы становятся недоступными Убедитесь, что все интерактивные элементы видны и доступны при любом размере текста

Наконец, не забывайте собирать аналитику использования функции масштабирования текста. Это поможет понять, насколько востребована эта функция и как пользователи взаимодействуют с ней. Данные можно использовать для дальнейшей оптимизации и улучшения пользовательского опыта.