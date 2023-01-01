logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Правила чтения английских слогов: путь к правильному произношению
Перейти

Правила чтения английских слогов: путь к правильному произношению

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Новички в изучении английского языка
  • Студенты, стремящиеся улучшить свои навыки произношения

  • Преподаватели английского языка, ищущие методы для обучения фонетике

    Английское произношение часто ставит в тупик новичков — одна и та же буква может читаться по-разному в зависимости от слога. Неудивительно, что многие студенты после нескольких попыток произнести "though", "through" и "thought" готовы сдаться! Однако существует четкая система правил чтения слогов, которая превращает кажущийся хаос в логичную структуру. Овладев этими правилами, вы сможете правильно произносить даже те слова, которые видите впервые. Давайте разберемся, как работает эта система и почему английский не так уж непредсказуем, как кажется на первый взгляд. 🔤

Основы чтения слогов в английском: ключевые правила

Прежде чем погрузиться в тонкости английской фонетики, необходимо усвоить фундаментальное правило: в английском языке произношение букв зависит от типа слога. Существует несколько ключевых принципов, которые помогут вам научиться правильно читать английские слова.

Во-первых, важно понимать, что в английском языке 26 букв, но более 44 звуков. Это означает, что между буквами и звуками нет строгого соответствия один к одному. Одна буква может передавать разные звуки в зависимости от её положения в слове.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории

Когда я начала преподавать английский, один из моих учеников постоянно жаловался на "нелогичность" английского произношения. Он приводил примеры вроде "read" [riːd] и "read" [red] (в прошедшем времени), спрашивая, как можно догадаться о произношении. Я предложила ему простой эксперимент: выписать 20 незнакомых слов и попытаться прочитать их, опираясь только на правила слогов. Когда мы проверили результаты, оказалось, что 16 из 20 слов он прочитал правильно! Это полностью изменило его отношение к английской фонетике. Ключ к успеху — в понимании базовых принципов, а не в заучивании каждого слова по отдельности.

Рассмотрим основные типы слогов и правила их чтения:

Тип слога Характеристика Правило чтения Примеры
Открытый слог Заканчивается на гласную Гласная читается как в алфавите me, go, hi
Закрытый слог Заканчивается на согласную Гласная произносится кратко cat, pen, bus
Слог с немой e Заканчивается на согласную + e Гласная читается как в алфавите, e не произносится name, time, note
Слог с r Содержит r после гласной Гласная изменяет свое звучание car, her, sir

Важно отметить несколько принципов деления слов на слоги в английском языке:

  • Если в середине слова стоит одна согласная между гласными, она обычно относится ко второму слогу: pa-per, stu-dent.
  • Если в середине слова стоят две согласные, они обычно разделяются между слогами: let-ter, hap-py.
  • Некоторые сочетания согласных (ch, sh, th, ph) считаются одним звуком и не разделяются: tea-cher, wa-shing.

Эти базовые правила позволяют корректно определить тип слога и, соответственно, правильно прочитать содержащиеся в нем гласные звуки. 📚

Открытые и закрытые слоги: в чем разница?

Понимание различия между открытыми и закрытыми слогами является фундаментальным навыком для корректного чтения английских слов. Эти два типа слогов определяют произношение гласных звуков, которые составляют ядро английской фонетики.

Открытый слог оканчивается на гласный звук. В таких слогах гласная буква произносится так же, как она звучит в алфавите. Это так называемое "алфавитное чтение" гласных:

  • A в открытом слоге читается как [eɪ] — name, take, make
  • E в открытом слоге читается как [iː] — me, be, he
  • I в открытом слоге читается как [aɪ] — fine, like, time
  • O в открытом слоге читается как [əʊ] — go, no, so
  • U в открытом слоге читается как [juː] — use, cute, mule

Закрытый слог, напротив, заканчивается на согласный звук. В закрытых слогах гласные произносятся кратко:

  • A в закрытом слоге читается как [æ] — cat, map, bad
  • E в закрытом слоге читается как [e] — pen, bed, get
  • I в закрытом слоге читается как [ɪ] — pin, hit, sit
  • O в закрытом слоге читается как [ɒ] — hot, not, pot
  • U в закрытом слоге читается как [ʌ] — cup, but, sun

Как определить тип слога в многосложных словах? Существует несколько проверенных методов:

  1. Правило чтения согласных: если после гласной следует две или более согласных, слог обычно закрытый: mag-net, blan-ket.
  2. Правило ударения: в двусложных словах ударение чаще падает на первый слог, что может влиять на произношение гласных.
  3. Правило конечной e: если слово оканчивается на e, предшествующая гласная обычно читается как в открытом слоге: make, time, bone.

Рассмотрим примеры анализа слов по слогам:

Слово Деление на слоги Тип слогов Произношение гласных
hotel ho-tel открытый + закрытый [əʊ] + [e]
student stu-dent открытый + закрытый [juː] + [e]
apple app-le закрытый + открытый [æ] + [ə]
mistake mis-take закрытый + открытый с немой e [ɪ] + [eɪ]

Овладение навыком распознавания открытых и закрытых слогов значительно повысит вашу способность правильно читать английские слова с первого взгляда. 🎯

Правила произношения гласных в английских слогах

Гласные звуки в английском языке представляют наибольшую сложность для русскоговорящих студентов. В отличие от русского языка, где гласные произносятся относительно единообразно, английские гласные могут иметь несколько вариантов прочтения в зависимости от их положения в слове и окружающих букв.

Помимо уже рассмотренных правил чтения гласных в открытых и закрытых слогах, существуют дополнительные правила, которые необходимо учитывать:

1. Гласные под ударением и без ударения

В безударном положении гласные часто редуцируются до нейтрального звука [ə] (шва):

  • about [ə'baʊt] — первый звук редуцирован
  • telephone ['telɪfəʊn] — последний слог редуцирован
  • comfortable ['kʌmftəbl] — два последних слога редуцированы

2. Влияние буквы r на произношение гласных

Когда гласная находится перед r, её произношение значительно меняется:

  • ar обычно произносится как [ɑː] — car, far, star
  • er, ir, ur часто произносятся как [ɜː] — her, sir, fur
  • or чаще всего произносится как [ɔː] — for, more, corn

3. Гласные в сочетании с буквой y

Буква y в конце слов часто ведёт себя как гласная:

  • В односложных словах y обычно произносится как [aɪ] — my, cry, fly
  • В многосложных словах y в конце обычно произносится как [i] — happy, baby, tidy

4. Влияние немой e на предшествующую гласную

Буква e в конце слова часто не произносится, но влияет на чтение предыдущей гласной, делая её "долгой" или "алфавитной":

  • mat [mæt] → mate [meɪt]
  • bit [bɪt] → bite [baɪt]
  • not [nɒt] → note [nəʊt]

Михаил Соколов, фонетический тренер

Помню случай с моим студентом Алексеем, программистом, который готовился к работе в международной компании. Он отлично знал грамматику и лексику, но его произношение гласных было настолько русифицированным, что иностранные коллеги часто не понимали его речь. Мы разработали специальную программу тренировки, основанную на контрастном произношении пар слов, отличающихся только гласными звуками: sheep-ship, pool-pull, cart-cut. Через три месяца регулярных упражнений его произношение кардинально улучшилось, и на следующей видеоконференции американские коллеги отметили, насколько понятнее стала его речь. Ключом к успеху стало не просто запоминание правил, а формирование новых артикуляционных привычек через регулярную практику.

Также стоит обратить внимание на особые случаи чтения гласных в сочетаниях с определенными согласными:

  • all, alk, alt — буква a читается как [ɔːl], walk [wɔːk], salt [sɔːlt]
  • old, oll — буква o читается как [əʊld], roll [rəʊl]
  • ild, ind — буква i читается как [waɪld], find [faɪnd]

Освоение этих правил требует практики и тренировки слуха. Рекомендуется регулярно слушать правильное произношение носителей языка и повторять за ними, обращая особое внимание на гласные звуки. 🔊

Слоги с буквосочетаниями: особенности чтения

Английский язык богат буквосочетаниями, которые образуют особые звуки, не соответствующие простому соединению звуков составляющих их букв. Эти буквосочетания могут включать как гласные, так и согласные, и их правильное чтение критически важно для корректного произношения.

Начнем с наиболее распространенных гласных буквосочетаний:

Буквосочетание Произношение Примеры
ai, ay [eɪ] rain, day, may
ea [iː] или [e] meat [miːt], head [hed]
ee [iː] meet, sleep, feed
oo [uː] или [ʊ] moon [muːn], book [bʊk]
ou, ow [aʊ] или [əʊ] cloud [klaʊd], low [ləʊ]
oi, oy [ɔɪ] coin, boy, toy

Сочетания ea и oo могут вызывать затруднения, поскольку имеют два варианта произношения. Для ea правило следующее: перед d, th и в некоторых других случаях произносится [e], в остальных случаях — [iː]. Для oo: перед k, d, t обычно произносится [ʊ], в остальных случаях — [uː].

Теперь рассмотрим наиболее важные согласные буквосочетания:

  • ch обычно читается как chocolate, church. В словах греческого происхождения может читаться как chemistry.
  • sh всегда произносится как shop, wish.
  • th может произноситься как [θ] (глухой звук): think, thunder, bath; или как [ð] (звонкий звук): this, that, mother.
  • ph обычно произносится как phone, elephant.
  • wh в большинстве диалектов произносится как when, why. В некоторых диалектах (например, шотландском) может звучать как [ʍ], что ближе к сочетанию [hw].

Особое внимание следует уделить сочетаниям букв, образующим диграфы, когда две буквы вместе передают один звук:

  • ck произносится как pick, lock.
  • ng произносится как sing, long.
  • qu обычно произносится как quiet, question.
  • tch произносится как catch, kitchen.

Существуют также более сложные случаи, когда буквосочетания читаются по-разному в зависимости от их положения в слове или происхождения слова:

  • ough может читаться шестью различными способами:
    1. как [ʌf] в tough, rough
    2. как [əʊ] в though, although
    3. как [uː] в through
    4. как [ɔː] в thought, bought
    5. как [aʊ] в bough, drought
    6. как [ɒf] в cough

Для правильного чтения слогов с буквосочетаниями полезно запомнить частотные слова с каждым из сочетаний и использовать их как опорные при чтении новых слов. Например, зная, что "rain" читается как [reɪn], вы сможете правильно прочитать слова "pain", "main", "train". 📖

Практические упражнения для отработки чтения слогов

Теория без практики малоэффективна, особенно в изучении фонетики английского языка. Предлагаю ряд упражнений, которые помогут закрепить правила чтения слогов и улучшить произношение. 🏆

Упражнение 1: Чтение минимальных пар

Минимальные пары — это слова, которые отличаются только одним звуком. Их чтение помогает четко различать близкие звуки:

  • bit — beat [ɪ] vs [iː]
  • cap — cup [æ] vs [ʌ]
  • pull — pool [ʊ] vs [uː]
  • ship — sheep [ɪ] vs [iː]
  • not — note [ɒ] vs [əʊ]

Порядок выполнения: Прочитайте каждую пару вслух несколько раз, стараясь максимально точно воспроизвести разницу между звуками. Запишите свое произношение и сравните с образцом носителя языка.

Упражнение 2: Идентификация типа слога

Это упражнение поможет вам научиться быстро определять тип слога в словах:

  1. Выпишите 20-30 английских слов из текста или учебника.
  2. Для каждого слова определите тип слога (открытый, закрытый и т.д.).
  3. На основании типа слога предскажите, как будет произноситься гласная.
  4. Проверьте свои предположения с помощью словаря или аудиозаписи.

Пример:

  • name — открытый слог с немой e — [eɪ]
  • cat — закрытый слог — [æ]
  • meet — диграф ee — [iː]

Упражнение 3: Чтение скороговорок с фокусом на определенные звуки

Скороговорки — отличный способ тренировать правильное произношение в контексте:

  • Для [æ] и black cat sat on a mat and ate a fat rat."
  • Для [iː] и sleep in a deep heap."
  • Для boy enjoys toying with the coin."
  • Для [θ] и think that their father is thankful."

Метод тренировки: Сначала читайте медленно, фокусируясь на правильном произношении каждого звука. Постепенно увеличивайте скорость, сохраняя точность произношения.

Упражнение 4: Фонетическая транскрипция слов

Умение читать и писать фонетическую транскрипцию крайне полезно для изучающих английский:

  1. Выберите 10 английских слов.
  2. Запишите их фонетическую транскрипцию, опираясь на правила чтения слогов.
  3. Сверьте вашу транскрипцию с словарем.
  4. Проанализируйте ошибки и закономерности.

Упражнение 5: Аудирование с фокусом на слоги

Это упражнение развивает ваш фонематический слух:

  1. Выберите аудиозапись с четким произношением (например, подкаст для изучающих английский).
  2. Слушайте и записывайте услышанные слова.
  3. Разделите эти слова на слоги и определите их типы.
  4. Прослушайте запись снова, обращая особое внимание на произношение гласных в разных типах слогов.

Упражнение 6: Чтение вслух с записью

Самоконтроль — важный элемент обучения правильному произношению:

  1. Выберите короткий отрывок текста (5-7 предложений).
  2. Запишите свое чтение на диктофон.
  3. Прослушайте запись и отметьте слова, в которых вы не уверены.
  4. Проверьте правильное произношение этих слов.
  5. Перечитайте и запишите текст снова, исправляя ошибки.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам автоматизировать навыки чтения английских слогов и значительно улучшить ваше произношение. Помните, что консистентная практика — ключ к успеху в освоении фонетики английского языка. 🌟

Освоение правил чтения слогов в английском языке — это не только путь к правильному произношению, но и ключ к пониманию внутренней логики языка. Начав с базовых принципов открытых и закрытых слогов, вы постепенно сможете распознавать более сложные фонетические закономерности. Практикуйте чтение вслух, регулярно сравнивайте своё произношение с эталонным и не бойтесь ошибаться. Помните: каждый правильно прочитанный слог приближает вас к свободному владению английской речью. Ваш прогресс будет заметен не только вам, но и окружающим — и это лучшая мотивация для дальнейшего совершенствования.

Загрузка...