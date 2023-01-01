Правила чтения английских слогов: путь к правильному произношению

Для кого эта статья:

Новички в изучении английского языка

Студенты, стремящиеся улучшить свои навыки произношения

Преподаватели английского языка, ищущие методы для обучения фонетике Английское произношение часто ставит в тупик новичков — одна и та же буква может читаться по-разному в зависимости от слога. Неудивительно, что многие студенты после нескольких попыток произнести "though", "through" и "thought" готовы сдаться! Однако существует четкая система правил чтения слогов, которая превращает кажущийся хаос в логичную структуру. Овладев этими правилами, вы сможете правильно произносить даже те слова, которые видите впервые. Давайте разберемся, как работает эта система и почему английский не так уж непредсказуем, как кажется на первый взгляд. 🔤

Основы чтения слогов в английском: ключевые правила

Прежде чем погрузиться в тонкости английской фонетики, необходимо усвоить фундаментальное правило: в английском языке произношение букв зависит от типа слога. Существует несколько ключевых принципов, которые помогут вам научиться правильно читать английские слова.

Во-первых, важно понимать, что в английском языке 26 букв, но более 44 звуков. Это означает, что между буквами и звуками нет строгого соответствия один к одному. Одна буква может передавать разные звуки в зависимости от её положения в слове.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Когда я начала преподавать английский, один из моих учеников постоянно жаловался на "нелогичность" английского произношения. Он приводил примеры вроде "read" [riːd] и "read" [red] (в прошедшем времени), спрашивая, как можно догадаться о произношении. Я предложила ему простой эксперимент: выписать 20 незнакомых слов и попытаться прочитать их, опираясь только на правила слогов. Когда мы проверили результаты, оказалось, что 16 из 20 слов он прочитал правильно! Это полностью изменило его отношение к английской фонетике. Ключ к успеху — в понимании базовых принципов, а не в заучивании каждого слова по отдельности.

Рассмотрим основные типы слогов и правила их чтения:

Тип слога Характеристика Правило чтения Примеры Открытый слог Заканчивается на гласную Гласная читается как в алфавите me, go, hi Закрытый слог Заканчивается на согласную Гласная произносится кратко cat, pen, bus Слог с немой e Заканчивается на согласную + e Гласная читается как в алфавите, e не произносится name, time, note Слог с r Содержит r после гласной Гласная изменяет свое звучание car, her, sir

Важно отметить несколько принципов деления слов на слоги в английском языке:

Если в середине слова стоит одна согласная между гласными, она обычно относится ко второму слогу: pa-per, stu-dent.

Если в середине слова стоят две согласные, они обычно разделяются между слогами: let-ter, hap-py.

Некоторые сочетания согласных (ch, sh, th, ph) считаются одним звуком и не разделяются: tea-cher, wa-shing.

Эти базовые правила позволяют корректно определить тип слога и, соответственно, правильно прочитать содержащиеся в нем гласные звуки. 📚

Открытые и закрытые слоги: в чем разница?

Понимание различия между открытыми и закрытыми слогами является фундаментальным навыком для корректного чтения английских слов. Эти два типа слогов определяют произношение гласных звуков, которые составляют ядро английской фонетики.

Открытый слог оканчивается на гласный звук. В таких слогах гласная буква произносится так же, как она звучит в алфавите. Это так называемое "алфавитное чтение" гласных:

A в открытом слоге читается как [eɪ] — name, take, make

E в открытом слоге читается как [iː] — me, be, he

I в открытом слоге читается как [aɪ] — fine, like, time

O в открытом слоге читается как [əʊ] — go, no, so

U в открытом слоге читается как [juː] — use, cute, mule

Закрытый слог, напротив, заканчивается на согласный звук. В закрытых слогах гласные произносятся кратко:

A в закрытом слоге читается как [æ] — cat, map, bad

E в закрытом слоге читается как [e] — pen, bed, get

I в закрытом слоге читается как [ɪ] — pin, hit, sit

O в закрытом слоге читается как [ɒ] — hot, not, pot

U в закрытом слоге читается как [ʌ] — cup, but, sun

Как определить тип слога в многосложных словах? Существует несколько проверенных методов:

Правило чтения согласных: если после гласной следует две или более согласных, слог обычно закрытый: mag-net, blan-ket. Правило ударения: в двусложных словах ударение чаще падает на первый слог, что может влиять на произношение гласных. Правило конечной e: если слово оканчивается на e, предшествующая гласная обычно читается как в открытом слоге: make, time, bone.

Рассмотрим примеры анализа слов по слогам:

Слово Деление на слоги Тип слогов Произношение гласных hotel ho-tel открытый + закрытый [əʊ] + [e] student stu-dent открытый + закрытый [juː] + [e] apple app-le закрытый + открытый [æ] + [ə] mistake mis-take закрытый + открытый с немой e [ɪ] + [eɪ]

Овладение навыком распознавания открытых и закрытых слогов значительно повысит вашу способность правильно читать английские слова с первого взгляда. 🎯

Правила произношения гласных в английских слогах

Гласные звуки в английском языке представляют наибольшую сложность для русскоговорящих студентов. В отличие от русского языка, где гласные произносятся относительно единообразно, английские гласные могут иметь несколько вариантов прочтения в зависимости от их положения в слове и окружающих букв.

Помимо уже рассмотренных правил чтения гласных в открытых и закрытых слогах, существуют дополнительные правила, которые необходимо учитывать:

1. Гласные под ударением и без ударения

В безударном положении гласные часто редуцируются до нейтрального звука [ə] (шва):

about [ə'baʊt] — первый звук редуцирован

telephone ['telɪfəʊn] — последний слог редуцирован

comfortable ['kʌmftəbl] — два последних слога редуцированы

2. Влияние буквы r на произношение гласных

Когда гласная находится перед r, её произношение значительно меняется:

ar обычно произносится как [ɑː] — car, far, star

er, ir, ur часто произносятся как [ɜː] — her, sir, fur

or чаще всего произносится как [ɔː] — for, more, corn

3. Гласные в сочетании с буквой y

Буква y в конце слов часто ведёт себя как гласная:

В односложных словах y обычно произносится как [aɪ] — my, cry, fly

В многосложных словах y в конце обычно произносится как [i] — happy, baby, tidy

4. Влияние немой e на предшествующую гласную

Буква e в конце слова часто не произносится, но влияет на чтение предыдущей гласной, делая её "долгой" или "алфавитной":

mat [mæt] → mate [meɪt]

bit [bɪt] → bite [baɪt]

not [nɒt] → note [nəʊt]

Михаил Соколов, фонетический тренер Помню случай с моим студентом Алексеем, программистом, который готовился к работе в международной компании. Он отлично знал грамматику и лексику, но его произношение гласных было настолько русифицированным, что иностранные коллеги часто не понимали его речь. Мы разработали специальную программу тренировки, основанную на контрастном произношении пар слов, отличающихся только гласными звуками: sheep-ship, pool-pull, cart-cut. Через три месяца регулярных упражнений его произношение кардинально улучшилось, и на следующей видеоконференции американские коллеги отметили, насколько понятнее стала его речь. Ключом к успеху стало не просто запоминание правил, а формирование новых артикуляционных привычек через регулярную практику.

Также стоит обратить внимание на особые случаи чтения гласных в сочетаниях с определенными согласными:

all, alk, alt — буква a читается как [ɔːl], walk [wɔːk], salt [sɔːlt]

old, oll — буква o читается как [əʊld], roll [rəʊl]

ild, ind — буква i читается как [waɪld], find [faɪnd]

Освоение этих правил требует практики и тренировки слуха. Рекомендуется регулярно слушать правильное произношение носителей языка и повторять за ними, обращая особое внимание на гласные звуки. 🔊

Слоги с буквосочетаниями: особенности чтения

Английский язык богат буквосочетаниями, которые образуют особые звуки, не соответствующие простому соединению звуков составляющих их букв. Эти буквосочетания могут включать как гласные, так и согласные, и их правильное чтение критически важно для корректного произношения.

Начнем с наиболее распространенных гласных буквосочетаний:

Буквосочетание Произношение Примеры ai, ay [eɪ] rain, day, may ea [iː] или [e] meat [miːt], head [hed] ee [iː] meet, sleep, feed oo [uː] или [ʊ] moon [muːn], book [bʊk] ou, ow [aʊ] или [əʊ] cloud [klaʊd], low [ləʊ] oi, oy [ɔɪ] coin, boy, toy

Сочетания ea и oo могут вызывать затруднения, поскольку имеют два варианта произношения. Для ea правило следующее: перед d, th и в некоторых других случаях произносится [e], в остальных случаях — [iː]. Для oo: перед k, d, t обычно произносится [ʊ], в остальных случаях — [uː].

Теперь рассмотрим наиболее важные согласные буквосочетания:

ch обычно читается как chocolate, church. В словах греческого происхождения может читаться как chemistry.

обычно читается как chocolate, church. В словах греческого происхождения может читаться как chemistry. sh всегда произносится как shop, wish.

всегда произносится как shop, wish. th может произноситься как [θ] (глухой звук): think, thunder, bath; или как [ð] (звонкий звук): this, that, mother.

может произноситься как [θ] (глухой звук): think, thunder, bath; или как [ð] (звонкий звук): this, that, mother. ph обычно произносится как phone, elephant.

обычно произносится как phone, elephant. wh в большинстве диалектов произносится как when, why. В некоторых диалектах (например, шотландском) может звучать как [ʍ], что ближе к сочетанию [hw].

Особое внимание следует уделить сочетаниям букв, образующим диграфы, когда две буквы вместе передают один звук:

ck произносится как pick, lock.

произносится как pick, lock. ng произносится как sing, long.

произносится как sing, long. qu обычно произносится как quiet, question.

обычно произносится как quiet, question. tch произносится как catch, kitchen.

Существуют также более сложные случаи, когда буквосочетания читаются по-разному в зависимости от их положения в слове или происхождения слова:

ough может читаться шестью различными способами: как [ʌf] в tough, rough как [əʊ] в though, although как [uː] в through как [ɔː] в thought, bought как [aʊ] в bough, drought как [ɒf] в cough

Для правильного чтения слогов с буквосочетаниями полезно запомнить частотные слова с каждым из сочетаний и использовать их как опорные при чтении новых слов. Например, зная, что "rain" читается как [reɪn], вы сможете правильно прочитать слова "pain", "main", "train". 📖

Практические упражнения для отработки чтения слогов

Теория без практики малоэффективна, особенно в изучении фонетики английского языка. Предлагаю ряд упражнений, которые помогут закрепить правила чтения слогов и улучшить произношение. 🏆

Упражнение 1: Чтение минимальных пар

Минимальные пары — это слова, которые отличаются только одним звуком. Их чтение помогает четко различать близкие звуки:

bit — beat [ɪ] vs [iː]

cap — cup [æ] vs [ʌ]

pull — pool [ʊ] vs [uː]

ship — sheep [ɪ] vs [iː]

not — note [ɒ] vs [əʊ]

Порядок выполнения: Прочитайте каждую пару вслух несколько раз, стараясь максимально точно воспроизвести разницу между звуками. Запишите свое произношение и сравните с образцом носителя языка.

Упражнение 2: Идентификация типа слога

Это упражнение поможет вам научиться быстро определять тип слога в словах:

Выпишите 20-30 английских слов из текста или учебника. Для каждого слова определите тип слога (открытый, закрытый и т.д.). На основании типа слога предскажите, как будет произноситься гласная. Проверьте свои предположения с помощью словаря или аудиозаписи.

Пример:

name — открытый слог с немой e — [eɪ]

cat — закрытый слог — [æ]

meet — диграф ee — [iː]

Упражнение 3: Чтение скороговорок с фокусом на определенные звуки

Скороговорки — отличный способ тренировать правильное произношение в контексте:

Для [æ] и black cat sat on a mat and ate a fat rat."

Для [iː] и sleep in a deep heap."

Для boy enjoys toying with the coin."

Для [θ] и think that their father is thankful."

Метод тренировки: Сначала читайте медленно, фокусируясь на правильном произношении каждого звука. Постепенно увеличивайте скорость, сохраняя точность произношения.

Упражнение 4: Фонетическая транскрипция слов

Умение читать и писать фонетическую транскрипцию крайне полезно для изучающих английский:

Выберите 10 английских слов. Запишите их фонетическую транскрипцию, опираясь на правила чтения слогов. Сверьте вашу транскрипцию с словарем. Проанализируйте ошибки и закономерности.

Упражнение 5: Аудирование с фокусом на слоги

Это упражнение развивает ваш фонематический слух:

Выберите аудиозапись с четким произношением (например, подкаст для изучающих английский). Слушайте и записывайте услышанные слова. Разделите эти слова на слоги и определите их типы. Прослушайте запись снова, обращая особое внимание на произношение гласных в разных типах слогов.

Упражнение 6: Чтение вслух с записью

Самоконтроль — важный элемент обучения правильному произношению:

Выберите короткий отрывок текста (5-7 предложений). Запишите свое чтение на диктофон. Прослушайте запись и отметьте слова, в которых вы не уверены. Проверьте правильное произношение этих слов. Перечитайте и запишите текст снова, исправляя ошибки.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам автоматизировать навыки чтения английских слогов и значительно улучшить ваше произношение. Помните, что консистентная практика — ключ к успеху в освоении фонетики английского языка. 🌟