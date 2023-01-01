Правила чтения в английском языке: открытый и закрытый слоги

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для начинающих изучающих английский язык

Для преподавателей английского языка

Для людей, испытывающих трудности с произношением и чтением на английском Английский язык коварен своей непредсказуемостью в чтении — одни и те же буквы могут звучать совершенно по-разному в разных словах. Это сбивает с толку многих начинающих, превращая первые шаги в изучении языка в настоящее испытание. Представьте: вы уже выучили, что 'a' читается как [æ], но вдруг встречаете слово "all", где эта буква звучит совсем иначе! Нелогично? Только на первый взгляд. На самом деле английское чтение подчиняется определенным закономерностям, зная которые, вы сможете правильно произносить даже незнакомые слова с точностью до 85%. 🔤 Давайте разберемся в этих правилах вместе!

Базовые правила чтения в английском языке

Английский алфавит содержит 26 букв, которые образуют 44 звука. Это несоответствие создает первую сложность: одна буква может передавать разные звуки, а один звук может быть представлен разными буквами или их сочетаниями. 🧩

Основа английского чтения — понимание типов слогов. В английском языке выделяют несколько типов:

Открытый слог — заканчивается на гласную (me, go)

— заканчивается на гласную (me, go) Закрытый слог — заканчивается на согласную (cat, not)

— заканчивается на согласную (cat, not) Слог с буквой r — гласная + r (car, for)

— гласная + r (car, for) Слог с буквой e на конце — согласная + гласная + согласная + e (make, like)

Правила чтения в английском не абсолютны, но имеют статистическую закономерность. Понимание этих закономерностей — ключ к правильному чтению.

Тип слога Правило чтения Примеры Открытый Гласная читается как в алфавите me [miː], go [gəʊ] Закрытый Краткое звучание гласной cat [kæt], not [nɒt] С немой e Гласная звучит как в алфавите make [meɪk], like [laɪk] С буквой r Гласная модифицируется car [kɑː], for [fɔː]

Михаил Воронин, преподаватель английской фонетики Один из моих студентов, Алексей, пришел с конкретной проблемой: он изучал английский 10 лет в школе, но до сих пор не мог самостоятельно прочитать незнакомое слово. Мы начали с базовых правил открытого и закрытого слога. Через три занятия произошло то, что он назвал "прозрением" — он сам прочитал слово "anticipate", которого раньше никогда не видел. Разбив его на слоги an-ti-ci-pate и применив правила, он смог правильно произнести его с первой попытки. Это показывает, что даже многолетнее изучение языка не дает понимания системы, если не объяснены базовые принципы.

Большинство ошибок начинающих связаны с автоматическим переносом правил чтения родного языка на английский. Вместо этого нужно воспринимать английское чтение как систему со своими закономерностями.

Произношение гласных букв в открытых и закрытых слогах

Гласные буквы в английском языке (a, e, i, o, u, y) являются настоящими хамелеонами звукового строя. Их произношение существенно меняется в зависимости от типа слога. 🔄

В открытом слоге гласные произносятся с долгим звуком, приближенным к названию буквы в алфавите:

A – [eɪ] как в слове name [neɪm]

E – [iː] как в слове he [hiː]

I – [aɪ] как в слове five [faɪv]

O – [əʊ] как в слове go [gəʊ]

U – [juː] как в слове music [ˈmjuːzɪk]

Y – [aɪ] как в слове my [maɪ]

В закрытом слоге гласные произносятся с кратким звуком:

A – [æ] как в слове cat [kæt]

E – [e] как в слове bed [bed]

I – [ɪ] как в слове sit [sɪt]

O – [ɒ] как в слове hot [hɒt]

U – [ʌ] как в слове bus [bʌs]

Y – [ɪ] как в слове myth [mɪθ]

Особую роль играет буква E в конце слова. Она сама не произносится, но меняет звучание предыдущей гласной, делая слог открытым:

cap [kæp] → cape [keɪp]

not [nɒt] → note [nəʊt]

cut [kʌt] → cute [kjuːt]

Сложность представляют слова, в которых действуют другие правила. Например, гласная перед буквами r, l, w часто имеет особое произношение:

A + r: car [kɑː], start [stɑːt]

O + r: for [fɔː], sport [spɔːt]

A + l: all [ɔːl], salt [sɔːlt]

A + w: law [lɔː], saw [sɔː]

Запомните: гласные в английском языке редко произносятся так, как пишутся. Они подчиняются правилам слогообразования и буквосочетаний, которые нужно усвоить через практику. 📚

Особенности чтения согласных букв в английском

В отличие от гласных, согласные буквы в английском языке более предсказуемы, но и здесь есть свои нюансы. 🔍

Большинство согласных букв имеют одно базовое произношение:

B – [b] как в bed [bed]

D – [d] как в dog [dɒg]

F – [f] как в fish [fɪʃ]

K – [k] как в king [kɪŋ]

M – [m] как в man [mæn]

P – [p] как в pen [pen]

Однако некоторые согласные меняют произношение в зависимости от позиции в слове или сочетания с другими буквами:

Буква Основное произношение Вариативное произношение Примеры C [k] перед a, o, u, согласными [s] перед e, i, y cat [kæt], city [ˈsɪti] G [g] перед a, o, u, согласными [dʒ] перед e, i, y go [gəʊ], gym [dʒɪm] S [s] обычно [z] между гласными, в конце слов после звонких sun [sʌn], is [ɪz] T [t] обычно [ʃ] в -tion, -tient time [taɪm], nation [ˈneɪʃən] X [ks] обычно [gz] в словах, начинающихся с "ex-" + гласная box [bɒks], example [ɪgˈzɑːmpl]

Особое внимание стоит уделить немым согласным — буквам, которые пишутся, но не произносятся:

B : немая после M в конце слова — climb [klaɪm], comb [kəʊm]

: немая после M в конце слова — climb [klaɪm], comb [kəʊm] H : немая в начале некоторых слов — hour [ˈaʊə], honor [ˈɒnə]

: немая в начале некоторых слов — hour [ˈaʊə], honor [ˈɒnə] K : немая перед N — know [nəʊ], knee [niː]

: немая перед N — know [nəʊ], knee [niː] L : немая в определенных сочетаниях — talk [tɔːk], half [hɑːf]

: немая в определенных сочетаниях — talk [tɔːk], half [hɑːf] W: немая перед R — write [raɪt], wrong [rɒŋ]

Сложности также представляют согласные буквосочетания, которые образуют новые звуки:

CH : [tʃ] — church [tʃɜːtʃ]; [k] — character [ˈkærəktə]

: [tʃ] — church [tʃɜːtʃ]; [k] — character [ˈkærəktə] SH : [ʃ] — ship [ʃɪp]

: [ʃ] — ship [ʃɪp] TH : [θ] (глухой) — think [θɪŋk]; [ð] (звонкий) — they [ðeɪ]

: [θ] (глухой) — think [θɪŋk]; [ð] (звонкий) — they [ðeɪ] PH : [f] — phone [fəʊn]

: [f] — phone [fəʊn] WH: [w] — what [wɒt]; [h] — who [huː]

Анна Соколова, репетитор английского языка Марина, студентка второго курса, приехала на стажировку в Лондон и столкнулась с тем, что британцы не понимали её произношение. Особенно проблемными оказались слова с th-звуками. Она произносила 'this' как [zis] или [dis], что звучало для носителей как совершенно другие слова. Мы составили для неё 10-минутную ежедневную практику с фокусом на межзубные звуки. Трижды в день она повторяла фразы вроде "This theoretical thesis thoroughly threatens my thoughts". Через месяц её произношение улучшилось настолько, что коллеги перестали переспрашивать, а через три — комплименты её речи стали обыденностью. Всё благодаря регулярным целенаправленным упражнениям на проблемные звуки.

При изучении согласных звуков важно помнить: положение языка и губ критично для правильного произношения, особенно для тех звуков, которых нет в русском языке. Практикуйте перед зеркалом или записывайте свою речь для сравнения с эталонным произношением. 🎯

Транскрипция сложных буквосочетаний с аудио

Транскрипция — это ваш надёжный проводник в лабиринте английского произношения. Знаки международной фонетической транскрипции (IPA) представляют собой универсальный код для расшифровки звуков любого слова. 🔊

Наиболее сложные для русскоговорящих студентов буквосочетания требуют особого внимания:

OU/OW : [aʊ] как в house [haʊs], now [naʊ]

: [aʊ] как в house [haʊs], now [naʊ] AI/AY : [eɪ] как в pain [peɪn], day [deɪ]

: [eɪ] как в pain [peɪn], day [deɪ] EA : [iː] как в each [iːtʃ]; [e] как в head [hed]

: [iː] как в each [iːtʃ]; [e] как в head [hed] EI/EY : [eɪ] как в eight [eɪt], they [ðeɪ]

: [eɪ] как в eight [eɪt], they [ðeɪ] IGH : [aɪ] как в high [haɪ], sigh [saɪ]

: [aɪ] как в high [haɪ], sigh [saɪ] OA : [əʊ] как в boat [bəʊt], road [rəʊd]

: [əʊ] как в boat [bəʊt], road [rəʊd] OO : [uː] как в moon [muːn]; [ʊ] как в book [bʊk]

: [uː] как в moon [muːn]; [ʊ] как в book [bʊk] AU/AW : [ɔː] как в pause [pɔːz], saw [sɔː]

: [ɔː] как в pause [pɔːz], saw [sɔː] UI : [uː] как в fruit [fruːt]; [ʊɪ] как в ruin [ˈruːɪn]

: [uː] как в fruit [fruːt]; [ʊɪ] как в ruin [ˈruːɪn] OUG: [ɔː] как в thought [θɔːt]; [aʊ] как в drought [draʊt]

Особую сложность представляют комбинации букв, которые могут читаться по-разному в зависимости от происхождения и истории слова:

CH : [tʃ] в словах английского происхождения (child [tʃaɪld]), [k] в словах греческого происхождения (chemistry [ˈkemɪstri]), [ʃ] в словах французского происхождения (chef [ʃef])

: [tʃ] в словах английского происхождения (child [tʃaɪld]), [k] в словах греческого происхождения (chemistry [ˈkemɪstri]), [ʃ] в словах французского происхождения (chef [ʃef]) GH: часто немое (night [naɪt]), иногда [f] (laugh [lɑːf]) или [g] (ghost [gəʊst])

При работе с транскрипцией важно помнить, что некоторые звуки отличаются от русских аналогов нюансами артикуляции:

[æ] – более открытый звук, чем русское "э", при произнесении рот широко открыт (cat [kæt])

[ʌ] – нечто среднее между русским "а" и "э", но произносится без округления губ (cup [kʌp])

[ɜː] – долгий звук, отсутствующий в русском языке, губы нейтральные (bird [bɜːd])

[ŋ] – носовой звук, аналогичный "н" в слове "банк", но более выраженный (sing [sɪŋ])

Для эффективного освоения английской фонетики рекомендую использовать аудио-ресурсы. Слушайте произношение в онлайн-словарях, таких как Cambridge Dictionary или Forvo, где носители языка записывают произношение сложных слов. Это поможет вам "настроить" слух на правильное восприятие звуков. 🎧

Дикторы BBC News и подкасты TED Talks также являются хорошими примерами стандартного британского и американского произношения. Регулярное прослушивание таких ресурсов с одновременным чтением транскрипции поможет связать визуальное представление звука с его реальным звучанием.

Практические упражнения для отработки произношения

Теория без практики мертва. Чтобы закрепить правила чтения английских букв и буквосочетаний, необходимо регулярно выполнять специальные упражнения. 🏋️‍♀️

Упражнение 1: Минимальные пары

Тренируйтесь различать слова, которые отличаются только одним звуком. Это помогает "настроить" артикуляционный аппарат на правильное произношение:

bit [bɪt] — beat [biːt]

ship [ʃɪp] — sheep [ʃiːp]

cut [kʌt] — caught [kɔːt]

full [fʊl] — fool [fuːl]

thin [θɪn] — sin [sɪn]

then [ðen] — den [den]

Произносите каждую пару 5-10 раз, фокусируясь на точной артикуляции различающего звука.

Упражнение 2: Скороговорки для сложных звуков

Скороговорки — идеальный способ отработать проблемные звуки в разных позициях:

Для [θ] и thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday."

Для [w] и went to Wales to watch walruses."

Для fat cat sat on a black mat."

Для in the spring brings joy."

Начинайте медленно, постепенно увеличивая скорость, но не жертвуя качеством произношения.

Упражнение 3: Чтение вслух с фокусом на правила

Выберите простой текст и прочитайте его вслух, концентрируясь на применении правил чтения:

Подчеркните все гласные в открытых слогах и прочитайте их с долгим звуком. Отметьте все гласные в закрытых слогах и произнесите их кратко. Выделите буквосочетания (th, ch, sh, ph) и проговорите их правильно. Обратите внимание на немые буквы (k в know, b в climb).

Упражнение 4: Диктант транскрипции

Слушайте аудиозаписи английских слов и записывайте их транскрипцию. Затем сверяйте с правильным вариантом. Это развивает фонематический слух и понимание связи между звуком и его символическим обозначением.

Упражнение 5: Практика с рифмующимися словами

Изучите группы слов, которые рифмуются, и обратите внимание на общий паттерн произношения:

make, take, cake, fake — все содержат долгий звук [eɪ]

light, night, sight, bright — все содержат дифтонг [aɪ]

book, took, look, cook — все содержат краткий звук [ʊ]

Упражнение 6: Запись и анализ собственной речи

Записывайте свое чтение, а затем сравнивайте с эталонным произношением:

Прочтите параграф текста и запишите. Прослушайте ту же часть в исполнении носителя языка. Сравните и отметьте различия. Повторяйте запись, пока не добьетесь максимального сходства.

Регулярность — ключ к успеху. Даже 15 минут ежедневной практики принесут лучшие результаты, чем двухчасовое занятие раз в неделю. Создайте график тренировок и придерживайтесь его. 📆

Используйте мобильные приложения с функцией распознавания речи — они мгновенно дадут вам обратную связь о качестве вашего произношения. Популярные варианты включают ELSA Speak, Speechling и FluentU.