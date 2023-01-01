5 проверенных методик быстрого чтения на английском языке

Для кого эта статья:

Студенты и взрослые, изучающие английский язык на разных уровнях (A1-C2)

Люди, желающие улучшить свои навыки чтения на английском языке для работы или учебы

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методики для своих учеников Чтение на английском языке — ключ, открывающий двери к знаниям, карьерным высотам и культурным сокровищам мирового масштаба. Однако многие годами изучают язык, так и не научившись бегло читать тексты без словаря и постоянных остановок. Хорошая новость: научиться быстро читать по-английски реально, даже если вы только начинаете свой путь в языке или застряли на промежуточном уровне. Освоив пять проверенных методик, описанных в этой статье, вы сможете за 2-3 месяца радикально улучшить свои навыки чтения и наконец-то перестать бояться английских текстов. 🚀

Почему чтение на английском вызывает трудности

Большинство изучающих английский язык сталкиваются с одними и теми же проблемами при чтении. Понимание основных барьеров поможет вам их эффективно преодолеть.

Первая и самая очевидная проблема — несоответствие между написанием и произношением в английском языке. Слова часто читаются не так, как пишутся. Например, в словах "though", "through", "tough" и "thought" сочетание "ough" произносится совершенно по-разному. Это создаёт дополнительную когнитивную нагрузку, особенно для начинающих.

Второй барьер — ограниченный словарный запас. Когда в тексте встречается много незнакомых слов, мозг вынужден постоянно переключаться между чтением и поиском значений, что разрушает погружение и понимание контекста.

Третья проблема — сложные грамматические конструкции. Длинные предложения с несколькими придаточными, пассивный залог, условные предложения и другие сложные структуры замедляют чтение и затрудняют восприятие.

Четвёртый барьер — культурный контекст. Многие тексты содержат отсылки к реалиям англоязычных стран, идиоматические выражения и фразеологизмы, которые без культурного бэкграунда сложно понять.

Наконец, психологический фактор — страх непонимания. Многие студенты испытывают тревогу при встрече с английским текстом, что создаёт дополнительный ментальный барьер.

Барьер Почему это проблема Типичные проявления Произношение vs написание Отсутствие четких фонетических правил Медленное чтение, неуверенность в правильности Ограниченный словарный запас Постоянные остановки на незнакомых словах Потеря контекста и смысла текста Сложные грамматические конструкции Трудности в отслеживании связей в предложении Непонимание смысла даже при знании всех слов Культурный контекст Отсутствие фоновых знаний Непонимание отсылок, шуток, идиом Психологический барьер Страх ошибки и непонимания Избегание чтения, быстрая утомляемость

Елена Соколова, методист по иностранным языкам Когда ко мне пришла Марина, 38-летний врач, ей нужно было срочно подготовиться к международной конференции. У неё было всего 2 месяца на то, чтобы научиться читать медицинские статьи на английском. Основная проблема заключалась в том, что она постоянно останавливалась на каждом незнакомом термине, выписывала его, переводила и только потом продолжала чтение. На одну страницу текста уходило до 2 часов! Мы начали с техники беглого чтения с игнорированием незнакомых слов — сначала это казалось ей кощунством, но постепенно она заметила, что многие термины становятся понятны из контекста. Затем мы добавили специальные упражнения на расширение профессионального словаря и технику чтения абзацами. Через 6 недель Марина могла прочитать 10-страничную научную статью за 40 минут с пониманием 85-90% информации — этого оказалось более чем достаточно для конференции. Ключом стало преодоление психологического барьера и понимание, что для эффективного чтения не обязательно знать каждое слово в тексте.

5 эффективных методик быстрого чтения по-английски

Существует несколько проверенных временем подходов, которые действительно работают для быстрого освоения навыка чтения на английском. Важно выбрать те методики, которые лучше всего соответствуют вашему стилю обучения и уровню владения языком. 📚

1. Метод обширного чтения (Extensive Reading)

Суть метода заключается в регулярном чтении большого объема текстов, соответствующих вашему уровню или немного выше него. Ключевой принцип — читать ради удовольствия, без словаря, пытаясь понять основную мысль, а не каждое слово.

Начните с адаптированной литературы вашего уровня (A1-C2)

Читайте не менее 15-20 минут ежедневно

Не останавливайтесь на незнакомых словах, пытайтесь понять их из контекста

Выбирайте тексты, соответствующие вашим интересам

Постепенно увеличивайте сложность материалов

Этот метод особенно эффективен для расширения пассивного словарного запаса и развития языковой интуиции. Исследования показывают, что студенты, практикующие обширное чтение минимум 20 минут в день, увеличивают скорость чтения на 30-50% за 3 месяца.

2. Техника скиммирования и сканирования (Skimming and Scanning)

Эта методика учит быстро извлекать ключевую информацию из текста без детального прочтения каждого слова. Скиммирование — это поверхностное чтение для общего понимания, а сканирование — поиск конкретной информации.

Для скиммирования: читайте заголовки, подзаголовки, первые и последние предложения абзацев

читайте заголовки, подзаголовки, первые и последние предложения абзацев Для сканирования: ищите ключевые слова, даты, имена, цифры

ищите ключевые слова, даты, имена, цифры Практикуйте с газетными статьями, инструкциями, научными работами

Засекайте время и ставьте цели (например, понять основную идею статьи за 2 минуты)

Техника идеально подходит для подготовки к экзаменам IELTS и TOEFL, где ограниченное время не позволяет читать каждое слово.

3. Метод параллельного чтения (Parallel Reading)

Этот метод предполагает чтение текста с параллельным переводом, что позволяет быстро сопоставлять лексику и грамматические конструкции на двух языках.

Используйте книги с параллельным текстом на русском и английском

Сначала прочитайте абзац на английском, затем на русском

Вернитесь к английскому тексту, замечая, как переведены сложные фразы

Постепенно переходите к чтению только английской части с редкими проверками перевода

Эта методика особенно полезна для понимания идиоматических выражений и культурных реалий, которые сложно понять без контекста.

4. Метод повторного чтения (Repeated Reading)

Суть метода в многократном прочтении одного и того же текста для достижения беглости и улучшения понимания.

Выберите короткий текст (1-2 страницы)

Прочитайте первый раз медленно, со словарем, выписывая незнакомые слова

Прочитайте второй раз через день, стараясь вспомнить значения выписанных слов

Прочитайте третий раз через 2-3 дня, фокусируясь на беглости

Финальное чтение через неделю — проверьте, насколько улучшилось ваше понимание

Исследования показывают, что повторное чтение увеличивает скорость на 15-20% с каждым повторением и значительно улучшает запоминание новой лексики.

5. Метод чтения с аудиосопровождением (Read and Listen)

Комбинирование чтения и прослушивания помогает установить связь между письменной формой слов и их произношением, что ускоряет распознавание слов при чтении.

Найдите книги с профессиональной аудиозаписью (audiobooks)

Читайте текст, одновременно прослушивая аудио на небольшой скорости

Постепенно увеличивайте скорость воспроизведения

Практикуйте чтение вслух вместе с диктором, имитируя произношение и интонацию

Этот метод особенно эффективен для тех, кто имеет проблемы с произношением или "внутренним проговариванием" при чтении, что значительно замедляет скорость.

Лучшие ресурсы для практики чтения: от новичка до профи

Выбор правильных материалов для чтения критически важен для прогресса. Слишком простые тексты не будут развивать ваши навыки, а слишком сложные — демотивируют. Идеальный текст должен содержать около 5-10% незнакомой лексики. 📱

Андрей Васильев, преподаватель английского языка Мой студент Дмитрий, IT-специалист 29 лет, испытывал серьезные трудности с чтением технической документации на английском. Он мог часами сидеть над одним мануалом, постоянно обращаясь к словарю. Ситуация усугублялась тем, что технические тексты обычно не адаптированы для изучающих язык. Мы создали специальную "лестницу чтения". Первой ступенью стали адаптированные статьи про технологии уровня B1 из сборника "Tech Today Readers". Затем мы перешли к блогам разработчиков, которые пишут простым языком — Medium и Dev.to. Третьим этапом стали профессиональные журналы вроде Wired с их смесью технических и нетехнических статей. И только после этого Дмитрий вернулся к чтению технической документации. Ключевым моментом стало то, что на каждом этапе мы выписывали частотную лексику, характерную именно для IT-текстов. За три месяца он создал персональный глоссарий из 500+ технических терминов и выражений. В результате скорость чтения документации выросла в 4 раза, а понимание — до 85-90%. Сейчас Дмитрий читает технические статьи в оригинале быстрее, чем их переводы на русский, потому что специализированная английская терминология ему теперь понятнее русских аналогов.

Для начинающих (A1-A2)

Graded Readers — серии адаптированных книг от издательств Oxford, Cambridge, Penguin с контролируемым словарным запасом и простыми грамматическими конструкциями

— серии адаптированных книг от издательств Oxford, Cambridge, Penguin с контролируемым словарным запасом и простыми грамматическими конструкциями News in Levels — новостной сайт с одной и той же новостью, адаптированной для трех уровней сложности

— новостной сайт с одной и той же новостью, адаптированной для трех уровней сложности English-e-Reader — бесплатная библиотека адаптированных книг разных уровней

— бесплатная библиотека адаптированных книг разных уровней Simple Wikipedia — версия Википедии с упрощенным английским языком

Для среднего уровня (B1-B2)

VOA Learning English — новости, статьи и видео с субтитрами среднего уровня сложности

— новости, статьи и видео с субтитрами среднего уровня сложности TED Talks (с транскриптами) — вдохновляющие выступления с текстовым сопровождением

(с транскриптами) — вдохновляющие выступления с текстовым сопровождением Medium — платформа с тысячами статей на любые темы, многие написаны доступным языком

— платформа с тысячами статей на любые темы, многие написаны доступным языком Современная подростковая литература — книги для подростков обычно имеют простой язык и увлекательные сюжеты (серии Harry Potter, The Hunger Games)

Для продвинутого уровня (C1-C2)

The Guardian, BBC, The New York Times — качественные новостные издания

— качественные новостные издания The New Yorker — журнал с лонгридами высокого качества

— журнал с лонгридами высокого качества Project Gutenberg — классическая литература в оригинале

— классическая литература в оригинале Научные и специализированные журналы по вашей профессиональной области

Приложения и инструменты для эффективного чтения

Название Функционал Особенности Оптимально для уровня LingQ Чтение с интерактивным словарем и отслеживанием прогресса Сохраняет незнакомые слова для повторения A2-C1 Readlang Веб-расширение для перевода слов при чтении любых сайтов Создает флеш-карточки из выбранных слов B1-C2 Beelinguapp Параллельное чтение текстов на двух языках Аудио-сопровождение с подсветкой текста A1-B2 Rewordify Упрощает сложные английские тексты Объясняет сложные слова и выражения A2-B2 Blinkist Краткие изложения нон-фикшн книг Текст + аудио версии B2-C2

Как преодолеть языковой барьер при чтении текстов

Языковой барьер при чтении — это не только недостаток словарного запаса или знаний грамматики. Часто это комбинация психологических и методологических проблем, которые можно эффективно решить. 🧠

Преодоление страха перед незнакомыми словами

Многие студенты останавливаются при встрече с каждым незнакомым словом, что разрушает процесс чтения и понимания. Вот как преодолеть эту проблему:

Правило 5 слов : выписывайте не более 5 незнакомых слов с одной страницы текста — только те, которые критичны для понимания или повторяются несколько раз

: выписывайте не более 5 незнакомых слов с одной страницы текста — только те, которые критичны для понимания или повторяются несколько раз Техника "островков понимания" : фокусируйтесь на том, что понимаете, а не на том, что непонятно

: фокусируйтесь на том, что понимаете, а не на том, что непонятно Прием contextual guessing : тренируйтесь угадывать значение слова из контекста, а не сразу обращаться к словарю

: тренируйтесь угадывать значение слова из контекста, а не сразу обращаться к словарю Отложенный перевод: отмечайте незнакомые слова, но переводите их только после прочтения всего текста

Исследования показывают, что для адекватного понимания текста достаточно знать 85-90% слов. Оставшиеся 10-15% часто можно вывести из контекста или просто пропустить без существенной потери смысла.

Преодоление грамматических трудностей

Сложные грамматические конструкции могут значительно затруднять понимание текста, даже если все отдельные слова знакомы.

Деконструкция сложных предложений : разбивайте длинные предложения на простые части, выделяя подлежащее, сказуемое и дополнения

: разбивайте длинные предложения на простые части, выделяя подлежащее, сказуемое и дополнения Техника "chunking" : читайте текст смысловыми группами, а не отдельными словами

: читайте текст смысловыми группами, а не отдельными словами Анализ коннекторов : обращайте особое внимание на связующие слова (however, therefore, although), которые показывают логические связи

: обращайте особое внимание на связующие слова (however, therefore, although), которые показывают логические связи Создание грамматических шпаргалок: составьте список часто встречающихся в вашей литературе грамматических конструкций с примерами

Преодоление культурного барьера

Иногда проблема понимания кроется не в языке, а в культурных отсылках и контексте.

Предварительное изучение темы : перед чтением профессиональной или специализированной литературы ознакомьтесь с базовыми понятиями на родном языке

: перед чтением профессиональной или специализированной литературы ознакомьтесь с базовыми понятиями на родном языке Использование культурологических справочников : для художественной литературы полезны аннотированные издания с пояснениями культурных реалий

: для художественной литературы полезны аннотированные издания с пояснениями культурных реалий Чтение в хронологическом порядке: при изучении классической литературы двигайтесь от более ранних и простых произведений к более современным и сложным

Психологические приемы для уверенного чтения

Часто главное препятствие — это ваш собственный страх и неуверенность.

Техника "маленьких побед" : начните с очень коротких текстов, которые вы можете прочитать за один присест

: начните с очень коротких текстов, которые вы можете прочитать за один присест Метод "публичных обязательств" : расскажите друзьям или коллегам, что читаете конкретную книгу на английском, это повысит вашу мотивацию

: расскажите друзьям или коллегам, что читаете конкретную книгу на английском, это повысит вашу мотивацию Принцип 80/20 : понимание 80% текста обычно достаточно для общего восприятия, стремление к 100% понимания неэффективно

: понимание 80% текста обычно достаточно для общего восприятия, стремление к 100% понимания неэффективно Техника визуализации: представляйте себя свободно читающим английский текст, это программирует мозг на успех

Составляем личный план быстрого обучения чтению

Для достижения максимального результата за короткий срок необходимо структурированное обучение с четкими целями, сроками и измеримыми показателями прогресса. Создание персонализированного плана поможет вам оставаться мотивированным и видеть свой прогресс. 📈

Шаг 1: Определите свой текущий уровень и цели

Пройдите онлайн-тест на определение уровня чтения (например, Cambridge Reading Test)

Засеките время, необходимое для прочтения одной страницы текста вашего уровня

Проверьте понимание прочитанного с помощью вопросов или пересказа

Определите конкретную цель: например, "читать научные статьи со скоростью 1 страница за 3 минуты с пониманием 85% через 3 месяца"

Шаг 2: Создайте 12-недельный план интенсивного обучения

Исследования показывают, что для формирования устойчивого навыка требуется от 6 до 12 недель ежедневной практики. Вот примерный план для среднего уровня (B1):

Недели 1-4: Ежедневное чтение адаптированной литературы (20-30 минут) + тренировка скиммирования с коротких новостных статей (10 минут)

Ежедневное чтение адаптированной литературы (20-30 минут) + тренировка скиммирования с коротких новостных статей (10 минут) Недели 5-8: Чтение оригинальных простых текстов по интересам (30-40 минут) + упражнения на расширение словарного запаса (15 минут)

Чтение оригинальных простых текстов по интересам (30-40 минут) + упражнения на расширение словарного запаса (15 минут) Недели 9-12: Чтение более сложных текстов с применением техники параллельного чтения (40-60 минут) + тренировка скорости с таймером

Шаг 3: Интегрируйте разные методики в свою практику

Наибольшую эффективность дает комбинирование различных подходов:

Понедельник и среда: Extensive Reading (чтение для удовольствия без словаря)

Extensive Reading (чтение для удовольствия без словаря) Вторник и четверг: Intensive Reading (тщательный анализ текста, работа со словарем)

Intensive Reading (тщательный анализ текста, работа со словарем) Пятница: Speed Reading (упражнения на скорость с засеканием времени)

Speed Reading (упражнения на скорость с засеканием времени) Выходные: Read and Listen (чтение с аудиосопровождением)

Шаг 4: Отслеживайте прогресс и корректируйте план

Регулярный анализ результатов поможет вам оставаться мотивированными и при необходимости вносить коррективы в план обучения:

Ведите дневник чтения: записывайте, что прочитали, сколько времени потратили, какие трудности возникли

Раз в две недели проводите тест на скорость чтения и понимание текста

Используйте приложения для отслеживания прогресса (LingQ, ReadTheory)

Отмечайте свои достижения и вознаграждайте себя за достигнутые цели

Шаг 5: Создайте поддерживающую среду

Окружение значительно влияет на скорость обучения:

Найдите группу или партнера для совместного обучения

Присоединитесь к книжному клубу на английском языке (онлайн или офлайн)

Настройте свои устройства и социальные сети на английский язык

Создайте дома "английский уголок" с материалами для чтения и комфортными условиями

Примерный таймлайн для быстрого прогресса:

2 недели: заметное снижение психологического барьера перед чтением

заметное снижение психологического барьера перед чтением 1 месяц: увеличение скорости чтения на 30-40% от начального уровня

увеличение скорости чтения на 30-40% от начального уровня 2 месяца: способность читать тексты на уровень выше исходного

способность читать тексты на уровень выше исходного 3 месяца: автоматизация навыка чтения без постоянного перевода "в голове"