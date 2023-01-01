Кухонная лексика на английском: от тарелки до полного словаря

Туристы, планирующие посещение англоговорящих стран и участие в кулинарных мероприятиях Первый кулинарный мастер-класс на английском языке может стать настоящим испытанием — особенно когда инструктор просит передать тарелку, а ты в замешательстве оглядываешься по сторонам. Знакомо? Именно поэтому знание базовой кухонной лексики становится незаменимым навыком для начинающих изучать английский. От простого перевода слова «тарелка» до полноценного кухонного словаря — эта статья станет вашим путеводителем в мир английской кухонной терминологии. Давайте разберёмся, как правильно называть посуду и кухонные принадлежности, чтобы уверенно чувствовать себя в любой языковой ситуации! 🍽️

Как сказать "тарелка" по-английски: основные варианты

В английском языке есть несколько слов для обозначения тарелки, и выбор конкретного термина зависит от контекста использования и формы посуды.

Основное и наиболее универсальное слово — plate [pleɪt]. Это классическая плоская тарелка, которую мы используем ежедневно. Например: Put your dinner on the plate — Положи свой ужин на тарелку.

Другой распространённый вариант — dish [dɪʃ]. Это слово имеет более широкое значение и может обозначать как саму тарелку, так и блюдо, которое на ней подаётся. Например: She served the pasta in a large dish — Она подала пасту в большой тарелке (блюде).

Для глубокой тарелки, в которой обычно подают суп, используется термин soup bowl [suːp bəʊl] или просто bowl [bəʊl]. Например: Pour the soup into the bowl — Налей суп в тарелку.

Русское слово Английский перевод Транскрипция Пример использования Тарелка (плоская) Plate [pleɪt] I need a clean plate for dessert. Тарелка/блюдо Dish [dɪʃ] This ceramic dish is perfect for serving. Глубокая тарелка Bowl [bəʊl] Fill the bowl with hot soup. Блюдце Saucer [ˈsɔːsə(r)] Place the teacup on its saucer.

При изучении слова «тарелка» важно обратить внимание на произношение. Многие русскоговорящие ошибочно произносят plate как [плэйт] или [плэт], тогда как правильное произношение ближе к [плэйт] с долгим [эй] звуком. Практикуйте произношение, слушая носителей языка или используя онлайн-словари с аудиопримерами. 🎧

Екатерина Павлова, преподаватель английского языка

Моя ученица Мария готовилась к поездке в Лондон, где планировала посетить кулинарный мастер-класс. Она очень переживала, что не знает названий базовой кухонной утвари. Мы начали с простого — с тарелок. Сначала выучили основное слово plate, затем bowl для супа, dish для сервировки и saucer для чашек. Мария фотографировала посуду у себя дома и подписывала английскими терминами. Через месяц она вернулась из Лондона с восторженными отзывами: «Представляете, шеф-повар попросил подать ему shallow dish, и я сразу поняла, что нужна неглубокая тарелка для сервировки! Все были впечатлены моим знанием английской кухонной терминологии!» Этот случай показывает, как изучение даже базовых слов может значительно повысить вашу уверенность в реальных ситуациях общения.

Виды тарелок на английском языке для разных блюд

Английская кухонная лексика весьма разнообразна, особенно когда дело касается различных видов тарелок. Знание этих терминов поможет вам точно понимать рецепты и инструкции по сервировке на английском языке. 🍴

Dinner plate [ˈdɪnə pleɪt] — обеденная тарелка, самая большая в сервизе, диаметром около 25-28 см

Dessert plate [dɪˈzɜːt pleɪt] — десертная тарелка, меньше салатной
Side plate или bread plate [saɪd pleɪt] [bred pleɪt] — боковая тарелка для хлеба

Soup bowl [suːp bəʊl] — глубокая тарелка для супа
Pasta bowl [ˈpæstə bəʊl] — глубокая широкая тарелка для пасты

Serving dish [ˈsɜːvɪŋ dɪʃ] — блюдо для сервировки
Platter [ˈplætə] — большое плоское блюдо для подачи мяса или других основных блюд

Интересная особенность английской кулинарной культуры — использование специальных терминов для обозначения не только формы, но и материала тарелок:

China plate [ˈtʃaɪnə pleɪt] — фарфоровая тарелка

[ˈɜːθənweə dɪʃ] — керамическое блюдо Paper plate [ˈpeɪpə pleɪt] — бумажная тарелка

[ˈplæstɪk pleɪt] — пластиковая тарелка Glass dish [glɑːs dɪʃ] — стеклянное блюдо

В ресторанах высокой кухни вы можете встретить особые термины для специализированных тарелок:

Charger plate [ˈtʃɑːdʒə pleɪt] — подстановочная тарелка, используемая в качестве декоративной основы

[rɪmd pleɪt] — тарелка с широким краем Coupe plate [kuːp pleɪt] — тарелка без выраженного бортика

Для более эффективного запоминания ассоциируйте английские термины с конкретными предметами у вас дома. Наклейте стикеры с английскими названиями на соответствующую посуду — это поможет быстрее запомнить новые слова в контексте. 📝

Другая кухонная посуда на английском для новичков

Помимо тарелок, на кухне используется множество других предметов, названия которых полезно знать при изучении английского языка. Рассмотрим основные категории кухонной утвари и их английские названия. 🥄

Столовые приборы (Cutlery / Silverware):

Fork [fɔːk] — вилка

[fɔːk] — вилка Knife [naɪf] — нож (множественное число: knives [naɪvz])

[naɪf] — нож (множественное число: knives [naɪvz]) Spoon [spuːn] — ложка

[spuːn] — ложка Teaspoon [ˈtiːspuːn] — чайная ложка

[ˈtiːspuːn] — чайная ложка Tablespoon [ˈteɪblspuːn] — столовая ложка

[ˈteɪblspuːn] — столовая ложка Dessert spoon [dɪˈzɜːt spuːn] — десертная ложка

Посуда для напитков (Drinkware):

Cup [kʌp] — чашка

[kʌp] — чашка Mug [mʌg] — кружка

[mʌg] — кружка Glass [glɑːs] — стакан

[glɑːs] — стакан Wineglass [ˈwaɪnglɑːs] — бокал для вина

[ˈwaɪnglɑːs] — бокал для вина Teapot [ˈtiːpɒt] — чайник для заваривания

[ˈtiːpɒt] — чайник для заваривания Kettle [ˈketl] — чайник для кипячения воды

Посуда для приготовления (Cookware):

Pot [pɒt] — кастрюля

[pɒt] — кастрюля Pan [pæn] — сковорода

[pæn] — сковорода Frying pan [ˈfraɪɪŋ pæn] — сковорода для жарки

[ˈfraɪɪŋ pæn] — сковорода для жарки Saucepan [ˈsɔːspən] — соусник, маленькая кастрюля

[ˈsɔːspən] — соусник, маленькая кастрюля Baking tray [ˈbeɪkɪŋ treɪ] — противень

[ˈbeɪkɪŋ treɪ] — противень Casserole dish [ˈkæsərəʊl dɪʃ] — форма для запекания

Категория Русское название Английский эквивалент Транскрипция Для хранения Контейнер Container [kənˈteɪnə] Банка Jar [dʒɑː] Бутылка Bottle [ˈbɒtl] Для хранения Венчик Whisk [wɪsk] Лопатка Spatula [ˈspætʃʊlə] Половник Ladle [ˈleɪdl]

Для эффективного изучения кухонной лексики практикуйте новые слова в реальных ситуациях. Готовя по английским рецептам, проговаривайте вслух названия используемых предметов. Это поможет закрепить словарный запас через практическое применение. 👩‍🍳

Антон Соколов, шеф-повар международного уровня Когда я начал работать в лондонском ресторане, мой английский был далёк от совершенства. Первый день на новой кухне стал настоящим испытанием. Су-шеф быстро раздавал указания, а я не мог различить, что такое colander, что такое sieve, и почему strainer — это что-то третье. Я создал систему: каждый день учил по 5 новых кухонных терминов и записывал их на стикеры, которые клеил на соответствующие предметы. За две недели моя кухонная лексика выросла настолько, что коллеги перестали переходить на упрощённый английский при разговоре со мной. Совет всем, кто осваивает английский на кухне: не бойтесь уточнять значения слов и просить показать предмет, о котором идёт речь. В профессиональной среде точное понимание — это вопрос не только коммуникации, но и безопасности.

Полезные фразы для сервировки стола по-английски

Знание отдельных слов — это хорошо, но для свободного общения на кухне необходимо освоить полезные фразы и выражения, связанные с сервировкой стола и обращением с посудой. Давайте рассмотрим наиболее употребительные из них. 🍽️

Базовые указания при сервировке:

Set the table — накрыть на стол

— накрыть на стол Lay the table — накрыть на стол (британский вариант)

— накрыть на стол (британский вариант) Put out the plates — расставить тарелки

— расставить тарелки Arrange the cutlery — разложить столовые приборы

— разложить столовые приборы Place the napkins on the side plates — положить салфетки на боковые тарелки

Просьбы подать или убрать посуду:

Could you pass me the plate, please? — Не могли бы вы передать мне тарелку, пожалуйста?

— Не могли бы вы передать мне тарелку, пожалуйста? Hand me that bowl, please — Передайте мне ту миску, пожалуйста

— Передайте мне ту миску, пожалуйста Can I have another spoon? — Можно мне ещё одну ложку?

— Можно мне ещё одну ложку? Would you mind clearing the plates? — Не могли бы вы убрать тарелки?

— Не могли бы вы убрать тарелки? Let's clear the table — Давайте уберём со стола

Описание состояния посуды:

The plate is clean/dirty — Тарелка чистая/грязная

— Тарелка чистая/грязная This cup is chipped — Эта чашка отколота

— Эта чашка отколота The bowl is cracked — Миска треснула

— Миска треснула The plates are spotless — Тарелки безупречно чисты

— Тарелки безупречно чисты This dish needs washing — Это блюдо нужно помыть

Фразы для формального обеда или ужина:

The starter will be served on small plates — Закуска будет подана на маленьких тарелках

— Закуска будет подана на маленьких тарелках The main course comes on dinner plates — Основное блюдо подаётся на обеденных тарелках

— Основное блюдо подаётся на обеденных тарелках Dessert will be served in glass bowls — Десерт будет подан в стеклянных пиалах

— Десерт будет подан в стеклянных пиалах Please use the fish knife for the seafood course — Пожалуйста, используйте нож для рыбы для морепродуктов

— Пожалуйста, используйте нож для рыбы для морепродуктов Would you like your coffee in a cup or a mug? — Вы предпочитаете кофе в чашке или кружке?

Для запоминания этих фраз рекомендую создавать ситуативные диалоги и проигрывать их с друзьями или партнёрами по изучению языка. Также полезно смотреть кулинарные шоу на английском языке с субтитрами, обращая внимание на то, как ведущие и участники говорят о посуде и сервировке. 📺

Помните, что в разных англоязычных странах могут использоваться разные термины. Например, в США обычно говорят "napkin", а в Великобритании чаще используют слово "serviette" для обозначения салфетки.

Практикум: запоминаем английские слова для кухни

Теперь, когда мы познакомились с основной кухонной лексикой, давайте рассмотрим эффективные методы её запоминания и закрепления. Практическое применение — ключ к успешному освоению новых слов! 🧠

Метод 1: Карточки и стикеры

Создайте флеш-карточки с английскими названиями кухонной утвари (на одной стороне — английское слово с транскрипцией, на другой — перевод и изображение)

Наклейте стикеры с английскими названиями на соответствующие предметы на вашей кухне

Каждый раз, используя тот или иной предмет, проговаривайте его название на английском

Метод 2: Тематические группы Разделите всю кухонную лексику на логические группы и изучайте их блоками:

Группа 1: Тарелки и блюда (plates, dishes, bowls)

Группа 2: Столовые приборы (cutlery)

Группа 3: Посуда для напитков (drinkware)

Группа 4: Посуда для приготовления (cookware)

Метод 3: Практика в реальных ситуациях

Готовьте по рецептам на английском языке, проговаривая вслух все действия и используемую посуду

Устройте "английский ужин", где все участники общаются только на английском

Снимайте короткие видео-рецепты на английском для себя или социальных сетей

Метод 4: Использование мнемотехник

Для слова "plate" [pleɪt] можно придумать ассоциацию: "плейт" звучит похоже на "play" — представьте, как вы "играете" с тарелкой, подбрасывая её

Для "bowl" [bəʊl] — представьте, как в глубокой миске плавает "боул" (шар)

Для "dish" [dɪʃ] — вспомните звук "диш", как будто тарелка падает на пол

Метод 5: Игровые упражнения Вот несколько игр, которые помогут закрепить новую лексику:

"Что пропало?" : разложите несколько предметов кухонной утвари, назовите их по-английски, затем попросите партнёра закрыть глаза и уберите один предмет. Задача — определить, что пропало, и назвать этот предмет по-английски

: разложите несколько предметов кухонной утвари, назовите их по-английски, затем попросите партнёра закрыть глаза и уберите один предмет. Задача — определить, что пропало, и назвать этот предмет по-английски "Составь сервировку" : опишите на английском, как должен быть сервирован стол, а партнёр должен всё правильно расставить без перевода

: опишите на английском, как должен быть сервирован стол, а партнёр должен всё правильно расставить без перевода "Словесная эстафета": первый игрок называет предмет кухонной утвари на английском, следующий должен назвать другой предмет, начинающийся на последнюю букву предыдущего слова

Регулярность — ключевой фактор успешного запоминания. Уделяйте практике хотя бы 10-15 минут ежедневно, и вскоре вы заметите, как кухонная лексика прочно закрепится в вашей памяти. 🕒

Для контроля прогресса создайте таблицу со всеми изученными словами и отмечайте уровень их усвоения. Например:

Слово Помню значение Помню произношение Могу использовать в предложении Узнаю на слух Plate ✓ ✓ ✓ ✓ Bowl ✓ ✓ ✓ ✓ Dish ✓ ✓ ✓ Saucer ✓

Не бойтесь ошибаться! Даже если вы перепутаете "dish" и "plate", носители языка всё равно вас поймут. Практика и постоянное использование новой лексики — вот что поможет вам достичь свободного владения кухонной терминологией. 💪