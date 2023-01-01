logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
4 метода извлечения данных из DataFrame в Pandas: повысьте скорость
Перейти

4 метода извлечения данных из DataFrame в Pandas: повысьте скорость

#Python и Pandas для анализа данных  #Анализ данных  #Подготовка данных и EDA (разведочный анализ)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Аналитики данных и специалисты в области обработки данных
  • Студенты и профессионалы, изучающие Python и библиотеки для работы с данными

  • Люди, заинтересованные в повышении производительности и оптимизации кода в Pandas

    Работа с данными в Python превращается из мучительного опыта в удовольствие, когда вы осваиваете правильные инструменты извлечения информации из DataFrame в Pandas. Как часто вы сталкивались с ситуацией, когда нужно было быстро достать конкретное значение из огромной таблицы данных? Этот навык — своего рода суперспособность аналитика, позволяющая одним элегантным выражением заменить десятки строк неоптимизированного кода. Разберемся с четырьмя методами — loc, iloc, at и iat — которые превратят вас из новичка в мастера точечного извлечения данных. 🚀

Основы доступа к данным в Pandas DataFrame

Прежде чем погружаться в методы извлечения данных, важно понимать, что такое DataFrame в Pandas. Это двумерная структура данных, напоминающая таблицу в Excel или SQL, с рядами (строками) и колонками (столбцами). Каждая ячейка в этой таблице содержит определенное значение, к которому можно получить доступ.

Создадим простой DataFrame для наших примеров:

Python
Скопировать код
import pandas as pd
import numpy as np

# Создаем тестовый DataFrame
df = pd.DataFrame({
'A': [1, 2, 3, 4, 5],
'B': [10, 20, 30, 40, 50],
'C': [100, 200, 300, 400, 500]
})

# Устанавливаем индексы строк
df.index = ['row1', 'row2', 'row3', 'row4', 'row5']

print(df)

Результат выполнения кода:

A B C
row1 1 10 100
row2 2 20 200
row3 3 30 300
row4 4 40 400
row5 5 50 500

В Pandas существует несколько способов получить доступ к конкретной ячейке DataFrame:

  • df[column][row] – базовый способ, но не самый эффективный
  • df.loc[row, column] – доступ по метке (label-based)
  • df.iloc[rowposition, columnposition] – доступ по позиции (position-based)
  • df.at[row, column] – оптимизированный доступ по метке для одиночной ячейки
  • df.iat[rowposition, columnposition] – оптимизированный доступ по позиции для одиночной ячейки

Каждый из этих методов имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Давайте разберем их подробнее. 📊

Метод loc[] для точного извлечения значений

Метод loc[] используется для доступа к данным по меткам индексов и колонок. Это один из наиболее гибких методов, так как позволяет обращаться к данным через их метки, а не через числовые позиции.

Синтаксис loc[] выглядит следующим образом:

Python
Скопировать код
# Получение значения из ячейки на пересечении 'row2' и 'B'
value = df.loc['row2', 'B']
print(value) # Выведет: 20

# Получение всей строки 'row3'
row = df.loc['row3']
print(row)

# Получение нескольких строк и столбцов
subset = df.loc[['row1', 'row3'], ['A', 'C']]
print(subset)

# Использование булевой маски
mask = df['A'] > 3
filtered = df.loc[mask]
print(filtered)

Михаил Соколов, старший аналитик данных

Мой клиент — крупная розничная сеть — столкнулся с проблемой анализа данных о продажах по регионам. Руководитель BI-отдела жаловался на медленную работу скриптов при извлечении информации из огромных таблиц, а аналитики тратили больше времени на ожидание результатов, чем на их интерпретацию.

Когда я изучил их код, оказалось, что большинство аналитиков использовали базовый подход с двойной индексацией: data[column][row]. При работе с таблицей в 3 миллиона строк это создавало серьезные задержки. Мы провели рефакторинг скриптов, заменив этот подход на loc[] для фильтрации данных по условиям и меткам.

Результат превзошел ожидания: скорость выполнения запросов увеличилась в 4 раза. Особенно эффективным оказалось использование логических масок вида df.loc[df['Region'] == 'Москва', 'Sales'] — это позволило не только ускорить обработку, но и сделать код более читаемым для команды.

Преимущества метода loc[]:

  • Интуитивно понятный синтаксис, особенно если у вас есть осмысленные метки индексов
  • Поддержка срезов (slicing) с метками
  • Возможность использования булевых масок для фильтрации данных
  • Подходит для извлечения как одного значения, так и блоков данных

Однако у метода loc[] есть и некоторые ограничения:

  • Если запрашиваемой метки не существует, возникает KeyError
  • При работе с очень большими таблицами метод может быть не таким быстрым, как специализированные методы для одиночных ячеек

Также важно помнить, что при использовании loc[] со срезами, в отличие от обычной индексации в Python, включаются и начальная, и конечная метка. Например, df.loc['row1':'row3'] вернет строки row1, row2 и row3. 🔍

Метод iloc[] для позиционного доступа к элементам

В отличие от loc[], метод iloc[] (integer location) работает исключительно с целочисленными позициями, а не с метками. Это делает его идеальным для ситуаций, когда вы знаете точное положение нужных данных в DataFrame.

Python
Скопировать код
# Получение значения из ячейки в позиции [1, 1] (второй ряд, второй столбец)
value = df.iloc[1, 1]
print(value) # Выведет: 20

# Получение всей второй строки
row = df.iloc[1]
print(row)

# Получение нескольких строк и столбцов по их позициям
subset = df.iloc[[0, 2], [0, 2]]
print(subset)

# Использование срезов
slice_df = df.iloc[1:3, 0:2]
print(slice_df)

Метод iloc[] особенно полезен, когда:

  • Вы работаете с данными, где индексы не имеют смысловой нагрузки
  • Вам нужно выполнить итерацию по DataFrame построчно или по столбцам
  • Необходимо получить n-й элемент независимо от его фактической метки
  • Вы импортировали данные без установки специфических индексов
Операция loc[] iloc[]
Тип индексации По меткам По позициям
Обработка срезов Включительно Исключительно
При несуществующем индексе KeyError IndexError
Поддержка булевых масок Да Да
Работа с MultiIndex Поддерживает все уровни Только позиционный доступ
Производительность на больших DF Хорошая Хорошая

Важное отличие iloc[] от loc[] в обработке срезов: в iloc[] конечный индекс не включается в результат, что соответствует стандартному поведению Python. Например, df.iloc[0:2] вернет только строки с индексами 0 и 1 (первые две строки).

Ошибки, которых стоит избегать при работе с iloc[]:

  • Попытка доступа к индексу, выходящему за границы DataFrame (например, если DataFrame содержит 5 строк, запрос df.iloc[10] вызовет IndexError)
  • Использование строковых меток вместо позиций (например, df.iloc['row1'] вызовет TypeError)
  • Смешивание логики позиционного доступа и доступа по меткам (иногда в коде путают loc[] и iloc[], что приводит к неочевидным ошибкам)

Выбор между loc[] и iloc[] зависит от контекста задачи и от того, как организованы ваши данные. Для работы с конкретными строками по их логическим идентификаторам используйте loc[], а для алгоритмической обработки с циклами и итерациями — iloc[]. 🧩

Оптимизация производительности с методами at и iat

Когда речь заходит о максимальной производительности при доступе к отдельным ячейкам DataFrame, Pandas предлагает специализированные методы at и iat. Эти методы оптимизированы для доступа к единичным ячейкам и работают значительно быстрее, чем их более общие аналоги loc и iloc.

Рассмотрим, как использовать эти методы:

Python
Скопировать код
# Метод at для доступа к одиночной ячейке по метке
value_at = df.at['row2', 'B']
print(value_at) # Выведет: 20

# Метод iat для доступа к одиночной ячейке по позиции
value_iat = df.iat[1, 1]
print(value_iat) # Выведет: 20

# Изменение значения с помощью at
df.at['row3', 'A'] = 999
print(df)

# Изменение значения с помощью iat
df.iat[0, 2] = 999
print(df)

Алексей Карпов, технический директор отдела аналитики

В нашем проекте мы столкнулись с серьезной проблемой производительности. Наш алгоритм обрабатывал финансовые данные, выполняя миллионы обращений к отдельным ячейкам DataFrame размером 500,000 × 100.

Первоначальная реализация использовала стандартный метод loc:

Python
Скопировать код
for i in range(iterations):
result += df.loc[rows[i], cols[i]]

Когда я заменил loc на at:

Python
Скопировать код
for i in range(iterations):
result += df.at[rows[i], cols[i]]

Время выполнения алгоритма сократилось с 87 секунд до 12 секунд — ускорение более чем в 7 раз!

Это был переломный момент для нашей команды. Мы провели полный аудит кодовой базы и заменили все обращения к единичным ячейкам на at/iat. Теперь та же обработка данных, которая раньше занимала часы, выполняется за минуты.

Давайте сравним производительность всех методов доступа к данным в DataFrame:

Метод Тип доступа Относительная скорость Оптимальное использование
df[col][row] Цепочка индексации Медленно (×0.5) Не рекомендуется для частого использования
df.loc[row, col] По метке Средне (×1.0) Выборка блоков данных по меткам
df.iloc[i, j] По позиции Средне (×1.1) Выборка блоков данных по позициям
df.at[row, col] По метке Быстро (×10.0) Доступ к одной ячейке по метке
df.iat[i, j] По позиции Очень быстро (×12.0) Доступ к одной ячейке по позиции

Эта разница в производительности особенно заметна при работе с большими DataFrame или при многократных обращениях к отдельным ячейкам внутри циклов.

Важные особенности методов at и iat:

  • Они предназначены только для доступа к отдельным скалярным значениям, в отличие от loc и iloc, которые могут возвращать срезы и подмножества данных
  • Методы at и iat не поддерживают булевую индексацию или срезы
  • При работе в циклах с многократным обращением к отдельным ячейкам использование at и iat может ускорить код в несколько раз
  • Эти методы также отлично подходят для обновления значений в DataFrame

Когда стоит использовать at и iat:

  • Внутри циклов, где происходит многократное обращение к отдельным ячейкам
  • В критичных к производительности участках кода
  • При построчной обработке данных, где требуется доступ к определенным столбцам для каждой строки
  • При обновлении значений в DataFrame на основе вычислений

Для максимальной производительности при работе с DataFrame стоит придерживаться следующего правила: используйте loc и iloc для выборки блоков данных, а at и iat — для доступа к отдельным ячейкам. 🚀

Практические сценарии извлечения данных в Pandas

Теперь, когда мы изучили различные методы доступа к данным, рассмотрим несколько практических сценариев, в которых эти методы могут быть особенно полезны.

Сценарий 1: Анализ временных рядов

При анализе временных рядов часто требуется доступ к данным по конкретным датам:

Python
Скопировать код
# Создаем DataFrame с временным индексом
dates = pd.date_range('20230101', periods=6)
df_ts = pd.DataFrame(np.random.randn(6, 4), index=dates, columns=list('ABCD'))

# Получаем данные за конкретную дату
specific_day = df_ts.loc['2023-01-03']
print(specific_day)

# Получаем значение конкретного показателя за конкретную дату
value_b_day2 = df_ts.at[dates[1], 'B']
print(f"Значение показателя B за {dates[1].date()}: {value_b_day2}")

Сценарий 2: Агрегация данных по группам

При работе с группированными данными можно эффективно извлекать и агрегировать значения:

Python
Скопировать код
# Создаем DataFrame с данными о продажах
sales_data = pd.DataFrame({
'Product': ['A', 'B', 'A', 'C', 'B', 'A'],
'Region': ['East', 'West', 'West', 'East', 'East', 'West'],
'Sales': [100, 200, 150, 300, 250, 180]
})

# Группируем данные по продукту и региону
grouped = sales_data.groupby(['Product', 'Region']).sum()

# Получаем продажи продукта A в регионе West
a_west_sales = grouped.loc[('A', 'West'), 'Sales']
print(f"Продажи продукта A в западном регионе: {a_west_sales}")

Сценарий 3: Фильтрация и обновление данных

Комбинация различных методов доступа может быть использована для сложных операций фильтрации и обновления:

Python
Скопировать код
# Создаем DataFrame с данными о сотрудниках
employees = pd.DataFrame({
'Name': ['John', 'Anna', 'Peter', 'Linda'],
'Department': ['IT', 'HR', 'IT', 'Finance'],
'Salary': [75000, 65000, 80000, 95000],
'Experience': [5, 3, 7, 10]
})

# Находим индексы сотрудников IT-отдела с опытом более 5 лет
it_exp_indices = employees[(employees['Department'] == 'IT') & 
(employees['Experience'] > 5)].index

# Повышаем зарплату этим сотрудникам на 10%
for idx in it_exp_indices:
employees.at[idx, 'Salary'] *= 1.1

print(employees)

Сценарий 4: Оптимизация производительности при итеративной обработке

При необходимости выполнить операции для каждой ячейки большого DataFrame, разница в производительности между методами становится критичной:

Python
Скопировать код
# Создаем большой DataFrame для демонстрации
big_df = pd.DataFrame(np.random.randn(10000, 100))

# Не оптимально – использование loc в цикле
import time
start = time.time()
result = 0
for i in range(1000):
row, col = np.random.randint(0, 9999), np.random.randint(0, 99)
result += big_df.loc[row, col]
print(f"Время с loc: {time.time() – start} секунд")

# Оптимально – использование iat в цикле
start = time.time()
result = 0
for i in range(1000):
row, col = np.random.randint(0, 9999), np.random.randint(0, 99)
result += big_df.iat[row, col]
print(f"Время с iat: {time.time() – start} секунд")

В практических задачах выбор правильного метода доступа к данным может существенно влиять на производительность, читаемость и поддерживаемость кода. Вот несколько рекомендаций:

  • Используйте loc[] при работе с блоками данных по их осмысленным меткам или при сложной фильтрации
  • Применяйте iloc[] при алгоритмической обработке данных, особенно когда важна позиция элемента
  • Выбирайте at и iat при частом обращении к отдельным ячейкам, особенно в циклах
  • Избегайте цепочки индексации df[col][row], так как это создает временные объекты Series и замедляет выполнение
  • При работе с очень большими DataFrame рассматривайте возможность выборки нужных подмножеств данных перед выполнением интенсивных вычислений

Эффективное извлечение данных из DataFrame — это ключевой навык для любого аналитика или инженера данных, работающего с Python и Pandas. Овладение различными методами доступа позволит вам писать более элегантный, производительный и поддерживаемый код. 📈

Владение методами извлечения данных из Pandas DataFrame — фундаментальный навык, который разделяет начинающих и опытных аналитиков данных. Выбирайте loc для работы с осмысленными индексами и сложной фильтрации, iloc для алгоритмических операций по позиции, и методы at/iat для максимальной производительности при точечном доступе. Помните, что правильный инструмент не только ускоряет работу, но и делает ваш код более читаемым и понятным для коллег — качество, которое ценится не меньше скорости выполнения.

Загрузка...