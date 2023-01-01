4 метода извлечения данных из DataFrame в Pandas: повысьте скорость

Для кого эта статья:

Аналитики данных и специалисты в области обработки данных

Студенты и профессионалы, изучающие Python и библиотеки для работы с данными

Люди, заинтересованные в повышении производительности и оптимизации кода в Pandas Работа с данными в Python превращается из мучительного опыта в удовольствие, когда вы осваиваете правильные инструменты извлечения информации из DataFrame в Pandas. Как часто вы сталкивались с ситуацией, когда нужно было быстро достать конкретное значение из огромной таблицы данных? Этот навык — своего рода суперспособность аналитика, позволяющая одним элегантным выражением заменить десятки строк неоптимизированного кода. Разберемся с четырьмя методами — loc, iloc, at и iat — которые превратят вас из новичка в мастера точечного извлечения данных. 🚀

Основы доступа к данным в Pandas DataFrame

Прежде чем погружаться в методы извлечения данных, важно понимать, что такое DataFrame в Pandas. Это двумерная структура данных, напоминающая таблицу в Excel или SQL, с рядами (строками) и колонками (столбцами). Каждая ячейка в этой таблице содержит определенное значение, к которому можно получить доступ.

Создадим простой DataFrame для наших примеров:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем тестовый DataFrame df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3, 4, 5], 'B': [10, 20, 30, 40, 50], 'C': [100, 200, 300, 400, 500] }) # Устанавливаем индексы строк df.index = ['row1', 'row2', 'row3', 'row4', 'row5'] print(df)

Результат выполнения кода:

A B C row1 1 10 100 row2 2 20 200 row3 3 30 300 row4 4 40 400 row5 5 50 500

В Pandas существует несколько способов получить доступ к конкретной ячейке DataFrame:

df [column][row] – базовый способ, но не самый эффективный

– базовый способ, но не самый эффективный df.loc[row, column] – доступ по метке (label-based)

– доступ по метке (label-based) df.iloc[rowposition, columnposition] – доступ по позиции (position-based)

– доступ по позиции (position-based) df.at[row, column] – оптимизированный доступ по метке для одиночной ячейки

– оптимизированный доступ по метке для одиночной ячейки df.iat[rowposition, columnposition] – оптимизированный доступ по позиции для одиночной ячейки

Каждый из этих методов имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Давайте разберем их подробнее. 📊

Метод loc[] для точного извлечения значений

Метод loc[] используется для доступа к данным по меткам индексов и колонок. Это один из наиболее гибких методов, так как позволяет обращаться к данным через их метки, а не через числовые позиции.

Синтаксис loc[] выглядит следующим образом:

Python Скопировать код # Получение значения из ячейки на пересечении 'row2' и 'B' value = df.loc['row2', 'B'] print(value) # Выведет: 20 # Получение всей строки 'row3' row = df.loc['row3'] print(row) # Получение нескольких строк и столбцов subset = df.loc[['row1', 'row3'], ['A', 'C']] print(subset) # Использование булевой маски mask = df['A'] > 3 filtered = df.loc[mask] print(filtered)

Михаил Соколов, старший аналитик данных Мой клиент — крупная розничная сеть — столкнулся с проблемой анализа данных о продажах по регионам. Руководитель BI-отдела жаловался на медленную работу скриптов при извлечении информации из огромных таблиц, а аналитики тратили больше времени на ожидание результатов, чем на их интерпретацию. Когда я изучил их код, оказалось, что большинство аналитиков использовали базовый подход с двойной индексацией: data[column][row] . При работе с таблицей в 3 миллиона строк это создавало серьезные задержки. Мы провели рефакторинг скриптов, заменив этот подход на loc[] для фильтрации данных по условиям и меткам. Результат превзошел ожидания: скорость выполнения запросов увеличилась в 4 раза. Особенно эффективным оказалось использование логических масок вида df.loc[df['Region'] == 'Москва', 'Sales'] — это позволило не только ускорить обработку, но и сделать код более читаемым для команды.

Преимущества метода loc[] :

Интуитивно понятный синтаксис, особенно если у вас есть осмысленные метки индексов

Поддержка срезов (slicing) с метками

Возможность использования булевых масок для фильтрации данных

Подходит для извлечения как одного значения, так и блоков данных

Однако у метода loc[] есть и некоторые ограничения:

Если запрашиваемой метки не существует, возникает KeyError

При работе с очень большими таблицами метод может быть не таким быстрым, как специализированные методы для одиночных ячеек

Также важно помнить, что при использовании loc[] со срезами, в отличие от обычной индексации в Python, включаются и начальная, и конечная метка. Например, df.loc['row1':'row3'] вернет строки row1, row2 и row3. 🔍

Метод iloc[] для позиционного доступа к элементам

В отличие от loc[] , метод iloc[] (integer location) работает исключительно с целочисленными позициями, а не с метками. Это делает его идеальным для ситуаций, когда вы знаете точное положение нужных данных в DataFrame.

Python Скопировать код # Получение значения из ячейки в позиции [1, 1] (второй ряд, второй столбец) value = df.iloc[1, 1] print(value) # Выведет: 20 # Получение всей второй строки row = df.iloc[1] print(row) # Получение нескольких строк и столбцов по их позициям subset = df.iloc[[0, 2], [0, 2]] print(subset) # Использование срезов slice_df = df.iloc[1:3, 0:2] print(slice_df)

Метод iloc[] особенно полезен, когда:

Вы работаете с данными, где индексы не имеют смысловой нагрузки

Вам нужно выполнить итерацию по DataFrame построчно или по столбцам

Необходимо получить n-й элемент независимо от его фактической метки

Вы импортировали данные без установки специфических индексов

Операция loc[] iloc[] Тип индексации По меткам По позициям Обработка срезов Включительно Исключительно При несуществующем индексе KeyError IndexError Поддержка булевых масок Да Да Работа с MultiIndex Поддерживает все уровни Только позиционный доступ Производительность на больших DF Хорошая Хорошая

Важное отличие iloc[] от loc[] в обработке срезов: в iloc[] конечный индекс не включается в результат, что соответствует стандартному поведению Python. Например, df.iloc[0:2] вернет только строки с индексами 0 и 1 (первые две строки).

Ошибки, которых стоит избегать при работе с iloc[] :

Попытка доступа к индексу, выходящему за границы DataFrame (например, если DataFrame содержит 5 строк, запрос df.iloc[10] вызовет IndexError)

вызовет IndexError) Использование строковых меток вместо позиций (например, df.iloc['row1'] вызовет TypeError)

вызовет TypeError) Смешивание логики позиционного доступа и доступа по меткам (иногда в коде путают loc[] и iloc[] , что приводит к неочевидным ошибкам)

Выбор между loc[] и iloc[] зависит от контекста задачи и от того, как организованы ваши данные. Для работы с конкретными строками по их логическим идентификаторам используйте loc[] , а для алгоритмической обработки с циклами и итерациями — iloc[] . 🧩

Оптимизация производительности с методами at и iat

Когда речь заходит о максимальной производительности при доступе к отдельным ячейкам DataFrame, Pandas предлагает специализированные методы at и iat . Эти методы оптимизированы для доступа к единичным ячейкам и работают значительно быстрее, чем их более общие аналоги loc и iloc .

Рассмотрим, как использовать эти методы:

Python Скопировать код # Метод at для доступа к одиночной ячейке по метке value_at = df.at['row2', 'B'] print(value_at) # Выведет: 20 # Метод iat для доступа к одиночной ячейке по позиции value_iat = df.iat[1, 1] print(value_iat) # Выведет: 20 # Изменение значения с помощью at df.at['row3', 'A'] = 999 print(df) # Изменение значения с помощью iat df.iat[0, 2] = 999 print(df)

Алексей Карпов, технический директор отдела аналитики В нашем проекте мы столкнулись с серьезной проблемой производительности. Наш алгоритм обрабатывал финансовые данные, выполняя миллионы обращений к отдельным ячейкам DataFrame размером 500,000 × 100. Первоначальная реализация использовала стандартный метод loc: Python Скопировать код for i in range(iterations): result += df.loc[rows[i], cols[i]] Когда я заменил loc на at: Python Скопировать код for i in range(iterations): result += df.at[rows[i], cols[i]] Время выполнения алгоритма сократилось с 87 секунд до 12 секунд — ускорение более чем в 7 раз! Это был переломный момент для нашей команды. Мы провели полный аудит кодовой базы и заменили все обращения к единичным ячейкам на at/iat. Теперь та же обработка данных, которая раньше занимала часы, выполняется за минуты.

Давайте сравним производительность всех методов доступа к данным в DataFrame:

Метод Тип доступа Относительная скорость Оптимальное использование df [col][row] Цепочка индексации Медленно (×0.5) Не рекомендуется для частого использования df.loc[row, col] По метке Средне (×1.0) Выборка блоков данных по меткам df.iloc[i, j] По позиции Средне (×1.1) Выборка блоков данных по позициям df.at[row, col] По метке Быстро (×10.0) Доступ к одной ячейке по метке df.iat[i, j] По позиции Очень быстро (×12.0) Доступ к одной ячейке по позиции

Эта разница в производительности особенно заметна при работе с большими DataFrame или при многократных обращениях к отдельным ячейкам внутри циклов.

Важные особенности методов at и iat :

Они предназначены только для доступа к отдельным скалярным значениям , в отличие от loc и iloc, которые могут возвращать срезы и подмножества данных

, в отличие от loc и iloc, которые могут возвращать срезы и подмножества данных Методы at и iat не поддерживают булевую индексацию или срезы

При работе в циклах с многократным обращением к отдельным ячейкам использование at и iat может ускорить код в несколько раз

Эти методы также отлично подходят для обновления значений в DataFrame

Когда стоит использовать at и iat :

Внутри циклов, где происходит многократное обращение к отдельным ячейкам

В критичных к производительности участках кода

При построчной обработке данных, где требуется доступ к определенным столбцам для каждой строки

При обновлении значений в DataFrame на основе вычислений

Для максимальной производительности при работе с DataFrame стоит придерживаться следующего правила: используйте loc и iloc для выборки блоков данных, а at и iat — для доступа к отдельным ячейкам. 🚀

Практические сценарии извлечения данных в Pandas

Теперь, когда мы изучили различные методы доступа к данным, рассмотрим несколько практических сценариев, в которых эти методы могут быть особенно полезны.

Сценарий 1: Анализ временных рядов

При анализе временных рядов часто требуется доступ к данным по конкретным датам:

Python Скопировать код # Создаем DataFrame с временным индексом dates = pd.date_range('20230101', periods=6) df_ts = pd.DataFrame(np.random.randn(6, 4), index=dates, columns=list('ABCD')) # Получаем данные за конкретную дату specific_day = df_ts.loc['2023-01-03'] print(specific_day) # Получаем значение конкретного показателя за конкретную дату value_b_day2 = df_ts.at[dates[1], 'B'] print(f"Значение показателя B за {dates[1].date()}: {value_b_day2}")

Сценарий 2: Агрегация данных по группам

При работе с группированными данными можно эффективно извлекать и агрегировать значения:

Python Скопировать код # Создаем DataFrame с данными о продажах sales_data = pd.DataFrame({ 'Product': ['A', 'B', 'A', 'C', 'B', 'A'], 'Region': ['East', 'West', 'West', 'East', 'East', 'West'], 'Sales': [100, 200, 150, 300, 250, 180] }) # Группируем данные по продукту и региону grouped = sales_data.groupby(['Product', 'Region']).sum() # Получаем продажи продукта A в регионе West a_west_sales = grouped.loc[('A', 'West'), 'Sales'] print(f"Продажи продукта A в западном регионе: {a_west_sales}")

Сценарий 3: Фильтрация и обновление данных

Комбинация различных методов доступа может быть использована для сложных операций фильтрации и обновления:

Python Скопировать код # Создаем DataFrame с данными о сотрудниках employees = pd.DataFrame({ 'Name': ['John', 'Anna', 'Peter', 'Linda'], 'Department': ['IT', 'HR', 'IT', 'Finance'], 'Salary': [75000, 65000, 80000, 95000], 'Experience': [5, 3, 7, 10] }) # Находим индексы сотрудников IT-отдела с опытом более 5 лет it_exp_indices = employees[(employees['Department'] == 'IT') & (employees['Experience'] > 5)].index # Повышаем зарплату этим сотрудникам на 10% for idx in it_exp_indices: employees.at[idx, 'Salary'] *= 1.1 print(employees)

Сценарий 4: Оптимизация производительности при итеративной обработке

При необходимости выполнить операции для каждой ячейки большого DataFrame, разница в производительности между методами становится критичной:

Python Скопировать код # Создаем большой DataFrame для демонстрации big_df = pd.DataFrame(np.random.randn(10000, 100)) # Не оптимально – использование loc в цикле import time start = time.time() result = 0 for i in range(1000): row, col = np.random.randint(0, 9999), np.random.randint(0, 99) result += big_df.loc[row, col] print(f"Время с loc: {time.time() – start} секунд") # Оптимально – использование iat в цикле start = time.time() result = 0 for i in range(1000): row, col = np.random.randint(0, 9999), np.random.randint(0, 99) result += big_df.iat[row, col] print(f"Время с iat: {time.time() – start} секунд")

В практических задачах выбор правильного метода доступа к данным может существенно влиять на производительность, читаемость и поддерживаемость кода. Вот несколько рекомендаций:

Используйте loc[] при работе с блоками данных по их осмысленным меткам или при сложной фильтрации

при работе с блоками данных по их осмысленным меткам или при сложной фильтрации Применяйте iloc[] при алгоритмической обработке данных, особенно когда важна позиция элемента

при алгоритмической обработке данных, особенно когда важна позиция элемента Выбирайте at и iat при частом обращении к отдельным ячейкам, особенно в циклах

и при частом обращении к отдельным ячейкам, особенно в циклах Избегайте цепочки индексации df[col][row] , так как это создает временные объекты Series и замедляет выполнение

, так как это создает временные объекты Series и замедляет выполнение При работе с очень большими DataFrame рассматривайте возможность выборки нужных подмножеств данных перед выполнением интенсивных вычислений

Эффективное извлечение данных из DataFrame — это ключевой навык для любого аналитика или инженера данных, работающего с Python и Pandas. Овладение различными методами доступа позволит вам писать более элегантный, производительный и поддерживаемый код. 📈