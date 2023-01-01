Шрифты в Figma: пошаговая инструкция для дизайнеров интерфейсов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне, которые хотят освоить основы работы с типографикой в Figma

Дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с текстовыми инструментами и шрифтами

Шрифт — это голос вашего дизайна. В мире, где мы принимаем решения за секунды, правильно подобранная типографика может стать решающим фактором успеха проекта. Figma стала стандартом в индустрии веб-дизайна, и умение работать с её шрифтовыми инструментами — базовый навык, без которого невозможно создать профессиональный макет. Если вы только осваиваете дизайн интерфейсов и путаетесь в терминах "кернинг", "интерлиньяж" и "гарнитура" — эта статья проведёт вас от полного новичка до уверенного пользователя текстовых инструментов Figma. 🎨

Основы работы со шрифтами в Figma: первые шаги новичка

Когда вы впервые открываете Figma, текстовые инструменты могут показаться простыми. Однако за этой кажущейся простотой скрывается мощный функционал, который дает вам полный контроль над типографикой вашего проекта. Начнем с самых базовых операций.

Для создания текстового элемента в Figma выберите инструмент "Текст" (T) на панели инструментов или используйте горячую клавишу T. Затем кликните в любом месте холста и начните вводить текст. Вы также можете нажать и перетащить курсор, чтобы создать текстовое поле определенного размера.

Александр Петров, UX/UI дизайнер Помню свой первый серьезный проект в Figma — редизайн сайта местного книжного магазина. Клиент хотел "современный, но классический" стиль. Я выбрал стандартный шрифт San Francisco и был уверен, что это идеальное решение. После презентации клиент посмотрел на макет и сказал: "Это выглядит как все остальные сайты. Где индивидуальность?" Тогда я понял, насколько важно подбирать шрифты осознанно. Я потратил вечер на изучение типографики и в итоге выбрал комбинацию Playfair Display для заголовков и Roboto для основного текста. Новая версия получила восторженные отзывы, а клиент отметил, что "теперь сайт действительно передает атмосферу книжного магазина". Этот случай научил меня тому, что правильный шрифт — это не просто эстетика, а важный инструмент коммуникации.

При работе с текстом в Figma важно понимать разницу между тремя типами текстовых блоков:

Автоширина (Auto width) — текстовое поле расширяется по горизонтали при добавлении текста

Фиксированная ширина (Fixed width) — текст переносится на новую строку при достижении границы поля

Авторазмер (Auto height) — поле расширяется по вертикали, когда текст переносится на новую строку

Для веб-дизайна особенно важно правильно настроить эти параметры, чтобы текст корректно отображался на разных устройствах. 📱

Тип текстового блока Применение Преимущества Автоширина Кнопки, метки, короткие заголовки Компактность, отсутствие лишнего пространства Фиксированная ширина Параграфы, длинные описания, статьи Контроль над макетом, предсказуемость Авторазмер Динамический контент, комментарии Гибкость при изменении содержимого

Figma по умолчанию использует системные шрифты, но для профессионального дизайна этого недостаточно. К счастью, программа позволяет подключать внешние шрифты через Google Fonts или загружать собственные файлы шрифтов. Для новичков рекомендуется начать с библиотеки Google Fonts — она бесплатна и содержит более 1000 гарнитур различных стилей.

Как изменить шрифт в Фигме: пошаговая инструкция

Изменение шрифта в Figma — одна из базовых операций, которую необходимо освоить каждому начинающему дизайнеру. Процесс состоит из нескольких простых шагов, но включает множество нюансов, о которых стоит знать.

Выделите текстовый слой или блок текста, который хотите изменить. В правой панели свойств найдите выпадающее меню с названием текущего шрифта. Нажмите на него, чтобы открыть список доступных шрифтов. Прокрутите список или используйте поиск для быстрого нахождения нужного шрифта. Выберите желаемый шрифт из списка одним кликом.

Для более эффективной работы стоит знать несколько полезных горячих клавиш. Например, выделив текст, вы можете использовать Ctrl+B (⌘+B на Mac) для включения полужирного начертания или Ctrl+I (⌘+I) для курсива. Это значительно ускоряет рабочий процесс. 🚀

Мария Иванова, графический дизайнер Однажды мне поручили срочно переработать презентацию для важного клиента, где использовался шрифт, не установленный на моём компьютере. Паника нарастала, ведь до дедлайна оставалось всего три часа. Сначала я попыталась найти и установить этот шрифт, но поиски не увенчались успехом. Тогда я вспомнила о функции Figma, позволяющей быстро заменить все шрифты в документе. Я выделила один текстовый слой, изменила шрифт на Montserrat (доступный через Google Fonts), а затем использовала функцию "Replace Fonts" из меню Figma. Всего за несколько кликов все тексты в презентации обновились, сохранив стилевое оформление! Презентация была готова вовремя, а клиент даже не заметил изменения шрифта. С тех пор я всегда использую эту функцию, когда нужно быстро изменить типографику проекта.

Чтобы изменить шрифт сразу на нескольких слоях, используйте множественное выделение (удерживая Shift при выборе слоев) или воспользуйтесь функцией "Replace Fonts". Для этого:

Откройте меню Figma в верхнем левом углу экрана. Выберите "Text" > "Replace Fonts". В появившемся окне укажите, какой шрифт нужно заменить и на какой. Нажмите "Replace" для подтверждения.

При работе с клиентскими проектами важно учитывать лицензионную чистоту шрифтов. Figma предупредит вас, если шрифт недоступен для коммерческого использования, но ответственность всё равно лежит на дизайнере.

Панель текстовых свойств: настройка шрифтов для дизайна

Панель свойств текста в Figma — это центр управления всеми аспектами типографики вашего проекта. Здесь сосредоточены инструменты, позволяющие точно настроить внешний вид текста, от базовых параметров до профессиональных типографических деталей.

Когда вы выделяете текстовый элемент, в правой части интерфейса отображается панель с текстовыми свойствами, разделенная на несколько логических блоков:

Основные настройки: шрифт, начертание, размер

Расширенные параметры: межбуквенное расстояние, высота строки, выравнивание

Декоративные свойства: подчеркивание, зачеркивание, регистр

: подчеркивание, зачеркивание, регистр Параграф: отступы, интервалы между абзацами, списки

Для создания профессионального дизайна особое внимание следует уделить настройкам интерлиньяжа (Line height). Оптимальное значение обычно составляет 140-160% от размера шрифта. Например, для текста размером 16px рекомендуется выставлять высоту строки 22-25px. Это обеспечивает комфортное чтение и улучшает восприятие информации. 👁️

Параметр типографики Рекомендуемые значения Влияние на восприятие Интерлиньяж (Line height) 140-160% от размера шрифта Удобочитаемость, ритм текста Кернинг (Letter spacing) -0.5px – 0.5px для основного текста<br>-1px – 2px для заголовков Плотность текста, стилистическое оформление Абзацный отступ (Paragraph spacing) 1.5 высоты строки Структурирование информации, организация контента Размер шрифта (Font size) 14-16px для основного текста<br>20-32px для заголовков Иерархия информации, доступность контента

Одним из мощных инструментов для организации типографики в Figma являются стили текста. Они позволяют создать систему типографики, которую можно применять последовательно по всему проекту, обеспечивая единообразие дизайна.

Для создания текстового стиля:

Настройте текстовый слой так, как вам нужно (шрифт, размер, интерлиньяж и т.д.). В панели свойств нажмите на иконку "четыре точки" рядом с полем "Text". Выберите "Create style". Задайте имя стилю, следуя определённой системе именования (например, "Heading/H1", "Body/Regular"). Нажмите "Create style".

Созданные стили появляются в панели Assets и могут быть применены к любому текстовому элементу простым кликом. При изменении стиля все тексты, использующие его, обновятся автоматически, что делает этот инструмент незаменимым при работе над большими проектами.

Лучшие комбинации шрифтов в Figma для разных проектов

Правильное сочетание шрифтов создает визуальную гармонию, устанавливает информационную иерархию и определяет эмоциональный тон дизайна. Для новичков выбор идеальных комбинаций часто становится настоящим испытанием, но существуют проверенные пары, которые отлично работают в большинстве проектов.

Классический подход к комбинированию шрифтов предполагает использование контраста: сочетание шрифта с засечками (serif) для заголовков и без засечек (sans-serif) для основного текста, или наоборот. Такой контраст создает визуальное разделение и помогает установить иерархию информации. 🖋️

Для корпоративных сайтов: Montserrat (заголовки) + Open Sans (текст)

Для лендингов стартапов: Playfair Display (заголовки) + Roboto (текст)

Для творческих портфолио: Bebas Neue (заголовки) + Lato (текст)

Для информационных ресурсов: Merriweather (заголовки) + Source Sans Pro (текст)

: Merriweather (заголовки) + Source Sans Pro (текст) Для минималистичных интерфейсов: Poppins (заголовки) + Inter (текст)

При выборе комбинаций важно учитывать визуальную совместимость шрифтов. Они должны различаться достаточно, чтобы создавать контраст, но иметь схожие пропорции и "характер", чтобы выглядеть гармонично. Хороший практический метод — выбирать шрифты из одной и той же супергарнитуры или от одного дизайнера.

Помимо эстетики, необходимо учитывать практические аспекты. Выбранные шрифты должны хорошо отображаться на разных устройствах, быть достаточно разборчивыми при малых размерах и поддерживать необходимые языки и специальные символы. Особенно это важно для проектов с международной аудиторией.

В Figma легко тестировать разные комбинации шрифтов, создавая варианты дизайна и сравнивая их рядом. Используйте компонент "Text styles" для быстрого переключения между различными типографическими решениями — это позволит оперативно оценить, как изменение шрифта влияет на общее восприятие дизайна.

Советы по выбору идеального шрифта в Figma для новичков

Выбор шрифта — один из самых важных и одновременно сложных аспектов дизайна. Для новичков это может казаться обескураживающей задачей, учитывая тысячи доступных гарнитур. Однако следуя нескольким базовым принципам, можно значительно упростить этот процесс и добиться профессиональных результатов. ✨

Прежде всего, необходимо чётко понимать цель и контекст проекта. Шрифт должен соответствовать характеру бренда и посылу, который вы хотите передать:

Серифные шрифты (Serif) — традиционно ассоциируются с надёжностью, академичностью и формальностью. Отлично подходят для юридических фирм, образовательных учреждений, издательств.

— традиционно ассоциируются с надёжностью, академичностью и формальностью. Отлично подходят для юридических фирм, образовательных учреждений, издательств. Без засечек (Sans-serif) — воспринимаются как современные, чистые и минималистичные. Идеальны для технологических компаний, стартапов, модных брендов.

— воспринимаются как современные, чистые и минималистичные. Идеальны для технологических компаний, стартапов, модных брендов. Рукописные (Script) — передают элегантность, креативность, персональный подход. Хороши для свадебных приглашений, брендов красоты, ресторанов.

— передают элегантность, креативность, персональный подход. Хороши для свадебных приглашений, брендов красоты, ресторанов. Декоративные (Display) — яркие, выразительные, запоминающиеся. Подходят для заголовков, логотипов, рекламных материалов с коротким сроком экспозиции.

Второй важный аспект — удобочитаемость. Даже самый красивый шрифт будет бесполезным, если пользователи не смогут комфортно воспринимать информацию. При выборе учитывайте:

Размер устройства — для мобильных интерфейсов выбирайте шрифты с хорошей различимостью при малых размерах Длину текста — для длинных статей предпочтительны шрифты с умеренной контрастностью и открытыми формами букв Аудиторию — для пожилых пользователей или людей с нарушениями зрения выбирайте шрифты с большей высотой x-height и ясной формой букв Контекст использования — для интерфейсов, которые будут использоваться при слабом освещении или в движении, выбирайте шрифты с повышенной разборчивостью

Еще один полезный совет — начните с ограниченной палитры. Вместо того чтобы перебирать тысячи шрифтов, составьте личную коллекцию из 10-15 проверенных гарнитур, которые хорошо работают в разных контекстах. Со временем вы сможете расширить эту коллекцию, но наличие стартового набора значительно ускорит рабочий процесс.

Наконец, не бойтесь экспериментировать, но всегда проверяйте свои решения. Создавайте несколько вариантов дизайна с разными шрифтовыми решениями и тестируйте их на реальных пользователях или коллегах. Часто именно обратная связь помогает выявить проблемы, которые не заметны самому дизайнеру.