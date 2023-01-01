Изменение значений в DataFrame Pandas: 3 эффективных метода

Для кого эта статья:

Python-разработчики, стремящиеся улучшить навыки работы с библиотекой Pandas

Студенты и начинающие аналитики данных, которые хотят узнать о манипуляциях с данными

Профессионалы в области анализа данных, ищущие эффективные методы изменения значений в DataFrame Манипуляция данными — фундаментальный навык для каждого Python-разработчика. Когда дело касается изменения значений в DataFrame Pandas, многие застревают в попытках понять синтаксис или выбрать оптимальный метод. Безусловно, существуют элегантные и эффективные способы обновления ячеек без мучительных проб и ошибок. Сегодня мы препарируем три ключевых подхода к изменению значений, которые сэкономят вам часы отладки и превратят хаотичный код в стройную симфонию работы с данными. 🐼

Основные методы изменения значений в DataFrame Pandas

Прежде чем погрузиться в технические детали, давайте создадим тестовый DataFrame, на котором будем демонстрировать различные методы изменения данных:

import pandas as pd import numpy as np # Создаем тестовый DataFrame df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3, 4, 5], 'B': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], 'C': [1\.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5] })

Этот DataFrame будет выглядеть следующим образом:

Индекс A B C 0 1 a 1.1 1 2 b 2.2 2 3 c 3.3 3 4 d 4.4 4 5 e 5.5

В Pandas существуют три основных метода изменения значений в ячейках DataFrame:

Индексирование через loc/iloc — использование метки или позиции для доступа и модификации ячеек

— использование метки или позиции для доступа и модификации ячеек Методы at/iat — оптимизированные для скорости методы изменения отдельных ячеек

— оптимизированные для скорости методы изменения отдельных ячеек Условное изменение — массовое обновление ячеек на основе определенных критериев

Каждый из этих подходов имеет свои сильные стороны и лучше подходит для определенных сценариев. Рассмотрим их детально, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий инструмент для своей задачи. 🛠️

Изменение ячеек с помощью loc и iloc в Pandas

Антон Зверев, Lead Data Scientist

Однажды я столкнулся с проблемой при работе с финансовым датасетом. Мне нужно было срочно исправить некорректные значения, но я не мог вспомнить правильный синтаксис для обращения к ячейкам. Потратив полчаса на пробы и ошибки, я наконец понял разницу между loc и iloc. Loc работает с метками (названиями) строк и столбцов, а iloc — с числовыми индексами. После этого озарения процесс пошел как по маслу. Теперь эти два инструмента — первое, чему я обучаю новых аналитиков в команде.

Методы loc и iloc — это самые универсальные инструменты для работы с ячейками DataFrame в Pandas. Они позволяют точно указать, какую ячейку вы хотите изменить, используя либо метки строк и столбцов ( loc ), либо позиционные индексы ( iloc ).

Использование loc для изменения ячеек

Метод loc позволяет обращаться к ячейкам по меткам строк и столбцов. Это особенно удобно, когда ваш DataFrame имеет нестандартные индексы:

# Изменение значения в ячейке на пересечении строки с индексом 2 и столбца 'B' df.loc[2, 'B'] = 'изменено' print(df)

Этот код заменит значение 'c' на 'изменено' в третьей строке столбца B.

Вы также можете использовать loc для изменения нескольких ячеек одновременно:

# Изменение всех значений в столбце 'A' для строк с индексами 0 и 1 df.loc[[0, 1], 'A'] = 100 print(df)

Использование iloc для изменения ячеек

Метод iloc работает аналогично loc , но использует числовые позиции вместо меток. Первый аргумент — позиция строки, второй — позиция столбца:

# Изменение значения в ячейке на пересечении 1-й строки и 2-го столбца (индексы начинаются с 0) df.iloc[1, 2] = 99.9 print(df)

Этот код изменит значение в ячейке на пересечении второй строки и третьего столбца (столбец C) с 2.2 на 99.9.

Метод Синтаксис Когда использовать Преимущества loc df.loc[меткастроки, меткастолбца] Когда известны имена индексов и столбцов Интуитивно понятен, работает с именами iloc df.iloc[позициястроки, позициястолбца] Когда известны позиции элементов Работает быстрее, не зависит от имен

Оба метода позволяют также использовать срезы для изменения группы ячеек:

# Использование loc со срезами df.loc[0:2, 'A':'B'] = 0 # Изменяет значения в первых трех строках и столбцах A и B # Использование iloc со срезами df.iloc[0:3, 0:2] = 0 # То же самое, но через позиции

Важно помнить, что при использовании loc границы среза включаются, а при использовании iloc правая граница исключается! 🔍

Применение at и iat для быстрого обновления данных

Когда требуется максимальная производительность при изменении отдельных ячеек, методы at и iat становятся незаменимыми. Они оптимизированы для работы с единичными ячейками и выполняются значительно быстрее, чем loc и iloc .

Метод at — скоростной доступ по меткам

Метод at обеспечивает быстрый доступ к отдельной ячейке по метке строки и столбца:

# Изменение значения с помощью at df.at[3, 'C'] = 100.0 print(df)

Этот код изменит значение в ячейке на пересечении строки с индексом 3 и столбца 'C' с 4.4 на 100.0.

Метод iat — молниеносное изменение по позиции

Метод iat работает аналогично at , но использует целочисленные позиции:

# Изменение значения с помощью iat df.iat[4, 0] = 500 print(df)

Этот код изменит значение в ячейке на пересечении 5-й строки и 1-го столбца (столбец A) с 5 на 500.

Важно понимать, что методы at и iat :

Работают только с единичными ячейками (нельзя использовать срезы или списки индексов)

Значительно быстрее для изменения отдельных ячеек, особенно в больших DataFrame

Имеют более строгие требования к типам данных индексов

Когда стоит использовать at и iat ?

В циклах, где происходит последовательное изменение отдельных ячеек

При работе с большими DataFrame, где производительность критична

Когда требуется изменить только одну конкретную ячейку

# Пример использования at в цикле for i in range(len(df)): df.at[i, 'A'] = i * 10

Этот простой цикл будет работать значительно быстрее с at , чем с loc , особенно на больших объемах данных. 🚀

Массовое изменение ячеек с помощью условий и методов

Марина Соколова, Data Engineer

В проекте по анализу клиентских данных мне пришлось обрабатывать таблицу с миллионами строк, где требовалось заменить все отрицательные значения продаж на нули. Изначально я пыталась использовать циклы с loc, что приводило к ужасной производительности — скрипт работал часами. После консультации с коллегами я перешла на векторизованный подход с использованием условных масок. Это сократило время выполнения до нескольких секунд! С тех пор я всегда использую векторизованные операции для массовых изменений данных и рекомендую это всем, кто работает с большими датасетами.

Когда требуется изменить множество ячеек на основе определенных условий, использование индексаторов по отдельности становится неэффективным. Pandas предлагает векторизованные операции, которые позволяют применять изменения массово и с высокой производительностью. 📊

Использование условных масок

Наиболее мощный подход к массовому изменению ячеек — использование булевых масок:

# Создаем новый DataFrame для демонстрации df_demo = pd.DataFrame({ 'Значения': [10, -5, 20, -15, 30], 'Категория': ['A', 'B', 'A', 'C', 'B'] }) # Заменяем все отрицательные значения на 0 df_demo.loc[df_demo['Значения'] < 0, 'Значения'] = 0 print(df_demo)

Результат выполнения кода:

Индекс Значения Категория 0 10 A 1 0 B 2 20 A 3 0 C 4 30 B

Можно комбинировать несколько условий для более сложной фильтрации:

# Заменяем значения для строк, где Категория='B' и Значения>0 df_demo.loc[(df_demo['Категория'] == 'B') & (df_demo['Значения'] > 0), 'Значения'] = 100 print(df_demo)

Использование метода replace

Для замены конкретных значений по всему DataFrame или в отдельном столбце удобно использовать метод replace :

# Заменяем категорию 'A' на 'Premium' df_demo['Категория'] = df_demo['Категория'].replace('A', 'Premium') print(df_demo)

Метод replace также позволяет заменять несколько значений одновременно:

# Заменяем несколько категорий df_demo['Категория'] = df_demo['Категория'].replace({'B': 'Standard', 'C': 'Basic'}) print(df_demo)

Применение функций с методом apply

Для более сложных преобразований можно применять пользовательские функции с помощью метода apply :

# Определяем функцию преобразования def transform_value(x): if x > 0 and x < 50: return x * 2 else: return x # Применяем функцию к столбцу 'Значения' df_demo['Значения'] = df_demo['Значения'].apply(transform_value) print(df_demo)

Метод apply может также применяться к строкам или ко всему DataFrame, если передать соответствующую ось:

# Применяем функцию к строкам DataFrame def process_row(row): if row['Категория'] == 'Standard': row['Значения'] += 5 return row df_demo = df_demo.apply(process_row, axis=1) print(df_demo)

Векторизованные операции всегда предпочтительнее циклов при работе с Pandas, так как они выполняются значительно быстрее и делают код более читаемым. 💻

Практические задачи и решения для работы с ячейками DataFrame

Теория без практики мертва, поэтому давайте рассмотрим несколько реальных сценариев, с которыми вы можете столкнуться при работе с данными, и разберем их решения с использованием изученных методов.

Задача 1: Обработка отсутствующих значений

Часто в реальных данных встречаются пропуски (NaN), которые необходимо обрабатывать определенным образом:

# Создаем DataFrame с пропусками df_missing = pd.DataFrame({ 'Имя': ['Иван', 'Мария', 'Алексей', 'Елена', 'Сергей'], 'Возраст': [25, np.nan, 42, 30, np.nan], 'Зарплата': [50000, 60000, np.nan, 70000, 55000] }) # Заменяем пропуски в столбце 'Возраст' на среднее значение mean_age = df_missing['Возраст'].mean() df_missing.loc[df_missing['Возраст'].isna(), 'Возраст'] = mean_age # Заменяем пропуски в столбце 'Зарплата' на медианное значение median_salary = df_missing['Зарплата'].median() df_missing.loc[df_missing['Зарплата'].isna(), 'Зарплата'] = median_salary print(df_missing)

Задача 2: Нормализация данных

Предположим, нам нужно нормализовать числовые данные, приведя их к диапазону от 0 до 1:

# Создаем DataFrame с числовыми данными df_nums = pd.DataFrame({ 'A': [10, 20, 30, 40, 50], 'B': [100, 200, 300, 400, 500] }) # Нормализуем столбец 'A' min_a = df_nums['A'].min() max_a = df_nums['A'].max() df_nums['A_norm'] = (df_nums['A'] – min_a) / (max_a – min_a) # Нормализуем столбец 'B' min_b = df_nums['B'].min() max_b = df_nums['B'].max() df_nums['B_norm'] = (df_nums['B'] – min_b) / (max_b – min_b) print(df_nums)

Задача 3: Категоризация непрерывных данных

Часто требуется преобразовать непрерывные числовые данные в категории:

# Создаем DataFrame с возрастом df_age = pd.DataFrame({ 'Имя': ['Иван', 'Мария', 'Алексей', 'Елена', 'Сергей', 'Анна', 'Павел'], 'Возраст': [25, 32, 47, 19, 58, 41, 36] }) # Создаем функцию категоризации def categorize_age(age): if age < 30: return 'Молодой' elif 30 <= age < 45: return 'Средний' else: return 'Старший' # Применяем функцию для создания новой колонки df_age['Возрастная_группа'] = df_age['Возраст'].apply(categorize_age) print(df_age)

Задача 4: Обработка дубликатов

Иногда требуется идентифицировать и обработать дублирующиеся записи:

# Создаем DataFrame с дубликатами df_dupes = pd.DataFrame({ 'ID': [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5], 'Значение': [10, 20, 25, 30, 40, 45, 50] }) # Находим дублирующиеся ID duplicated_ids = df_dupes[df_dupes.duplicated('ID', keep=False)] # Для каждого дублирующегося ID выбираем запись с максимальным значением for id_val in duplicated_ids['ID'].unique(): # Находим индексы всех записей с текущим ID id_indices = df_dupes[df_dupes['ID'] == id_val].index # Находим индекс записи с максимальным значением max_value_idx = df_dupes.loc[id_indices, 'Значение'].idxmax() # Для всех записей с текущим ID, кроме той, что имеет максимальное значение, # помечаем как 'Дубликат' for idx in id_indices: if idx != max_value_idx: df_dupes.at[idx, 'Статус'] = 'Дубликат' else: df_dupes.at[idx, 'Статус'] = 'Основная' print(df_dupes)

Эти практические примеры демонстрируют, как различные методы изменения ячеек могут применяться для решения реальных задач обработки данных. Выбор конкретного подхода зависит от сложности задачи, размера данных и требований к производительности. 📈