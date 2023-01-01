Как правильно изменять размеры изображений с Python и PIL: 5 методов

Для кого эта статья:

Python-разработчики, интересующиеся обработкой изображений

Студенты и начинающие программисты, изучающие работу с библиотеками Python

Профессионалы, работающие с визуальным контентом и стремящиеся улучшить качество своих приложений Отрезвляющая правда: 90% Python-разработчиков, работающих с изображениями, не умеют правильно менять их размеры. Неграмотное использование resize() приводит к искажённым пропорциям, растянутым лицам и деформированным объектам, что убивает любое визуальное восприятие. Между тем, именно сохранение пропорций при изменении размера – критически важный навык для создания профессиональных приложений. Давайте разберём пять проверенных техник, которые превратят вас из дилетанта в мастера обработки изображений с помощью PIL. 🖼️

Основы работы с PIL: установка и подключение библиотеки

PIL (Python Imaging Library) давно стала стандартом де-факто для манипуляций с изображениями в Python. Однако оригинальная PIL не поддерживается с 2011 года, поэтому сообщество создало форк под названием Pillow, который активно развивается и поддерживает современные версии Python. 🚀

Для установки Pillow используйте стандартный менеджер пакетов pip:

pip install Pillow

После установки вы можете импортировать библиотеку следующим образом:

from PIL import Image

Базовые операции для загрузки и сохранения изображения выглядят так:

# Открываем изображение image = Image.open('путь_к_изображению.jpg') # Выполняем операции... # Сохраняем результат image.save('новое_изображение.jpg')

Для работы с PIL важно понимать, что изображение представляется как двумерный массив пикселей. Получить текущие размеры изображения можно через атрибут size:

width, height = image.size print(f"Ширина: {width}, Высота: {height}")

Вот таблица основных методов для работы с размерами изображений в PIL:

Метод Описание Сохраняет пропорции resize() Изменяет размер до указанных значений Нет (по умолчанию) thumbnail() Изменяет размер, вписывая в указанные пределы Да resize() с фильтрами Изменяет размер с применением алгоритмов интерполяции Нет (по умолчанию) crop() Обрезает изображение Не применимо

Теперь, когда мы знаем базовые принципы, давайте рассмотрим пять методов, как правильно изменить размер изображения с сохранением пропорций.

Метод thumbnail: самый простой способ сохранения пропорций

Метод thumbnail() — это, пожалуй, самый интуитивно понятный и простой способ изменить размер изображения, сохраняя при этом пропорции. Ключевая особенность этого метода заключается в том, что он модифицирует объект изображения "на месте" (in-place modification).

Вот как это работает:

from PIL import Image # Открываем изображение image = Image.open('original.jpg') # Определяем максимальный размер max_size = (800, 600) # Применяем thumbnail image.thumbnail(max_size) # Сохраняем результат image.save('thumbnail_resized.jpg') # Выводим новый размер print(f"Новые размеры: {image.size}")

Что происходит при вызове thumbnail() ?

Метод вычисляет новый размер, при котором изображение впишется в указанные пределы

Автоматически сохраняет соотношение сторон (аспект)

Гарантирует, что ни одна из сторон не превысит заданные максимальные значения

Модифицирует оригинальное изображение, а не возвращает новый объект

Важно отметить, что thumbnail() никогда не увеличивает изображение. Если оригинал меньше указанных размеров, размер останется неизменным.

Для более тонкой настройки можно указать метод ресэмплинга:

# С использованием высококачественного ресэмплинга image.thumbnail(max_size, Image.LANCZOS)

Несмотря на простоту, у метода thumbnail() есть несколько ограничений:

Изменяет оригинальное изображение, что может быть нежелательно

Не позволяет точно задать один из размеров (например, точную ширину)

Не увеличивает изображение, только уменьшает

Когда использовать thumbnail() ?

Генерация превью для галерей изображений

Создание миниатюр для списков товаров

Быстрое уменьшение размера изображений для веб-страниц

Когда точный размер не критичен, но важны пропорции

Изменение размера с расчётом соотношения сторон вручную

Когда метод thumbnail() не дает достаточной гибкости, можно рассчитать новые размеры вручную, а затем применить resize() . Этот подход позволяет более точно контролировать процесс и получать предсказуемые результаты. 📐

Основная идея заключается в расчете нового размера на основе желаемой ширины или высоты с сохранением соотношения сторон:

from PIL import Image def resize_with_aspect_ratio(image, width=None, height=None): """ Изменяет размер изображения с сохранением пропорций, принимая либо желаемую ширину, либо высоту """ orig_width, orig_height = image.size # Если ничего не указано, возвращаем оригинал if width is None and height is None: return image # Если указана только ширина if height is None: # Вычисляем высоту пропорционально ширине ratio = width / orig_width height = int(orig_height * ratio) # Если указана только высота elif width is None: # Вычисляем ширину пропорционально высоте ratio = height / orig_height width = int(orig_width * ratio) # Применяем resize с вычисленными размерами resized_image = image.resize((width, height), Image.LANCZOS) return resized_image # Пример использования image = Image.open('original.jpg') # Изменяем размер, задав только ширину resized_by_width = resize_with_aspect_ratio(image, width=800) resized_by_width.save('resized_by_width.jpg') # Изменяем размер, задав только высоту resized_by_height = resize_with_aspect_ratio(image, height=600) resized_by_height.save('resized_by_height.jpg')

Этот подход позволяет решить множество практических задач:

Задать точную ширину для изображений на веб-странице

Унифицировать высоту элементов в галерее

Создавать изображения определенного размера для социальных сетей

Подготавливать изображения для печати с заданными параметрами

Важное преимущество ручного расчета — возможность масштабирования изображения как в меньшую, так и в большую сторону, что невозможно с thumbnail() .

При масштабировании изображений выбор алгоритма интерполяции имеет значение:

Алгоритм Константа в PIL Преимущества Недостатки Ближайший сосед Image.NEAREST Быстрый, сохраняет резкие края Низкое качество, появление "лесенки" Билинейная Image.BILINEAR Средняя скорость и качество Некоторая потеря четкости Бикубическая Image.BICUBIC Хорошее качество Медленнее простых методов Ланцош Image.LANCZOS Высокое качество, хорошо сохраняет детали Самый медленный метод Box Image.BOX Усреднение пикселей, хорошо для уменьшения Не идеален для увеличения

В большинстве случаев рекомендуется использовать Image.LANCZOS для максимального качества или Image.BICUBIC для хорошего баланса между скоростью и качеством.

Метод resize() с параметром сохранения пропорций

Начиная с версии Pillow 9.1.0, в библиотеку добавлен новый мощный функционал: возможность сохранять пропорции непосредственно при вызове метода resize() . Это существенно упрощает код и делает его более читабельным. 🧠

Новый параметр maintain_ratio автоматически сохраняет соотношение сторон при изменении размера:

from PIL import Image # Открываем изображение image = Image.open('original.jpg') # Используем resize с сохранением пропорций # Обратите внимание: поддерживается в Pillow 9.1.0+ resized_image = image.resize((800, None), maintain_ratio=True) resized_image.save('resized_maintained.jpg') # Также можно задать высоту вместо ширины resized_image_by_height = image.resize((None, 600), maintain_ratio=True) resized_image_by_height.save('resized_by_height.jpg')

Этот подход имеет несколько существенных преимуществ:

Встроенная функциональность в стандартный метод resize()

Более чистый и интуитивно понятный код

Возможность задавать либо ширину, либо высоту

Работает с различными методами ресэмплинга

Если вы работаете с более старыми версиями Pillow, вам придется использовать подход с ручным расчетом, описанный в предыдущем разделе.

Продвинутые техники изменения размера изображений в PIL

Для решения более сложных задач PIL предлагает ряд продвинутых техник, позволяющих точно контролировать процесс изменения размера и получать максимально качественные результаты. 🔍

Рассмотрим несколько специализированных подходов:

1. Изменение размера с заполнением (letterboxing)

Этот подход позволяет создать изображение точного размера без искажения пропорций, добавляя при необходимости фоновые поля:

def resize_with_padding(image, target_width, target_height, fill_color=(255, 255, 255)): """ Изменяет размер изображения с сохранением пропорций, добавляя отступы при необходимости """ width, height = image.size # Определяем соотношение сторон aspect_ratio = width / height target_aspect = target_width / target_height if aspect_ratio > target_aspect: # Изображение шире целевого соотношения new_width = target_width new_height = int(new_width / aspect_ratio) resized_img = image.resize((new_width, new_height), Image.LANCZOS) # Создаем новое изображение с заданным размером и цветом фона padded_img = Image.new("RGB", (target_width, target_height), fill_color) # Вычисляем отступ для центрирования paste_y = (target_height – new_height) // 2 padded_img.paste(resized_img, (0, paste_y)) else: # Изображение выше целевого соотношения new_height = target_height new_width = int(new_height * aspect_ratio) resized_img = image.resize((new_width, new_height), Image.LANCZOS) padded_img = Image.new("RGB", (target_width, target_height), fill_color) paste_x = (target_width – new_width) // 2 padded_img.paste(resized_img, (paste_x, 0)) return padded_img # Пример использования image = Image.open('original.jpg') letterboxed = resize_with_padding(image, 800, 800, fill_color=(0, 0, 0)) letterboxed.save('letterboxed.jpg')

2. Умное кадрирование с обнаружением важных областей

Иногда требуется не просто изменить размер, но и сфокусироваться на важной части изображения. Для этого можно использовать библиотеку smart_crop вместе с PIL:

# Требуется: pip install smartcrop import smartcrop from PIL import Image def smart_resize(image_path, width, height): """ Умное изменение размера с фокусом на важных частях изображения """ img = Image.open(image_path) # Анализируем изображение для определения лучшей области кадрирования sc = smartcrop.SmartCrop() result = sc.crop(img, width, height) # Получаем координаты для кадрирования box = ( result['top_crop']['x'], result['top_crop']['y'], result['top_crop']['x'] + result['top_crop']['width'], result['top_crop']['y'] + result['top_crop']['height'] ) # Кадрируем и изменяем размер cropped_img = img.crop(box) resized_img = cropped_img.resize((width, height), Image.LANCZOS) return resized_img # Пример использования smart_resized = smart_resize('portrait.jpg', 400, 400) smart_resized.save('smart_resized.jpg')

3. Изменение размера с сохранением пропорций и заполнением до квадрата

Этот метод особенно полезен для создания одинаковых по размеру превью для галерей:

def resize_to_square(image, size, fill_color=(255, 255, 255)): """ Изменяет размер изображения до квадрата указанного размера, сохраняя пропорции и заполняя пустое пространство """ # Сначала вписываем изображение в квадрат с сохранением пропорций image.thumbnail((size, size), Image.LANCZOS) # Создаем новый квадратный холст square_img = Image.new('RGB', (size, size), fill_color) # Размещаем изображение по центру position = ((size – image.width) // 2, (size – image.height) // 2) square_img.paste(image, position) return square_img # Пример использования image = Image.open('wide_image.jpg') square_thumb = resize_to_square(image, 500, fill_color=(240, 240, 240)) square_thumb.save('square_thumb.jpg')

4. Плавное изменение размера для больших изображений

При сильном уменьшении изображений может теряться качество. Техника постепенного уменьшения дает лучшие результаты:

def smooth_resize(image, target_size): """ Плавно уменьшает изображение для лучшего качества """ width, height = image.size target_width, target_height = target_size # Если изображение достаточно маленькое, применяем resize напрямую if width < 2 * target_width and height < 2 * target_height: return image.resize(target_size, Image.LANCZOS) # Иначе уменьшаем в два раза и повторяем intermediate_width = max(width // 2, target_width) intermediate_height = max(height // 2, target_height) # Промежуточное уменьшение intermediate = image.resize((intermediate_width, intermediate_height), Image.LANCZOS) # Рекурсивно уменьшаем дальше return smooth_resize(intermediate, target_size) # Пример использования image = Image.open('very_large_image.jpg') smooth_resized = smooth_resize(image, (800, 600)) smooth_resized.save('smooth_resized.jpg')

5. Изменение размера с обработкой прозрачности

Для PNG и других изображений с альфа-каналом требуется особый подход:

def resize_with_alpha(image, size): """ Корректно изменяет размер изображений с альфа-каналом (прозрачностью) """ # Проверяем, имеет ли изображение альфа-канал if image.mode in ('RGBA', 'LA') or (image.mode == 'P' and 'transparency' in image.info): # Получаем альфа-канал alpha = image.convert('RGBA').split()[-1] # Конвертируем в RGB для корректного изменения размера цветовых каналов rgb_image = image.convert('RGB') resized_rgb = rgb_image.resize(size, Image.LANCZOS) # Изменяем размер альфа-канала отдельно resized_alpha = alpha.resize(size, Image.LANCZOS) # Объединяем RGB и альфа-канал обратно resized_rgba = resized_rgb.convert('RGBA') resized_rgba.putalpha(resized_alpha) return resized_rgba else: # Обычное изменение размера для изображений без прозрачности return image.resize(size, Image.LANCZOS) # Пример использования image = Image.open('transparent_logo.png') resized_with_alpha = resize_with_alpha(image, (400, 300)) resized_with_alpha.save('resized_transparent.png')

Эти продвинутые техники позволяют решить практически любую задачу по изменению размера изображений. Выбор конкретного метода зависит от ваших требований к конечному результату, типа изображений и специфики проекта.