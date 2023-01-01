IT-сленг: разбираем язык программистов от фронтенда до девопс

Для кого эта статья:

Для начинающих программистов и специалистов в области IT

Для людей, заинтересованных в освоении профессионального жаргона и терминологии

Для тех, кто хочет улучшить свои коммуникационные навыки в IT-сфере Погружение в мир IT без понимания профессионального жаргона сродни попытке читать роман на незнакомом языке — распознаёшь отдельные слова, но целостная картина ускользает. Когда коллега восторженно говорит о "красивом рефакторинге легаси-кода с применением паттернов GoF", а вы лишь неуверенно киваете, пора обратиться к словарю айти-сленга. Профессиональный жаргон программистов — это не просто набор странных слов, а эффективный инструмент коммуникации, позволяющий в нескольких терминах передать то, что обычным языком заняло бы целый параграф. Давайте разберёмся в этом лингвистическом феномене, ставшем неотъемлемой частью культуры разработки 🔍.

Зачем знать IT-сленг: ключ к профессиональному общению

Понимание IT-сленга — это не просто вопрос лексики. Это доступ к профессиональному сообществу и эффективной коммуникации внутри него. Когда разработчики говорят на своём языке, они не только экономят время, но и подтверждают свою принадлежность к определённой группе специалистов.

Михаил, технический директор

Помню свой первый день в роли джуниор-разработчика. Тимлид поставил задачу: "Нужно отрефакторить этот легаси-код, избавиться от спагетти и внедрить паттерн фасад. Дедлайн — конец спринта". Я улыбнулся и кивнул, не понимая и половины сказанного. Первые две недели я провёл, составляя личный словарик терминов, подслушанных на стендапах. Через месяц я уже свободно общался с коллегами, а спустя полгода сам объяснял новичкам разницу между хотфиксом и воркэраундом. Профессиональный язык открыл мне двери к пониманию не только кода, но и мышления опытных разработчиков.

Знание IT-сленга даёт конкретные преимущества:

Ускоряет профессиональную адаптацию новичков

Повышает эффективность коммуникации в команде

Облегчает понимание технической документации

Позволяет точнее формулировать технические задачи

Помогает чувствовать себя частью сообщества разработчиков

Кроме того, многие термины IT-сленга становятся частью повседневного языка даже для непрограммистов. Такие слова как "апгрейд", "баг" или "перезагрузка" уже прочно вошли в обыденную речь. 💡

Коммуникационная ситуация Без знания сленга Со знанием сленга Ежедневный стендап Непонимание обсуждаемых проблем, пассивное участие Активное участие, внесение ценных предложений Код-ревью Затруднения в понимании замечаний ревьюера Быстрое исправление кода на основе профессиональных комментариев Техническое собеседование Сложности в артикуляции своих навыков Демонстрация профессионализма через уверенное владение терминологией Чтение документации Медленное освоение с постоянными обращениями к словарям Беглое понимание технических текстов

Освоение профессионального жаргона — это не только вопрос коммуникации, но и профессионального роста. Часто именно умение говорить на языке команды становится решающим фактором успешной интеграции в рабочий процесс.

Азбука программиста: базовые термины для начинающих

Для начинающих программистов первое знакомство с профессиональным жаргоном может напоминать погружение в иностранный язык. Начнём с основных терминов, которые формируют фундамент технического словаря любого айтишника 🧩.

Баг — ошибка в программе, приводящая к неправильной работе

— ошибка в программе, приводящая к неправильной работе Фича (от англ. feature) — функциональная возможность программы

(от англ. feature) — функциональная возможность программы Релиз — выпуск готовой версии программы

— выпуск готовой версии программы Дебаг (от англ. debug) — процесс поиска и исправления ошибок

(от англ. debug) — процесс поиска и исправления ошибок Патч — небольшое обновление программы, исправляющее ошибки

— небольшое обновление программы, исправляющее ошибки Коммит — фиксация изменений в системе контроля версий

— фиксация изменений в системе контроля версий Мердж (от англ. merge) — слияние разных версий кода

(от англ. merge) — слияние разных версий кода Деплой — развёртывание программы на сервере

— развёртывание программы на сервере Костыль — временное и не самое элегантное решение проблемы

— временное и не самое элегантное решение проблемы Легаси-код — устаревший код, требующий поддержки

Эти термины можно услышать практически в любой IT-команде независимо от специализации. Они формируют общую основу профессионального языка и часто становятся первыми словами, которые осваивают новички.

Анна, руководитель образовательных программ

На вводном занятии для начинающих программистов я попросила студентов записывать все незнакомые термины, которые они услышат за день. К вечеру у каждого набралось по 30-40 слов! Один из студентов, Павел, рассказал, как на первом стендапе в компании он записывал термины и вечером штудировал их значения. Коллеги заметили его стремление и создали командный глоссарий в виде Wiki-страницы. Через три месяца именно Павел стал главным контрибьютором этого глоссария и помогал новичкам освоиться. "Знание сленга — это как секретный пропуск в клуб программистов", — говорит он теперь студентам.

Важно понимать не только сами термины, но и контекст их использования. Некоторые слова могут иметь различные оттенки значения в разных командах или компаниях.

Категория терминов Примеры Где чаще используются Процессы разработки Спринт, стендап, ретроспектива, груминг Agile-команды, Scrum-митинги Работа с кодом Пулл-реквест, форк, клон, бранч Среда разработчиков, системы контроля версий Качество кода Рефакторинг, технический долг, code smell Код-ревью, обсуждения архитектуры Взаимодействие с пользователями UX, юзабилити, интерфейс, поток пользователя Дизайн-обсуждения, планирование продукта

Для эффективного освоения базовой терминологии полезно не только запоминать определения, но и наблюдать за тем, как эти термины используются в живом общении разработчиков. Участие в онлайн-сообществах, чтение технических блогов и форумов поможет быстрее погрузиться в профессиональный язык 📚.

От "багов" до "фич": словарь технических жаргонизмов

Технический жаргон программистов отличается особой образностью и часто имеет ироничный оттенок. Многие термины заимствованы из английского языка, но адаптированы под русскую грамматику, создавая уникальный лингвистический гибрид 🔄.

Рассмотрим некоторые колоритные жаргонизмы, которые редко встретишь в официальной документации, но постоянно услышишь в разговорах разработчиков:

Спагетти-код — запутанный, плохо структурированный код

— запутанный, плохо структурированный код Ковбой-кодинг — программирование без планирования и документации

— программирование без планирования и документации Велосипед — решение, которое разрабатывается с нуля, хотя уже существуют готовые аналоги

— решение, которое разрабатывается с нуля, хотя уже существуют готовые аналоги Костыль — временное, неэлегантное решение проблемы

— временное, неэлегантное решение проблемы Говнокод — крайне низкокачественный код

— крайне низкокачественный код Хардкод — жёстко прописанные в коде значения, которые лучше выносить в конфигурацию

— жёстко прописанные в коде значения, которые лучше выносить в конфигурацию Индусить — писать код низкого качества, без соблюдения стандартов

— писать код низкого качества, без соблюдения стандартов Шаманить — методом проб и ошибок пытаться решить проблему

— методом проб и ошибок пытаться решить проблему Забить гвоздь микроскопом — использовать избыточно сложное решение для простой задачи

— использовать избыточно сложное решение для простой задачи Кодить на коленке — быстро писать код без должного планирования

Эти жаргонизмы часто имеют эмоциональную окраску и помогают разработчикам не только обмениваться информацией, но и выражать своё отношение к коду или процессам.

Особое место в словаре программистов занимают метафоры и аналогии, которые делают технические концепции более понятными:

Зомби-процесс — процесс, который должен был завершиться, но продолжает потреблять ресурсы

— процесс, который должен был завершиться, но продолжает потреблять ресурсы Песочница — изолированная среда для тестирования

— изолированная среда для тестирования Бутылочное горлышко — узкое место в системе, ограничивающее производительность

— узкое место в системе, ограничивающее производительность Грязный хак — неэлегантное, но работающее решение проблемы

— неэлегантное, но работающее решение проблемы Крон-зомби — забытые, но продолжающие выполняться по расписанию задачи

— забытые, но продолжающие выполняться по расписанию задачи Серебряная пуля — мифическое решение, способное решить все проблемы

Примечательно, что многие технические жаргонизмы отражают не только технические аспекты, но и психологию разработки. Например, термин "йодакодинг" (написание условий в обратном порядке: if (42 == answer) вместо if (answer == 42) ) назван в честь персонажа "Звёздных войн" из-за инвертированного порядка слов в его речи 🌟.

Важно помнить, что использование профессионального жаргона уместно в неформальном общении с коллегами, но может быть неподходящим при коммуникации с клиентами или в официальной документации.

Акронимы и аббревиатуры в мире IT: чем TDD отличается от DRY

IT-индустрия буквально переполнена акронимами и аббревиатурами, которые значительно ускоряют коммуникацию между специалистами, но могут создавать настоящий языковой барьер для новичков. Разберёмся в этом алфавитном супе и выделим наиболее важные сокращения, которые встречаются практически ежедневно 🔤.

Начнём с методологий и подходов к разработке:

TDD (Test-Driven Development) — разработка через тестирование, когда тесты пишутся до написания кода

— разработка через тестирование, когда тесты пишутся до написания кода BDD (Behavior-Driven Development) — разработка через поведение, фокусирующаяся на бизнес-требованиях

— разработка через поведение, фокусирующаяся на бизнес-требованиях DRY (Don't Repeat Yourself) — принцип "не повторяйся", направленный на устранение дублирования

— принцип "не повторяйся", направленный на устранение дублирования SOLID — набор принципов объектно-ориентированного программирования

— набор принципов объектно-ориентированного программирования KISS (Keep It Simple, Stupid) — принцип "делай проще", избегая ненужной сложности

— принцип "делай проще", избегая ненужной сложности YAGNI (You Aren't Gonna Need It) — принцип "вам это не понадобится", борющийся с избыточной функциональностью

Технические аббревиатуры, связанные с инструментами и технологиями:

IDE (Integrated Development Environment) — интегрированная среда разработки

— интегрированная среда разработки API (Application Programming Interface) — интерфейс программирования приложений

— интерфейс программирования приложений REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль взаимодействия компонентов

— архитектурный стиль взаимодействия компонентов ORM (Object-Relational Mapping) — технология связывания баз данных с объектной моделью

— технология связывания баз данных с объектной моделью CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) — непрерывная интеграция и доставка

— непрерывная интеграция и доставка JWT (JSON Web Token) — способ безопасной передачи информации в формате JSON

Аббревиатуры, связанные с организацией работы и процессами:

SCRUM — гибкая методология управления проектами

— гибкая методология управления проектами MVP (Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособный продукт

— минимально жизнеспособный продукт POC (Proof of Concept) — доказательство концепции

— доказательство концепции KPI (Key Performance Indicator) — ключевой показатель эффективности

— ключевой показатель эффективности SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне обслуживания

Категория аббревиатур Пример Значение Контекст использования Архитектурные паттерны MVC Model-View-Controller Обсуждение архитектуры приложения CQRS Command Query Responsibility Segregation Проектирование сложных систем Показатели производительности RPS Requests Per Second Оценка нагрузки на сервер TTL Time To Live Работа с кешированием данных Безопасность XSS Cross-Site Scripting Обсуждение уязвимостей CSRF Cross-Site Request Forgery Аудит безопасности Работа с данными ETL Extract, Transform, Load Процессы обработки данных ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability Работа с транзакциями в БД

Одна из проблем с IT-аббревиатурами заключается в их контекстной зависимости — одно и то же сокращение может иметь разные значения в различных областях. Например, CSS может означать как Cascading Style Sheets (каскадные таблицы стилей), так и Cross-Site Scripting (межсайтовый скриптинг) в контексте безопасности.

Для эффективного освоения профессиональных аббревиатур полезно не просто запоминать их расшифровку, но и понимать стоящие за ними концепции. Это превращает набор букв в полноценный инструмент профессиональной коммуникации 📝.

Сленг разных IT-специальностей: кто такие "девопсы" и "фронтендеры"

IT-индустрия — не монолитная структура, а скорее экосистема различных специализаций, каждая из которых имеет собственный диалект профессионального языка. Давайте совершим лингвистическое путешествие по разным IT-направлениям и исследуем их уникальный сленг 🗺️.

Фронтенд-разработка богата терминами, связанными с пользовательским интерфейсом и взаимодействием:

Пиксель-перфект — точное соответствие вёрстки дизайн-макету до пикселя

— точное соответствие вёрстки дизайн-макету до пикселя Попап — всплывающее окно

— всплывающее окно Гамбургер — иконка меню из трёх горизонтальных линий

— иконка меню из трёх горизонтальных линий Бутстрапить — использовать фреймворк Bootstrap

— использовать фреймворк Bootstrap Джейквериться — применять библиотеку jQuery

— применять библиотеку jQuery Полифилл — код, который добавляет поддержку новых функций в старые браузеры

Бэкенд-разработчики оперируют терминами из мира серверных технологий и баз данных:

Эндпоинт — точка доступа API

— точка доступа API Персист — сохранение данных в базу

— сохранение данных в базу Джоб — задание, выполняемое по расписанию

— задание, выполняемое по расписанию Дампить — выгружать содержимое базы данных

— выгружать содержимое базы данных Крон — планировщик задач в UNIX-системах

— планировщик задач в UNIX-системах Шардинг — техника распределения данных по разным серверам

DevOps-инженеры имеют свой набор специфических терминов, связанных с инфраструктурой и непрерывной интеграцией:

Пайплайн — последовательность автоматизированных процессов

— последовательность автоматизированных процессов Кубер (K8s) — Kubernetes, система оркестрации контейнеров

— Kubernetes, система оркестрации контейнеров Поднять инстанс — запустить экземпляр виртуального сервера

— запустить экземпляр виртуального сервера Стейджинг — промежуточная среда между разработкой и продакшном

— промежуточная среда между разработкой и продакшном Канарейка — метод постепенного деплоя новой версии

— метод постепенного деплоя новой версии Инфра как код — подход к управлению инфраструктурой через конфигурационные файлы

В сфере тестирования сформировался собственный диалект:

Смоук-тест — базовая проверка работоспособности системы

— базовая проверка работоспособности системы Регресс — тестирование на наличие старых ошибок после изменений

— тестирование на наличие старых ошибок после изменений Кейс — сценарий тестирования

— сценарий тестирования Мокать — имитировать поведение системы для тестов

— имитировать поведение системы для тестов Флейки-тест — нестабильный тест, который то проходит, то проваливается

Специалисты по UX/UI дизайну используют особые термины:

Вайрфрейм — каркасная модель интерфейса

— каркасная модель интерфейса Мудборд — коллаж для вдохновения и настроения

— коллаж для вдохновения и настроения Персона — архетип пользователя продукта

— архетип пользователя продукта Скетч — быстрый набросок интерфейса

— быстрый набросок интерфейса Юзабилити — удобство использования

Разнообразие профессионального сленга отражает специфику задач каждой специальности. При этом наблюдается интересный феномен: по мере того, как специалист приобретает опыт в смежных областях, его словарный запас обогащается терминами из разных IT-направлений.

Заметна также тенденция к формированию межпрофессиональных команд с общим "диалектом", который включает элементы сленга разных специальностей. Это явление особенно характерно для продуктовых команд, работающих по методологии DevOps или в парадигме FullStack-разработки 🤝.