Мама и QA-инженер: как совместить семью, работу и обучение ИТ

Для кого эта статья:

Мамы и папы, желающие начать карьеру в IT, совмещая учебу с семейными обязанностями

Люди, заинтересованные в профессии QA-инженера и нуждающиеся в советах по тайм-менеджменту и балансу между работой и личной жизнью

Те, кто стремится к переквалификации и поиску поддержки в процессе изменения своей профессиональной карьеры Три года назад я работала администратором, воспитывала двоих детей и мечтала о карьере в IT. Сегодня я QA-инженер в продуктовой компании — и по-прежнему успеваю быть мамой, женой и хозяйкой дома. Переход в тестирование стал одним из самых сложных и при этом самых благодарных решений в моей жизни. Готовы узнать, как я удерживала этот хрупкий баланс между учебой, работой, семьей и бытом? Делюсь проверенными методами тайм-менеджмента, личными историями провалов и побед, а также практическими инструментами, которые помогут вам не сойти с ума на пути к новой профессии. 🚀

Мой путь в QA: как я начал совмещать все сферы жизни

Когда я впервые задумалась о переходе в IT, у меня уже был полный комплект обязанностей: основная работа, двое детей дошкольного возраста и дом, требующий внимания. Казалось, что втиснуть в это расписание еще и обучение новой профессии — задача из разряда невозможных.

Мой путь начался с понимания, что профессия тестировщика может стать идеальной точкой входа в IT. Для QA-инженера важно логическое мышление, внимательность и коммуникабельность — качества, которые у меня уже были развиты благодаря предыдущей работе.

Первый шаг — оценка своего времени и ресурсов. Я составила таблицу всех своих обязанностей и время, которое на них уходит:

Сфера жизни Затраты времени (ч/нед) Возможность оптимизации Основная работа 40 Минимальная Уход за детьми 28 Частичное делегирование Домашние дела 15 Высокая (автоматизация, делегирование) Личное время/сон 56 Умеренная (оптимизация сна) Свободное время 29 Высокая (перераспределение)

Анализ показал, что теоретически я могла выделить около 15-20 часов в неделю на обучение, но это требовало серьезной перестройки привычного образа жизни.

Мария, QA-инженер В первый месяц обучения я пыталась продолжать жить как прежде, просто добавив курсы по тестированию в свое расписание. Результат? Полная катастрофа! Дети не получали должного внимания, работа страдала, а обучение продвигалось со скоростью улитки. Переломный момент наступил, когда муж нашел меня спящей с ноутбуком на коленях среди горы немытой посуды. "Так дальше не пойдет", — сказал он. И был прав. Мы провели семейный совет, на котором распределили обязанности. Муж взял на себя часть бытовых вопросов, старший сын стал помогать с уборкой, а родители согласились забирать детей из садика два раза в неделю. Я освободила два вечера и воскресное утро исключительно для обучения. Через три недели новая система заработала, и я впервые почувствовала, что действительно двигаюсь вперед, а не разрываюсь между всем и сразу.

Ключевыми принципами на этом этапе для меня стали:

Честность с собой и близкими о своих планах и ограничениях

о своих планах и ограничениях Делегирование части обязанностей, которые можно передать другим

части обязанностей, которые можно передать другим Выделение защищенного времени для обучения — блоки, когда никто не имеет права отвлекать

для обучения — блоки, когда никто не имеет права отвлекать Отказ от перфекционизма в несрочных делах — идеальный порядок в шкафах мог подождать

в несрочных делах — идеальный порядок в шкафах мог подождать Использование "мертвого времени" — изучение теории во время поездок в общественном транспорте

Важно помнить, что переход в QA — это марафон, а не спринт. Я поставила перед собой цель освоить профессию за 8-12 месяцев, понимая, что более быстрый темп приведет к выгоранию и конфликтам в семье.

Тайм-менеджмент для тестировщиков: работающие методы

Успешное совмещение обучения тестированию с работой и семейными обязанностями невозможно без эффективного управления временем. За годы своего пути я перепробовала множество методик и выделила те, которые действительно работают для будущих QA-инженеров. 🕒

Самым мощным открытием для меня стали техники глубокой фокусировки, особенно важные при изучении технических дисциплин:

Техника Pomodoro — работа в интервалах по 25 минут с короткими перерывами идеально подходит для изучения документации и написания тест-кейсов

— работа в интервалах по 25 минут с короткими перерывами идеально подходит для изучения документации и написания тест-кейсов Метод "тройной фокусировки" — выделение трех приоритетных задач на день, которые должны быть выполнены несмотря ни на что

— выделение трех приоритетных задач на день, которые должны быть выполнены несмотря ни на что Техника "входа в поток" — создание ритуала, который помогает быстро сосредоточиться (например, специальная музыка, определенный напиток)

— создание ритуала, который помогает быстро сосредоточиться (например, специальная музыка, определенный напиток) Метод швейцарского сыра — разбивка сложных тем на маленькие кусочки, которые можно освоить за 15-30 минут

Критически важным оказалось понимание особенностей своего биоритма. Я заметила, что лучше всего усваиваю новый материал с 5 до 8 утра, поэтому начала вставать на час-полтора раньше, чтобы использовать это "золотое время" для обучения.

Цифровые инструменты стали моими незаменимыми помощниками:

Инструмент Для чего использую Преимущества Notion Хранение заметок, создание базы знаний по QA Структурированное хранение, шаблоны, доступ с любого устройства Trello Управление задачами по обучению Визуальное представление прогресса, удобная сортировка Forest Борьба с прокрастинацией и отвлечениями Геймификация процесса фокусировки Anki Запоминание технических терминов и концепций Интервальное повторение, мобильный доступ Google Calendar Планирование защищенного времени для обучения Синхронизация с семьей, уведомления, интеграции

Один из самых эффективных методов, который я применила, — принцип "двойного использования времени". Например:

Прослушивание лекций по тестированию во время приготовления пищи или уборки

Чтение документации во время поездок на общественном транспорте

Прохождение коротких практических заданий во время ожидания (у врача, в очереди)

Просмотр обучающих видео вместе с детьми, когда им разрешено использовать гаджеты

Жесткое планирование работало не всегда. Я обнаружила, что лучше создавать гибкие блоки времени с буферными зонами между ними — это позволяло адаптироваться к неожиданным ситуациям с детьми или рабочим срочным задачам.

Баланс работа-семья-учеба: создаем реальный график

Идеальный баланс между всеми сферами жизни — это миф. Однако создать работающую систему, которая позволит развиваться в QA без ущерба для других областей, вполне возможно. 📅

Мой недельный график прошел несколько итераций, прежде чем стал действительно эффективным. Самое важное открытие: невозможно каждый день уделять одинаковое внимание всем сферам жизни. Работоспособная модель строится на чередовании приоритетов.

Ключевые принципы построения реального графика:

Блочная система — разные дни недели имеют разные приоритеты

— разные дни недели имеют разные приоритеты Защищенные периоды — время, которое нельзя тратить ни на что, кроме запланированной деятельности

— время, которое нельзя тратить ни на что, кроме запланированной деятельности Интеграция обучения в повседневные дела — использование аудиокурсов, подкастов

— использование аудиокурсов, подкастов Синхронизация с семьей — общий календарь и регулярные обсуждения планов

— общий календарь и регулярные обсуждения планов "Тематические" дни — фокус на определенных аспектах обучения в конкретные дни

Мой рабочий график выглядел примерно так:

Понедельник-пятница, 5:00-7:00 — изучение теории, просмотр обучающих видео (до пробуждения детей)

— изучение теории, просмотр обучающих видео (до пробуждения детей) Понедельник-пятница, 9:00-18:00 — основная работа

— основная работа Понедельник и среда, 19:30-22:00 — практика тестирования (после укладывания детей)

— практика тестирования (после укладывания детей) Вторник и четверг, 19:30-21:00 — семейное время без гаджетов

— семейное время без гаджетов Пятница, вечер — время для себя и отдыха

— время для себя и отдыха Суббота, 14:00-17:00 — интенсивная практика (муж забирает детей на прогулку)

— интенсивная практика (муж забирает детей на прогулку) Воскресенье, 7:00-10:00 — планирование недели, доработка сложных моментов

Алексей, Senior QA Engineer Когда я готовился к смене карьеры, я работал менеджером в логистике, и у меня был годовалый ребенок. Моя жена поддерживала идею перехода в IT, но я понимал, что нагрузка на нее и так была огромной. Первый месяц я пытался учиться урывками — час тут, полчаса там. В итоге я не мог сосредоточиться, постоянно отвлекался на звуки из детской и мысли о невыполненных домашних делах. Прогресс был минимальным. Тогда я решил полностью пересмотреть подход. Во-первых, мы с женой договорились, что два вечера в неделю и половину дня в субботу она берет на себя все заботы, чтобы я мог сконцентрироваться на учебе. Взамен в другие дни я полностью освобождал ее от домашних дел после работы. Во-вторых, я превратил утреннюю дорогу на работу (45 минут) в обучающее время — слушал лекции и подкасты. В-третьих, в обеденный перерыв вместо общения с коллегами я уходил в кафе, где 30-40 минут изучал теорию тестирования. Результат появился уже через пару недель. Я стал лучше понимать материал, так как занимался в подходящих условиях. Жена видела конкретный график и мой прогресс, что усиливало ее поддержку. А поскольку у меня было выделенное время для семьи, качество нашего общения даже улучшилось — я был полностью вовлечен, а не думал об учебе.

Этот опыт показывает, что даже при плотном графике можно найти эффективное решение, если подходить к планированию системно.

Особое внимание я уделила организации рабочего пространства для обучения. Даже маленький уголок, специально отведенный для занятий тестированием, существенно повышает продуктивность. У меня это была часть кухонного стола со всеми необходимыми материалами в папке, которую можно было быстро достать и так же быстро убрать.

Важно помнить, что даже самый продуманный график будет нарушаться — болезни детей, срочные рабочие задачи, семейные мероприятия. Поэтому я всегда закладывала 20% буферного времени и имела "план Б" для приоритетных задач обучения.

Кризисы и победы: личный опыт переквалификации в QA

Путь к профессии QA-инженера не был гладким. Я столкнулась с несколькими серьезными кризисами, которые заставили меня пересмотреть подход к обучению и совмещению различных сфер жизни. 🔄

Первый серьезный кризис настиг меня примерно на третьем месяце обучения. Начальный энтузиазм испарился, а на его место пришло осознание сложности предстоящего пути. Домашние обязанности накапливались, дети требовали внимания, а на работе начался интенсивный период. Мой прогресс в изучении тестирования практически остановился.

Ключевые трудности, с которыми я столкнулась:

Синдром самозванца — постоянные сомнения в своих способностях и возможности освоить техническую профессию

— постоянные сомнения в своих способностях и возможности освоить техническую профессию Информационная перегрузка — слишком много источников, курсов, противоречивых советов

— слишком много источников, курсов, противоречивых советов Физическая и эмоциональная усталость от постоянного напряжения и недостатка отдыха

от постоянного напряжения и недостатка отдыха Отсутствие видимого прогресса — казалось, что я топчусь на месте

— казалось, что я топчусь на месте Чувство вины перед семьей за время, потраченное на обучение

В этот момент я сделала паузу и полностью пересмотрела свой подход. Вот что помогло мне преодолеть кризис:

Сократила количество источников информации до 2-3 самых качественных

Разбила большую цель ("стать QA-инженером") на маленькие, измеримые задачи

Нашла сообщество таких же "переквалифицирующихся" родителей для взаимной поддержки

Ввела систему маленьких наград за достижения в обучении

Добавила в расписание обязательные дни полного отдыха от учебы

Второй кризис случился, когда я начала проходить собеседования. После нескольких неудачных попыток я была готова все бросить. Казалось, что я зря потратила столько времени и сил, а баланс между семьей и карьерными амбициями нарушен безвозвратно.

Преодолеть этот период мне помогли:

Детальный анализ каждого собеседования с выявлением слабых мест

Фокус на практических проектах вместо бесконечного изучения теории

Ментор из индустрии, который помог сформировать реалистичный план подготовки

Психологическая поддержка семьи и техники управления стрессом

"Метод пяти собеседований" — решение не делать выводов до прохождения минимум пяти интервью

Наряду с кризисами были и значимые победы, которые давали силы двигаться дальше:

Первый автоматизированный тест, который успешно обнаружил ошибку

Положительная обратная связь от ментора по составленной тестовой документации

Предложение о стажировке с гибким графиком, учитывающим семейную ситуацию

Осознание детьми важности моего обучения и их первые попытки помочь

Первые реальные проекты в портфолио, которые можно было показывать на собеседованиях

Один из самых ценных уроков этого периода — понимание, что для достижения цели не обязательно жертвовать всеми другими сферами жизни. Важно найти баланс, при котором движение к профессиональной цели происходит в гармонии с семейными ценностями.

Поддержка близких и самоподдержка: ключи к успеху

Ни один человек не может пройти путь переквалификации в одиночку, особенно когда речь идет о совмещении этого процесса с работой и семейными обязанностями. Поддержка — это критически важный элемент успеха. 🤝

Есть несколько уровней поддержки, которые сыграли решающую роль в моем пути к профессии QA-инженера:

Семейная поддержка — понимание и помощь со стороны супруга и детей

— понимание и помощь со стороны супруга и детей Профессиональная поддержка — менторы, коллеги, сообщества

— менторы, коллеги, сообщества Самоподдержка — методы заботы о себе и поддержания мотивации

Вовлечение семьи в процесс обучения стало для меня настоящим прорывом. Вместо того чтобы изолировать учебу от семейной жизни, я интегрировала ее:

Объяснила детям, чем занимается тестировщик, на примере их любимых игр

Создала семейный ритуал "часа знаний", когда каждый занимается своим обучением

Привлекала детей к простым задачам по тестированию, превращая это в игру

Регулярно делилась с супругом своими достижениями и трудностями

Планировала совместные семейные активности как награду за достигнутые учебные цели

Особую ценность представляет профессиональная поддержка. Найти ментора или единомышленников в сфере QA оказалось сложнее, чем я думала, но результат стоил усилий:

Источник поддержки Чем помог Как найти Ментор Дал обратную связь по резюме, помог с подготовкой к собеседованиям Профессиональные сообщества, LinkedIn Учебная группа Взаимопомощь, обмен знаниями, моральная поддержка Онлайн-курсы, тематические каналы QA-сообщества Ответы на вопросы, актуальные тренды, нетворкинг Telegram-каналы, форумы, конференции Бывшие выпускники курсов Реальные истории перехода в профессию, предупреждение о подводных камнях Социальные сети, отзывы о курсах HR-консультант Помощь с позиционированием на рынке труда Карьерные консультации при курсах

Не менее важной оказалась самоподдержка. Я разработала систему приемов, которые помогали мне не выгорать и поддерживать мотивацию в течение всего периода обучения:

Дневник прогресса — ежедневные записи о том, что удалось изучить или сделать

— ежедневные записи о том, что удалось изучить или сделать Техника "трех побед" — фиксация трех положительных моментов каждый вечер

— фиксация трех положительных моментов каждый вечер Система микро-наград — маленькие приятные вещи за достижение целей

— маленькие приятные вещи за достижение целей Регулярные "перезагрузки" — дни полного отключения от учебы и работы

— дни полного отключения от учебы и работы Визуализация — коллаж с изображением будущего рабочего места QA-инженера

Важно признать, что переквалификация — это марафон, а не спринт. Поэтому я научилась быть к себе добрее и перестала сравнивать свой прогресс с теми, у кого не было семейных обязанностей.

Один из самых важных уроков: просить о помощи — это не признак слабости, а признак силы и осознанности. Когда я наконец перестала пытаться справиться со всем сама и открыто обратилась за поддержкой к семье, друзьям и профессиональному сообществу, мой путь стал значительно легче.

Поддержка работает и в обратную сторону. Помогая другим новичкам, делясь своим опытом и знаниями, я укрепляла собственное понимание материала и получала дополнительную мотивацию. Создание небольшого сообщества родителей, изучающих QA, стало одним из моих самых удачных решений.