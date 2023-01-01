Обработка ошибок в Python requests: защита от сетевых сбоев

import time import requests from requests.exceptions import RequestException import logging # Настройка логирования logging.basicConfig(level=logging.INFO) logger = logging.getLogger(__name__) class APIMonitor: def __init__(self): self.error_counts = {} # Счетчики ошибок по типам self.response_times = [] # Времена ответов self.status_counts = {} # Счетчики HTTP-статусов def request(self, url, method='get', **kwargs): """Выполняет HTTP-запрос с мониторингом производительности и ошибок.""" start_time = time.time() error_occurred = False try: response = getattr(requests, method.lower())(url, **kwargs) # Учитываем статус-код status = response.status_code self.status_counts[status] = self.status_counts.get(status, 0) + 1 # Проверка на ошибочные статусы response.raise_for_status() return response except RequestException as e: error_occurred = True # Учитываем тип ошибки error_type = e.__class__.__name__ self.error_counts[error_type] = self.error_counts.get(error_type, 0) + 1 # Логируем информацию об ошибке logger.error(f"API Error {error_type} при запросе к {url}: {str(e)}") raise finally: # Измеряем время ответа response_time = time.time() – start_time self.response_times.append(response_time) # Логируем метрики logger.info(f"API запрос к {url}: время={response_time:.3f}с, " f"успех={not error_occurred}") def get_stats(self): """Возвращает текущую статистику запросов.""" avg_response_time = sum(self.response_times) / len(self.response_times) if self.response_times else 0 return { 'error_counts': self.error_counts, 'status_counts': self.status_counts, 'total_requests': len(self.response_times), 'avg_response_time': avg_response_time, 'success_rate': 1 – sum(self.error_counts.values()) / len(self.response_times) if self.response_times else 0 } # Пример использования api_monitor = APIMonitor() try: response = api_monitor.request('https://api.example.com/data', timeout=5) data = response.json() # Обработка данных... except RequestException: # Обработка ошибки... pass # Вывод статистики print(api_monitor.get_stats())