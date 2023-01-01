Java Servlets и Ajax: технологии для интерактивных приложений

@WebServlet("/api/users/*") public class UserServlet extends HttpServlet { private UserService userService = new UserService(); // Сервис для работы с данными private ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); // Для работы с JSON @Override protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // READ операция response.setContentType("application/json"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); String pathInfo = request.getPathInfo(); if (pathInfo == null || pathInfo.equals("/")) { // Получение всех пользователей List<User> users = userService.getAllUsers(); String jsonResponse = mapper.writeValueAsString(users); response.getWriter().write(jsonResponse); } else { // Получение одного пользователя по ID String userId = pathInfo.substring(1); try { Long id = Long.parseLong(userId); User user = userService.getUserById(id); if (user != null) { String jsonResponse = mapper.writeValueAsString(user); response.getWriter().write(jsonResponse); } else { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND); response.getWriter().write("{\"error\":\"User not found\"}"); } } catch (NumberFormatException e) { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST); response.getWriter().write("{\"error\":\"Invalid user ID\"}"); } } } @Override protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // CREATE операция response.setContentType("application/json"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); // Получение данных из запроса StringBuilder sb = new StringBuilder(); String line; try (BufferedReader reader = request.getReader()) { while ((line = reader.readLine()) != null) { sb.append(line); } } try { // Преобразование JSON в объект User User user = mapper.readValue(sb.toString(), User.class); // Сохранение пользователя User savedUser = userService.createUser(user); // Возврат созданного пользователя String jsonResponse = mapper.writeValueAsString(savedUser); response.setStatus(HttpServletResponse.SC_CREATED); response.getWriter().write(jsonResponse); } catch (Exception e) { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST); response.getWriter().write("{\"error\":\"" + e.getMessage() + "\"}"); } } @Override protected void doPut(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // UPDATE операция response.setContentType("application/json"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); String pathInfo = request.getPathInfo(); if (pathInfo == null || pathInfo.equals("/")) { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST); response.getWriter().write("{\"error\":\"User ID is required\"}"); return; } String userId = pathInfo.substring(1); try { Long id = Long.parseLong(userId); // Получение данных из запроса StringBuilder sb = new StringBuilder(); String line; try (BufferedReader reader = request.getReader()) { while ((line = reader.readLine()) != null) { sb.append(line); } } // Преобразование JSON в объект User User user = mapper.readValue(sb.toString(), User.class); user.setId(id); // Обновление пользователя User updatedUser = userService.updateUser(user); if (updatedUser != null) { String jsonResponse = mapper.writeValueAsString(updatedUser); response.getWriter().write(jsonResponse); } else { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND); response.getWriter().write("{\"error\":\"User not found\"}"); } } catch (NumberFormatException e) { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST); response.getWriter().write("{\"error\":\"Invalid user ID\"}"); } } @Override protected void doDelete(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // DELETE операция response.setContentType("application/json"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); String pathInfo = request.getPathInfo(); if (pathInfo == null || pathInfo.equals("/")) { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST); response.getWriter().write("{\"error\":\"User ID is required\"}"); return; } String userId = pathInfo.substring(1); try { Long id = Long.parseLong(userId); boolean deleted = userService.deleteUser(id); if (deleted) { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_NO_CONTENT); } else { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND); response.getWriter().write("{\"error\":\"User not found\"}"); } } catch (NumberFormatException e) { response.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST); response.getWriter().write("{\"error\":\"Invalid user ID\"}"); } } }