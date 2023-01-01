Как полностью отобразить данные Pandas в HTML: руководство

Python Скопировать код

def create_virtual_scrolling_table(df, filename='virtual_table.html'): """Создаёт HTML с виртуальным скроллингом для большой таблицы""" # Преобразуем DataFrame в JSON для передачи в JavaScript import json data_json = df.to_json(orient='records') # Получаем заголовки столбцов columns = list(df.columns) # Создаём HTML с JavaScript-кодом для виртуального скроллинга html_content = f""" <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Virtual Scrolling Table</title> <style> body {{ font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 20px; }} .container {{ max-width: 1200px; margin: 0 auto; }} .virtual-table-container {{ height: 600px; overflow: auto; position: relative; border: 1px solid #ddd; }} .table-header {{ position: sticky; top: 0; background: #f8f9fa; z-index: 10; border-bottom: 2px solid #dee2e6; }} .table-header-cell {{ display: inline-block; padding: 12px 15px; font-weight: bold; box-sizing: border-box; border-right: 1px solid #dee2e6; }} .virtual-row {{ position: absolute; width: 100%; box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid #dee2e6; }} .row-cell {{ display: inline-block; padding: 8px 15px; box-sizing: border-box; border-right: 1px solid #dee2e6; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }} .row-even {{ background-color: #f2f2f2; }} .loading-indicator {{ position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background: rgba(255, 255, 255, 0.8); padding: 20px; border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); display: none; }} </style> </head> <body> <div class="container"> <h1>Большая таблица данных с виртуальным скроллингом</h1> <p>Эта таблица эффективно отображает все {len(df)} строк данных, загружая только видимые в данный момент.</p> <div class="virtual-table-container" id="tableContainer"> <div class="table-header" id="tableHeader"></div> <div class="loading-indicator" id="loadingIndicator">Загрузка данных...</div> <div id="virtualRows"></div> </div> </div> <script> // Данные таблицы const tableData = {data_json}; const columns = {json.dumps(columns)}; // Конфигурация виртуального скроллинга const rowHeight = 40; // Высота строки в пикселях const bufferSize = 10; // Количество дополнительных строк для рендеринга let visibleRowsCount = 0; // Количество видимых строк // Элементы DOM const container = document.getElementById('tableContainer'); const header = document.getElementById('tableHeader'); const virtualRows = document.getElementById('virtualRows'); const loadingIndicator = document.getElementById('loadingIndicator'); // Инициализация заголовка таблицы function initHeader() {{ const cellWidth = `${{100 / columns.length}}%`; columns.forEach(column => {{ const headerCell = document.createElement('div'); headerCell.className = 'table-header-cell'; headerCell.style.width = cellWidth; headerCell.textContent = column; header.appendChild(headerCell); }}); }} // Рендеринг видимых строк function renderVisibleRows() {{ const scrollTop = container.scrollTop; const containerHeight = container.clientHeight; const startIndex = Math.floor(scrollTop / rowHeight) – bufferSize; const endIndex = Math.ceil((scrollTop + containerHeight) / rowHeight) + bufferSize; const adjustedStartIndex = Math.max(0, startIndex); const adjustedEndIndex = Math.min(tableData.length – 1, endIndex); // Устанавливаем высоту контейнера виртуальных строк virtualRows.style.height = `${{tableData.length * rowHeight}}px`; // Очищаем текущие строки virtualRows.innerHTML = ''; // Рендерим только видимые строки for (let i = adjustedStartIndex; i <= adjustedEndIndex; i++) {{ const rowData = tableData[i]; const row = document.createElement('div'); row.className = `virtual-row ${{i % 2 === 0 ? 'row-even' : ''}}`; row.style.top = `${{i * rowHeight}}px`; row.style.height = `${{rowHeight}}px`; const cellWidth = `${{100 / columns.length}}%`; columns.forEach(column => {{ const cell = document.createElement('div'); cell.className = 'row-cell'; cell.style.width = cellWidth; cell.textContent = rowData[column] !== null ? rowData[column].toString() : 'N/A'; row.appendChild(cell); }}); virtualRows.appendChild(row); }} }} // Обработчик скролла function handleScroll() {{ requestAnimationFrame(renderVisibleRows); }} // Инициализация таблицы function initVirtualTable() {{ loadingIndicator.style.display = 'block'; // Вычисляем количество видимых строк visibleRowsCount = Math.ceil(container.clientHeight / rowHeight); // Инициализируем заголовок initHeader(); // Рендерим начальные строки setTimeout(() => {{ renderVisibleRows(); loadingIndicator.style.display = 'none'; // Добавляем обработчик скролла container.addEventListener('scroll', handleScroll); }}, 100); }} // Запускаем инициализацию при загрузке страницы window.addEventListener('load', initVirtualTable); // Обновляем при изменении размера окна window.addEventListener('resize', () => {{ visibleRowsCount = Math.ceil(container.clientHeight / rowHeight); renderVisibleRows(); }}); </script> </body> </html> """ # Сохраняем в файл with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f: f.write(html_content) return f"Таблица с виртуальным скроллингом сохранена в {filename}"