Подчеркивание в Python: 5 ключевых способов использования символа _

Для кого эта статья:

Начинающие и средние Python-разработчики, желающие улучшить свои навыки кодирования.

Профессионалы, стремящиеся к написанию читаемого и поддерживаемого кода на Python.

Люди, интересующиеся лучшими практиками программирования и стандартами PEP8. Одиночное подчеркивание в Python — тот ненавязчивый символ, который может рассказать о коде больше, чем иные многострочные комментарии. Когда я впервые увидел код с переменной "temp" или метод "get_data()", я решил, что это просто странный стиль именования. Ошибка, которую совершают многие. Подчеркивание в Python — это тихий разговор между разработчиками, своеобразный шифр, определяющий границы доступа, временные конструкции и даже намекающий на интернационализацию. Сегодня разберём пять ключевых применений этого скромного символа, который может радикально изменить восприятие вашего кода. 🐍

Одиночное подчеркивание в Python: для чего используется

Символ одиночного подчеркивания (_) в Python — это не просто стилистическое украшение, а мощный инструмент коммуникации между разработчиками. Вопреки распространенному мнению, Python не имеет жесткой концепции приватности переменных, как, например, Java или C++. Вместо этого, он использует "соглашения", основанные на символах подчеркивания. 📝

Основные случаи использования одиночного подчеркивания можно разделить на пять категорий:

Обозначение "внутренних" или "приватных" переменных/методов

Использование в качестве временной или неважной переменной

Доступ к результату последнего выражения в интерпретаторе

Разделение цифр в числовых литералах для улучшения читаемости

Применение в интернационализации для пометки строк для перевода

Рассмотрим каждое применение подробнее и с примерами кода.

Александр Петров, Senior Python Developer Когда я только начинал работать с большими проектами на Python, меня постоянно смущало обилие переменных с подчеркиваниями. В одном крупном проекте мой код постоянно отклоняли на код-ревью из-за неправильного использования подчеркиваний. Тогда я составил для себя шпаргалку по всем вариантам использования этого символа. Через пару недель я уже автоматически применял правильные соглашения, а мой код стал намного понятнее для команды. Эта маленькая деталь существенно ускорила мою интеграцию в проект.

Для наглядности сравним различные типы подчеркиваний в Python и их значение:

Тип подчеркивания Пример Значение Одиночное в начале _variable Соглашение: "внутренняя" переменная Одиночное отдельно for _ in range(5) Временная/неиспользуемая переменная Одиночное в интерпреторе >>>> 2 + 2<br>>>> _ Результат последнего выражения Разделитель в числах 1_000_000 Улучшение читаемости чисел В функции gettext _('Hello') Пометка для интернационализации

Важно отметить, что это именно соглашения, а не строгие правила языка. Python не будет блокировать доступ к переменным с подчеркиванием — это вопрос профессиональной этики разработчиков, которые договорились об определенных правилах взаимодействия с кодом.

Соглашение о переменных в PEP8: роль подчеркивания

PEP8 — это руководство по стилю кода в Python, которое устанавливает соглашения для написания читаемого и поддерживаемого кода. В контексте подчеркивания, PEP8 предоставляет четкие рекомендации, которые стали стандартом в сообществе разработчиков. 🔍

Согласно PEP8, одиночное подчеркивание в начале имени указывает, что переменная или метод предназначены для внутреннего использования. Это сигнализирует другим разработчикам: "этот элемент не является частью публичного API модуля, он может измениться без предупреждения".

Python Скопировать код def calculate_total(items): # Публичный метод return _calculate_subtotal(items) + _calculate_tax(items) def _calculate_subtotal(items): # Внутренний вспомогательный метод return sum(item.price for item in items) def _calculate_tax(items): # Еще один внутренний метод return sum(item.price * item.tax_rate for item in items)

В этом примере только calculate_total предназначен для вызова извне, в то время как _calculate_subtotal и _calculate_tax — это внутренние детали реализации, которые могут быть изменены без нарушения интерфейса модуля.

Еще один аспект, который описывает PEP8, — это использование одиночного подчеркивания для избежания конфликтов с ключевыми словами Python:

Python Скопировать код class_ = "Python 101" # Избегаем конфликта с ключевым словом "class" from_ = "New York" # Избегаем конфликта с ключевым словом "from"

PEP8 также рекомендует использовать одиночное подчеркивание в качестве временной переменной, когда значение не будет использоваться:

Python Скопировать код # Нам не нужны сами элементы, только их количество for _ in range(5): print("Hello") # Распаковка кортежа, где нас интересует только второй элемент _, value = get_data()

Соглашение в PEP8 Применение Эффект на импорт Одиночное подчеркивание в начале _private_var = 10 Не импортируется при from module import * Без подчеркивания public_var = 10 Импортируется при from module import * Двойное подчеркивание в начале __mangled_var = 10 Подвергается "name mangling", не импортируется Подчеркивание после имени class_ = "Python" Обычная переменная, импортируется Двойное подчеркивание с обеих сторон __special_method__ Специальный метод, импортируется

Интересно, что модуль __pycache__ содержит двойные подчеркивания с обеих сторон, сигнализируя о том, что это специальный модуль Python, а не что-то, что должно импортироваться или использоваться напрямую.

Временные переменные с подчеркиванием: улучшаем код

Использование одиночного подчеркивания для временных переменных — элегантный способ показать, что значение переменной не имеет значения в контексте выполнения. Этот паттерн не только делает код более читаемым, но и может предотвратить ошибки, связанные с неправильным использованием таких переменных. 🔄

Самый распространенный случай — использование подчеркивания в циклах, когда нам важен сам факт повторения, а не итерационная переменная:

Python Скопировать код # Повторяем действие 5 раз без использования переменной цикла for _ in range(5): print("Это повторяется 5 раз") # Вместо for i in range(5): print("Это повторяется 5 раз") # i не используется

Второй распространенный случай — распаковка кортежей или списков, когда нас интересуют только определенные элементы:

Python Скопировать код # Нам нужен только второй элемент _, important_data, _ = function_returning_three_values() # Лучше, чем data1, important_data, data3 = function_returning_three_values() # data1 и data3 не используются

Этот подход особенно полезен при работе с функциями, возвращающими несколько значений, или при обработке данных из внешних источников:

Python Скопировать код # При обработке CSV файла, где нужны только определенные колонки for row in csv_reader: id_, name, _, _, email = row # Пропускаем ненужные поля process_user(id_, name, email)

Марина Ковалева, Python Tech Lead Я руководила проектом, где было много аналитического кода с обработкой больших многомерных данных. Код был сложным для понимания, с множеством переменных, назначение которых было неясно. Когда новый разработчик присоединился к команде, он начал систематически переименовывать неиспользуемые переменные в "_". Результат был поразительным — код стал значительно понятнее, потому что мы могли сразу видеть, какие данные действительно важны, а какие просто проходят через цепочку обработки. Это простое изменение сократило время на ознакомление с кодом для новых сотрудников с недели до пары дней.

Важное замечание: хотя символ подчеркивания является общепринятым обозначением для временных переменных, Python всё равно присваивает значение этой переменной. Это значит, что вы можете случайно использовать это значение в дальнейшем коде, что приведет к неожиданному поведению:

Python Скопировать код for _ in range(5): pass print(_) # Выведет 4, последнее значение из range(5)

Поэтому важно быть внимательным и не использовать подчеркивание как обычную переменную в том же контексте.

Еще одно интересное применение — использование подчеркивания в интерактивном интерпретаторе Python для доступа к результату последнего выражения:

Python Скопировать код >>> 2 + 3 5 >>> _ * 2 10 >>> _ + 5 15

Это удобно для последовательных вычислений без необходимости сохранять промежуточные результаты в именованных переменных.

Синтаксис подчеркивания для приватных атрибутов

В отличие от многих объектно-ориентированных языков, Python не имеет явного механизма приватности. Вместо ключевых слов вроде private или protected , Python использует соглашения на основе подчеркиваний. Однако эти соглашения имеют разную степень "жесткости". 🔒

Одиночное подчеркивание в начале имени атрибута или метода является "мягким" указанием на приватность:

Python Скопировать код class User: def __init__(self, name, email): self.name = name # Публичный атрибут self._email = email # "Приватный" атрибут def get_info(self): # Публичный метод return self.name def _update_email(self, new_email): # "Приватный" метод self._email = new_email

В этом примере _email и _update_email отмечены как внутренние детали реализации, которые не должны использоваться напрямую. Однако технически ничто не мешает получить к ним доступ извне:

Python Скопировать код user = User("John", "john@example.com") print(user._email) # Технически работает, но нарушает соглашение user._update_email("newemail@example.com") # То же самое

Важный эффект одиночного подчеркивания — такие имена не импортируются при использовании конструкции from module import * :

Python Скопировать код # В module.py public_var = 1 _private_var = 2 # В другом файле from module import * print(public_var) # Работает print(_private_var) # NameError: name '_private_var' is not defined

Это помогает избежать "загрязнения" пространства имен при импорте.

Если вам нужна более строгая форма приватности, Python предлагает двойное подчеркивание:

Python Скопировать код class Account: def __init__(self, user_id, balance): self.user_id = user_id self.__balance = balance # Имя будет "искажено" def deposit(self, amount): self.__balance += amount def withdraw(self, amount): if amount <= self.__balance: self.__balance -= amount return True return False

Здесь происходит интересная вещь: Python автоматически переименовывает атрибуты с двойным подчеркиванием, добавляя к ним имя класса. Этот процесс называется "name mangling" (искажение имен):

Python Скопировать код account = Account("123", 1000) print(account.user_id) # Работает print(account.__balance) # AttributeError: 'Account' object has no attribute '__balance' print(account._Account__balance) # Работает: 1000

Таким образом, двойное подчеркивание обеспечивает некоторую защиту от случайного переопределения в подклассах:

Python Скопировать код class ChildAccount(Account): def __init__(self, user_id, balance, parent): super().__init__(user_id, balance) self.parent = parent self.__balance = 0 # Это НЕ переопределит __balance родителя!

В данном случае, self.__balance в ChildAccount будет преобразовано в self._ChildAccount__balance , а не в self._Account__balance , так что оригинальный атрибут родителя останется нетронутым.

Сравнение различных подходов к приватности в Python:

Подход Синтаксис Уровень защиты Использование Публичный attribute Нет Часть API класса "Внутренний" _attribute Соглашение Детали реализации, не импортируются с * "Приватный" __attribute Name mangling Защита от конфликтов в подклассах Специальный __attribute__ Нет Специальные методы Python (dunder)

Интернационализация и одиночное подчеркивание в Python

Одним из наименее известных, но чрезвычайно полезных применений одиночного подчеркивания в Python является его роль в интернационализации (i18n) и локализации (l10n) приложений. Этот аспект особенно важен для разработчиков, создающих программы с поддержкой нескольких языков. 🌎

В стандартной библиотеке Python есть модуль gettext , который обеспечивает инфраструктуру для перевода текстовых строк в приложении. Ключевой функцией этого модуля является функция gettext , которая обычно связывается с одиночным подчеркиванием:

Python Скопировать код import gettext # Настройка локализации gettext.install('myapp', localedir='locale') # Теперь _ стал функцией для перевода строк print(_("Hello, world!")) # Выводится переведенная версия строки

Это соглашение настолько распространено, что многие фреймворки и библиотеки, такие как Django, Flask-Babel и другие, используют его по умолчанию.

Почему именно подчеркивание? Это краткий и ненавязчивый символ, который не нарушает читаемость кода, особенно когда многие строки требуют перевода:

Python Скопировать код def login_page(): return render_template( 'login.html', title=_("Login"), header=_("Welcome back"), submit_button=_("Sign in"), register_link=_("Create an account") )

При разработке многоязычных приложений важно помнить о нескольких особенностях использования подчеркивания для интернационализации:

Не смешивайте использование _ как функции перевода и как временной переменной в одном контексте

как функции перевода и как временной переменной в одном контексте Используйте плюрализацию с ngettext для строк, зависящих от числа элементов

для строк, зависящих от числа элементов Помните о контекстной локализации с помощью pgettext

Добавляйте комментарии для переводчиков, объясняющие контекст использования строк

Пример более сложного сценария с плюрализацией:

Python Скопировать код from gettext import ngettext def show_results(count): message = ngettext( "Found {count} result", "Found {count} results", count ).format(count=count) return message print(show_results(1)) # Found 1 result print(show_results(5)) # Found 5 results

Важно понимать, что когда _ используется для интернационализации, вы не должны использовать его как временную переменную в том же модуле:

Python Скопировать код # Этот код вызовет ошибку, так как _ теперь функция import gettext gettext.install('myapp') for _ in range(5): # TypeError: 'function' object is not iterable print(_("Hello"))

Чтобы избежать подобных конфликтов, можно использовать альтернативное имя для функции перевода:

Python Скопировать код import gettext translation = gettext.translation('myapp', localedir='locale') t = translation.gettext # Теперь можно использовать t для перевода и _ как временную переменную for _ in range(3): print(t("Hello"))

Интернационализация с использованием одиночного подчеркивания — это пример того, как простое соглашение может существенно облегчить разработку сложных многоязычных приложений, делая код более чистым и поддерживаемым.