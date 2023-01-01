Обработка проверяемых исключений в лямбда Java 8: пишем без try-catch

Java Скопировать код

public class CircuitBreaker<T, R> { private enum State { CLOSED, OPEN, HALF_OPEN } private State state = State.CLOSED; private int failureCount = 0; private long lastFailureTime = 0; private final int failureThreshold; private final long resetTimeout; public CircuitBreaker(int failureThreshold, long resetTimeout) { this.failureThreshold = failureThreshold; this.resetTimeout = resetTimeout; } public Function<T, R> protect(CheckedFunction<T, R> function, R fallback) { return t -> { if (isOpen()) { return fallback; } try { R result = function.apply(t); reset(); return result; } catch (Exception e) { recordFailure(); throw new RuntimeException(e); } }; } private boolean isOpen() { if (state == State.OPEN) { long currentTime = System.currentTimeMillis(); if (currentTime – lastFailureTime > resetTimeout) { state = State.HALF_OPEN; return false; } return true; } return false; } private void reset() { state = State.CLOSED; failureCount = 0; } private void recordFailure() { failureCount++; if (failureCount >= failureThreshold || state == State.HALF_OPEN) { state = State.OPEN; lastFailureTime = System.currentTimeMillis(); } } } // Использование CircuitBreaker<String, String> breaker = new CircuitBreaker<>(3, 60000); Function<String, String> protectedFunction = breaker.protect( url -> httpClient.get(url).body(), "Service unavailable" ); List<String> results = urls.stream() .map(protectedFunction) .collect(Collectors.toList());