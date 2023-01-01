Как использовать URLConnection в Java: основы работы с HTTP-запросами

#Веб-разработка  #Java Core  #Web API  
Для кого эта статья:

  • Java-разработчики, работающие с интеграцией API
  • Студенты и начинающие разработчики, стремящиеся освоить сетевое взаимодействие в Java

  • Профессионалы, желающие углубить свои знания о низкоуровневом сетевом программировании

    Java-разработчики периодически сталкиваются с необходимостью интеграции своих приложений с внешними API. Вариантов реализации сетевых взаимодействий существует множество: от современных фреймворков вроде OkHttp и Apache HttpClient до встроенных решений. Среди последних класс URLConnection остаётся фундаментальным инструментом для HTTP-коммуникаций, который поставляется с JDK с самых ранних версий. Несмотря на появление более удобных альтернатив, знание этого API по-прежнему является обязательным для профессионального Java-разработчика. Разберём, как использовать URLConnection для отправки разных типов запросов и обработки ответов. 🔍

Основы URLConnection: принципы работы с HTTP в Java

URLConnection представляет собой абстрактный класс в пакете java.net, который обеспечивает базовый механизм для взаимодействия с ресурсами, идентифицируемыми URL. Для работы с HTTP-запросами обычно используется его подкласс HttpURLConnection. Эти классы существуют с первых версий Java и до сих пор остаются частью стандартной библиотеки.

Базовый принцип работы с URLConnection состоит из нескольких шагов:

  1. Создание объекта URL, представляющего адрес запроса
  2. Получение экземпляра URLConnection через метод URL.openConnection()
  3. Настройка соединения (метод запроса, заголовки и т.д.)
  4. Установление соединения с помощью connect()
  5. Отправка данных (для запросов, требующих тело)
  6. Чтение ответа от сервера
  7. Закрытие соединения

URLConnection может показаться многословным и требует ручного управления ресурсами, но предоставляет полный контроль над всеми аспектами HTTP-взаимодействия. 💪

Рассмотрим простейший пример получения содержимого веб-страницы:

URL url = new URL("https://example.com");
URLConnection connection = url.openConnection();
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));

String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
System.out.println(line);
}
reader.close();

Для HTTP-запросов рекомендуется использовать HttpURLConnection, который добавляет специфические для HTTP методы:

URL url = new URL("https://api.example.com/data");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

// Настройка метода запроса
connection.setRequestMethod("GET");

// Получение кода ответа
int responseCode = connection.getResponseCode();
System.out.println("Response Code: " + responseCode);

// Закрытие соединения
connection.disconnect();

Важно отметить основные характеристики URLConnection, которые влияют на его использование:

Характеристика Описание Влияние на разработку
Блокирующие операции Все операции ввода-вывода блокируют выполнение потока Необходимо обрабатывать запросы в отдельных потоках
Ручное управление ресурсами Требует явного закрытия потоков Повышенный риск утечек ресурсов
Отсутствие пула соединений Каждый запрос создает новое соединение Снижение производительности при множественных запросах
Нет встроенной поддержки JSON Требуется ручная сериализация/десериализация Необходимо использовать дополнительные библиотеки

Александр Петров, Senior Java Developer

Когда я начал работать с микросервисной архитектурой в 2018 году, моей первой задачей было интегрировать платежный шлюз. Я использовал HttpURLConnection, потому что это была "классика" Java. Система работала нормально при небольшой нагрузке, но когда трафик вырос до 100 запросов в секунду, начались проблемы.

Соединения не закрывались должным образом, вызывая утечки ресурсов. После 12 часов отладки я обнаружил, что забыл вызвать connection.disconnect() в одном из блоков catch. Теперь я использую try-with-resources и никогда не забываю о закрытии ресурсов:

try (InputStream in = connection.getInputStream()) {
// чтение данных
} finally {
connection.disconnect();
}

Этот опыт показал мне, насколько важно понимать низкоуровневые механизмы сетевого взаимодействия в Java, даже при использовании современных библиотек.

GET-запросы с URLConnection: пошаговая реализация

GET-запросы являются наиболее распространенным типом HTTP-запросов и используются для получения данных с сервера. С помощью URLConnection их реализация достаточно прямолинейна. Рассмотрим процесс шаг за шагом. 🚶‍♂️

Базовый пример GET-запроса выглядит следующим образом:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class SimpleGetRequest {
public static void main(String[] args) {
try {
// 1. Создаем URL
URL url = new URL("https://api.example.com/users");

// 2. Открываем соединение
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

// 3. Настраиваем метод запроса
connection.setRequestMethod("GET");

// 4. Устанавливаем таймаут соединения (5 секунд)
connection.setConnectTimeout(5000);
connection.setReadTimeout(5000);

// 5. Получаем код ответа
int statusCode = connection.getResponseCode();
System.out.println("Status Code: " + statusCode);

// 6. Читаем ответ
BufferedReader reader;
if (statusCode >= 200 && statusCode < 300) {
reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
} else {
reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getErrorStream()));
}

StringBuilder response = new StringBuilder();
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
response.append(line);
}
reader.close();

// 7. Выводим результат
System.out.println("Response: " + response.toString());

// 8. Закрываем соединение
connection.disconnect();

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

При отправке GET-запросов часто требуется передать параметры запроса. Это можно сделать, добавив их к URL в формате query string. Вместо ручного конструирования строки запроса лучше использовать класс URLEncoder для корректного кодирования параметров:

import java.net.URLEncoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

// ...

String baseUrl = "https://api.example.com/search";
String query = "Java Programming";
String encodedQuery = URLEncoder.encode(query, StandardCharsets.UTF_8.toString());
URL url = new URL(baseUrl + "?q=" + encodedQuery + "&limit=10");

Для более сложных запросов с множеством параметров удобно использовать StringBuilder:

StringBuilder queryBuilder = new StringBuilder();
queryBuilder.append("?");
queryBuilder.append("q=").append(URLEncoder.encode("Java Programming", StandardCharsets.UTF_8.toString()));
queryBuilder.append("&limit=").append(10);
queryBuilder.append("&sort=").append(URLEncoder.encode("relevance", StandardCharsets.UTF_8.toString()));

URL url = new URL(baseUrl + queryBuilder.toString());

При реализации GET-запросов с URLConnection следует учитывать несколько важных моментов:

  • Обработка ошибок: Всегда проверяйте код ответа перед чтением данных
  • Кодирование URL: Используйте URLEncoder для параметров запроса
  • Таймауты: Устанавливайте разумные значения таймаутов
  • Освобождение ресурсов: Закрывайте потоки и соединения
  • Повторные попытки: Реализуйте механизм повторных попыток для ненадежных соединений

Рассмотрим пример более продвинутого GET-запроса с обработкой ошибок и повторными попытками:

public String sendGetRequestWithRetry(String urlString, int maxRetries) {
int retryCount = 0;
while (retryCount < maxRetries) {
HttpURLConnection connection = null;
try {
URL url = new URL(urlString);
connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
connection.setConnectTimeout(5000);
connection.setReadTimeout(15000);

int statusCode = connection.getResponseCode();

if (statusCode >= 200 && statusCode < 300) {
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
new InputStreamReader(connection.getInputStream()))) {
StringBuilder response = new StringBuilder();
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
response.append(line);
}
return response.toString();
}
} else if (statusCode >= 500) {
// Сервер временно недоступен, повторяем
retryCount++;
Thread.sleep(1000 * retryCount); // Экспоненциальная задержка
continue;
} else {
// Клиентская ошибка, не повторяем
throw new IOException("HTTP Error: " + statusCode + 
" " + connection.getResponseMessage());
}
} catch (IOException e) {
retryCount++;
if (retryCount >= maxRetries) {
throw new RuntimeException("Failed after " + maxRetries + " retries", e);
}
try {
Thread.sleep(1000 * retryCount);
} catch (InterruptedException ie) {
Thread.currentThread().interrupt();
throw new RuntimeException("Interrupted during retry delay", ie);
}
} catch (InterruptedException e) {
Thread.currentThread().interrupt();
throw new RuntimeException("Interrupted during retry delay", e);
} finally {
if (connection != null) {
connection.disconnect();
}
}
}
throw new RuntimeException("Should not reach here");
}

Отправка POST-запросов и передача данных на сервер

POST-запросы используются для отправки данных на сервер для создания или обновления ресурсов. В отличие от GET-запросов, они могут содержать тело запроса с произвольными данными. Рассмотрим, как реализовать POST-запросы с помощью URLConnection. 📤

Основные шаги при отправке POST-запроса:

  1. Создание URL и открытие соединения
  2. Установка метода запроса в "POST"
  3. Настройка соединения для отправки данных (setDoOutput)
  4. Установка заголовков Content-Type и Content-Length
  5. Отправка данных через OutputStream
  6. Получение и обработка ответа

Простой пример отправки формы через POST-запрос:

import java.io.DataOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class SimplePostRequest {
public static void main(String[] args) {
try {
// 1. Создаем URL
URL url = new URL("https://api.example.com/submit");

// 2. Открываем соединение
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

// 3. Настраиваем метод запроса
connection.setRequestMethod("POST");

// 4. Указываем, что будем отправлять данные
connection.setDoOutput(true);

// 5. Формируем данные для отправки
String name = "John Doe";
String email = "john.doe@example.com";

String postData = "name=" + URLEncoder.encode(name, StandardCharsets.UTF_8.toString()) +
"&email=" + URLEncoder.encode(email, StandardCharsets.UTF_8.toString());

// 6. Устанавливаем заголовки
byte[] postDataBytes = postData.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
connection.setRequestProperty("Content-Length", String.valueOf(postDataBytes.length));

// 7. Отправляем данные
try (DataOutputStream outputStream = new DataOutputStream(connection.getOutputStream())) {
outputStream.write(postDataBytes);
}

// 8. Получаем ответ
int responseCode = connection.getResponseCode();
System.out.println("Response Code: " + responseCode);

// 9. Читаем ответ
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
new InputStreamReader(connection.getInputStream()))) {
StringBuilder response = new StringBuilder();
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
response.append(line);
}
System.out.println("Response: " + response.toString());
}

// 10. Закрываем соединение
connection.disconnect();

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

Для отправки JSON-данных, что часто требуется при работе с современными API, необходимо изменить Content-Type и формат данных:

// JSON данные
String jsonInputString = "{\"name\": \"John Doe\", \"email\": \"john.doe@example.com\"}";

// Устанавливаем заголовки
connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
connection.setRequestProperty("Accept", "application/json");

// Отправляем данные
try (OutputStream os = connection.getOutputStream()) {
byte[] input = jsonInputString.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
os.write(input, 0, input.length);
}

Также возможна отправка данных в формате multipart/form-data, который используется для загрузки файлов:

// Определяем границу частей
String boundary = "===" + System.currentTimeMillis() + "===";

// Устанавливаем заголовок Content-Type с boundary
connection.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + boundary);

// Получаем выходной поток
try (OutputStream os = connection.getOutputStream();
PrintWriter writer = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(os, StandardCharsets.UTF_8), true)) {

// Добавляем текстовое поле
writer.append("--" + boundary).append("\r\n");
writer.append("Content-Disposition: form-data; name=\"username\"").append("\r\n");
writer.append("Content-Type: text/plain; charset=UTF-8").append("\r\n");
writer.append("\r\n");
writer.append("JohnDoe").append("\r\n");

// Добавляем файловое поле
writer.append("--" + boundary).append("\r\n");
writer.append("Content-Disposition: form-data; name=\"file\"; filename=\"example.txt\"").append("\r\n");
writer.append("Content-Type: text/plain").append("\r\n");
writer.append("\r\n");
writer.flush();

// Записываем содержимое файла
Files.copy(Paths.get("example.txt"), os);
os.flush();

writer.append("\r\n");

// Завершаем multipart/form-data
writer.append("--" + boundary + "--").append("\r\n");
}

Сравнение различных форматов данных для POST-запросов:

Формат Content-Type Использование Преимущества Недостатки
application/x-www-form-urlencoded application/x-www-form-urlencoded Отправка данных формы Простота реализации, хорошая поддержка Неэффективен для больших объёмов данных
application/json application/json Работа с RESTful API Поддержка сложных структур данных Требует парсинга JSON
multipart/form-data multipart/form-data Загрузка файлов Поддержка бинарных данных Сложнее в реализации
text/plain text/plain Отправка простого текста Максимальная простота Ограниченная функциональность

Мария Соколова, Lead Java Developer

В одном из проектов мы столкнулись с необходимостью создания микросервиса, который должен был отправлять данные в систему аналитики через устаревший API. Эта система принимала только формат multipart/form-data с десятками полей и несколькими файлами в каждом запросе.

Мы начали с реализации на URLConnection, но код быстро превратился в монстра – более 200 строк на один запрос. Каждое изменение в структуре данных требовало кропотливого обновления кода формирования multipart-границ и заголовков.

После трех недель борьбы мы создали собственную обертку вокруг URLConnection:

MultipartBuilder builder = new MultipartBuilder()
.addTextField("username", "john")
.addTextField("company", "acme")
.addFileField("report", new File("report.xlsx"))
.addFileField("logs", new File("logs.zip"));

String response = builder.send("https://analytics-api.example.org/upload");

Эта абстракция скрывала всю сложность работы с multipart/form-data и существенно упростила сопровождение кода. Главный урок: даже с базовыми API можно построить элегантные решения, если правильно абстрагировать сложности.

Настройка заголовков и работа с cookies в URLConnection

Заголовки HTTP играют ключевую роль в протоколе HTTP, определяя метаданные запроса или ответа. С помощью URLConnection вы можете как устанавливать заголовки для исходящих запросов, так и читать заголовки из ответов. Cookies, в свою очередь, представляют собой особый тип заголовков, используемый для сохранения состояния между запросами. 🍪

Рассмотрим, как устанавливать различные заголовки для HTTP-запроса:

URL url = new URL("https://api.example.com/data");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

// Установка пользовательского User-Agent
connection.setRequestProperty("User-Agent", "Mozilla/5.0 MyApp/1.0");

// Установка заголовка Accept для указания предпочтительного формата ответа
connection.setRequestProperty("Accept", "application/json");

// Установка заголовка Authorization для базовой аутентификации
String auth = "username:password";
byte[] encodedAuth = Base64.getEncoder().encode(auth.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
String authHeader = "Basic " + new String(encodedAuth);
connection.setRequestProperty("Authorization", authHeader);

// Установка заголовка для кеширования
connection.setRequestProperty("Cache-Control", "no-cache");

Часто используемые HTTP-заголовки:

  • User-Agent – идентификация клиента
  • Accept – предпочтительные типы содержимого ответа
  • Content-Type – тип содержимого запроса
  • Authorization – данные для аутентификации
  • Cache-Control – директивы кеширования
  • Connection – опции управления соединением
  • Cookie – данные cookie
  • Accept-Encoding – поддерживаемые алгоритмы сжатия

Для чтения заголовков из ответа можно использовать следующие методы:

// Получение одного заголовка по имени
String contentType = connection.getHeaderField("Content-Type");
System.out.println("Content-Type: " + contentType);

// Получение всех заголовков
Map<String, List<String>> headers = connection.getHeaderFields();
for (Map.Entry<String, List<String>> entry : headers.entrySet()) {
String key = entry.getKey();
List<String> values = entry.getValue();

if (key == null) {
System.out.println("Status line: " + values.get(0));
} else {
for (String value : values) {
System.out.println(key + ": " + value);
}
}
}

Работа с cookies требует особого внимания. В Java существует специальный класс CookieManager для управления cookies:

// Включение поддержки cookies
CookieManager cookieManager = new CookieManager();
CookieHandler.setDefault(cookieManager);

// Настройка политики принятия cookies
cookieManager.setCookiePolicy(CookiePolicy.ACCEPT_ALL);

// Первый запрос (сервер установит cookies)
URL url1 = new URL("https://example.com/login");
HttpURLConnection conn1 = (HttpURLConnection) url1.openConnection();
// ... настройка и выполнение запроса

// Последующий запрос (cookies будут отправлены автоматически)
URL url2 = new URL("https://example.com/profile");
HttpURLConnection conn2 = (HttpURLConnection) url2.openConnection();
// ... настройка и выполнение запроса

// Получение текущих cookies
CookieStore cookieStore = cookieManager.getCookieStore();
List<HttpCookie> cookies = cookieStore.getCookies();
for (HttpCookie cookie : cookies) {
System.out.println("Cookie: " + cookie.getName() + "=" + cookie.getValue());
}

Для более тонкого контроля над cookies можно реализовать ручное управление:

// Получение cookies из ответа
String cookiesHeader = connection.getHeaderField("Set-Cookie");
if (cookiesHeader != null) {
// Сохранение cookies для последующих запросов
Map<String, String> cookiesMap = new HashMap<>();

for (String cookie : cookiesHeader.split(";")) {
String[] parts = cookie.split("=", 2);
if (parts.length == 2) {
cookiesMap.put(parts[0].trim(), parts[1].trim());
}
}

// В следующем запросе
StringBuilder cookieString = new StringBuilder();
for (Map.Entry<String, String> entry : cookiesMap.entrySet()) {
if (cookieString.length() > 0) {
cookieString.append("; ");
}
cookieString.append(entry.getKey()).append("=").append(entry.getValue());
}

nextConnection.setRequestProperty("Cookie", cookieString.toString());
}

При работе с заголовками и cookies следует учитывать несколько важных моментов:

  • Заголовки необходимо устанавливать до вызова connect() или getInputStream()
  • Имена заголовков не чувствительны к регистру, но значения могут быть
  • Некоторые заголовки могут иметь несколько значений
  • CookieManager автоматически обрабатывает домены и пути для cookies
  • При ручном управлении cookies необходимо учитывать атрибуты Domain, Path, Expires, Max-Age, Secure и HttpOnly

Обработка HTTP-ответов и потоковое чтение данных

После отправки HTTP-запроса необходимо правильно обработать полученный ответ. URLConnection предоставляет несколько способов для чтения данных из ответа сервера, включая потоковое чтение для эффективной обработки больших объемов данных. 📊

Прежде всего, при обработке ответа необходимо проверить статус-код HTTP:

HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
// ... настройка и выполнение запроса

int statusCode = connection.getResponseCode();
String statusMessage = connection.getResponseMessage();

System.out.println("Status: " + statusCode + " " + statusMessage);

if (statusCode >= 200 && statusCode < 300) {
// Успешный ответ
// Читаем данные из getInputStream()
} else {
// Ошибка
// Читаем сообщение об ошибке из getErrorStream()
}

Основные статус-коды HTTP и их обработка:

  • 2xx (Success) – запрос успешно обработан
  • 3xx (Redirection) – необходимо выполнить перенаправление
  • 4xx (Client Error) – ошибка в запросе клиента
  • 5xx (Server Error) – ошибка на сервере

Для чтения данных из ответа можно использовать несколько подходов. Самый простой – чтение всего ответа в строку:

private String readResponse(HttpURLConnection connection) throws IOException {
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
new InputStreamReader(connection.getInputStream()))) {
StringBuilder response = new StringBuilder();
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
response.append(line);
}
return response.toString();
}
}

Для обработки бинарных данных, например, при скачивании файлов, следует использовать InputStream напрямую:

private void downloadFile(HttpURLConnection connection, String filePath) throws IOException {
try (InputStream inputStream = connection.getInputStream();
FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(filePath)) {

byte[] buffer = new byte[4096];
int bytesRead;

while ((bytesRead = inputStream.read(buffer)) != -1) {
outputStream.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
}

При работе с большими объемами данных или потоковой обработкой можно использовать более эффективный подход:

private void processLargeResponse(HttpURLConnection connection, 
Consumer<String> lineProcessor) throws IOException {
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
new InputStreamReader(connection.getInputStream()))) {

String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
// Обработка каждой строки по мере её чтения
lineProcessor.accept(line);
}
}
}

// Пример использования:
processLargeResponse(connection, line -> {
// Обработка строки, например, парсинг JSON
if (line.contains("\"status\":\"error\"")) {
System.out.println("Found error in response");
}
});

Для обработки ответов в формате JSON часто используются специализированные библиотеки, такие как Jackson или Gson. Вот пример с использованием Gson:

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonObject;

// ...

private JsonObject parseJsonResponse(HttpURLConnection connection) throws IOException {
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
new InputStreamReader(connection.getInputStream()))) {

Gson gson = new Gson();
return gson.fromJson(reader, JsonObject.class);
}
}

// Использование:
JsonObject json = parseJsonResponse(connection);
String status = json.get("status").getAsString();
int count = json.get("count").getAsInt();

При обработке ошибок важно читать содержимое ответа из правильного потока:

private String readResponse(HttpURLConnection connection) throws IOException {
InputStream stream;
if (connection.getResponseCode() >= 400) {
stream = connection.getErrorStream();
} else {
stream = connection.getInputStream();
}

try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(stream))) {
StringBuilder response = new StringBuilder();
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
response.append(line);
}
return response.toString();
}
}

Для потоковой обработки очень больших ответов можно использовать подход с ограниченным буфером:

public void processStreamingData(String urlString, 
Consumer<String> chunkProcessor) throws IOException {
URL url = new URL(urlString);
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

try (InputStream in = connection.getInputStream();
InputStreamReader inReader = new InputStreamReader(in);
BufferedReader buffReader = new BufferedReader(inReader)) {

char[] buffer = new char[8192]; // 8KB буфер
int charsRead;

while ((charsRead = buffReader.read(buffer)) != -1) {
String chunk = new String(buffer, 0, charsRead);
chunkProcessor.accept(chunk);
}
} finally {
connection.disconnect();
}
}

При работе с ответами API следует также обратить внимание на следующие аспекты:

  • Кодировка: Используйте правильную кодировку при чтении текста (UTF-8 в большинстве случаев)
  • Сжатие: Обрабатывайте сжатые ответы (gzip, deflate), если сервер их поддерживает
  • Тайм-ауты: Устанавливайте разумные тайм-ауты для чтения данных
  • Прогресс: Отслеживайте прогресс загрузки для длительных операций
  • Валидация: Проверяйте корректность полученных данных

Для обработки сжатых ответов можно использовать классы GZIPInputStream или InflaterInputStream:

// Установка заголовка для запроса сжатого контента
connection.setRequestProperty("Accept-Encoding", "gzip, deflate");

// Чтение сжатого ответа
InputStream inputStream;
String encoding = connection.getContentEncoding();

if ("gzip".equals(encoding)) {
inputStream = new GZIPInputStream(connection.getInputStream());
} else if ("deflate".equals(encoding)) {
inputStream = new InflaterInputStream(connection.getInputStream());
} else {
inputStream = connection.getInputStream();
}

// Теперь читаем из inputStream как обычно
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
// ...

Работа с URLConnection в Java может показаться сложной и многословной, особенно на фоне современных HTTP-клиентов, но понимание этого базового API открывает доступ к контролю над всеми аспектами HTTP-взаимодействия. Вы теперь знаете, как устанавливать соединения, отправлять различные типы запросов, управлять заголовками и эффективно обрабатывать ответы. Владение этими навыками не только поможет в поддержке легаси-кода, но и даст глубокое понимание HTTP-протокола, что критически важно даже при использовании высокоуровневых библиотек. Следующим шагом может стать изучение HttpClient из Java 11+, который сочетает удобство современных API с мощью встроенных решений.

