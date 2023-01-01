Метод pandas apply для столбцов: эффективная обработка данных

Для кого эта статья:

Аналитики данных, желающие улучшить свои навыки в pandas

Студенты и профессионалы, обучающиеся в сфере анализа данных и науки о данных

Специалисты, работающие с большими объёмами данных и стремящиеся оптимизировать свои рабочие процессы Обработка данных в pandas может превратиться из утомительного процесса в элегантное решение, если владеть правильными инструментами. Метод apply() — один из таких инструментов, настоящий швейцарский нож аналитика данных. Хотя многие знают о существовании этого метода, далеко не все используют его потенциал на 100%, особенно при работе с отдельными столбцами DataFrame. Сегодня разберём, как apply() может трансформировать ваш код, делая его чище, эффективнее и производительнее. 🚀

Основы метода

Метод apply() в pandas предназначен для применения функции к каждому элементу Series (столбца) или к каждой строке/столбцу DataFrame. Это мощный инструмент, позволяющий выполнять преобразования данных без явных циклов, что делает код более читаемым и, зачастую, более эффективным.

При работе с отдельным столбцом DataFrame, метод apply() принимает функцию в качестве аргумента и применяет её к каждому элементу выбранного столбца. Эта функция может быть:

Встроенной функцией Python (например, len , str.upper )

, ) Функцией из библиотек (например, numpy.sqrt )

) Пользовательской функцией (определённой через def )

) Анонимной lambda-функцией

Рассмотрим простой пример. Допустим, у нас есть DataFrame с информацией о товарах:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаём простой DataFrame data = { 'product': ['Ноутбук', 'Смартфон', 'Наушники', 'Монитор'], 'price': [75000, 45000, 8000, 25000] } df = pd.DataFrame(data)

Теперь применим функцию к столбцу 'price', чтобы рассчитать цену со скидкой 10%:

Python Скопировать код # Применение apply() к столбцу 'price' df['discounted_price'] = df['price'].apply(lambda x: x * 0.9) print(df)

Результат будет следующим:

product price discounted_price Ноутбук 75000 67500.0 Смартфон 45000 40500.0 Наушники 8000 7200.0 Монитор 25000 22500.0

В этом примере мы использовали lambda-функцию, которая умножает каждое значение на 0.9. Метод apply() последовательно применил эту функцию к каждому элементу столбца 'price'.

Синтаксис и принципы работы

Основной синтаксис применения apply() к одному столбцу выглядит следующим образом:

Python Скопировать код df['column_name'].apply(function, args=(), **kwargs)

Где:

df['column_name'] — столбец DataFrame, к которому применяется функция

— столбец DataFrame, к которому применяется функция function — функция, которая будет применена к каждому элементу

— функция, которая будет применена к каждому элементу args — дополнительные позиционные аргументы для передачи в функцию

— дополнительные позиционные аргументы для передачи в функцию kwargs — дополнительные именованные аргументы для функции

Александр Петров, Data Science Lead Когда я только начинал работать с pandas, я часто использовал циклы для обработки данных. Помню свой первый крупный проект: нужно было проанализировать логи сервера с миллионами записей. Каждая строка содержала временную метку, которую требовалось преобразовать в удобный формат. Мой первоначальный код выглядел примерно так: Python Скопировать код for i in range(len(df)): df.loc[i, 'formatted_time'] = convert_timestamp(df.loc[i, 'timestamp']) На датасете из миллиона строк этот код работал почти 40 минут! Когда я заменил его на: Python Скопировать код df['formatted_time'] = df['timestamp'].apply(convert_timestamp) Время выполнения сократилось до 2 минут. Это был момент прозрения — я понял, насколько мощными могут быть встроенные методы pandas по сравнению с обычными Python-циклами.

Принципы работы apply() с одним столбцом:

Последовательная обработка: apply() последовательно обрабатывает каждый элемент столбца. Создание нового Series: результатом выполнения apply() является новый объект Series, который можно присвоить новому столбцу или использовать отдельно. Сохранение индексов: полученный Series сохраняет индексы исходного столбца. Возможность изменения типа данных: функция может возвращать значения другого типа, чем исходные элементы столбца.

Рассмотрим несколько примеров с различными типами функций:

Python Скопировать код # Создадим DataFrame с текстовыми данными text_df = pd.DataFrame({ 'text': ['Python', 'Pandas', 'Data Analysis', 'Machine Learning'] }) # 1. Встроенная функция text_df['length'] = text_df['text'].apply(len) # 2. Метод строки text_df['uppercase'] = text_df['text'].apply(str.upper) # 3. Пользовательская функция def count_vowels(text): vowels = 'aeiou' return sum(1 for char in text.lower() if char in vowels) text_df['vowels'] = text_df['text'].apply(count_vowels) # 4. Lambda-функция text_df['starts_with_p'] = text_df['text'].apply(lambda x: x.startswith('P')) print(text_df)

Результат:

text length uppercase vowels startswithp Python 6 PYTHON 1 True Pandas 6 PANDAS 2 True Data Analysis 13 DATA ANALYSIS 5 False Machine Learning 16 MACHINE LEARNING 6 False

Практические примеры

Метод apply() универсален и может применяться к столбцам с различными типами данных. Рассмотрим несколько практических примеров для числовых, текстовых, временных данных и более сложных структур. 📊

1. Числовые данные

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаём DataFrame с числовыми данными numeric_df = pd.DataFrame({ 'value': [10, 25, -3, 42, 0, -15], 'other_value': [2, 5, 1, 0, 8, 3] }) # Применяем математические функции numeric_df['squared'] = numeric_df['value'].apply(np.square) numeric_df['sqrt'] = numeric_df['value'].apply(lambda x: np.sqrt(x) if x >= 0 else np.nan) # Применяем функцию с условиями numeric_df['category'] = numeric_df['value'].apply( lambda x: 'high' if x > 20 else 'medium' if x > 0 else 'low' ) # Функция, использующая несколько столбцов через .loc def safe_divide(row_idx, df): a = df.loc[row_idx, 'value'] b = df.loc[row_idx, 'other_value'] return a / b if b != 0 else np.inf numeric_df['division'] = numeric_df.index.map(lambda idx: safe_divide(idx, numeric_df)) print(numeric_df)

2. Текстовые данные

Python Скопировать код # DataFrame с текстовыми данными text_df = pd.DataFrame({ 'name': ['John Smith', 'Mary Johnson', 'Robert Williams', 'Susan Brown'], 'email': ['john@example.com', 'mary.j@mail.co.uk', 'rob_w@domain.org', 'susan.brown@company.net'] }) # Извлечение имени и фамилии text_df['first_name'] = text_df['name'].apply(lambda x: x.split()[0]) text_df['last_name'] = text_df['name'].apply(lambda x: x.split()[1]) # Извлечение домена из email text_df['email_domain'] = text_df['email'].apply(lambda x: x.split('@')[1]) # Создание приветственного сообщения с помощью пользовательской функции def create_greeting(name): first_name = name.split()[0] return f"Hello, {first_name}! Welcome to our platform." text_df['greeting'] = text_df['name'].apply(create_greeting) print(text_df)

3. Временные данные

Python Скопировать код # DataFrame с временными данными from datetime import datetime date_df = pd.DataFrame({ 'date': pd.date_range(start='2023-01-01', periods=5), 'event': ['Meeting', 'Conference', 'Workshop', 'Training', 'Presentation'] }) # Извлечение компонентов даты date_df['year'] = date_df['date'].apply(lambda x: x.year) date_df['month'] = date_df['date'].apply(lambda x: x.month) date_df['day_of_week'] = date_df['date'].apply(lambda x: x.day_name()) # Форматирование даты date_df['formatted_date'] = date_df['date'].apply(lambda x: x.strftime('%d/%m/%Y')) # Определение, является ли дата выходным date_df['is_weekend'] = date_df['date'].apply(lambda x: x.day_name() in ['Saturday', 'Sunday']) print(date_df)

4. Сложные структуры

Python Скопировать код # DataFrame с JSON-подобными данными json_df = pd.DataFrame({ 'user_id': [1, 2, 3, 4], 'preferences': [ {'theme': 'dark', 'notifications': True, 'language': 'en'}, {'theme': 'light', 'notifications': False, 'language': 'fr'}, {'theme': 'auto', 'notifications': True, 'language': 'de'}, {'theme': 'dark', 'notifications': False, 'language': 'es'} ] }) # Извлечение значений из словаря json_df['theme'] = json_df['preferences'].apply(lambda x: x.get('theme')) json_df['language'] = json_df['preferences'].apply(lambda x: x.get('language')) # Более сложное преобразование def format_preferences(prefs): theme = prefs.get('theme', 'default') notif = 'enabled' if prefs.get('notifications', False) else 'disabled' lang = prefs.get('language', 'en').upper() return f"Theme: {theme}, Notifications: {notif}, Language: {lang}" json_df['formatted_preferences'] = json_df['preferences'].apply(format_preferences) print(json_df)

Мария Иванова, Data Engineer В нашей команде мы получили задание обработать датасет с отзывами пользователей. Нужно было классифицировать отзывы по тональности, извлечь упоминаемые продукты и нормализовать текст. Первоначально мой коллега предложил последовательно создавать новые столбцы: Python Скопировать код # Очистка текста df['clean_text'] = df['text'].apply(clean_text_function) # Классификация тональности df['sentiment'] = df['clean_text'].apply(classify_sentiment) # Извлечение продуктов df['products'] = df['clean_text'].apply(extract_products) Каждый вызов apply() проходил по всему датасету, что было неэффективно. Я предложила альтернативный подход: Python Скопировать код def process_review(text): clean = clean_text_function(text) sentiment = classify_sentiment(clean) products = extract_products(clean) return pd.Series([clean, sentiment, products]) df[['clean_text', 'sentiment', 'products']] = df['text'].apply(process_review) Это решение сократило время обработки на 40%, так как мы проходили по данным только один раз, а не три.

Сравнение метода

Метод apply() — не единственный способ трансформации данных в pandas. Давайте сравним его с альтернативными подходами и определим, когда какой метод использовать эффективнее. 🔄

Метод Преимущества Недостатки Лучше использовать, когда: apply() – Гибкость (можно использовать сложные функции)<br>- Читаемость кода<br>- Сохранение индексов – Медленнее векторизованных операций<br>- Последовательное выполнение – Нужна сложная логика преобразования<br>- Используются пользовательские функции<br>- Требуется доступ к нескольким столбцам map() – Проще синтаксис<br>- Немного быстрее apply() для простых операций<br>- Работает со словарями для замены – Только для Series (не DataFrame)<br>- Менее гибкий, чем apply() – Простые преобразования одного столбца<br>- Замена значений по словарю<br>- Небольшие наборы данных Векторизация – Наивысшая производительность<br>- Параллельное выполнение<br>- Оптимизированный код – Ограниченные возможности сложных преобразований<br>- Менее читаемый код для сложной логики – Математические операции<br>- Большие наборы данных<br>- Простые трансформации Циклы Python – Максимальная гибкость<br>- Понятная логика для новичков – Очень низкая производительность<br>- Громоздкий код – Почти никогда (исключение: прототипирование)<br>- Уникальные случаи, где нужен полный контроль

Давайте рассмотрим конкретный пример для сравнения производительности различных подходов:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import time # Создадим большой DataFrame для теста n = 1_000_000 df = pd.DataFrame({ 'value': np.random.randn(n) }) # Функция для тестирования времени выполнения def time_execution(func, name): start = time.time() result = func() end = time.time() print(f"{name}: {end – start:.4f} секунд") return result # 1. Используем apply() с lambda-функцией time_execution( lambda: df['value'].apply(lambda x: x**2 if x > 0 else x), "apply() с lambda" ) # 2. Используем map() с lambda-функцией time_execution( lambda: df['value'].map(lambda x: x**2 if x > 0 else x), "map() с lambda" ) # 3. Используем векторизацию с numpy time_execution( lambda: np.where(df['value'] > 0, df['value']**2, df['value']), "Векторизация с numpy" ) # 4. Используем цикл Python (на небольшом подмножестве для скорости) def using_loop(): result = df['value'].copy() for i in range(10000): # Используем только первые 10,000 строк result.iloc[i] = result.iloc[i]**2 if result.iloc[i] > 0 else result.iloc[i] return result time_execution(using_loop, "Python-цикл (10k строк)")

Результаты сравнения показывают, что векторизованные операции с numpy значительно быстрее, чем apply() или map() . Однако стоит учитывать не только производительность, но и читаемость кода, а также сложность требуемых преобразований.

Когда лучше использовать apply() для одного столбца:

Когда требуется сложная логика, которую сложно или невозможно выразить векторизованно

Когда нужно применить пользовательскую функцию

Когда читаемость кода важнее незначительных улучшений производительности

Когда функция должна обращаться к другим столбцам или внешним данным

Оптимизация pandas

Метод apply() очень удобен, но при работе с большими объемами данных его использование может привести к проблемам с производительностью. Рассмотрим несколько стратегий оптимизации для повышения эффективности. 🔧

1. Использование встроенных функций вместо apply()

Многие операции можно выполнить с помощью встроенных методов pandas без использования apply() :

Python Скопировать код # Вместо df['value_squared'] = df['value'].apply(lambda x: x**2) # Лучше использовать df['value_squared'] = df['value'] ** 2 # Вместо df['is_positive'] = df['value'].apply(lambda x: x > 0) # Лучше использовать df['is_positive'] = df['value'] > 0

2. Предварительная компиляция функций с numba

Библиотека numba позволяет компилировать Python-функции в оптимизированный машинный код:

Python Скопировать код from numba import jit # Компилируем функцию с помощью numba @jit(nopython=True) def complex_calculation(x): result = 0 for i in range(100): result += x * i / (i + 1) return result # Применяем скомпилированную функцию df['result'] = df['value'].apply(complex_calculation)

3. Использование pandas.eval() для сложных выражений

Python Скопировать код # Вместо df['complex_result'] = df['a'] * df['b'] + df['c'] * df['d'] # Можно использовать df['complex_result'] = pd.eval('a * b + c * d', engine='numexpr', target=df)

4. Разделение на части (chunking)

При работе с очень большими данными можно обрабатывать их частями:

Python Скопировать код def process_in_chunks(dataframe, chunk_size=100000): result_chunks = [] for start_idx in range(0, len(dataframe), chunk_size): end_idx = min(start_idx + chunk_size, len(dataframe)) chunk = dataframe.iloc[start_idx:end_idx].copy() # Обработка чанка chunk['result'] = chunk['value'].apply(complex_function) result_chunks.append(chunk) return pd.concat(result_chunks) processed_df = process_in_chunks(df)

5. Параллельная обработка с pandarallel

Библиотека pandarallel позволяет распараллелить выполнение apply() :

Python Скопировать код from pandarallel import pandarallel # Инициализация pandarallel pandarallel.initialize() # Использование parallel_apply вместо apply df['result'] = df['value'].parallel_apply(complex_function)

6. Сравнение производительности различных подходов

Оптимизация должна основываться на конкретных требованиях к производительности. Ниже приведено сравнение различных методов для распространенной задачи – преобразования строк:

Векторизация : Используйте встроенные функции pandas и numpy, когда это возможно

: Используйте встроенные функции pandas и numpy, когда это возможно Компиляция : Для сложных функций используйте numba для предварительной компиляции

: Для сложных функций используйте для предварительной компиляции Параллелизация : Для независимых операций используйте параллельную обработку

: Для независимых операций используйте параллельную обработку Группировка операций: Объединяйте несколько операций в одну функцию для уменьшения проходов по данным

Пример оптимизации функции для обработки текстовых данных:

Python Скопировать код # Неоптимизированная версия с несколькими вызовами apply() df['text_lower'] = df['text'].apply(str.lower) df['text_clean'] = df['text_lower'].apply(lambda x: x.replace('[^\w\s]', '')) df['word_count'] = df['text_clean'].apply(lambda x: len(x.split())) df['char_count'] = df['text_clean'].apply(len) # Оптимизированная версия с одним вызовом apply() def process_text(text): text_lower = text.lower() text_clean = ''.join(c for c in text_lower if c.isalnum() or c.isspace()) word_count = len(text_clean.split()) char_count = len(text_clean) return pd.Series([text_lower, text_clean, word_count, char_count]) df[['text_lower', 'text_clean', 'word_count', 'char_count']] = df['text'].apply(process_text)

Выбор стратегии оптимизации зависит от конкретной задачи, размера данных и требований к производительности. Иногда читаемость кода и удобство поддержки могут быть важнее небольшого выигрыша в производительности.