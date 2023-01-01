Aria-label в HTML: как сделать сайт доступным для всех пользователей

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и дизайнеры, стремящиеся улучшить доступность своих сайтов

Студенты и начинающие специалисты в области веб-разработки

Люди, интересующиеся вопросами инклюзивности и пользовательского опыта для людей с нарушениями зрения Вы когда-нибудь задумывались, как пользователи с нарушениями зрения воспринимают иконки и кнопки без текста на ваших сайтах? 🤔 Между отлично выглядящим интерфейсом и действительно доступным сайтом часто лежит пропасть. Атрибут aria-label — тот невидимый мост, который соединяет эти миры, позволяя создавать визуально привлекательные элементы, оставаясь при этом инклюзивными. Давайте разберемся, как грамотное использование этого атрибута может радикально изменить пользовательский опыт для людей с особыми потребностями, не жертвуя дизайном.

Что такое атрибут aria-label в HTML и зачем он нужен

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) — набор атрибутов, расширяющих HTML для повышения доступности веб-страниц. Атрибут aria-label является одним из ключевых инструментов этого стандарта, обеспечивающим альтернативное текстовое описание для элементов интерфейса, которые визуально понятны, но могут быть проблематичны для восприятия пользователями скринридеров.

Представьте, что вы разработали элегантный интерфейс с минималистичными иконками: корзина покупок, сердечко для избранного, значок поиска. Визуально всё очевидно, но как пользователь скринридера узнает, что делает кнопка с иконкой лупы? Именно здесь на сцену выходит aria-label .

Атрибут aria-label предоставляет строку текста, которая служит доступной меткой для объекта. Этот текст не отображается визуально, но читается вспомогательными технологиями, такими как скринридеры. Вот простейший пример:

HTML Скопировать код <button aria-label="Поиск"><i class="icon-search"></i></button>

В этом коде скринридер прочитает "Поиск", даже если визуально пользователь видит только иконку лупы.

Значение атрибута aria-label имеет высокий приоритет — оно переопределяет другие методы предоставления текстового описания элемента, включая содержимое внутри тега. Это делает его мощным инструментом для обеспечения точной доступности, особенно для элементов, которые:

Не имеют видимого текстового содержимого

Содержат текст, который не полностью описывает функцию элемента

Имеют иконографическое представление без текстовой альтернативы

Требуют дополнительного контекста для пользователей вспомогательных технологий

Проблема Решение с aria-label Выигрыш для доступности Кнопки только с иконками Добавление описательной метки Пользователи скринридеров понимают назначение кнопок Навигационные элементы без текста Текстовое описание функций Улучшение навигации для незрячих пользователей Графические элементы управления Пояснение назначения элемента Повышение интуитивности интерфейса Элементы с неочевидной функциональностью Дополнительный контекст Снижение когнитивной нагрузки

Важно понимать, что aria-label — это не просто "галочка" для соответствия стандартам доступности. Это инструмент, который реально влияет на то, как пользователи с ограниченными возможностями взаимодействуют с вашим сайтом. Грамотное использование этого атрибута может значительно повысить удобство использования ресурса для всех категорий посетителей. 🌐

Максим Соколов, UX-исследователь Работая с крупным интернет-магазином, мы обнаружили серьезную проблему: процент отказов среди пользователей скринридеров был аномально высок. При тестировании выяснилось, что причиной были десятки "молчаливых" кнопок с иконками без текстового описания. Добавление aria-label к каждой иконке (корзина, избранное, сравнение, фильтр) снизило время выполнения стандартных задач для незрячих пользователей на 73%. Особенно впечатляющим был эффект для иконок действий: "Добавить в корзину", "Оформить заказ", где aria-label не только называл действие, но и уточнял объект: "Добавить iPhone 14 в корзину". После изменений конверсия среди пользователей ассистивных технологий выросла в 2.8 раза. Это наглядно показало, что доступность — это не просто соответствие стандартам, а реальный бизнес-фактор.

Ключевые случаи использования aria-label для доступности

Атрибут aria-label становится незаменимым в определенных сценариях, где традиционные методы обеспечения доступности оказываются недостаточными или неприменимыми. Рассмотрим ключевые ситуации, когда использование aria-label критически важно для создания по-настоящему доступного интерфейса.

Практические примеры кода с атрибутом aria-label

Теория без практики мертва, поэтому давайте рассмотрим конкретные примеры использования aria-label в различных контекстах. Эти фрагменты кода демонстрируют, как грамотное применение атрибута может решать реальные проблемы доступности.

Кнопки с иконками без текста

HTML Скопировать код <button aria-label="Закрыть окно" class="close-btn">×</button>

В этом примере визуально отображается только символ "×", но скринридер прочитает "Закрыть окно", что делает функцию кнопки понятной.

Ссылки с неинформативным текстом

HTML Скопировать код <a href="product-details.html" aria-label="Подробнее о смартфоне Galaxy S23">Подробнее</a>

Здесь текст "Подробнее" сам по себе не дает понимания, о каком продукте идет речь. Атрибут aria-label предоставляет необходимый контекст.

Поля формы с визуальными подсказками

HTML Скопировать код <input type="text" placeholder="Имя" aria-label="Введите ваше имя">

Placeholder не всегда корректно интерпретируется скринридерами, поэтому aria-label обеспечивает надежное описание поля.

Навигационные элементы

HTML Скопировать код <nav aria-label="Главная навигация"> <ul> <li><a href="/">Главная</a></li> <li><a href="/products">Продукты</a></li> </ul> </nav> <nav aria-label="Навигация по страницам каталога"> <ul> <li><a href="#">1</a></li> <li><a href="#">2</a></li> </ul> </nav>

Когда на странице несколько навигационных блоков, aria-label помогает различать их назначение.

Графики и диаграммы

HTML Скопировать код <div role="img" aria-label="Диаграмма распределения продаж по регионам: Москва – 45%, Санкт-Петербург – 30%, другие регионы – 25%"> <!-- Визуальное представление диаграммы --> </div>

Для графических элементов aria-label может предоставить текстовое описание данных, отображаемых визуально.

Кнопки с динамическим состоянием

HTML Скопировать код <button id="playButton" aria-label="Воспроизвести видео"> <i class="icon-play"></i> </button> <script> // После нажатия меняем иконку и aria-label document.getElementById('playButton').addEventListener('click', function() { this.innerHTML = '<i class="icon-pause"></i>'; this.setAttribute('aria-label', 'Приостановить видео'); }); </script>

В этом примере aria-label динамически обновляется вместе с изменением функциональности кнопки.

Подсказки для элементов drag-and-drop

HTML Скопировать код <div draggable="true" aria-label="Перетащите фото, чтобы изменить порядок в галерее"> <img src="photo.jpg" alt="Фотография горного пейзажа"> </div>

Здесь aria-label объясняет действие, которое можно выполнить с элементом, что особенно важно для пользователей, полагающихся на клавиатуру.

Сложные элементы управления

HTML Скопировать код <div class="color-picker" role="application" aria-label="Выбор цвета товара"> <div class="color-option" role="button" aria-label="Выбрать красный цвет" style="background-color: red;"></div> <div class="color-option" role="button" aria-label="Выбрать синий цвет" style="background-color: blue;"></div> <div class="color-option" role="button" aria-label="Выбрать зеленый цвет" style="background-color: green;"></div> </div>

Здесь aria-label применяется как к контейнеру для описания общего назначения, так и к отдельным элементам выбора.

Использование aria-label в правильном контексте существенно повышает доступность веб-интерфейсов. Однако важно помнить, что этот атрибут следует применять только тогда, когда другие методы предоставления доступной информации недоступны или недостаточны. 🛠️

Елена Морозова, фронтенд-разработчик Мне довелось быть ведущим разработчиком проекта для государственного учреждения, где требования к доступности были прописаны в техническом задании как обязательные. Мы создали сайт с современным минималистичным дизайном, но при первом тестировании с участием незрячих пользователей получили неутешительные результаты. Оказалось, что наши элегантные иконки социальных сетей, кнопки "поделиться" и интерактивная карта были абсолютно недоступны для скринридеров. Добавив подробные aria-label ко всем этим элементам, мы провели второй раунд тестирования. Один из участников, пользуясь скринридером более 10 лет, отметил: "Впервые я могу пользоваться государственным сайтом так же легко, как зрячий человек". Это был момент истины для всей нашей команды. Мы поняли, что несколько строк кода с aria-label могут кардинально изменить пользовательский опыт и буквально открыть доступ к информации для людей с нарушениями зрения.

Сравнение aria-label с другими атрибутами доступности

ARIA предоставляет несколько атрибутов для улучшения доступности, и важно понимать, когда использовать aria-label , а когда предпочесть другие решения. Рассмотрим сравнение наиболее часто используемых атрибутов и их особенности.

Атрибут Предназначение Приоритет в скринридерах Когда использовать Ограничения aria-label Краткое текстовое описание для элемента Высокий (переопределяет содержимое элемента) Для элементов без видимого текста или когда нужно переопределить существующий текст Не локализуется автоматически, не видим визуально aria-labelledby Связывает элемент с другим элементом, который служит его меткой Высший (приоритетнее aria-label) Когда текстовая метка уже существует в DOM Требует существования другого элемента с указанным ID aria-describedby Связывает элемент с расширенным описанием Средний (дополняет основную метку) Для предоставления дополнительной информации помимо основной метки Обычно читается после основной метки, может игнорироваться в кратком режиме чтения alt (для изображений) Альтернативный текст для изображений Специфичный для img Всегда для содержательных изображений Применим только к элементам img и area title Всплывающая подсказка при наведении Низкий (часто игнорируется) Для вспомогательной информации, не критичной для использования Ненадежен для доступности, доступен только при наведении

Как видно из таблицы, aria-label имеет высокий приоритет, но уступает aria-labelledby . Вот несколько ключевых соображений для выбора между этими атрибутами:

Если нужная метка уже существует визуально — используйте aria-labelledby , указав на существующий элемент

— используйте , указав на существующий элемент Если визуальной метки нет — aria-label будет оптимальным выбором

— будет оптимальным выбором Для изображений — всегда предпочтительнее использовать атрибут alt

— всегда предпочтительнее использовать атрибут Для дополнительного описания — комбинируйте aria-label с aria-describedby

Рассмотрим практический пример сравнения различных подходов:

HTML Скопировать код <!-- Вариант 1: Использование aria-label --> <button aria-label="Удалить сообщение"><i class="icon-trash"></i></button> <!-- Вариант 2: Использование aria-labelledby --> <span id="delete-label" class="visually-hidden">Удалить сообщение</span> <button aria-labelledby="delete-label"><i class="icon-trash"></i></button> <!-- Вариант 3: Использование внутреннего текста + CSS --> <button> <i class="icon-trash"></i> <span class="visually-hidden">Удалить сообщение</span> </button>

Все три варианта решают одну задачу, но имеют различные нюансы:

Вариант 1 ( aria-label ) — самый компактный, но требует обновления при локализации сайта

) — самый компактный, но требует обновления при локализации сайта Вариант 2 ( aria-labelledby ) — позволяет повторно использовать текст, но добавляет дополнительный элемент

) — позволяет повторно использовать текст, но добавляет дополнительный элемент Вариант 3 (визуально скрытый текст) — работает без ARIA, но требует дополнительных CSS-стилей

При выборе между этими вариантами учитывайте специфику проекта и требования к поддержке различных вспомогательных технологий. Часто оптимальное решение зависит от контекста использования и общей архитектуры интерфейса. ⚖️

Рекомендации по правильному использованию aria-label

Хотя aria-label — мощный инструмент повышения доступности, его эффективность зависит от правильного применения. Следующие рекомендации помогут избежать типичных ошибок и максимизировать пользу от использования этого атрибута.

1. Используйте краткие, но информативные описания

Оптимальная метка aria-label должна быть:

Содержательной — объясняющей функцию элемента

Краткой — идеально от 1 до 5 слов

Конкретной — избегайте расплывчатых описаний

HTML Скопировать код <!-- Неудачно: слишком расплывчато --> <button aria-label="Кнопка"><i class="icon-search"></i></button> <!-- Неудачно: излишне многословно --> <button aria-label="Нажмите здесь, чтобы начать процесс поиска товаров в нашем каталоге по введенному вами критерию"><i class="icon-search"></i></button> <!-- Оптимально: конкретно и кратко --> <button aria-label="Поиск товаров"><i class="icon-search"></i></button>

2. Избегайте дублирования информации

Не используйте aria-label , когда элемент уже имеет понятный текст:

HTML Скопировать код <!-- Неправильно: дублирование --> <button aria-label="Отправить">Отправить</button> <!-- Правильно: aria-label не нужен --> <button>Отправить</button>

3. Применяйте aria-label только к интерактивным или ключевым семантическим элементам

Элементы управления: button , input , select , textarea

, , , Интерактивные элементы: a , details , menu

, , Ориентационные элементы: header , footer , nav , aside

, , , Элементы с ARIA-ролями: [role="button"] , [role="tab"]

Не применяйте aria-label к обычным div или span без роли, так как это может быть проигнорировано скринридерами.

4. Учитывайте контекст элемента

Хорошая метка aria-label должна включать не только функцию, но и контекст, особенно для повторяющихся элементов:

HTML Скопировать код <!-- Неудачно: недостаточно контекста --> <button aria-label="Удалить">X</button> <!-- Лучше: указывает, что именно удаляется --> <button aria-label="Удалить комментарий">X</button> <!-- Еще лучше: для списка комментариев --> <button aria-label="Удалить комментарий от Анны">X</button>

5. Обеспечьте локализацию aria-label

Помните, что текст в aria-label должен быть переведен при многоязычной поддержке:

HTML Скопировать код <!-- Пример реализации с учетом локализации --> <button aria-label="{% translate 'search_button_label' %}"> <i class="icon-search"></i> </button>

6. Не используйте HTML-разметку внутри aria-label

Атрибут aria-label принимает только текстовое содержимое; HTML внутри него будет прочитан буквально:

HTML Скопировать код <!-- Неправильно: HTML в aria-label --> <div aria-label="<strong>Важное</strong> сообщение"></div> <!-- Скринридер прочитает буквально: "<strong>Важное</strong> сообщение" -->

7. Тестируйте с реальными скринридерами

Теоретическое соответствие стандартам не гарантирует практическую доступность. Регулярно тестируйте с популярными скринридерами:

NVDA или JAWS для Windows

VoiceOver для macOS и iOS

TalkBack для Android

8. Правильно обрабатывайте динамические изменения

Если функциональность элемента меняется, обновляйте его aria-label :

HTML Скопировать код <script> // При изменении состояния function toggleExpandButton(button, isExpanded) { if (isExpanded) { button.setAttribute('aria-label', 'Свернуть раздел'); } else { button.setAttribute('aria-label', 'Развернуть раздел'); } } </script>

9. Используйте aria-label как часть комплексного подхода к доступности

Не полагайтесь только на aria-label — сочетайте его с другими методами:

Семантически правильная HTML-структура

Логичный порядок табуляции (tabindex)

Визуальные индикаторы фокуса

Достаточный цветовой контраст

Поддержка навигации с клавиатуры

Следуя этим рекомендациям, вы значительно улучшите доступность вашего сайта для пользователей вспомогательных технологий, сделав веб более инклюзивным для всех. 🚀