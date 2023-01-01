Исключения в степенях сравнения: запоминаем нерегулярные формы

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, желающие углубить свои знания о специфических аспектах грамматики.

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому языку и желающие улучшить навыки в использовании степеней сравнения. Степени сравнения прилагательных могут стать настоящей головоломкой даже для опытных студентов английского. Когда базовые правила уже освоены, появляются те самые исключения, заставляющие учеников ломать голову: почему "good" вдруг превращается в "better", а "bad" — в "worse"? 🤔 Как запомнить все эти нерегулярные формы и не запутаться в них на экзаменах? Эта статья станет вашим путеводителем по лабиринтам исключительных случаев в формировании степеней сравнения, которые нельзя просто вывести из общих правил, но необходимо знать для грамотной английской речи.

Особые и исключительные степени сравнения в английском

Английский язык, как и многие другие языки германской группы, имеет три степени сравнения прилагательных: положительную (positive), сравнительную (comparative) и превосходную (superlative). Для большинства прилагательных существуют стандартные модели образования: добавление суффиксов -er и -est для односложных прилагательных или использование more и most для многосложных.

Однако английский изобилует исключениями, которые нарушают эти базовые правила. Такие отклонения часто вызывают затруднения у изучающих язык, особенно на начальных этапах. Исключения можно разделить на несколько категорий:

Супплетивные формы – когда происходит полная замена основы слова

Нерегулярные двусложные прилагательные – которые не следуют правилу "more + прилагательное"

Прилагательные с особыми фонетическими изменениями

Прилагательные, имеющие две возможные формы сравнения

Рассмотрим эти категории более детально и разберем частые затруднения.

Тип исключения Примеры Особенности Супплетивные формы good – better – best Полная замена основы слова Нерегулярные двусложные happy – happier – happiest Использование -er/-est вместо more/most Особые фонетические изменения big – bigger – biggest Удвоение согласной перед добавлением суффикса Двойные формы common – commoner/more common – commonest/most common Допустимы обе формы образования

Запоминание этих исключений требует систематического подхода и постоянной практики. Изучающим язык следует обращать внимание на контексты использования и особенности произношения каждой формы. 📝

Супплетивные формы прилагательных: полная замена основы

Супплетивизм – лингвистическое явление, при котором грамматические формы одного слова образуются от разных корней. В английском языке существует несколько прилагательных с супплетивными формами степеней сравнения, которые невозможно вывести из их исходной формы, используя стандартные правила.

Наиболее яркими примерами супплетивных форм являются:

good – better – best (хороший – лучше – лучший)

(хороший – лучше – лучший) bad – worse – worst (плохой – хуже – худший)

(плохой – хуже – худший) little – less – least (маленький – меньше – наименьший)

(маленький – меньше – наименьший) many/much – more – most (много – больше – наибольший)

(много – больше – наибольший) far – further/farther – furthest/farthest (далёкий – дальше – самый дальний)

Исторически эти формы возникли из разных древнеанглийских или даже протогерманских слов, которые со временем слились в единую парадигму. Например, формы "better" и "best" произошли от древнеанглийского "bet", что означало "хорошо" и не было связано с основой "good".

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом Максимом, который готовился к международному экзамену. Он никак не мог запомнить супплетивные формы, особенно путался с "good-better-best" и "bad-worse-worst". Я предложила ему мнемонический прием: представить историю, где герои Good и Bad соревнуются. Good становится Better и наконец Best, а Bad становится Worse и в итоге Worst. Мы даже нарисовали комикс с этими персонажами. После этого Максим больше никогда не путал эти формы, а на экзамене получил высший балл за раздел грамматики. Иногда визуализация и сторителлинг работают эффективнее, чем зубрежка правил.

Особого внимания заслуживает прилагательное "far", имеющее два варианта сравнительной и превосходной степени:

farther/farthest – используются преимущественно для обозначения физического, измеримого расстояния: The library is farther from my house than the post office.

– используются преимущественно для обозначения физического, измеримого расстояния: The library is farther from my house than the post office. further/furthest – могут обозначать как физическое расстояние, так и переносное значение продвижения, развития: We need further research on this topic.

Запоминание супплетивных форм требует специального внимания, поскольку их нельзя вывести логическим путем из положительной степени прилагательного. Эффективным методом является создание ассоциаций или использование карточек для регулярного повторения. 🧠

Исключения в образовании сравнительных степеней

Помимо супплетивных форм, в английском языке существует целый ряд исключений, связанных с особенностями правописания и произношения при образовании сравнительных степеней. Эти случаи требуют отдельного рассмотрения и заучивания.

Одна из самых распространённых групп исключений – прилагательные, оканчивающиеся на -y. При образовании сравнительной и превосходной степеней буква y меняется на i перед добавлением суффиксов -er и -est:

happy – happier – happiest (счастливый)

(счастливый) easy – easier – easiest (лёгкий)

(лёгкий) heavy – heavier – heaviest (тяжёлый)

(тяжёлый) crazy – crazier – craziest (сумасшедший)

Прилагательные, оканчивающиеся на одиночную согласную с предшествующим кратким гласным звуком, удваивают эту согласную:

big – bigger – biggest (большой)

(большой) fat – fatter – fattest (толстый)

(толстый) thin – thinner – thinnest (тонкий)

(тонкий) hot – hotter – hottest (горячий)

Прилагательные, оканчивающиеся на -e, теряют эту букву перед добавлением суффиксов -er и -est:

nice – nicer – nicest (приятный)

(приятный) large – larger – largest (большой)

(большой) wide – wider – widest (широкий)

Отдельного внимания заслуживают прилагательные, которые могут образовывать степени сравнения двумя способами – как с помощью суффиксов, так и с помощью слов more/most:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень Примечания clever cleverer / more clever cleverest / most clever В британском английском чаще используется cleverer common commoner / more common commonest / most common В современном языке чаще more common quiet quieter / more quiet quietest / most quiet Предпочтительнее quieter simple simpler / more simple simplest / most simple Более распространено simpler pleasant pleasanter / more pleasant pleasantest / most pleasant Чаще используется more pleasant

Выбор между этими формами часто зависит от стиля речи, диалекта и личных предпочтений говорящего. В формальной письменной речи предпочтительнее использовать наиболее устоявшийся вариант. 📊

Сложные случаи в сравнении двусложных прилагательных

Двусложные прилагательные представляют особую трудность при образовании степеней сравнения, поскольку для них существует два возможных способа формирования: с помощью суффиксов -er/-est и с помощью слов more/most. Выбор правильного способа зависит от нескольких факторов, включая структуру и звучание самого прилагательного.

Обычно двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow, -le, образуют степени сравнения с помощью суффиксов:

-y: busy – busier – busiest, dirty – dirtier – dirtiest

busy – busier – busiest, dirty – dirtier – dirtiest -er: clever – cleverer – cleverest

clever – cleverer – cleverest -ow: narrow – narrower – narrowest, shallow – shallower – shallowest

narrow – narrower – narrowest, shallow – shallower – shallowest -le: simple – simpler – simplest, gentle – gentler – gentlest

Большинство других двусложных прилагательных используют конструкции с more и most:

famous – more famous – most famous

careful – more careful – most careful

peaceful – more peaceful – most peaceful

Однако существует значительное количество двусложных прилагательных, для которых допустимы оба варианта образования степеней сравнения. Выбор конкретной формы может зависеть от региональных предпочтений, стиля текста или просто благозвучия в конкретном контексте.

Михаил Соколов, лингвист и переводчик Работая над переводом научной статьи с русского на английский, я столкнулся с интересным случаем. В оригинале часто использовалось слово "точный" в сравнительной степени. Переводя его как "accurate", я долго сомневался между "more accurate" и "accurater". Второй вариант теоретически возможен, но звучит неестественно. Я провел небольшое исследование, проанализировав частотность употребления обеих форм в научных текстах. Результаты были однозначными: "more accurate" встречается в 98% случаев. Этот опыт научил меня, что при выборе формы степени сравнения недостаточно знать только правила — нужно учитывать реальное употребление в соответствующем жанре и стиле. В итоге клиент остался доволен качеством перевода, а я усвоил важный урок о практическом применении грамматических правил.

Некоторые прилагательные могут менять значение в зависимости от выбранной формы сравнения. Например:

elder/eldest используются только для членов семьи и не используются с than: My elder brother lives in Canada.

используются только для членов семьи и не используются с than: My elder brother lives in Canada. older/oldest имеют более общее значение и могут использоваться с than: This building is older than that one.

Для точного определения правильной формы двусложных прилагательных полезно обращаться к словарям, где обычно указываются предпочтительные варианты образования степеней сравнения. Также стоит помнить, что частотность употребления тех или иных форм может меняться со временем, и то, что считалось нормой несколько десятилетий назад, сегодня может восприниматься как устаревший вариант. 🔍

Практическое применение неправильных форм в речи

Успешное применение неправильных форм степеней сравнения в реальной коммуникации требует не только их знания, но и понимания нюансов употребления. Рассмотрим практические аспекты использования исключительных форм в различных контекстах.

Одна из распространенных ошибок — неправильное использование форм "farther/further" и "elder/older". Для правильного выбора необходимо учитывать контекст:

Для физического расстояния: The station is farther from here than I thought.

from here than I thought. Для абстрактного продолжения: We need to further investigate this issue.

investigate this issue. Для членов семьи: My elder sister taught me how to ride a bike.

sister taught me how to ride a bike. Для общего сравнения возраста: This manuscript is older than that one by several decades.

При использовании супплетивных форм в сравнительных конструкциях важно следить за согласованием элементов предложения. Например, "good", "bad" и другие исключения должны сочетаться с соответствующими наречиями в сравнительных оборотах:

He performed better than expected. (не "more good")

than expected. (не "more good") The situation is worse than we thought. (не "more bad")

than we thought. (не "more bad") There is less water in the tank today. (не "littler")

water in the tank today. (не "littler") We need more time to finish this project. (не "mucher")

Особую сложность представляют конструкции с двойным сравнением, где необходимо использовать исключительные формы в сочетании с другими элементами:

The more I practice, the better I become.

I practice, the I become. The less time we have, the worse the quality of our work.

time we have, the the quality of our work. The farther we traveled, the more beautiful the scenery became.

В академическом и профессиональном контекстах неправильные формы степеней сравнения часто встречаются в устойчивых выражениях и идиомах:

for better or for worse (к лучшему или к худшему)

or for (к лучшему или к худшему) best practices (лучшие практики)

practices (лучшие практики) the lesser of two evils (меньшее из двух зол)

of two evils (меньшее из двух зол) at best (в лучшем случае)

(в лучшем случае) worst-case scenario (наихудший сценарий)

Знание таких выражений значительно обогащает речь и делает ее более естественной и идиоматичной. 💬

Для лучшего усвоения исключительных форм рекомендуется регулярная практика в реальных коммуникативных ситуациях. Полезно составлять свои предложения с проблемными формами, анализировать их употребление в аутентичных текстах и обращать внимание на то, как носители языка используют эти формы в разговорной речи и письме.