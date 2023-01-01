Исчисляемые и неисчисляемые существительные в английском: отличия, правила

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки грамматики в английском Разобраться в исчисляемых и неисчисляемых существительных английского языка — это как научиться отличать планеты от звёзд в ночном небе. Сначала всё выглядит одинаково, но стоит понять ключевые признаки, и путаница исчезает! Многие изучающие английский "спотыкаются" именно об эту грамматическую особенность, поскольку в русском языке такого разделения нет. Давайте разложим эту тему на понятные компоненты и научимся безошибочно определять, можно ли "посчитать" то или иное существительное. Эта статья — ваша навигационная карта в мире английской грамматики. 🗺️

Фундаментальные различия исчисляемых и неисчисляемых существительных

Разделение существительных на исчисляемые и неисчисляемые — фундаментальный принцип английской грамматики. Эта классификация определяет, какие артикли, квантификаторы и формы глаголов следует использовать с существительными. Разница между этими категориями проста: исчисляемые существительные можно посчитать и они имеют форму единственного и множественного числа, а неисчисляемые — нельзя посчитать, и они употребляются только в единственном числе.

Представьте, что исчисляемые существительные — это отдельные объекты с чёткими границами: яблоки, книги, студенты. Неисчисляемые же представляют собой вещества, абстрактные понятия или совокупности, которые сложно разделить на отдельные единицы: вода, музыка, информация. 📚

Критерий Исчисляемые Неисчисляемые Множественное число Образуют (book — books) Не образуют (information) Артикль a/an Используется (a pen) Не используется Употребление с числительными Возможно (three cars) Невозможно (нельзя сказать "three waters") Many/much many books much water Few/little few friends little money

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На своем первом уроке с группой продвинутых студентов я предложила простое упражнение — разделить список существительных на исчисляемые и неисчисляемые. К моему удивлению, даже студенты с сертификатами уровня Advanced допускали ошибки! Особенно запомнился случай со словом "advice". Один из студентов уверенно отнес его к исчисляемым и даже попытался образовать множественное число — "advices". Чтобы решить эту проблему, я создала систему визуализации: исчисляемые существительные мы представляли как отдельные кубики, которые можно пересчитать, а неисчисляемые — как песок, который можно только измерить. Через три занятия студенты уже безошибочно определяли категорию, даже встречая новые слова. Этот метод визуальной ассоциации работает до сих пор!

Важно помнить, что деление на исчисляемые и неисчисляемые существительные — это особенность именно английского языка. В других языках, включая русский, такое деление может отсутствовать или проявляться иначе. Поэтому не пытайтесь напрямую переводить с русского — лучше запоминайте категорию каждого английского слова.

Характерные признаки исчисляемых существительных в английском

Исчисляемые существительные — это строительные блоки английского языка, которые обладают рядом характерных признаков. Их легко обнаружить по грамматическому поведению и контексту использования. Вот ключевые особенности, которые помогут вам безошибочно распознать исчисляемое существительное:

Они имеют форму множественного числа, обычно с окончанием -s/-es (book — books, box — boxes)

Могут использоваться с неопределённым артиклем a/an в единственном числе (a student)

Сочетаются с числительными (two cars, five people)

Используются с квантификаторами many, few, several, a few (many problems)

В вопросительных предложениях с ними используется how many (How many chairs do you have?)

Большинство конкретных объектов в английском языке являются исчисляемыми. Это предметы, которые можно увидеть, потрогать и, что важно, посчитать. К ним относятся люди, животные, растения, места, идеи как отдельные концепции и большинство материальных объектов.

Примеры исчисляемых существительных:

Люди: teacher, student, doctor, friend

Животные: dog, cat, elephant, bird

Предметы: book, pen, car, house

Места: country, city, restaurant, park

Единицы времени: minute, hour, day, week

Отдельные идеи/понятия: idea, thought, opinion, fact

Исчисляемые существительные могут функционировать как в единственном, так и во множественном числе, и выбор определяется контекстом. Сравните: "I need a pen" (мне нужна ручка — любая одна) и "I need pens" (мне нужны ручки — несколько).

Есть простой тест для определения исчисляемости существительного: попробуйте мысленно поставить перед ним цифру "один" (one). Если словосочетание звучит естественно (one book, one apple, one idea), то существительное исчисляемое. 🔢

Как определить неисчисляемые существительные в речи и текстах

Неисчисляемые существительные представляют собой особую категорию слов в английском языке. Они обозначают понятия, которые воспринимаются как единое целое, без возможности выделить отдельные единицы. Распознать их можно по следующим признакам:

Никогда не имеют формы множественного числа

Не употребляются с неопределённым артиклем a/an

Не сочетаются напрямую с числительными

Используются с квантификаторами much, little, a little (much time)

В вопросах с ними употребляется how much (How much money do you have?)

Обычно требуют глагола в единственном числе (The information is correct)

Неисчисляемые существительные можно разделить на несколько семантических категорий, что значительно облегчает их запоминание:

Категория Примеры Как измерять Жидкости water, coffee, milk, oil a glass/cup of water Материалы и вещества gold, iron, wood, paper a piece of gold Продукты питания bread, rice, sugar, meat a slice of bread Абстрактные понятия love, happiness, health, knowledge a feeling of happiness Природные явления weather, rain, snow, fog a spell of rain Языки/дисциплины English, physics, history, economics a course in physics

Для измерения количества неисчисляемых существительных используются специальные конструкции с "containers" (контейнерами) или "partitives" (частичными словами): a bottle of water, a piece of advice, a grain of rice.

Михаил Соколов, методист по английскому языку Работая с группой бизнес-английского, я столкнулся с интересной ситуацией. Мои ученики, успешные менеджеры, постоянно делали одну и ту же ошибку в деловых письмах, используя фразу "informations" вместо правильного "information". Чтобы решить проблему, я предложил им представить, что все неисчисляемые существительные — это жидкости. Вы же не говорите "три воды", верно? Вместо этого вы скажете "три стакана воды". То же самое с "information" — это как "вода знаний", которую можно налить в разные контейнеры: "three pieces of information". После этого объяснения один из учеников прислал мне письмо с фразой: "Thank you for the valuable piece of information, not informations anymore!" Это стало нашей групповой шуткой, но главное — ошибка больше не повторялась.

Ещё один простой способ определить неисчисляемое существительное — попытаться представить его как нечто, что нельзя сосчитать по отдельности. Например, нельзя сказать "одна мука" или "два песка" — это подсказка, что в английском это будут неисчисляемые существительные (flour, sand). 🧠

Особые случаи и слова с двойной классификацией

Английский язык не был бы английским без исключений и особых случаев. Многие существительные могут функционировать как исчисляемые в одном контексте и как неисчисляемые — в другом, кардинально меняя свое значение. Это создаёт дополнительную сложность для изучающих язык, но понимание принципов такой трансформации поможет избежать ошибок.

Существительные с двойной классификацией можно разделить на несколько типов:

Слова, обозначающие материал и изделия из него: paper (бумага как материал) — a paper (документ, газета)

Еда как вещество и как отдельные порции: chicken (куриное мясо) — a chicken (курица как птица)

Абстрактные понятия и их проявления: life (жизнь вообще) — a life (чья-то конкретная жизнь)

Напитки и порции напитков: coffee (кофе как напиток) — a coffee (чашка кофе)

Рассмотрим несколько примеров подробнее:

Glass (неисч.) — стекло как материал: "This table is made of glass" vs. a glass (исч.) — стакан: "I need a glass of water"

(неисч.) — свет как явление: "Light travels faster than sound" vs. (исч.) — источник света: "Turn off the lights when you leave"

(неисч.) — время как концепция: "Time flies" vs. (исч.) — конкретный момент или период: "I had a good time at the party"

(неисч.) — опыт в общем: "Experience is the best teacher" vs. (исч.) — конкретный случай: "It was an unforgettable experience"

Особое внимание стоит уделить словам, которые в английском являются только неисчисляемыми, хотя в русском языке их аналоги могут быть исчисляемыми:

Advice (совет) — "He gave me some useful advice" (а не "advices")

(информация) — "I need more information" (а не "informations")

(знание) — "She has extensive knowledge of the subject" (а не "knowledges")

(мебель) — "They bought new furniture" (а не "furnitures")

(домашнее задание) — "I have a lot of homework" (а не "homeworks")

Некоторые существительные могут казаться похожими на неисчисляемые, но на самом деле они исчисляемые и образуют множественное число необычным способом:

Person — people (не "persons")

(не "persons") Child — children (не "childs")

(не "childs") Mouse — mice (компьютерная мышь или животное)

(компьютерная мышь или животное) Foot — feet (единица измерения или часть тела)

Чтобы не запутаться в словах с двойной классификацией, всегда обращайте внимание на контекст и задавайте себе вопрос: "О чём именно идёт речь — о веществе/концепции или об отдельном предмете/случае?" 🔍

Практические советы для безошибочного употребления

Теоретическое понимание разницы между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными — это только полдела. Давайте рассмотрим практические стратегии, которые помогут вам применять эти знания в повседневной речи и письме без ошибок.

Вот эффективные приемы для правильного употребления существительных:

Тестирование с артиклями: Если можно сказать "a/an + существительное", то оно исчисляемое. Попробуйте мысленно поставить перед словом артикль "a" — если звучит естественно, это исчисляемое существительное. Правило квантификаторов: Запомните пары квантификаторов и применяйте их как лакмусовую бумажку: many/few — для исчисляемых (many books, few options)

much/little — для неисчисляемых (much time, little patience) Создайте свой мини-словарь: Заведите специальную тетрадь или файл, где будете записывать проблемные слова с примерами употребления. Особенно полезно для слов с двойной классификацией. Используйте мнемонические приемы: Придумывайте ассоциации для запоминания категории слова. Например, представляйте неисчисляемые существительные как жидкости или массы, которые нельзя "схватить" по одному. Практикуйте с партитивами: Научитесь использовать правильные "контейнеры" для неисчисляемых существительных: a piece of advice/information/furniture

a grain of rice/sand

a drop of water/oil

a slice of bread/cheese

an item of clothing/news

Для продвинутого уровня овладения темой рекомендую практиковать следующие упражнения:

Игра в категории : Берите любое существительное и определяйте, к какой категории оно относится. Постепенно увеличивайте сложность, включая слова с двойной классификацией.

Упражнение на трансформацию : Возьмите предложение с неисчисляемым существительным и преобразуйте его так, чтобы использовать партитив. Например: "I need information" → "I need a piece of information".

Поиск ошибок : Читая англоязычные тексты, обращайте внимание на употребление артиклей и квантификаторов. Это тренирует "грамматическую зоркость".

Метод парных предложений: Составляйте пары предложений с одним и тем же словом в разных значениях. Например: "Time passes quickly" (неисч.) и "We had a good time at the beach" (исч.).

Помните, что некоторые неисчисляемые существительные в английском могут быть исчисляемыми в вашем родном языке. Поэтому избегайте прямого перевода и лучше запоминайте контексты употребления. 💡

Практическое правило: если сомневаетесь, проверьте слово в словаре, где обычно указывается [C] для исчисляемых и [U] для неисчисляемых существительных. Многие онлайн-словари и приложения содержат эту информацию.