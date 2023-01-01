Тайны Лондона: 10 невероятных фактов о британской столице

Лондон – город, где каждый камень хранит тысячелетнюю историю, а за фасадами знаменитых достопримечательностей скрываются тайны, о которых не рассказывают в стандартных путеводителях. Ступая по брусчатке этого мегаполиса, вы буквально ходите по многослойному пирогу цивилизаций, где римские руины соседствуют с ультрасовременной архитектурой. Погрузимся в мир удивительных фактов о столице Соединенного Королевства – городе, который даже спустя десятки посещений продолжает удивлять неожиданными открытиями и загадками. 🇬🇧

Исторические загадки: удивительное прошлое британской столицы

Лондон, основанный римлянами в 43 году н.э. как Лондиниум, скрывает множество исторических тайн, о которых мало кто знает. Например, под нынешними улицами протекает целая сеть подземных рек, включая знаменитую реку Флит, ныне заключенную в подземные туннели. 🌊

Немногие знают, что Темза когда-то замерзала настолько прочно, что на ней проводились "Ледяные ярмарки". Между 1309 и 1814 годами на льду возводили целые деревни с торговыми палатками, аттракционами и даже катками для конькобежцев.

Александр Белов, историк-медиевист Мой первый визит в Лондонский Тауэр запомнился неожиданным открытием. Экскурсовод рассказала, что в XII веке король Генрих I держал здесь первый королевский зоопарк с экзотическими животными, включая львов и даже полярного медведя! Этот медведь, подаренный норвежским королем, регулярно купался в Темзе на длинной цепи. Представьте средневековых лондонцев, наблюдающих за белым медведем, плавающим в реке! Такие детали заставляют историю оживать, показывая, насколько удивительной была повседневная жизнь средневекового Лондона. Через эти маленькие истории я всегда стараюсь донести до студентов, что история – это не сухие факты, а калейдоскоп ярких, порой невероятных эпизодов человеческой жизни.

Удивительно, но до Великого лондонского пожара 1666 года большинство домов в Лондоне были деревянными и построены настолько близко друг к другу, что можно было пожать руку соседу из окна. После катастрофы были приняты новые строительные нормы, требующие использования камня.

Мало кто знает, что часы Биг-Бен (технически это название относится к главному колоколу, а не к башне) наклонены на 0,26 градуса, что делает верхушку на 43,5 см смещенной относительно основания.

Исторический период Ключевое событие Влияние на современный Лондон Римский период (43-410 гг.) Основание Лондиниума Сохранившиеся римские стены и планировка Сити Средневековье (V-XV вв.) Строительство Тауэра (1078 г.) Одна из главных туристических достопримечательностей Тюдоровский период (1485-1603) Расцвет театра (Шекспир) Театр "Глобус" и театральные традиции Викторианская эпоха (1837-1901) Строительство метро (1863 г.) Старейшая в мире система метрополитена XX век Блиц (1940-1941 гг.) Смешение исторической и современной архитектуры

Поразительно, но в Вестминстерском аббатстве похоронено более 3000 человек, включая 17 монархов. А самое древнее захоронение датируется 624 годом — до основания самого аббатства!

Скрытые архитектурные жемчужины: необычные здания Лондона

За фасадами всемирно известных лондонских достопримечательностей скрываются архитектурные чудеса, о которых знают немногие. Например, в Лондоне существует здание с адресом "1⁄2", расположенное на Лейстер-сквер — это самый узкий дом в городе, шириной всего 1,5 метра. 🏢

Необычным архитектурным фактом является то, что небоскреб "Уоки-токи" (20 Фенчерч-стрит) из-за своей вогнутой стеклянной формы однажды фокусировал солнечные лучи настолько интенсивно, что расплавил части припаркованного Jaguar и даже поджарил яйцо прямо на тротуаре!

В Лондоне есть копия знаменитого Триумфального моста в Париже — Тауэрский мост. Его строительство в 1894 году стало инженерным чудом своего времени, а гидравлический механизм разводных пролетов считался революционным.

Немногие знают, что в лондонском Сити действует правило, запрещающее строить высотные здания, которые могли бы загородить вид на собор Святого Павла с определенных точек обзора. Эти защищенные видовые коридоры формируют уникальный силуэт города.

Здание Парламента имеет 1000 комнат и 3 мили (4,8 км) коридоров

В Букингемском дворце 775 комнат, включая 78 ванных комнат

Небоскреб "Шард" имеет высоту 310 метров и содержит 11000 стеклянных панелей

Дом-ракушка в Холланд-парке построен полностью без прямых углов

Станция метро Олдвич была закрыта в 1994 году, но сохранилась как съемочная площадка для фильмов

Интересно, что здание Банка Англии построено без окон на первом этаже из соображений безопасности, а его подвалы содержат золотые запасы, хранящиеся на глубине, превышающей высоту 3-этажного здания.

Мария Соколова, архитектор-реставратор Во время моей работы над проектом реставрации в лондонском Сити, я обнаружила удивительную деталь: многие старинные здания имеют "ложные окна". Например, на Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьер-министра) есть окно, которое на самом деле нарисовано! Это следствие "оконного налога", введенного в 1696 году – чем больше окон, тем выше налог. Богатые домовладельцы замуровывали окна и рисовали на их месте имитации, чтобы сохранить симметрию фасадов. Когда я показала это своему британскому коллеге, он был поражен – коренной лондонец, проходивший мимо этого здания сотни раз, никогда не замечал этой детали! Это напоминает мне, как важно смотреть не только вперед, но и вверх, изучая город – настоящие сокровища архитектуры часто скрыты на виду у всех.

Культурные феномены: странные традиции и обычаи лондонцев

Лондонцы известны своими эксцентричными традициями, многие из которых уходят корнями в глубь веков. Например, существует церемония "Констебльский должник", когда человек, выбранный на эту должность, должен отдать шесть подков и подковных гвоздей Королевскому казначейству — традиция, не прерывающаяся с XIII века! 🏆

Мало кто знает, что в Палате общин запрещено умирать — это считается нарушением этикета. Технически, парламент является королевским дворцом, а умереть в присутствии монарха считалось государственным преступлением. Эта странная традиция сохраняется до сих пор.

В Лондоне существует удивительный обычай "Лебединая перепись" — ежегодная церемония, во время которой все лебеди на Темзе пересчитываются и маркируются как собственность монарха или определенных гильдий. Эта традиция насчитывает более 900 лет!

Необычной традицией является "Церемония ключей" в Тауэре — ритуал закрытия ворот крепости, проводящийся каждую ночь в течение более 700 лет без единого пропуска, даже во время бомбардировок Второй мировой войны.

Традиция Когда проводится Историческое происхождение Современный статус Церемония ключей Ежедневно в 21:53 XIII век Действует без изменений Смена караула 11:00 (через день) 1660 год Туристическая достопримечательность Лебединая перепись Третья неделя июля XII век Сейчас также выполняет природоохранную функцию Пушечный салют в Тауэре Королевские события XIV век Проводится на регулярной основе

Удивительно, но в лондонском Сити до сих пор существуют древние гильдии, или "ливрейные компании", имеющие особые привилегии. Например, Гильдия торговцев рыбой имеет право осматривать рыбу, продаваемую в городе, а члены Гильдии мясников могут носить свои фартуки на королевских церемониях. 🐟

Лондонцы также соблюдают странную традицию при входе в Палату лордов — спикер должен сидеть на мешке, набитом шерстью. Это символизирует историческую важность торговли шерстью для экономики Англии.

Секретный Лондон: малоизвестные места, которые стоит увидеть

Вдали от шумных туристических маршрутов скрывается другой Лондон — таинственный и нетронутый массовым туризмом. Например, мало кто знает о существовании "Семи носов Сохо" — скульптурных носов, встроенных в стены зданий по всему району. По легенде, тот, кто найдет все семь, обретет бесконечное богатство. 👃

В сердце Лондона находится крошечный Храм Митры — римское святилище III века, обнаруженное лишь в 1954 году при строительных работах. Сейчас его можно посетить в подвале офисного здания Bloomberg.

Под улицами Лондона скрываются десятки заброшенных станций метро, или "станций-призраков". Наиболее известная из них — станция Олдвич, закрытая в 1994 году, но сохранившая свой первозданный вид начала XX века.

Один из самых необычных скрытых уголков Лондона — "Хрустальный дворец подводных лодок", система подземных туннелей, построенная в XIX веке для эксплуатации гидравлической силовой сети Лондона.

Маленькая Венеция — район каналов в северной части Лондона с красочными лодками и причудливыми кафе Почтовый железнодорожный музей — подземная железная дорога, доставлявшая почту по Лондону до 2003 года Сады на крыше 120 Fenchurch Street — бесплатная смотровая площадка с панорамным видом на город Нил-Ярд — красочный дворик в Ковент-Гарден, спрятанный между серыми зданиями Леденхолл-маркет — викторианский рынок под стеклянным куполом, где снимали сцены из фильмов о Гарри Поттере

Среди настоящих жемчужин скрытого Лондона — "Сад св. Дунстана на востоке", церковь, разрушенная во время Блица 1941 года и превращенная в чарующий городской сад, где сохранились только стены и башня с часами. 🌿

Мистический город: легенды и тайны туманного Альбиона

Лондон окутан мистическими легендами, передающимися из поколения в поколение. Одна из самых известных связана с вороньей стражей Тауэра — по преданию, если вороны покинут крепость, королевство падет. Поэтому специальный смотритель следит за птицами, у которых даже подрезаны крылья для подстраховки. 🦅

Призрак обезглавленной Анны Болейн, второй жены Генриха VIII, по слухам, до сих пор бродит по Тауэру с собственной головой под мышкой. Охранники и посетители регулярно сообщают о таинственных явлениях в этой части крепости.

Малоизвестный факт — под Темзой проходит сеть туннелей, многие из которых датируются викторианской эпохой. Туннель между станциями Ротерхит и Уоппинг был первым туннелем, построенным под судоходной рекой в мире (1843 г.).

По легенде, камни для строительства Лондонского моста в 1831 году были куплены американским бизнесменом, который думал, что приобретает знаменитый Тауэрский мост. Это привело к появлению детской песенки "Лондонский мост падает".

Одна из самых жутких тайн Лондона — загадка Джека-потрошителя, серийного убийцы 1888 года, личность которого до сих пор остается неустановленной, несмотря на более 100 лет расследований и множество теорий.

Интересно, что в Гайд-парке существует "Уголок ораторов", где с 1872 года любой человек может публично выступать на любую тему. Эта традиция свободы слова стала известна во всем мире и сохраняется до сих пор.

Мало кто знает о существовании в Лондоне "Перекрестка чертей" — легендарного места на Сент-Мэри-ле-Боу, где по поверьям встречаются потусторонние силы. Суеверные лондонцы веками обходили это место стороной.