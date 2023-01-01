Инфографика на маркетплейсах: как увеличить конверсию в 1,5 раза

Для кого эта статья:

Продавцы товаров на маркетплейсах

Маркетологи, занимающиеся электронной коммерцией

Специалисты по визуальному контенту и дизайну инфографики В борьбе за внимание покупателя на маркетплейсах побеждает не тот, у кого лучший товар, а кто умеет его правильно показать. Это как свидание — у вас есть всего несколько секунд, чтобы произвести впечатление. Грамотно созданная инфографика работает как ваш лучший продавец: она мгновенно доносит ключевые преимущества, подчеркивает выгоды и превращает любопытство в желание купить. По данным исследования Ozon, карточки с качественной инфографикой показывают рост конверсии до 37%. Давайте разберем, как заставить цифры и картинки продавать за вас — без лишних слов и с максимальным эффектом. 🚀

Инфографика на маркетплейсах: влияние на решение о покупке

Покупатель на маркетплейсе — существо торопливое. У продавца есть всего 3-5 секунд, чтобы привлечь внимание к своему товару среди сотен аналогов. И здесь на помощь приходит инфографика — визуальный инструмент, который усиливает коммерческий потенциал каждой карточки товара.

Согласно исследованиям нейромаркетинга, мозг обрабатывает изображения в 60 000 раз быстрее, чем текст. А покупатели на 80% чаще просматривают контент с визуальными элементами и на 64% вероятнее совершают покупку после просмотра качественной инфографики.

Артём Васильев, руководитель направления маркетинга на маркетплейсах Один из наших клиентов продавал комплекты постельного белья премиум-сегмента на Wildberries. Продажи были стабильными, но не выдающимися. Мы провели аудит карточек и поняли, что описание качества материалов и преимуществ продукции тонуло в море текста. Мы создали серию инфографик, наглядно демонстрирующих плотность ткани, технологию пошива и отличия от конкурентов. В течение первой недели после обновления карточек товаров конверсия выросла на 42%, а через месяц продажи увеличились на 78%. И самое интересное — без изменения цены и условий доставки!

Качественная инфографика влияет сразу на несколько аспектов покупательского поведения:

Доверие : структурированная визуальная информация воспринимается как более достоверная

: структурированная визуальная информация воспринимается как более достоверная Скорость принятия решения : покупатель быстрее понимает ценность предложения

: покупатель быстрее понимает ценность предложения Запоминаемость : визуально представленная информация остается в памяти на 38% дольше

: визуально представленная информация остается в памяти на 38% дольше Снятие возражений: грамотная инфографика предупреждает вопросы и сомнения

Рассмотрим, как инфографика влияет на ключевые метрики карточки товара на маркетплейсах:

Метрика Карточки без инфографики Карточки с качественной инфографикой Средний прирост CTR в поисковой выдаче 5-7% 8-12% +71% Время на странице 15-20 сек 35-45 сек +125% Конверсия в покупку 2-3% 3.5-5% +67% Средний чек Базовый уровень Увеличение на 15-20% +17.5%

Ключевая задача инфографики на маркетплейсе — помочь покупателю мгновенно считать важную информацию о товаре и принять решение о покупке, не погружаясь в длинные описания. Это особенно актуально для технически сложных товаров, продукции с неочевидными преимуществами или в категориях с высокой конкуренцией. 📊

7 приемов создания инфографики для роста продаж на Ozon и WB

Создание эффективной инфографики для маркетплейсов — это не просто красивая картинка, а стратегический инструмент продаж. Рассмотрим семь проверенных приемов, которые реально работают на повышение конверсии. 🎯

Визуальное сравнение "до и после" — мощный прием для товаров с видимым эффектом применения. Для косметики, товаров для дома, инструментов наглядно продемонстрируйте результат использования. Важно: изображения должны быть честными и реалистичными. Визуализация ключевых преимуществ — выделите 3-5 главных преимуществ товара и представьте их в виде иконок с краткими пояснениями. Например, для электроники это может быть емкость батареи, мощность, скорость работы. "Анатомия продукта" — разберите товар на составляющие части и покажите внутреннее устройство или состав. Этот прием особенно эффективен для техники, мебели, косметики и продуктов питания. Инфографика размеров — один из самых недооцененных, но эффективных приемов. Покажите товар в сравнении с известными предметами или человеком для масштаба. Это критично для одежды, мебели, техники. Пошаговые инструкции использования — упрощенная визуальная инструкция не только информирует, но и снимает страх перед сложными товарами. Для косметических средств, бытовой техники, спортивного оборудования. Отзывы в инфографике — интегрируйте в визуальный ряд реальные отзывы клиентов, подкрепленные фотографиями товара в использовании. Этот прием работает на доверие. Инфографика с UGC (пользовательским контентом) — создайте коллаж из реальных фотографий покупателей с вашим товаром. Это усиливает социальное доказательство и демонстрирует товар "в реальной жизни".

Марина Соколова, специалист по визуальному мерчандайзингу Недавно работала с брендом детской одежды, который жаловался на высокий процент возвратов (около 28%). Проблема была в том, что покупатели неправильно оценивали размеры. Мы создали подробную инфографику с таблицей размеров, где показали не только стандартные мерки, но и сравнительные фотографии на моделях разного возраста. Дополнительно разработали визуальную шкалу, показывающую, как выбирать размер с запасом на рост. Через две недели процент возвратов снизился до 12%, а через месяц стабилизировался на уровне 8%. Клиент подсчитал, что сэкономил на логистике возвратов почти 200 000 рублей за первый квартал после внедрения новой инфографики.

При создании инфографики для маркетплейсов следует учитывать технические требования платформ:

Параметр Wildberries Ozon Яндекс Маркет Рекомендуемый размер 1000х1000 пикселей 1200x1200 пикселей 800x800 пикселей Максимальное количество 10 изображений 15 изображений 10 изображений Формат JPG, PNG JPG, PNG JPG, PNG Максимальный вес файла 5 МБ 10 МБ 5 МБ

Важно придерживаться единого визуального стиля во всех инфографиках для укрепления узнаваемости бренда. Используйте корпоративные цвета, шрифты и элементы фирменного стиля, но адаптируйте их под требования маркетплейса. 🎨

Анализ эффективности: как измерить влияние инфографики

Внедрение инфографики в карточки товаров — не разовая акция, а постоянный процесс оптимизации. Чтобы понимать эффективность визуальных изменений, необходимо регулярно анализировать ключевые метрики. 📈

Первое правило анализа — тестируйте инфографику постепенно. Если обновить все визуалы одновременно, будет сложно определить, какие именно изменения повлияли на продажи. Рекомендую следующий подход:

Выберите несколько товаров для A/B-тестирования (желательно из разных ценовых категорий)

Создайте новую инфографику только для этих товаров

Отслеживайте изменения в течение 2-3 недель

На основе полученных данных масштабируйте успешные решения

Ключевые метрики для оценки эффективности инфографики на маркетплейсах:

Конверсия в покупку — самый объективный показатель. Сравните процент покупок до и после внедрения новой инфографики. CTR в поисковой выдаче — если ваша основная инфографика видна в превью товара, она может повлиять на кликабельность. Время, проведенное на странице товара — увеличение этого показателя обычно говорит о том, что покупатель изучает представленную информацию. Показатель отказов — сокращение количества пользователей, покинувших страницу без взаимодействия, свидетельствует о более привлекательной подаче информации. Количество добавлений в корзину/избранное — промежуточные действия, показывающие заинтересованность. Частота возвратов — качественная инфографика должна сокращать количество возвратов, так как покупатель лучше понимает, что приобретает.

Для систематизации анализа используйте следующую таблицу отслеживания:

Тип внедренной инфографики Категория товаров Дата внедрения Конверсия до Конверсия после Изменение, % Таблица размеров с визуализацией Одежда 01.03.2023 3.2% 4.8% +50% Сравнение с конкурентами Электроника 15.03.2023 2.7% 3.9% +44.4% Инструкция по применению Косметика 30.03.2023 5.1% 6.3% +23.5% Визуализация результатов Товары для дома 10.04.2023 2.9% 5.2% +79.3%

При анализе эффективности учитывайте сезонность и другие внешние факторы, которые могут повлиять на продажи независимо от качества инфографики. Старайтесь проводить тесты в периоды стабильного спроса, избегая праздников и распродаж.

Дополнительный аспект анализа — изучение поведения пользователей через хитмапы (карты кликов), если такая возможность предоставляется маркетплейсом или вашими аналитическими инструментами. Это поможет понять, какие элементы инфографики привлекают наибольшее внимание. 🔍

Оптимизация карточек товаров: визуалы, увеличивающие конверсию

Оптимизация карточки товара — это не только про SEO и правильные ключевые слова. Визуальная составляющая играет не менее важную роль в увеличении конверсии. Давайте рассмотрим, какие типы инфографики критически важны для разных категорий товаров. 🛒

При создании визуалов для карточек товаров на маркетплейсах важно учитывать особенности восприятия информации онлайн-покупателями:

Люди сканируют страницу товара в форме буквы "F" — наибольшее внимание уделяется верхней части и левому краю

Первое изображение должно давать полное представление о товаре — это ваш главный визуальный актив

70% решений о покупке принимается на основе визуального восприятия, а не текстового описания

Покупатели проматывают в среднем только 25% доступной информации о товаре

Основываясь на этих паттернах, рекомендую следующую структуру визуалов для карточки товара:

Главное фото — чистое, профессиональное изображение товара на белом или контрастном фоне Фото в реальном использовании — товар в контексте применения Инфографика с ключевыми преимуществами — 3-5 главных преимуществ в визуальной форме Инфографика с техническими характеристиками — важные параметры и спецификации Инфографика с размерами/масштабом — наглядное представление габаритов Дополнительные визуалы — в зависимости от специфики товара

Для разных категорий товаров критически важны разные типы инфографики:

Одежда и обувь — таблицы размеров с визуализацией, фото на моделях разного телосложения, детальные фото материала и фурнитуры

— таблицы размеров с визуализацией, фото на моделях разного телосложения, детальные фото материала и фурнитуры Электроника — сравнение с аналогами, схема интерфейса, визуализация технических параметров, сценарии использования

— сравнение с аналогами, схема интерфейса, визуализация технических параметров, сценарии использования Косметика — состав с выделением ключевых ингредиентов, инструкция по применению, результат до/после, текстура продукта

— состав с выделением ключевых ингредиентов, инструкция по применению, результат до/после, текстура продукта Мебель — схема сборки, визуализация размеров в интерьере, детали конструкции, варианты размещения

— схема сборки, визуализация размеров в интерьере, детали конструкции, варианты размещения Детские товары — безопасность и сертификаты, возрастные рекомендации, инструкция по использованию, развивающие функции

Одна из самых эффективных стратегий — анализ визуалов ваших конкурентов с наивысшими рейтингами на маркетплейсах. Изучите топ-10 товаров в вашей категории и отметьте общие паттерны в их визуальном представлении. Это не призыв к копированию, а поиск успешных практик, которые можно адаптировать и улучшить. 🕵️

Дополнительные советы по оптимизации визуалов:

Используйте изображения с соотношением сторон 1:1 для основных фото — они лучше отображаются в поисковой выдаче

Размещайте самую важную информацию в верхней части инфографики — многие покупатели не прокручивают до конца

Применяйте принцип контраста для выделения ключевых преимуществ

Следите за читабельностью текста на инфографике — шрифт должен быть четким даже при просмотре с мобильных устройств

Обновляйте инфографику с учетом сезонности и актуальных трендов

При создании инфографики для карточки товара помните: ваша задача — не просто представить информацию, а провести покупателя от заинтересованности к принятию решения о покупке. 🚀

Топ-инструменты для разработки продающей инфографики

Создание эффективной инфографики для маркетплейсов не обязательно требует найма дорогостоящего дизайнера. Современные инструменты позволяют даже новичкам разрабатывать профессионально выглядящие визуалы. Рассмотрим лучшие решения для разных уровней подготовки и бюджета. 🛠️

При выборе инструмента для создания инфографики оценивайте:

Наличие готовых шаблонов для маркетплейсов

Удобство интерфейса и кривая обучения

Библиотека элементов и иконок

Возможности брендирования (цвета, шрифты)

Форматы экспорта и качество

Стоимость и тип подписки

Топ-инструменты для создания инфографики:

Canva Pro — идеальный вариант для начинающих. Огромная библиотека готовых шаблонов для маркетплейсов, простой интерфейс drag-and-drop. Плюсы: русскоязычный интерфейс, облачное хранение, возможность командной работы. Подходит для создания всех типов инфографики. Figma — более профессиональный инструмент с возможностью детальной настройки. Великолепен для создания единого стиля инфографики для всего ассортимента. Плюсы: возможность создания компонентов для повторного использования, совместная работа в реальном времени. Adobe Express (бывший Spark) — баланс между простотой и профессионализмом. Имеет функции ИИ для обработки изображений и шаблоны для электронной коммерции. Плюсы: интеграция с другими продуктами Adobe, библиотека стоковых фотографий. Piktochart — специализированный инструмент для инфографики с акцентом на данные и статистику. Идеален для создания сравнительных таблиц и визуализации технических характеристик. Плюсы: инструменты для работы с диаграммами и графиками. Visme — универсальный инструмент с акцентом на интерактивность. Предлагает анимированные элементы, которые могут выделить вашу инфографику. Плюсы: возможность создания интерактивных элементов, аналитика просмотров.

Бесплатные альтернативы для ограниченного бюджета:

Canva Free — ограниченная версия, но все еще мощная для базовых задач

— ограниченная версия, но все еще мощная для базовых задач Crello — похож на Canva, имеет достаточно бесплатных шаблонов

— похож на Canva, имеет достаточно бесплатных шаблонов Infogram — бесплатная версия позволяет создавать базовые инфографики

— бесплатная версия позволяет создавать базовые инфографики GIMP — открытый аналог Photoshop, требует больше навыков

— открытый аналог Photoshop, требует больше навыков Pixlr — онлайн-редактор изображений с базовыми функциями дизайна

Сравнение платных решений для разных задач:

Инструмент Лучше всего для Стоимость (в месяц) Уровень сложности Canva Pro Быстрое создание на основе шаблонов от 499 руб. Начальный Figma Системный дизайн для всего каталога от 1200 руб. Продвинутый Adobe Express Профессиональные визуалы с минимальными усилиями от 999 руб. Средний Piktochart Инфографика с большим количеством данных от 1500 руб. Средний Visme Интерактивные элементы и презентации от 1800 руб. Средний-продвинутый

Дополнительные ресурсы, которые помогут создать качественную инфографику:

Flaticon и Noun Project — библиотеки иконок, многие бесплатны при условии указания авторства

и — библиотеки иконок, многие бесплатны при условии указания авторства Unsplash и Pexels — бесплатные стоковые фотографии высокого качества

и — бесплатные стоковые фотографии высокого качества ColorHunt и Coolors — инструменты для создания гармоничных цветовых палитр

и — инструменты для создания гармоничных цветовых палитр Google Fonts и Font Squirrel — бесплатные шрифты для коммерческого использования

и — бесплатные шрифты для коммерческого использования Remove.bg — автоматическое удаление фона с изображений (ограниченное бесплатное использование)

Независимо от выбранного инструмента, помните о главном: даже самый продвинутый редактор не заменит четкого понимания ваших целей и знания целевой аудитории. Начните с определения 3-5 ключевых сообщений, которые вы хотите донести через инфографику, и только потом переходите к дизайну. 🎯