Инфинитив в английском: правила использования с to и без to

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам

Преподаватели и переводчики, нуждающиеся в углубленном понимании грамматики Инфинитив — одна из тех грамматических конструкций, которая часто вызывает замешательство у изучающих английский язык. "To be or not to be" — возможно, самый известный пример использования инфинитива в мировой литературе, но когда дело доходит до применения этой формы глагола в повседневной речи, возникает множество вопросов. Стоит ли использовать частицу "to"? Когда можно обойтись без неё? Как правильно строить сложные конструкции? 🤔 Разобраться в этих тонкостях критически важно для достижения беглости и грамотности в английском языке — независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену или просто хотите звучать естественно в разговоре с носителями языка.

Что такое инфинитив и его роль в английском языке

Инфинитив — это базовая, неличная форма глагола, которая обычно (но не всегда) используется с частицей "to". Это своего рода "имя" действия, которое может функционировать в предложении как существительное, прилагательное или наречие, сохраняя при этом глагольные характеристики. 📚

В английском языке инфинитив выполняет разнообразные функции:

Выступает в качестве подлежащего: To learn a foreign language requires dedication.

a foreign language requires dedication. Служит дополнением: She wants to travel around the world.

around the world. Выражает цель действия: I came here to study .

. Определяет существительное: She has a tendency to worry too much.

too much. Описывает последствие: The situation was too dangerous to ignore.

В отличие от русского языка, где инфинитив имеет окончание "-ть" или "-ти" (делать, идти), в английском он обычно распознаётся по частице "to" перед глаголом в базовой форме.

Марина Ковалёва, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к IELTS. Она постоянно путалась в использовании инфинитива, особенно после определённых глаголов. "Я слышу, как люди говорят и 'I want to go' и 'I must go' без 'to', и не понимаю, когда что использовать," — жаловалась она. Мы создали персональную таблицу глаголов, после которых используется инфинитив с "to" и без. Через месяц ежедневной практики она уже автоматически строила правильные конструкции. На экзамене Анна получила 7.5 баллов за грамматику — её целенаправленная работа с инфинитивом значительно улучшила общий результат.

Формы инфинитива: полная и краткая (to-infinitive vs bare)

В английском языке существуют две основные формы инфинитива: полная (с частицей "to") и краткая (без "to"), также известная как "bare infinitive" или "голый инфинитив". Каждая форма имеет свои особенности и правила применения. 🔍

Форма инфинитива Структура Пример Полная форма (to-infinitive) to + базовая форма глагола to write, to speak, to learn Краткая форма (bare infinitive) базовая форма глагола (без to) write, speak, learn

Помимо основных форм, инфинитив может иметь различные временные и залоговые формы:

Простой инфинитив : to write (активный залог), to be written (пассивный залог)

: to write (активный залог), to be written (пассивный залог) Продолженный инфинитив : to be writing

: to be writing Перфектный инфинитив : to have written (активный), to have been written (пассивный)

: to have written (активный), to have been written (пассивный) Перфектно-продолженный инфинитив: to have been writing

Выбор правильной формы инфинитива зависит от временного соотношения между действиями в предложении и залога (активного или пассивного):

Если действия происходят одновременно или инфинитив описывает будущее действие относительно главного глагола, используется простой инфинитив: I want *to learn* French.

Если нужно подчеркнуть процесс, используется продолженный инфинитив: It's nice *to be sitting* here with you.

Когда действие инфинитива предшествует действию главного глагола, используется перфектный инфинитив: I am happy *to have met* you.

Когда использовать инфинитив с частицей "to": основные правила

Инфинитив с частицей "to" является наиболее распространённой формой и используется в большинстве случаев. Знание конкретных ситуаций, требующих полной формы инфинитива, значительно упрощает грамматически правильное построение предложений. ✅

Основные случаи использования инфинитива с "to":

После большинства глаголов: She agreed to help us with the project.

I decided to learn Spanish last year. После многих прилагательных: I'm happy to see you.

She was surprised to hear the news. После определённых существительных: His desire to succeed was incredible.

She made an attempt to solve the problem. Для выражения цели: I went to the store to buy some milk.

She called to apologize for her behavior. В качестве подлежащего: To travel alone requires courage.

To finish this project on time seems impossible.

Особое внимание стоит уделить глаголам, после которых всегда используется инфинитив с "to":

Категория Глаголы Пример Глаголы, выражающие желание want, wish, would like, hope I want to finish this book. Глаголы, выражающие решение decide, plan, agree, refuse They decided to stay at home. Глаголы, выражающие обещание promise, offer, threaten He promised to call me. Глаголы, выражающие мнение appear, seem, tend She seems to know the answer.

Важно также запомнить конструкцию "too/enough + прилагательное/наречие + to-infinitive":

She is too young to watch this movie.

This box is heavy enough to break the floor.

Алексей Петров, переводчик и лингвист Работая над переводом технической документации для международной компании, я столкнулся с серьёзной проблемой. Мой коллега, для которого английский был неродным языком, систематически делал ошибки в использовании инфинитива при составлении инструкций. Вместо правильных конструкций с целевым инфинитивом ("to achieve optimal performance, adjust the settings"), он часто использовал герундий или неверные конструкции. Это приводило к неоднозначности перевода и потенциально опасным ситуациям при эксплуатации оборудования. Мы создали специальный глоссарий технических инструкций с правильными инфинитивными конструкциями и провели серию мини-тренингов. Через три месяца качество технической документации значительно улучшилось, а количество ошибок сократилось на 87%.

Инфинитив без "to": ключевые случаи применения

Хотя инфинитив с частицей "to" является более распространённым, существует ряд важных случаев, когда используется инфинитив без "to" (bare infinitive). Правильное понимание этих случаев критически важно для построения грамматически корректных предложений. 🧩

Вот основные ситуации, когда следует использовать инфинитив без "to":

После модальных глаголов (большинства): You must go now. (не to go)

She can swim very well. (не to swim)

They should arrive soon. (не to arrive)

Исключение: ought to, have to, need to, used to (которые требуют to) После глаголов восприятия в активном залоге: I saw him enter the building. (не to enter)

They heard her sing at the concert. (не to sing)

We felt the earth shake. (не to shake)

К таким глаголам относятся: see, hear, feel, watch, notice, observe После глаголов, выражающих принуждение: She made me apologize. (не to apologize)

The teacher let us leave early. (не to leave)

My parents never have me do chores. (не to do)

Основные глаголы этой группы: make, let, have (в значении "заставлять") В конструкциях с "why not": Why not take a taxi? (не to take)

Why not go for a walk? (не to go) После "would rather" и "had better": I would rather stay at home tonight. (не to stay)

You had better call him immediately. (не to call)

Особое внимание следует обратить на глагол "help", который может использоваться как с инфинитивом с "to", так и без него:

She helped me clean the room. (без "to")

She helped me to clean the room. (с "to")

Также стоит отметить различие в значении с глаголами восприятия:

"I saw him paint the wall" — я видел сам процесс рисования (bare infinitive)

"I saw him to paint the wall" — я позаботился о том, чтобы он покрасил стену (to-infinitive)

Сложные конструкции с инфинитивом в английской грамматике

Владение сложными инфинитивными конструкциями отличает продвинутый уровень английского языка. Эти структуры позволяют выражать нюансы значений и временные соотношения с большей точностью. Рассмотрим наиболее важные из них. 🎯

Сложный дополнительный инфинитивный оборот (Complex Object)

Эта конструкция состоит из существительного (или местоимения в объектном падеже) и инфинитива. Она используется для выражения желаний, просьб, мнений о действиях других людей.

I want him to help us. (Я хочу, чтобы он помог нам.)

We expected the meeting to last longer. (Мы ожидали, что собрание продлится дольше.)

После определённых глаголов (см. раздел "Инфинитив без to") используется голый инфинитив:

I heard her sing in the shower. (Я слышал, как она поёт в душе.)

They made us wait for hours. (Они заставили нас ждать часами.)

Сложный именительный инфинитивный оборот (Complex Subject)

Эта конструкция состоит из подлежащего и инфинитива, разделённых глаголом, часто в пассивном залоге или одним из глаголов, выражающих мнение или восприятие.

He is said to be a genius. (Говорят, что он гений.)

She was reported to have been seen in Paris. (Сообщалось, что её видели в Париже.)

The president seems to have changed his mind. (Президент, похоже, изменил своё мнение.)

For + существительное/местоимение + инфинитив

Эта конструкция используется для указания, кому предназначено действие или кто должен его выполнить.

It's important for students to understand this concept. (Важно, чтобы студенты понимали эту концепцию.)

I brought a book for you to read. (Я принёс книгу, чтобы ты почитал.)

Split Infinitive (расщеплённый инфинитив)

Эта конструкция возникает, когда наречие помещается между "to" и глаголом. Хотя традиционно это считалось ошибкой, в современном английском такая конструкция допустима и часто используется.

She decided to carefully examine the evidence. (Она решила тщательно изучить доказательства.)

We need to fully understand the consequences. (Нам нужно полностью понять последствия.)

Временные формы инфиннтива в сложных конструкциях

Форма инфинитива Использование Пример Simple Infinitive<br>(to do) Действие происходит одновременно с главным глаголом или после него I expect him to arrive tomorrow. Continuous Infinitive<br>(to be doing) Действие находится в процессе в момент, о котором идёт речь He claims to be working on a solution. Perfect Infinitive<br>(to have done) Действие произошло до момента, выраженного главным глаголом She seems to have forgotten our arrangement. Perfect Continuous Infinitive<br>(to have been doing) Действие началось до момента, выраженного главным глаголом, и продолжалось до него They claim to have been living here for 20 years.

Владение этими сложными конструкциями позволяет точнее выражать мысли и придаёт речи естественность и аутентичность. Для успешного освоения рекомендуется регулярная практика с использованием различных примеров и контекстов.