Инфинитив в английском: правила использования с to и без to#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык
- Студенты, готовящиеся к международным экзаменам
Преподаватели и переводчики, нуждающиеся в углубленном понимании грамматики
Инфинитив — одна из тех грамматических конструкций, которая часто вызывает замешательство у изучающих английский язык. "To be or not to be" — возможно, самый известный пример использования инфинитива в мировой литературе, но когда дело доходит до применения этой формы глагола в повседневной речи, возникает множество вопросов. Стоит ли использовать частицу "to"? Когда можно обойтись без неё? Как правильно строить сложные конструкции? 🤔 Разобраться в этих тонкостях критически важно для достижения беглости и грамотности в английском языке — независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену или просто хотите звучать естественно в разговоре с носителями языка.
Что такое инфинитив и его роль в английском языке
Инфинитив — это базовая, неличная форма глагола, которая обычно (но не всегда) используется с частицей "to". Это своего рода "имя" действия, которое может функционировать в предложении как существительное, прилагательное или наречие, сохраняя при этом глагольные характеристики. 📚
В английском языке инфинитив выполняет разнообразные функции:
- Выступает в качестве подлежащего: To learn a foreign language requires dedication.
- Служит дополнением: She wants to travel around the world.
- Выражает цель действия: I came here to study.
- Определяет существительное: She has a tendency to worry too much.
- Описывает последствие: The situation was too dangerous to ignore.
В отличие от русского языка, где инфинитив имеет окончание "-ть" или "-ти" (делать, идти), в английском он обычно распознаётся по частице "to" перед глаголом в базовой форме.
Марина Ковалёва, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к IELTS. Она постоянно путалась в использовании инфинитива, особенно после определённых глаголов. "Я слышу, как люди говорят и 'I want to go' и 'I must go' без 'to', и не понимаю, когда что использовать," — жаловалась она. Мы создали персональную таблицу глаголов, после которых используется инфинитив с "to" и без. Через месяц ежедневной практики она уже автоматически строила правильные конструкции. На экзамене Анна получила 7.5 баллов за грамматику — её целенаправленная работа с инфинитивом значительно улучшила общий результат.
Формы инфинитива: полная и краткая (to-infinitive vs bare)
В английском языке существуют две основные формы инфинитива: полная (с частицей "to") и краткая (без "to"), также известная как "bare infinitive" или "голый инфинитив". Каждая форма имеет свои особенности и правила применения. 🔍
|Форма инфинитива
|Структура
|Пример
|Полная форма (to-infinitive)
|to + базовая форма глагола
|to write, to speak, to learn
|Краткая форма (bare infinitive)
|базовая форма глагола (без to)
|write, speak, learn
Помимо основных форм, инфинитив может иметь различные временные и залоговые формы:
- Простой инфинитив: to write (активный залог), to be written (пассивный залог)
- Продолженный инфинитив: to be writing
- Перфектный инфинитив: to have written (активный), to have been written (пассивный)
- Перфектно-продолженный инфинитив: to have been writing
Выбор правильной формы инфинитива зависит от временного соотношения между действиями в предложении и залога (активного или пассивного):
- Если действия происходят одновременно или инфинитив описывает будущее действие относительно главного глагола, используется простой инфинитив: I want *to learn* French.
- Если нужно подчеркнуть процесс, используется продолженный инфинитив: It's nice *to be sitting* here with you.
- Когда действие инфинитива предшествует действию главного глагола, используется перфектный инфинитив: I am happy *to have met* you.
Когда использовать инфинитив с частицей "to": основные правила
Инфинитив с частицей "to" является наиболее распространённой формой и используется в большинстве случаев. Знание конкретных ситуаций, требующих полной формы инфинитива, значительно упрощает грамматически правильное построение предложений. ✅
Основные случаи использования инфинитива с "to":
После большинства глаголов:
- She agreed to help us with the project.
- I decided to learn Spanish last year.
После многих прилагательных:
- I'm happy to see you.
- She was surprised to hear the news.
После определённых существительных:
- His desire to succeed was incredible.
- She made an attempt to solve the problem.
Для выражения цели:
- I went to the store to buy some milk.
- She called to apologize for her behavior.
В качестве подлежащего:
- To travel alone requires courage.
- To finish this project on time seems impossible.
Особое внимание стоит уделить глаголам, после которых всегда используется инфинитив с "to":
|Категория
|Глаголы
|Пример
|Глаголы, выражающие желание
|want, wish, would like, hope
|I want to finish this book.
|Глаголы, выражающие решение
|decide, plan, agree, refuse
|They decided to stay at home.
|Глаголы, выражающие обещание
|promise, offer, threaten
|He promised to call me.
|Глаголы, выражающие мнение
|appear, seem, tend
|She seems to know the answer.
Важно также запомнить конструкцию "too/enough + прилагательное/наречие + to-infinitive":
- She is too young to watch this movie.
- This box is heavy enough to break the floor.
Алексей Петров, переводчик и лингвист
Работая над переводом технической документации для международной компании, я столкнулся с серьёзной проблемой. Мой коллега, для которого английский был неродным языком, систематически делал ошибки в использовании инфинитива при составлении инструкций. Вместо правильных конструкций с целевым инфинитивом ("to achieve optimal performance, adjust the settings"), он часто использовал герундий или неверные конструкции. Это приводило к неоднозначности перевода и потенциально опасным ситуациям при эксплуатации оборудования. Мы создали специальный глоссарий технических инструкций с правильными инфинитивными конструкциями и провели серию мини-тренингов. Через три месяца качество технической документации значительно улучшилось, а количество ошибок сократилось на 87%.
Инфинитив без "to": ключевые случаи применения
Хотя инфинитив с частицей "to" является более распространённым, существует ряд важных случаев, когда используется инфинитив без "to" (bare infinitive). Правильное понимание этих случаев критически важно для построения грамматически корректных предложений. 🧩
Вот основные ситуации, когда следует использовать инфинитив без "to":
После модальных глаголов (большинства):
- You must go now. (не to go)
- She can swim very well. (не to swim)
- They should arrive soon. (не to arrive)
- Исключение: ought to, have to, need to, used to (которые требуют to)
После глаголов восприятия в активном залоге:
- I saw him enter the building. (не to enter)
- They heard her sing at the concert. (не to sing)
- We felt the earth shake. (не to shake)
- К таким глаголам относятся: see, hear, feel, watch, notice, observe
После глаголов, выражающих принуждение:
- She made me apologize. (не to apologize)
- The teacher let us leave early. (не to leave)
- My parents never have me do chores. (не to do)
- Основные глаголы этой группы: make, let, have (в значении "заставлять")
В конструкциях с "why not":
- Why not take a taxi? (не to take)
- Why not go for a walk? (не to go)
После "would rather" и "had better":
- I would rather stay at home tonight. (не to stay)
- You had better call him immediately. (не to call)
Особое внимание следует обратить на глагол "help", который может использоваться как с инфинитивом с "to", так и без него:
- She helped me clean the room. (без "to")
- She helped me to clean the room. (с "to")
Также стоит отметить различие в значении с глаголами восприятия:
- "I saw him paint the wall" — я видел сам процесс рисования (bare infinitive)
- "I saw him to paint the wall" — я позаботился о том, чтобы он покрасил стену (to-infinitive)
Сложные конструкции с инфинитивом в английской грамматике
Владение сложными инфинитивными конструкциями отличает продвинутый уровень английского языка. Эти структуры позволяют выражать нюансы значений и временные соотношения с большей точностью. Рассмотрим наиболее важные из них. 🎯
Сложный дополнительный инфинитивный оборот (Complex Object)
Эта конструкция состоит из существительного (или местоимения в объектном падеже) и инфинитива. Она используется для выражения желаний, просьб, мнений о действиях других людей.
- I want him to help us. (Я хочу, чтобы он помог нам.)
- We expected the meeting to last longer. (Мы ожидали, что собрание продлится дольше.)
После определённых глаголов (см. раздел "Инфинитив без to") используется голый инфинитив:
- I heard her sing in the shower. (Я слышал, как она поёт в душе.)
- They made us wait for hours. (Они заставили нас ждать часами.)
Сложный именительный инфинитивный оборот (Complex Subject)
Эта конструкция состоит из подлежащего и инфинитива, разделённых глаголом, часто в пассивном залоге или одним из глаголов, выражающих мнение или восприятие.
- He is said to be a genius. (Говорят, что он гений.)
- She was reported to have been seen in Paris. (Сообщалось, что её видели в Париже.)
- The president seems to have changed his mind. (Президент, похоже, изменил своё мнение.)
For + существительное/местоимение + инфинитив
Эта конструкция используется для указания, кому предназначено действие или кто должен его выполнить.
- It's important for students to understand this concept. (Важно, чтобы студенты понимали эту концепцию.)
- I brought a book for you to read. (Я принёс книгу, чтобы ты почитал.)
Split Infinitive (расщеплённый инфинитив)
Эта конструкция возникает, когда наречие помещается между "to" и глаголом. Хотя традиционно это считалось ошибкой, в современном английском такая конструкция допустима и часто используется.
- She decided to carefully examine the evidence. (Она решила тщательно изучить доказательства.)
- We need to fully understand the consequences. (Нам нужно полностью понять последствия.)
Временные формы инфиннтива в сложных конструкциях
|Форма инфинитива
|Использование
|Пример
|Simple Infinitive<br>(to do)
|Действие происходит одновременно с главным глаголом или после него
|I expect him to arrive tomorrow.
|Continuous Infinitive<br>(to be doing)
|Действие находится в процессе в момент, о котором идёт речь
|He claims to be working on a solution.
|Perfect Infinitive<br>(to have done)
|Действие произошло до момента, выраженного главным глаголом
|She seems to have forgotten our arrangement.
|Perfect Continuous Infinitive<br>(to have been doing)
|Действие началось до момента, выраженного главным глаголом, и продолжалось до него
|They claim to have been living here for 20 years.
Владение этими сложными конструкциями позволяет точнее выражать мысли и придаёт речи естественность и аутентичность. Для успешного освоения рекомендуется регулярная практика с использованием различных примеров и контекстов.
Освоение инфинитива — ключевой шаг на пути к свободному владению английским языком. От правильного использования частицы "to" до построения сложных инфинитивных оборотов — каждый элемент этой темы расширяет ваши возможности самовыражения. Помните, что лучший способ закрепить теоретические знания — это регулярная практика в реальных языковых ситуациях. Начните замечать инфинитивные конструкции в текстах, фильмах и разговорах — и постепенно они станут естественной частью вашей собственной речи. Инфинитив — не просто грамматическая форма, а мощный инструмент, открывающий новые горизонты коммуникации.