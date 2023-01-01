Инфинитив в английском языке: формы, функции и особенности#Изучение английского
Инфинитив в английском языке — один из тех грамматических элементов, который вызывает немало вопросов даже у опытных учеников. Многие студенты теряются, пытаясь понять, когда использовать "to", а когда обойтись без него, или почему в некоторых конструкциях инфинитив становится настоящей головоломкой. Эта статья развеет туман непонимания и проведёт вас через все тонкости использования инфинитива — от базовых форм до сложных оборотов. Независимо от того, готовитесь ли вы к экзамену или просто хотите говорить на английском более грамотно, понимание инфинитива станет вашим надёжным фундаментом в изучении языка. 🔍
Что такое инфинитив в английском языке
Инфинитив — это базовая, неизменяемая форма глагола, которая обычно предваряется частицей "to". В английском языке инфинитив выполняет множество функций и может использоваться как существительное, прилагательное или наречие. 🎯
Инфинитив отвечает на вопрос "что делать?" или "что сделать?" и представляет собой действие в его чистом виде, без привязки к конкретному времени или лицу:
- to walk — ходить/идти
- to speak — говорить
- to write — писать
Важно различать две формы инфинитива:
- Полный инфинитив (Full Infinitive) — с частицей "to": to read, to write, to speak
- Голый инфинитив (Bare Infinitive) — без частицы "to": read, write, speak
Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Когда я только начинала преподавать английский, одна из моих учениц никак не могла понять, зачем нужен инфинитив и почему иногда используется "to", а иногда нет. Я придумала для неё аналогию: "Представь, что глагол — это человек. Когда он просто называет действие, как в словаре, он 'обнажен' — это голый инфинитив. Но когда ему нужно 'одеться' для выполнения определённой функции в предложении, он надевает на себя 'to' — получается полный инфинитив". Эта метафора так хорошо сработала, что теперь я использую её со всеми своими студентами, и путаница исчезает почти моментально!
Инфинитив может выполнять в предложении различные синтаксические функции:
|Функция
|Пример
|Перевод
|Подлежащее
|To learn a foreign language requires patience.
|Изучение иностранного языка требует терпения.
|Часть составного сказуемого
|My dream is to visit Japan.
|Моя мечта — посетить Японию.
|Дополнение
|I want to buy a new car.
|Я хочу купить новую машину.
|Определение
|I have many books to read.
|У меня есть много книг для чтения.
|Обстоятельство
|He came to help us.
|Он пришёл, чтобы помочь нам.
Понимание базовой функции инфинитива и его роли в предложении — это первый шаг к освоению более сложных грамматических конструкций, которые мы рассмотрим далее.
Формы инфинитива и их функции в предложении
Инфинитив в английском языке имеет несколько форм, каждая из которых выражает определённое значение относительно времени действия и его завершённости. Знание этих форм помогает точно выразить временные отношения и аспекты действия. 🕰️
|Форма инфинитивa
|Активный залог
|Пассивный залог
|Simple (Простая)
|to write
|to be written
|Continuous (Длительная)
|to be writing
|—
|Perfect (Совершенная)
|to have written
|to have been written
|Perfect Continuous (Совершенная длительная)
|to have been writing
|—
Рассмотрим подробнее каждую форму и её использование:
Simple Infinitive (Простой инфинитив)
- Выражает действие, одновременное с глаголом-сказуемым или следующее за ним
- Пример: I want *to study* English. (Я хочу изучать английский.)
Continuous Infinitive (Длительный инфинитив)
- Выражает процесс, происходящий одновременно с действием глагола-сказуемого
- Пример: He seems *to be working* hard these days. (Кажется, он усердно работает в эти дни.)
Perfect Infinitive (Совершенный инфинитив)
- Выражает действие, которое предшествует действию глагола-сказуемого
- Пример: I am happy *to have met* you. (Я рад, что встретил тебя.)
Perfect Continuous Infinitive (Совершенный длительный инфинитив)
- Выражает длительное действие, которое началось до действия глагола-сказуемого и продолжалось до него или включая его
- Пример: She claims *to have been living* here for ten years. (Она утверждает, что живёт здесь десять лет.)
Функциональное использование разных форм инфинитива позволяет точно передать временные и аспектные характеристики действия в разных контекстах:
- I'm sorry to disturb you. (Простой инфинитив — действие происходит в момент речи)
- I'm sorry to be disturbing you. (Длительный инфинитив — подчёркивает процесс, происходящий сейчас)
- I'm sorry to have disturbed you. (Совершенный инфинитив — действие произошло ранее)
- I'm sorry to have been disturbing you for so long. (Совершенный длительный инфинитив — действие началось ранее и продолжалось некоторое время)
Правила употребления инфинитива после глаголов
Один из ключевых моментов в освоении инфинитива — понимание того, после каких глаголов он используется и в какой форме. Некоторые глаголы требуют после себя полного инфинитива (с "to"), другие — голого инфинитива (без "to"), а третьи могут сочетаться с герундием. 📝
Глаголы, после которых используется полный инфинитив (с "to"):
- Глаголы желания и намерения: want, wish, hope, decide, plan, expect, intend
- Глаголы, выражающие начало, продолжение или окончание действия: begin, start, continue, cease
- Глаголы мнения и восприятия: believe, consider, suppose, understand, know
- Другие распространенные глаголы: agree, offer, promise, refuse, learn, manage, fail
Примеры: She decided *to study* medicine. (Она решила изучать медицину.)
They agreed *to help* us with the project. (Они согласились помочь нам с проектом.)
Глаголы, после которых используется голый инфинитив (без "to"):
- Модальные глаголы: can, could, may, might, must, should, will, would
- Глаголы восприятия: see, hear, feel, watch, notice (в активном залоге)
- Глаголы принуждения: make, let, have (в значении "заставлять")
Примеры: You must *come* on time. (Ты должен приходить вовремя.)
I heard her *sing* in the shower. (Я слышал, как она пела в душе.)
They made him *work* overtime. (Они заставили его работать сверхурочно.)
Максим Петрович, репетитор по английскому языку
Я часто сталкиваюсь с тем, что ученики путаются в правилах использования инфинитива после глаголов. Один из моих студентов, готовящийся к IELTS, постоянно делал одну и ту же ошибку в конструкциях с "help". Он говорил "help to do something", хотя в современном английском обычно используется "help do something". Я предложил ему простой метод запоминания: создать карточки с глаголами и соответствующими конструкциями, а затем регулярно повторять их. Через месяц таких тренировок его речь стала заметно грамотнее, а на тесте по грамматике он набрал максимальный балл. Этот случай показывает, насколько важно не просто знать правила, но и доводить их до автоматизма через практику.
Особые случаи и исключения:
Глагол help может использоваться как с инфинитивом с "to", так и без "to": She helped me (to) solve this problem.
Глаголы восприятия в пассивном залоге требуют инфинитива с "to": She was seen *to enter* the building. (Видели, как она вошла в здание.)
Глагол need может использоваться в разных конструкциях: I need *to wash my car. (Мне нужно помыть мою машину.) — активное значение My car needs washing*. (Моя машина нуждается в мытье.) — пассивное значение
Запомните эти правила и регулярно практикуйтесь, чтобы использование правильных форм инфинитива вошло в привычку. 💡
Конструкции с инфинитивом в английской грамматике
Английский язык богат различными грамматическими конструкциями с использованием инфинитива. Эти конструкции делают речь более выразительной и позволяют точнее передавать оттенки значений. 🧩
Основные конструкции с инфинитивом:
Complex Object (Сложное дополнение)
- Структура: подлежащее + глагол + объект + инфинитив
- Используется с глаголами восприятия, желания и принуждения
- Примеры:
- I want *you to help me*. (Я хочу, чтобы ты помог мне.)
- We heard *him play* the piano. (Мы слышали, как он играет на пианино.)
- They made *her leave* the room. (Они заставили её покинуть комнату.)
Complex Subject (Сложное подлежащее)
- Структура: подлежащее + глагол в пассивной форме/глагол-связка + инфинитив
- Используется с глаголами мнения, восприятия, сообщения
- Примеры:
- She *is known to be* a good specialist. (Известно, что она хороший специалист.)
- They *are said to have lived* abroad for many years. (Говорят, что они жили за границей много лет.)
For + to-инфинитив
- Структура: for + существительное/местоимение + to-инфинитив
- Примеры:
- It's important *for students to practice* every day. (Важно, чтобы студенты практиковались каждый день.)
- I bought some toys *for the children to play with*. (Я купил игрушки, чтобы дети играли с ними.)
Инфинитив цели
- Используется для объяснения цели действия
- Примеры:
- I went to the store *to buy* some milk. (Я пошёл в магазин, чтобы купить молоко.)
- She studies hard *to pass* her exams. (Она усердно учится, чтобы сдать экзамены.)
Too/Enough + инфинитив
- Структуры:
- too + прилагательное/наречие + to-инфинитив
- прилагательное/наречие + enough + to-инфинитив
- Примеры:
- She's *too young to drive* a car. (Она слишком молода, чтобы водить машину.)
- He's *old enough to make* his own decisions. (Он достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения.)
Практические примеры использования конструкций с инфинитивом в разных контекстах:
|Конструкция
|Пример
|Комментарий
|Complex Object с глаголом восприятия
|I watched the snow fall gently.
|Используется голый инфинитив после глаголов восприятия
|Complex Object с глаголом желания
|I'd like you to come to the party.
|Используется полный инфинитив с "to"
|Complex Subject
|He is believed to have been living here for decades.
|Perfect Continuous Infinitive в пассивной конструкции
|For + to-инфинитив
|This is a difficult text for beginners to translate.
|Указывает на отношение действия к определённому лицу
|Инфинитив с "too"
|The coffee was too hot to drink immediately.
|Указывает на чрезмерную степень качества, препятствующую действию
Владение этими конструкциями значительно обогащает вашу английскую речь и делает её более естественной и близкой к речи носителей языка. Регулярная практика поможет довести их использование до автоматизма. 🔄
Инфинитивные обороты с пояснениями и практикой
Инфинитивные обороты — это устойчивые конструкции с инфинитивом, которые имеют определённое значение и используются в специфических контекстах. Знание этих оборотов значительно обогатит ваш английский и поможет звучать более естественно. 🌟
Основные инфинитивные обороты и их употребление:
Оборот "used to + инфинитив"
- Значение: регулярное действие или состояние в прошлом, которое сейчас не происходит
- Примеры:
- I *used to play* tennis when I was younger. (Раньше я играл в теннис, когда был моложе.)
- She *used to live* in Paris before moving to London. (Она жила в Париже, прежде чем переехать в Лондон.)
Оборот "would rather + инфинитив"
- Значение: предпочтение одного действия другому
- Примеры:
- I *would rather go* to the cinema than stay at home. (Я бы предпочёл пойти в кино, чем оставаться дома.)
- She *would rather have* tea than coffee. (Она предпочла бы чай, а не кофе.)
Оборот "had better + инфинитив"
- Значение: совет или предупреждение о желательности действия
- Примеры:
- You *had better call* him before it's too late. (Тебе лучше позвонить ему, пока не поздно.)
- We *had better leave* now to avoid traffic. (Нам лучше уйти сейчас, чтобы избежать пробок.)
Оборот "be + инфинитив"
- Значение: договорённость, план, инструкция, судьба или неизбежность
- Примеры:
- The meeting *is to begin* at 9 AM sharp. (Собрание должно начаться ровно в 9 утра.)
- We *are to meet* at the station tomorrow. (Мы должны встретиться завтра на вокзале.)
Оборот "happen to + инфинитив"
- Значение: случайное, незапланированное действие
- Примеры:
- I *happened to see* your brother in town yesterday. (Вчера я случайно увидел твоего брата в городе.)
- If you *happen to be* in the area, drop by for a coffee. (Если тебе случится быть в этом районе, заходи на кофе.)
Практические задания для закрепления материала об инфинитивных оборотах:
Задание 1: Заполните пропуски подходящими инфинитивными оборотами.
- When I was a child, I ____ collect stamps. (used to)
- You ____ start preparing for the exam now. (had better)
- The train ____ arrive at 7 PM. (is to)
- I ____ stay at home than go out tonight. (would rather)
- We ____ meet an old friend at the conference yesterday. (happened to)
Задание 2: Переведите предложения, используя соответствующие инфинитивные обороты.
- Я бы предпочёл работать из дома, чем ездить в офис каждый день.
- Раньше мы жили в маленьком городке на берегу моря.
- Тебе лучше извиниться перед ней как можно скорее.
- Случайно я наткнулся на интересную статью об этой проблеме.
- Мы договорились встретиться у входа в музей.
Типичные ошибки при использовании инфинитивных оборотов и как их избежать:
Ошибка: Использование "to" после "had better". Неправильно: You had better *to* go now. Правильно: You had better go now.
Ошибка: Использование "to" после модальных глаголов в обороте "would rather". Неправильно: I would rather *to* stay at home. Правильно: I would rather stay at home.
Ошибка: Путаница между "used to" (привычное действие в прошлом) и "be used to" (быть привыкшим к чему-то). Неправильно: I used to cold weather. (вместо I am used to cold weather.) Правильно: I used to live in a cold climate. (раньше жил)
Ошибка: Использование неправильной формы глагола после "happen to". Неправильно: I happened *seeing* him yesterday. Правильно: I happened to see him yesterday.
Регулярная практика и внимание к контексту помогут вам избежать этих ошибок и уверенно использовать инфинитивные обороты в речи. 📚
Инфинитив — удивительно гибкий и многофункциональный элемент английской грамматики, который служит строительным блоком для множества конструкций, от простейших до самых сложных. Освоив формы инфинитива, правила его употребления после различных глаголов и основные конструкции, вы значительно повысите точность и выразительность своего английского. Помните, что лучший путь к уверенному владению инфинитивом — это регулярная практика в реальных языковых ситуациях. Применяйте полученные знания в своей речи, обращайте внимание на то, как используют инфинитив носители языка, и вскоре вы заметите, насколько более естественным и грамматически правильным стал ваш английский.