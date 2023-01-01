Инфинитив в английском языке: формы, функции и особенности

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому языку Инфинитив в английском языке — один из тех грамматических элементов, который вызывает немало вопросов даже у опытных учеников. Многие студенты теряются, пытаясь понять, когда использовать "to", а когда обойтись без него, или почему в некоторых конструкциях инфинитив становится настоящей головоломкой. Эта статья развеет туман непонимания и проведёт вас через все тонкости использования инфинитива — от базовых форм до сложных оборотов. Независимо от того, готовитесь ли вы к экзамену или просто хотите говорить на английском более грамотно, понимание инфинитива станет вашим надёжным фундаментом в изучении языка. 🔍

Что такое инфинитив в английском языке

Инфинитив — это базовая, неизменяемая форма глагола, которая обычно предваряется частицей "to". В английском языке инфинитив выполняет множество функций и может использоваться как существительное, прилагательное или наречие. 🎯

Инфинитив отвечает на вопрос "что делать?" или "что сделать?" и представляет собой действие в его чистом виде, без привязки к конкретному времени или лицу:

to walk — ходить/идти

— ходить/идти to speak — говорить

— говорить to write — писать

Важно различать две формы инфинитива:

Полный инфинитив (Full Infinitive) — с частицей "to": to read, to write, to speak Голый инфинитив (Bare Infinitive) — без частицы "to": read, write, speak

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я только начинала преподавать английский, одна из моих учениц никак не могла понять, зачем нужен инфинитив и почему иногда используется "to", а иногда нет. Я придумала для неё аналогию: "Представь, что глагол — это человек. Когда он просто называет действие, как в словаре, он 'обнажен' — это голый инфинитив. Но когда ему нужно 'одеться' для выполнения определённой функции в предложении, он надевает на себя 'to' — получается полный инфинитив". Эта метафора так хорошо сработала, что теперь я использую её со всеми своими студентами, и путаница исчезает почти моментально!

Инфинитив может выполнять в предложении различные синтаксические функции:

Функция Пример Перевод Подлежащее To learn a foreign language requires patience. Изучение иностранного языка требует терпения. Часть составного сказуемого My dream is to visit Japan. Моя мечта — посетить Японию. Дополнение I want to buy a new car. Я хочу купить новую машину. Определение I have many books to read. У меня есть много книг для чтения. Обстоятельство He came to help us. Он пришёл, чтобы помочь нам.

Понимание базовой функции инфинитива и его роли в предложении — это первый шаг к освоению более сложных грамматических конструкций, которые мы рассмотрим далее.

Формы инфинитива и их функции в предложении

Инфинитив в английском языке имеет несколько форм, каждая из которых выражает определённое значение относительно времени действия и его завершённости. Знание этих форм помогает точно выразить временные отношения и аспекты действия. 🕰️

Форма инфинитивa Активный залог Пассивный залог Simple (Простая) to write to be written Continuous (Длительная) to be writing — Perfect (Совершенная) to have written to have been written Perfect Continuous (Совершенная длительная) to have been writing —

Рассмотрим подробнее каждую форму и её использование:

Simple Infinitive (Простой инфинитив) Выражает действие, одновременное с глаголом-сказуемым или следующее за ним

Пример: I want *to study* English. (Я хочу изучать английский.) Continuous Infinitive (Длительный инфинитив) Выражает процесс, происходящий одновременно с действием глагола-сказуемого

Пример: He seems *to be working* hard these days. (Кажется, он усердно работает в эти дни.) Perfect Infinitive (Совершенный инфинитив) Выражает действие, которое предшествует действию глагола-сказуемого

Пример: I am happy *to have met* you. (Я рад, что встретил тебя.) Perfect Continuous Infinitive (Совершенный длительный инфинитив) Выражает длительное действие, которое началось до действия глагола-сказуемого и продолжалось до него или включая его

Пример: She claims *to have been living* here for ten years. (Она утверждает, что живёт здесь десять лет.)

Функциональное использование разных форм инфинитива позволяет точно передать временные и аспектные характеристики действия в разных контекстах:

I'm sorry to disturb you. (Простой инфинитив — действие происходит в момент речи)

(Простой инфинитив — действие происходит в момент речи) I'm sorry to be disturbing you. (Длительный инфинитив — подчёркивает процесс, происходящий сейчас)

(Длительный инфинитив — подчёркивает процесс, происходящий сейчас) I'm sorry to have disturbed you. (Совершенный инфинитив — действие произошло ранее)

(Совершенный инфинитив — действие произошло ранее) I'm sorry to have been disturbing you for so long. (Совершенный длительный инфинитив — действие началось ранее и продолжалось некоторое время)

Правила употребления инфинитива после глаголов

Один из ключевых моментов в освоении инфинитива — понимание того, после каких глаголов он используется и в какой форме. Некоторые глаголы требуют после себя полного инфинитива (с "to"), другие — голого инфинитива (без "to"), а третьи могут сочетаться с герундием. 📝

Глаголы, после которых используется полный инфинитив (с "to"):

Глаголы желания и намерения : want, wish, hope, decide, plan, expect, intend

: want, wish, hope, decide, plan, expect, intend Глаголы, выражающие начало, продолжение или окончание действия : begin, start, continue, cease

: begin, start, continue, cease Глаголы мнения и восприятия : believe, consider, suppose, understand, know

: believe, consider, suppose, understand, know Другие распространенные глаголы: agree, offer, promise, refuse, learn, manage, fail

Примеры: She decided *to study* medicine. (Она решила изучать медицину.)

They agreed *to help* us with the project. (Они согласились помочь нам с проектом.)

Глаголы, после которых используется голый инфинитив (без "to"):

Модальные глаголы : can, could, may, might, must, should, will, would

: can, could, may, might, must, should, will, would Глаголы восприятия : see, hear, feel, watch, notice (в активном залоге)

: see, hear, feel, watch, notice (в активном залоге) Глаголы принуждения: make, let, have (в значении "заставлять")

Примеры: You must *come* on time. (Ты должен приходить вовремя.)

I heard her *sing* in the shower. (Я слышал, как она пела в душе.)

They made him *work* overtime. (Они заставили его работать сверхурочно.)

Максим Петрович, репетитор по английскому языку Я часто сталкиваюсь с тем, что ученики путаются в правилах использования инфинитива после глаголов. Один из моих студентов, готовящийся к IELTS, постоянно делал одну и ту же ошибку в конструкциях с "help". Он говорил "help to do something", хотя в современном английском обычно используется "help do something". Я предложил ему простой метод запоминания: создать карточки с глаголами и соответствующими конструкциями, а затем регулярно повторять их. Через месяц таких тренировок его речь стала заметно грамотнее, а на тесте по грамматике он набрал максимальный балл. Этот случай показывает, насколько важно не просто знать правила, но и доводить их до автоматизма через практику.

Особые случаи и исключения:

Глагол help может использоваться как с инфинитивом с "to", так и без "to": She helped me (to) solve this problem. Глаголы восприятия в пассивном залоге требуют инфинитива с "to": She was seen *to enter* the building. (Видели, как она вошла в здание.) Глагол need может использоваться в разных конструкциях: I need *to wash my car. (Мне нужно помыть мою машину.) — активное значение My car needs washing*. (Моя машина нуждается в мытье.) — пассивное значение

Запомните эти правила и регулярно практикуйтесь, чтобы использование правильных форм инфинитива вошло в привычку. 💡

Конструкции с инфинитивом в английской грамматике

Английский язык богат различными грамматическими конструкциями с использованием инфинитива. Эти конструкции делают речь более выразительной и позволяют точнее передавать оттенки значений. 🧩

Основные конструкции с инфинитивом:

Complex Object (Сложное дополнение) Структура: подлежащее + глагол + объект + инфинитив

Используется с глаголами восприятия, желания и принуждения

Примеры:

I want *you to help me*. (Я хочу, чтобы ты помог мне.)

We heard *him play* the piano. (Мы слышали, как он играет на пианино.)

They made *her leave* the room. (Они заставили её покинуть комнату.) Complex Subject (Сложное подлежащее) Структура: подлежащее + глагол в пассивной форме/глагол-связка + инфинитив

Используется с глаголами мнения, восприятия, сообщения

Примеры:

She *is known to be* a good specialist. (Известно, что она хороший специалист.)

They *are said to have lived* abroad for many years. (Говорят, что они жили за границей много лет.) For + to-инфинитив Структура: for + существительное/местоимение + to-инфинитив

Примеры:

It's important *for students to practice* every day. (Важно, чтобы студенты практиковались каждый день.)

I bought some toys *for the children to play with*. (Я купил игрушки, чтобы дети играли с ними.) Инфинитив цели Используется для объяснения цели действия

Примеры:

I went to the store *to buy* some milk. (Я пошёл в магазин, чтобы купить молоко.)

She studies hard *to pass* her exams. (Она усердно учится, чтобы сдать экзамены.) Too/Enough + инфинитив Структуры:

too + прилагательное/наречие + to-инфинитив

прилагательное/наречие + enough + to-инфинитив

Примеры:

She's *too young to drive* a car. (Она слишком молода, чтобы водить машину.)

He's *old enough to make* his own decisions. (Он достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения.)

Практические примеры использования конструкций с инфинитивом в разных контекстах:

Конструкция Пример Комментарий Complex Object с глаголом восприятия I watched the snow fall gently. Используется голый инфинитив после глаголов восприятия Complex Object с глаголом желания I'd like you to come to the party. Используется полный инфинитив с "to" Complex Subject He is believed to have been living here for decades. Perfect Continuous Infinitive в пассивной конструкции For + to-инфинитив This is a difficult text for beginners to translate. Указывает на отношение действия к определённому лицу Инфинитив с "too" The coffee was too hot to drink immediately. Указывает на чрезмерную степень качества, препятствующую действию

Владение этими конструкциями значительно обогащает вашу английскую речь и делает её более естественной и близкой к речи носителей языка. Регулярная практика поможет довести их использование до автоматизма. 🔄

Инфинитивные обороты с пояснениями и практикой

Инфинитивные обороты — это устойчивые конструкции с инфинитивом, которые имеют определённое значение и используются в специфических контекстах. Знание этих оборотов значительно обогатит ваш английский и поможет звучать более естественно. 🌟

Основные инфинитивные обороты и их употребление:

Оборот "used to + инфинитив" Значение: регулярное действие или состояние в прошлом, которое сейчас не происходит

Примеры:

I *used to play* tennis when I was younger. (Раньше я играл в теннис, когда был моложе.)

She *used to live* in Paris before moving to London. (Она жила в Париже, прежде чем переехать в Лондон.) Оборот "would rather + инфинитив" Значение: предпочтение одного действия другому

Примеры:

I *would rather go* to the cinema than stay at home. (Я бы предпочёл пойти в кино, чем оставаться дома.)

She *would rather have* tea than coffee. (Она предпочла бы чай, а не кофе.) Оборот "had better + инфинитив" Значение: совет или предупреждение о желательности действия

Примеры:

You *had better call* him before it's too late. (Тебе лучше позвонить ему, пока не поздно.)

We *had better leave* now to avoid traffic. (Нам лучше уйти сейчас, чтобы избежать пробок.) Оборот "be + инфинитив" Значение: договорённость, план, инструкция, судьба или неизбежность

Примеры:

The meeting *is to begin* at 9 AM sharp. (Собрание должно начаться ровно в 9 утра.)

We *are to meet* at the station tomorrow. (Мы должны встретиться завтра на вокзале.) Оборот "happen to + инфинитив" Значение: случайное, незапланированное действие

Примеры:

I *happened to see* your brother in town yesterday. (Вчера я случайно увидел твоего брата в городе.)

If you *happen to be* in the area, drop by for a coffee. (Если тебе случится быть в этом районе, заходи на кофе.)

Практические задания для закрепления материала об инфинитивных оборотах:

Задание 1: Заполните пропуски подходящими инфинитивными оборотами.

When I was a child, I ____ collect stamps. (used to) You ____ start preparing for the exam now. (had better) The train ____ arrive at 7 PM. (is to) I ____ stay at home than go out tonight. (would rather) We ____ meet an old friend at the conference yesterday. (happened to)

Задание 2: Переведите предложения, используя соответствующие инфинитивные обороты.

Я бы предпочёл работать из дома, чем ездить в офис каждый день. Раньше мы жили в маленьком городке на берегу моря. Тебе лучше извиниться перед ней как можно скорее. Случайно я наткнулся на интересную статью об этой проблеме. Мы договорились встретиться у входа в музей.

Типичные ошибки при использовании инфинитивных оборотов и как их избежать:

Ошибка : Использование "to" после "had better". Неправильно: You had better *to* go now. Правильно: You had better go now.

Ошибка : Использование "to" после модальных глаголов в обороте "would rather". Неправильно: I would rather *to* stay at home. Правильно: I would rather stay at home.

Ошибка : Путаница между "used to" (привычное действие в прошлом) и "be used to" (быть привыкшим к чему-то). Неправильно: I used to cold weather. (вместо I am used to cold weather.) Правильно: I used to live in a cold climate. (раньше жил)

Ошибка: Использование неправильной формы глагола после "happen to". Неправильно: I happened *seeing* him yesterday. Правильно: I happened to see him yesterday.

Регулярная практика и внимание к контексту помогут вам избежать этих ошибок и уверенно использовать инфинитивные обороты в речи. 📚