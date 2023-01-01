Инфинитив в английском языке: формы, функции и особенности

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому языку

    Инфинитив в английском языке — один из тех грамматических элементов, который вызывает немало вопросов даже у опытных учеников. Многие студенты теряются, пытаясь понять, когда использовать "to", а когда обойтись без него, или почему в некоторых конструкциях инфинитив становится настоящей головоломкой. Эта статья развеет туман непонимания и проведёт вас через все тонкости использования инфинитива — от базовых форм до сложных оборотов. Независимо от того, готовитесь ли вы к экзамену или просто хотите говорить на английском более грамотно, понимание инфинитива станет вашим надёжным фундаментом в изучении языка. 🔍

Что такое инфинитив в английском языке

Инфинитив — это базовая, неизменяемая форма глагола, которая обычно предваряется частицей "to". В английском языке инфинитив выполняет множество функций и может использоваться как существительное, прилагательное или наречие. 🎯

Инфинитив отвечает на вопрос "что делать?" или "что сделать?" и представляет собой действие в его чистом виде, без привязки к конкретному времени или лицу:

  • to walk — ходить/идти
  • to speak — говорить
  • to write — писать

Важно различать две формы инфинитива:

  1. Полный инфинитив (Full Infinitive) — с частицей "to": to read, to write, to speak
  2. Голый инфинитив (Bare Infinitive) — без частицы "to": read, write, speak

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом

Когда я только начинала преподавать английский, одна из моих учениц никак не могла понять, зачем нужен инфинитив и почему иногда используется "to", а иногда нет. Я придумала для неё аналогию: "Представь, что глагол — это человек. Когда он просто называет действие, как в словаре, он 'обнажен' — это голый инфинитив. Но когда ему нужно 'одеться' для выполнения определённой функции в предложении, он надевает на себя 'to' — получается полный инфинитив". Эта метафора так хорошо сработала, что теперь я использую её со всеми своими студентами, и путаница исчезает почти моментально!

Инфинитив может выполнять в предложении различные синтаксические функции:

Функция Пример Перевод
Подлежащее To learn a foreign language requires patience. Изучение иностранного языка требует терпения.
Часть составного сказуемого My dream is to visit Japan. Моя мечта — посетить Японию.
Дополнение I want to buy a new car. Я хочу купить новую машину.
Определение I have many books to read. У меня есть много книг для чтения.
Обстоятельство He came to help us. Он пришёл, чтобы помочь нам.

Понимание базовой функции инфинитива и его роли в предложении — это первый шаг к освоению более сложных грамматических конструкций, которые мы рассмотрим далее.

Формы инфинитива и их функции в предложении

Инфинитив в английском языке имеет несколько форм, каждая из которых выражает определённое значение относительно времени действия и его завершённости. Знание этих форм помогает точно выразить временные отношения и аспекты действия. 🕰️

Форма инфинитивa Активный залог Пассивный залог
Simple (Простая) to write to be written
Continuous (Длительная) to be writing
Perfect (Совершенная) to have written to have been written
Perfect Continuous (Совершенная длительная) to have been writing

Рассмотрим подробнее каждую форму и её использование:

  1. Simple Infinitive (Простой инфинитив)

    • Выражает действие, одновременное с глаголом-сказуемым или следующее за ним
    • Пример: I want *to study* English. (Я хочу изучать английский.)

  2. Continuous Infinitive (Длительный инфинитив)

    • Выражает процесс, происходящий одновременно с действием глагола-сказуемого
    • Пример: He seems *to be working* hard these days. (Кажется, он усердно работает в эти дни.)

  3. Perfect Infinitive (Совершенный инфинитив)

    • Выражает действие, которое предшествует действию глагола-сказуемого
    • Пример: I am happy *to have met* you. (Я рад, что встретил тебя.)

  4. Perfect Continuous Infinitive (Совершенный длительный инфинитив)

    • Выражает длительное действие, которое началось до действия глагола-сказуемого и продолжалось до него или включая его
    • Пример: She claims *to have been living* here for ten years. (Она утверждает, что живёт здесь десять лет.)

Функциональное использование разных форм инфинитива позволяет точно передать временные и аспектные характеристики действия в разных контекстах:

  • I'm sorry to disturb you. (Простой инфинитив — действие происходит в момент речи)
  • I'm sorry to be disturbing you. (Длительный инфинитив — подчёркивает процесс, происходящий сейчас)
  • I'm sorry to have disturbed you. (Совершенный инфинитив — действие произошло ранее)
  • I'm sorry to have been disturbing you for so long. (Совершенный длительный инфинитив — действие началось ранее и продолжалось некоторое время)

Правила употребления инфинитива после глаголов

Один из ключевых моментов в освоении инфинитива — понимание того, после каких глаголов он используется и в какой форме. Некоторые глаголы требуют после себя полного инфинитива (с "to"), другие — голого инфинитива (без "to"), а третьи могут сочетаться с герундием. 📝

Глаголы, после которых используется полный инфинитив (с "to"):

  • Глаголы желания и намерения: want, wish, hope, decide, plan, expect, intend
  • Глаголы, выражающие начало, продолжение или окончание действия: begin, start, continue, cease
  • Глаголы мнения и восприятия: believe, consider, suppose, understand, know
  • Другие распространенные глаголы: agree, offer, promise, refuse, learn, manage, fail

Примеры: She decided *to study* medicine. (Она решила изучать медицину.)

They agreed *to help* us with the project. (Они согласились помочь нам с проектом.)

Глаголы, после которых используется голый инфинитив (без "to"):

  • Модальные глаголы: can, could, may, might, must, should, will, would
  • Глаголы восприятия: see, hear, feel, watch, notice (в активном залоге)
  • Глаголы принуждения: make, let, have (в значении "заставлять")

Примеры: You must *come* on time. (Ты должен приходить вовремя.)

I heard her *sing* in the shower. (Я слышал, как она пела в душе.)

They made him *work* overtime. (Они заставили его работать сверхурочно.)

Максим Петрович, репетитор по английскому языку

Я часто сталкиваюсь с тем, что ученики путаются в правилах использования инфинитива после глаголов. Один из моих студентов, готовящийся к IELTS, постоянно делал одну и ту же ошибку в конструкциях с "help". Он говорил "help to do something", хотя в современном английском обычно используется "help do something". Я предложил ему простой метод запоминания: создать карточки с глаголами и соответствующими конструкциями, а затем регулярно повторять их. Через месяц таких тренировок его речь стала заметно грамотнее, а на тесте по грамматике он набрал максимальный балл. Этот случай показывает, насколько важно не просто знать правила, но и доводить их до автоматизма через практику.

Особые случаи и исключения:

  1. Глагол help может использоваться как с инфинитивом с "to", так и без "to": She helped me (to) solve this problem.

  2. Глаголы восприятия в пассивном залоге требуют инфинитива с "to": She was seen *to enter* the building. (Видели, как она вошла в здание.)

  3. Глагол need может использоваться в разных конструкциях: I need *to wash my car. (Мне нужно помыть мою машину.) — активное значение My car needs washing*. (Моя машина нуждается в мытье.) — пассивное значение

Запомните эти правила и регулярно практикуйтесь, чтобы использование правильных форм инфинитива вошло в привычку. 💡

Конструкции с инфинитивом в английской грамматике

Английский язык богат различными грамматическими конструкциями с использованием инфинитива. Эти конструкции делают речь более выразительной и позволяют точнее передавать оттенки значений. 🧩

Основные конструкции с инфинитивом:

  1. Complex Object (Сложное дополнение)

    • Структура: подлежащее + глагол + объект + инфинитив
    • Используется с глаголами восприятия, желания и принуждения
    • Примеры:
    • I want *you to help me*. (Я хочу, чтобы ты помог мне.)
    • We heard *him play* the piano. (Мы слышали, как он играет на пианино.)
    • They made *her leave* the room. (Они заставили её покинуть комнату.)

  2. Complex Subject (Сложное подлежащее)

    • Структура: подлежащее + глагол в пассивной форме/глагол-связка + инфинитив
    • Используется с глаголами мнения, восприятия, сообщения
    • Примеры:
    • She *is known to be* a good specialist. (Известно, что она хороший специалист.)
    • They *are said to have lived* abroad for many years. (Говорят, что они жили за границей много лет.)

  3. For + to-инфинитив

    • Структура: for + существительное/местоимение + to-инфинитив
    • Примеры:
    • It's important *for students to practice* every day. (Важно, чтобы студенты практиковались каждый день.)
    • I bought some toys *for the children to play with*. (Я купил игрушки, чтобы дети играли с ними.)

  4. Инфинитив цели

    • Используется для объяснения цели действия
    • Примеры:
    • I went to the store *to buy* some milk. (Я пошёл в магазин, чтобы купить молоко.)
    • She studies hard *to pass* her exams. (Она усердно учится, чтобы сдать экзамены.)

  5. Too/Enough + инфинитив

    • Структуры:
    • too + прилагательное/наречие + to-инфинитив
    • прилагательное/наречие + enough + to-инфинитив
    • Примеры:
    • She's *too young to drive* a car. (Она слишком молода, чтобы водить машину.)
    • He's *old enough to make* his own decisions. (Он достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения.)

Практические примеры использования конструкций с инфинитивом в разных контекстах:

Конструкция Пример Комментарий
Complex Object с глаголом восприятия I watched the snow fall gently. Используется голый инфинитив после глаголов восприятия
Complex Object с глаголом желания I'd like you to come to the party. Используется полный инфинитив с "to"
Complex Subject He is believed to have been living here for decades. Perfect Continuous Infinitive в пассивной конструкции
For + to-инфинитив This is a difficult text for beginners to translate. Указывает на отношение действия к определённому лицу
Инфинитив с "too" The coffee was too hot to drink immediately. Указывает на чрезмерную степень качества, препятствующую действию

Владение этими конструкциями значительно обогащает вашу английскую речь и делает её более естественной и близкой к речи носителей языка. Регулярная практика поможет довести их использование до автоматизма. 🔄

Инфинитивные обороты с пояснениями и практикой

Инфинитивные обороты — это устойчивые конструкции с инфинитивом, которые имеют определённое значение и используются в специфических контекстах. Знание этих оборотов значительно обогатит ваш английский и поможет звучать более естественно. 🌟

Основные инфинитивные обороты и их употребление:

  1. Оборот "used to + инфинитив"

    • Значение: регулярное действие или состояние в прошлом, которое сейчас не происходит
    • Примеры:
    • I *used to play* tennis when I was younger. (Раньше я играл в теннис, когда был моложе.)
    • She *used to live* in Paris before moving to London. (Она жила в Париже, прежде чем переехать в Лондон.)

  2. Оборот "would rather + инфинитив"

    • Значение: предпочтение одного действия другому
    • Примеры:
    • I *would rather go* to the cinema than stay at home. (Я бы предпочёл пойти в кино, чем оставаться дома.)
    • She *would rather have* tea than coffee. (Она предпочла бы чай, а не кофе.)

  3. Оборот "had better + инфинитив"

    • Значение: совет или предупреждение о желательности действия
    • Примеры:
    • You *had better call* him before it's too late. (Тебе лучше позвонить ему, пока не поздно.)
    • We *had better leave* now to avoid traffic. (Нам лучше уйти сейчас, чтобы избежать пробок.)

  4. Оборот "be + инфинитив"

    • Значение: договорённость, план, инструкция, судьба или неизбежность
    • Примеры:
    • The meeting *is to begin* at 9 AM sharp. (Собрание должно начаться ровно в 9 утра.)
    • We *are to meet* at the station tomorrow. (Мы должны встретиться завтра на вокзале.)

  5. Оборот "happen to + инфинитив"

    • Значение: случайное, незапланированное действие
    • Примеры:
    • I *happened to see* your brother in town yesterday. (Вчера я случайно увидел твоего брата в городе.)
    • If you *happen to be* in the area, drop by for a coffee. (Если тебе случится быть в этом районе, заходи на кофе.)

Практические задания для закрепления материала об инфинитивных оборотах:

Задание 1: Заполните пропуски подходящими инфинитивными оборотами.

  1. When I was a child, I ____ collect stamps. (used to)
  2. You ____ start preparing for the exam now. (had better)
  3. The train ____ arrive at 7 PM. (is to)
  4. I ____ stay at home than go out tonight. (would rather)
  5. We ____ meet an old friend at the conference yesterday. (happened to)

Задание 2: Переведите предложения, используя соответствующие инфинитивные обороты.

  1. Я бы предпочёл работать из дома, чем ездить в офис каждый день.
  2. Раньше мы жили в маленьком городке на берегу моря.
  3. Тебе лучше извиниться перед ней как можно скорее.
  4. Случайно я наткнулся на интересную статью об этой проблеме.
  5. Мы договорились встретиться у входа в музей.

Типичные ошибки при использовании инфинитивных оборотов и как их избежать:

  • Ошибка: Использование "to" после "had better". Неправильно: You had better *to* go now. Правильно: You had better go now.

  • Ошибка: Использование "to" после модальных глаголов в обороте "would rather". Неправильно: I would rather *to* stay at home. Правильно: I would rather stay at home.

  • Ошибка: Путаница между "used to" (привычное действие в прошлом) и "be used to" (быть привыкшим к чему-то). Неправильно: I used to cold weather. (вместо I am used to cold weather.) Правильно: I used to live in a cold climate. (раньше жил)

  • Ошибка: Использование неправильной формы глагола после "happen to". Неправильно: I happened *seeing* him yesterday. Правильно: I happened to see him yesterday.

Регулярная практика и внимание к контексту помогут вам избежать этих ошибок и уверенно использовать инфинитивные обороты в речи. 📚

Инфинитив — удивительно гибкий и многофункциональный элемент английской грамматики, который служит строительным блоком для множества конструкций, от простейших до самых сложных. Освоив формы инфинитива, правила его употребления после различных глаголов и основные конструкции, вы значительно повысите точность и выразительность своего английского. Помните, что лучший путь к уверенному владению инфинитивом — это регулярная практика в реальных языковых ситуациях. Применяйте полученные знания в своей речи, обращайте внимание на то, как используют инфинитив носители языка, и вскоре вы заметите, насколько более естественным и грамматически правильным стал ваш английский.

