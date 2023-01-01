Полное руководство по инфинитиву: формы, функции и конструкции

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, стремящиеся углубить свои знания грамматики

Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для уроков

Люди, желающие улучшить уровень владения английским для общения с носителями языка Инфинитив – тот грамматический элемент, который трансформирует базовое владение английским языком в мастерство. Освоив его формы и функции, вы сразу поднимаетесь на новый уровень языковой компетенции. Понимание всех тонкостей инфинитива открывает доступ к сложным конструкциям, обогащающим вашу речь и делающим ее более естественной для носителей языка. Этот гид станет вашей надежной опорой в путешествии по лабиринтам английской грамматики и поможет избежать распространенных ловушек, в которые часто попадают изучающие язык. 🚀

Что такое инфинитив и его базовые характеристики

Инфинитив (Infinitive) представляет собой неличную форму глагола, которая выражает действие без указания на лицо, число или время. В английском языке инфинитив обычно узнаваем по частице "to" перед базовой формой глагола, например: to speak, to write, to understand. Это базовая глагольная форма, которую мы встречаем в словарях.

Однако не все так однозначно. Инфинитив может использоваться и без частицы "to" – такая форма называется "bare infinitive" или "голый инфинитив". Частица "to" иногда опускается после определенных глаголов, модальных глаголов и в некоторых грамматических конструкциях.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории: Когда я начала преподавать английский, одна из моих первых учениц, Мария, испытывала особые трудности с инфинитивом. "Зачем нужно это 'to'? В русском же нет такой частицы перед глаголами!" – недоумевала она. Я решила объяснить через аналогию. "Представь, что 'to' – это как ключ зажигания в машине. Без него двигатель (глагол) не запустится в определенных ситуациях". Мы создали таблицу-памятку, куда записывали случаи использования инфинитива с "to" и без него. Через месяц Мария уже интуитивно чувствовала, когда нужна эта частица, и даже начала замечать ошибки в речи других студентов. Именно тогда я поняла, что визуализация и понятные аналогии – ключ к освоению абстрактных грамматических концепций.

Инфинитив в английском языке имеет следующие основные характеристики:

Обозначает действие без привязки к конкретному времени

Может выступать в роли различных членов предложения

Имеет формы времени и залога

Может принимать прямое дополнение (объект действия)

Может определяться наречием

Важно понимать, что инфинитив совмещает свойства глагола и существительного, что делает его особенно гибким инструментом в английском синтаксисе. 📚

Инфинитив с "to" Инфинитив без "to" После большинства глаголов: I want to study. После модальных глаголов: I can swim. В функции подлежащего: To travel is exciting. После глаголов восприятия: I saw her leave. Для выражения цели: I came to help you. После глаголов make, let: She made me cry. После прилагательных: It's easy to learn. В конструкциях с why: Why wait? После too/enough: She's too young to drive. После had better: You had better go now.

Основные формы инфинитива в английской грамматике

Инфинитив в английском языке представлен не только в своей простой форме. Система инфинитивных форм в английском языке охватывает различные временные перспективы и залоговые отношения. Каждая из этих форм имеет свое специфическое значение и контекст использования. 🔄

Рассмотрим основные формы инфинитива:

Форма инфинитива Активный залог Пассивный залог Simple to write to be written Continuous to be writing — Perfect to have written to have been written Perfect Continuous to have been writing —

Каждая из этих форм имеет своё специфическое применение:

Simple Infinitive (to write) – используется для выражения действия, одновременного с действием глагола-сказуемого или будущего по отношению к нему.

(to write) – используется для выражения действия, одновременного с действием глагола-сказуемого или будущего по отношению к нему. Continuous Infinitive (to be writing) – выражает длительное действие, происходящее одновременно с действием глагола-сказуемого.

(to be writing) – выражает длительное действие, происходящее одновременно с действием глагола-сказуемого. Perfect Infinitive (to have written) – обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым.

(to have written) – обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым. Perfect Continuous Infinitive (to have been writing) – выражает длительное действие, которое началось до момента, обозначенного глаголом-сказуемым, и либо всё ещё продолжается, либо только что завершилось.

Примеры использования различных форм инфинитива:

I am glad to meet you. (Simple Infinitive) – Я рад познакомиться с вами.

you. (Simple Infinitive) – Я рад познакомиться с вами. She seems to be working hard these days. (Continuous Infinitive) – Кажется, она усердно работает в эти дни.

hard these days. (Continuous Infinitive) – Кажется, она усердно работает в эти дни. I am sorry to have missed the concert. (Perfect Infinitive) – Мне жаль, что я пропустил концерт.

the concert. (Perfect Infinitive) – Мне жаль, что я пропустил концерт. He claims to have been studying all night. (Perfect Continuous Infinitive) – Он утверждает, что учился всю ночь.

all night. (Perfect Continuous Infinitive) – Он утверждает, что учился всю ночь. The document seems to have been signed yesterday. (Perfect Passive Infinitive) – Кажется, документ был подписан вчера.

Функции инфинитива в предложении

Инфинитив в английском языке отличается функциональной многогранностью. Он может выполнять различные синтаксические функции, что делает его чрезвычайно гибким элементом предложения. Понимание этих функций критически важно для правильного построения и анализа английских предложений. 🧩

Основные функции инфинитива в предложении:

Подлежащее (Subject): To travel around the world requires money. – Путешествовать по миру требует денег. Часть составного сказуемого (Predicate): My dream is to become a doctor. – Моя мечта – стать врачом. Прямое дополнение (Direct Object): She wants to buy a new car. – Она хочет купить новую машину. Определение (Attribute): He gave me a book to read. – Он дал мне книгу для чтения. Обстоятельство (Adverbial Modifier): I came here to study English. – Я приехал сюда изучать английский.

Инфинитив может также выступать в роли дополнения к прилагательному:

I am happy to see you. – Я рад видеть тебя.

She was surprised to hear the news. – Она была удивлена, услышав эту новость.

В функции обстоятельства инфинитив может выражать различные значения:

Цель : I went to the store to buy milk. – Я пошел в магазин купить молоко.

: I went to the store to buy milk. – Я пошел в магазин купить молоко. Следствие : She was too tired to continue. – Она была слишком устала, чтобы продолжать.

: She was too tired to continue. – Она была слишком устала, чтобы продолжать. Условие: To succeed, you need to work hard. – Чтобы добиться успеха, нужно усердно работать.

Сергей Иванов, автор учебных пособий по грамматике английского языка: Однажды на интенсивном курсе для продвинутых студентов я столкнулся с интересной проблемой. Группа отлично знала формы инфинитива, но стабильно ошибалась в определении его функции в предложении. Особенно это касалось различения инфинитива в роли определения и обстоятельства. Мы разработали систему "функциональных маркеров": для каждой функции инфинитива студенты придумали свой визуальный символ. Затем я подготовил набор карточек с предложениями. Студенты анализировали инфинитив и поднимали соответствующий символ. Через игровой формат материал усваивался намного эффективнее. Особенно запомнился момент с предложением "This is the book to read before the exam". Вся группа подняла символ "определение", кроме одной студентки. Когда я спросил её о причинах, она объяснила, что здесь инфинитив отвечает на вопрос "какая книга?", а не "для чего книга?". Эта простая логика помогла всем остальным студентам раз и навсегда разобраться с этой тонкостью.

Отдельно стоит упомянуть инфинитив в функции части сложного подлежащего (Complex Subject) и сложного дополнения (Complex Object), но эти конструкции требуют отдельного рассмотрения. 📝

Инфинитивные конструкции и обороты

Инфинитив участвует в формировании сложных грамматических конструкций, которые обогащают выразительные возможности английского языка. Эти конструкции представляют собой комбинации инфинитива с другими частями речи, образуя единые смысловые блоки. 🔗

Рассмотрим основные инфинитивные обороты:

Complex Object (Сложное дополнение) Структура: подлежащее + глагол + объект + инфинитив Пример: I want you to help me. – Я хочу, чтобы ты помог мне. Глаголы, после которых часто используется данная конструкция: want, expect, would like, ask, tell, order и др. Complex Subject (Сложное подлежащее) Структура: подлежащее + глагол в пассивном залоге/связка + инфинитив Пример: She is said to be a good specialist. – Говорят, что она хороший специалист. Глаголы, используемые в этой конструкции: say, report, know, believe, expect, suppose и др. For-to-Infinitive Construction Структура: for + существительное/местоимение + to-инфинитив Пример: It's difficult for beginners to understand this rule. – Начинающим трудно понять это правило. Инфинитивный оборот с предлогом Инфинитив может использоваться с предлогами для выражения различных отношений: This is the best way to solve the problem. – Это лучший способ решить проблему.

Особое внимание стоит уделить оборотам с модальным значением:

Be + инфинитив : You are to submit your report by Friday. – Вы должны представить свой отчет к пятнице. (Обязательство)

: You are to submit your report by Friday. – Вы должны представить свой отчет к пятнице. (Обязательство) Have + инфинитив: I have to finish this work today. – Я должен закончить эту работу сегодня. (Необходимость)

Инфинитив также может образовывать устойчивые выражения с прилагательными:

too + прилагательное + to-инфинитив : She is too young to drive a car. – Она слишком молода, чтобы водить машину.

: She is too young to drive a car. – Она слишком молода, чтобы водить машину. Прилагательное + enough + to-инфинитив : He is old enough to make his own decisions. – Он достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения.

: He is old enough to make his own decisions. – Он достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения. the first/second/last + to-инфинитив: She was the last to arrive at the party. – Она прибыла на вечеринку последней.

Знание и умение использовать инфинитивные обороты значительно обогащает английскую речь и помогает выражаться более точно и лаконично. ✨

Частые ошибки при использовании инфинитива

Даже опытные изучающие английский язык могут совершать ошибки при использовании инфинитива. Зная наиболее типичные из них, вы сможете сознательно избегать этих грамматических ловушек. ⚠️

Вот список наиболее распространенных ошибок:

Использование герундия вместо инфинитива (или наоборот) Ошибка: I enjoy to read books. ❌ Правильно: I enjoy reading books. ✅

Ошибка: I want reading this book. ❌ Правильно: I want to read this book. ✅

Запомните глаголы, требующие после себя конкретной формы (инфинитив или герундий).

Добавление частицы "to" после модальных глаголов Ошибка: She can to speak three languages. ❌ Правильно: She can speak three languages. ✅

Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would) не требуют "to" перед инфинитивом.

Опущение "to" там, где оно необходимо Ошибка: I hope see you soon. ❌ Правильно: I hope to see you soon. ✅ Вставка наречия между "to" и инфинитивом (split infinitive) Хотя в современном английском расщепленный инфинитив стал приемлемым, в формальном письме его лучше избегать. Менее формально: I decided to quickly leave the room. Более формально: I decided to leave the room quickly. Неправильный выбор формы инфинитива Ошибка: I am sorry to miss the concert yesterday. ❌ Правильно: I am sorry to have missed the concert yesterday. ✅

При обозначении действия, произошедшего до момента речи, следует использовать Perfect Infinitive.

Путаница в пассивной форме инфинитивa Ошибка: This work needs to finish today. ❌ Правильно: This work needs to be finished today. ✅ Неправильное использование инфинитивных конструкций Ошибка: I saw him to cross the street. ❌ Правильно: I saw him cross the street. ✅

После глаголов чувственного восприятия (see, watch, hear) в Complex Object используется инфинитив без "to".

Важно также помнить о различиях в использовании инфинитива между британским и американским вариантами английского. Например, в американском английском чаще используется инфинитив после глагола "help", в то время как в британском может использоваться и инфинитив с "to", и без. 🇬🇧🇺🇸