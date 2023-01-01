Полное руководство по инфинитиву: формы, функции и конструкции
Полное руководство по инфинитиву: формы, функции и конструкции

#Лингвистика и текст  
Для кого эта статья:

  • Студенты и изучающие английский язык, стремящиеся углубить свои знания грамматики
  • Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для уроков

  • Люди, желающие улучшить уровень владения английским для общения с носителями языка

    Инфинитив – тот грамматический элемент, который трансформирует базовое владение английским языком в мастерство. Освоив его формы и функции, вы сразу поднимаетесь на новый уровень языковой компетенции. Понимание всех тонкостей инфинитива открывает доступ к сложным конструкциям, обогащающим вашу речь и делающим ее более естественной для носителей языка. Этот гид станет вашей надежной опорой в путешествии по лабиринтам английской грамматики и поможет избежать распространенных ловушек, в которые часто попадают изучающие язык. 🚀

Что такое инфинитив и его базовые характеристики

Инфинитив (Infinitive) представляет собой неличную форму глагола, которая выражает действие без указания на лицо, число или время. В английском языке инфинитив обычно узнаваем по частице "to" перед базовой формой глагола, например: to speak, to write, to understand. Это базовая глагольная форма, которую мы встречаем в словарях.

Однако не все так однозначно. Инфинитив может использоваться и без частицы "to" – такая форма называется "bare infinitive" или "голый инфинитив". Частица "to" иногда опускается после определенных глаголов, модальных глаголов и в некоторых грамматических конструкциях.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории:

Когда я начала преподавать английский, одна из моих первых учениц, Мария, испытывала особые трудности с инфинитивом. "Зачем нужно это 'to'? В русском же нет такой частицы перед глаголами!" – недоумевала она.

Я решила объяснить через аналогию. "Представь, что 'to' – это как ключ зажигания в машине. Без него двигатель (глагол) не запустится в определенных ситуациях". Мы создали таблицу-памятку, куда записывали случаи использования инфинитива с "to" и без него. Через месяц Мария уже интуитивно чувствовала, когда нужна эта частица, и даже начала замечать ошибки в речи других студентов. Именно тогда я поняла, что визуализация и понятные аналогии – ключ к освоению абстрактных грамматических концепций.

Инфинитив в английском языке имеет следующие основные характеристики:

  • Обозначает действие без привязки к конкретному времени
  • Может выступать в роли различных членов предложения
  • Имеет формы времени и залога
  • Может принимать прямое дополнение (объект действия)
  • Может определяться наречием

Важно понимать, что инфинитив совмещает свойства глагола и существительного, что делает его особенно гибким инструментом в английском синтаксисе. 📚

Инфинитив с "to" Инфинитив без "to"
После большинства глаголов: I want to study. После модальных глаголов: I can swim.
В функции подлежащего: To travel is exciting. После глаголов восприятия: I saw her leave.
Для выражения цели: I came to help you. После глаголов make, let: She made me cry.
После прилагательных: It's easy to learn. В конструкциях с why: Why wait?
После too/enough: She's too young to drive. После had better: You had better go now.
Пошаговый план для смены профессии

Основные формы инфинитива в английской грамматике

Инфинитив в английском языке представлен не только в своей простой форме. Система инфинитивных форм в английском языке охватывает различные временные перспективы и залоговые отношения. Каждая из этих форм имеет свое специфическое значение и контекст использования. 🔄

Рассмотрим основные формы инфинитива:

Форма инфинитива Активный залог Пассивный залог
Simple to write to be written
Continuous to be writing
Perfect to have written to have been written
Perfect Continuous to have been writing

Каждая из этих форм имеет своё специфическое применение:

  • Simple Infinitive (to write) – используется для выражения действия, одновременного с действием глагола-сказуемого или будущего по отношению к нему.
  • Continuous Infinitive (to be writing) – выражает длительное действие, происходящее одновременно с действием глагола-сказуемого.
  • Perfect Infinitive (to have written) – обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым.
  • Perfect Continuous Infinitive (to have been writing) – выражает длительное действие, которое началось до момента, обозначенного глаголом-сказуемым, и либо всё ещё продолжается, либо только что завершилось.

Примеры использования различных форм инфинитива:

  • I am glad to meet you. (Simple Infinitive) – Я рад познакомиться с вами.
  • She seems to be working hard these days. (Continuous Infinitive) – Кажется, она усердно работает в эти дни.
  • I am sorry to have missed the concert. (Perfect Infinitive) – Мне жаль, что я пропустил концерт.
  • He claims to have been studying all night. (Perfect Continuous Infinitive) – Он утверждает, что учился всю ночь.
  • The document seems to have been signed yesterday. (Perfect Passive Infinitive) – Кажется, документ был подписан вчера.

Функции инфинитива в предложении

Инфинитив в английском языке отличается функциональной многогранностью. Он может выполнять различные синтаксические функции, что делает его чрезвычайно гибким элементом предложения. Понимание этих функций критически важно для правильного построения и анализа английских предложений. 🧩

Основные функции инфинитива в предложении:

  1. Подлежащее (Subject): To travel around the world requires money. – Путешествовать по миру требует денег.

  2. Часть составного сказуемого (Predicate): My dream is to become a doctor. – Моя мечта – стать врачом.

  3. Прямое дополнение (Direct Object): She wants to buy a new car. – Она хочет купить новую машину.

  4. Определение (Attribute): He gave me a book to read. – Он дал мне книгу для чтения.

  5. Обстоятельство (Adverbial Modifier): I came here to study English. – Я приехал сюда изучать английский.

Инфинитив может также выступать в роли дополнения к прилагательному:

  • I am happy to see you. – Я рад видеть тебя.
  • She was surprised to hear the news. – Она была удивлена, услышав эту новость.

В функции обстоятельства инфинитив может выражать различные значения:

  • Цель: I went to the store to buy milk. – Я пошел в магазин купить молоко.
  • Следствие: She was too tired to continue. – Она была слишком устала, чтобы продолжать.
  • Условие: To succeed, you need to work hard. – Чтобы добиться успеха, нужно усердно работать.

Сергей Иванов, автор учебных пособий по грамматике английского языка:

Однажды на интенсивном курсе для продвинутых студентов я столкнулся с интересной проблемой. Группа отлично знала формы инфинитива, но стабильно ошибалась в определении его функции в предложении. Особенно это касалось различения инфинитива в роли определения и обстоятельства.

Мы разработали систему "функциональных маркеров": для каждой функции инфинитива студенты придумали свой визуальный символ. Затем я подготовил набор карточек с предложениями. Студенты анализировали инфинитив и поднимали соответствующий символ. Через игровой формат материал усваивался намного эффективнее.

Особенно запомнился момент с предложением "This is the book to read before the exam". Вся группа подняла символ "определение", кроме одной студентки. Когда я спросил её о причинах, она объяснила, что здесь инфинитив отвечает на вопрос "какая книга?", а не "для чего книга?". Эта простая логика помогла всем остальным студентам раз и навсегда разобраться с этой тонкостью.

Отдельно стоит упомянуть инфинитив в функции части сложного подлежащего (Complex Subject) и сложного дополнения (Complex Object), но эти конструкции требуют отдельного рассмотрения. 📝

Инфинитивные конструкции и обороты

Инфинитив участвует в формировании сложных грамматических конструкций, которые обогащают выразительные возможности английского языка. Эти конструкции представляют собой комбинации инфинитива с другими частями речи, образуя единые смысловые блоки. 🔗

Рассмотрим основные инфинитивные обороты:

  1. Complex Object (Сложное дополнение) Структура: подлежащее + глагол + объект + инфинитив Пример: I want you to help me. – Я хочу, чтобы ты помог мне. Глаголы, после которых часто используется данная конструкция: want, expect, would like, ask, tell, order и др.

  2. Complex Subject (Сложное подлежащее) Структура: подлежащее + глагол в пассивном залоге/связка + инфинитив Пример: She is said to be a good specialist. – Говорят, что она хороший специалист. Глаголы, используемые в этой конструкции: say, report, know, believe, expect, suppose и др.

  3. For-to-Infinitive Construction Структура: for + существительное/местоимение + to-инфинитив Пример: It's difficult for beginners to understand this rule. – Начинающим трудно понять это правило.

  4. Инфинитивный оборот с предлогом Инфинитив может использоваться с предлогами для выражения различных отношений: This is the best way to solve the problem. – Это лучший способ решить проблему.

Особое внимание стоит уделить оборотам с модальным значением:

  • Be + инфинитив: You are to submit your report by Friday. – Вы должны представить свой отчет к пятнице. (Обязательство)
  • Have + инфинитив: I have to finish this work today. – Я должен закончить эту работу сегодня. (Необходимость)

Инфинитив также может образовывать устойчивые выражения с прилагательными:

  • too + прилагательное + to-инфинитив: She is too young to drive a car. – Она слишком молода, чтобы водить машину.
  • Прилагательное + enough + to-инфинитив: He is old enough to make his own decisions. – Он достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения.
  • the first/second/last + to-инфинитив: She was the last to arrive at the party. – Она прибыла на вечеринку последней.

Знание и умение использовать инфинитивные обороты значительно обогащает английскую речь и помогает выражаться более точно и лаконично. ✨

Частые ошибки при использовании инфинитива

Даже опытные изучающие английский язык могут совершать ошибки при использовании инфинитива. Зная наиболее типичные из них, вы сможете сознательно избегать этих грамматических ловушек. ⚠️

Вот список наиболее распространенных ошибок:

  1. Использование герундия вместо инфинитива (или наоборот) Ошибка: I enjoy to read books. ❌ Правильно: I enjoy reading books. ✅

Ошибка: I want reading this book. ❌ Правильно: I want to read this book. ✅

Запомните глаголы, требующие после себя конкретной формы (инфинитив или герундий).

  1. Добавление частицы "to" после модальных глаголов Ошибка: She can to speak three languages. ❌ Правильно: She can speak three languages. ✅

Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would) не требуют "to" перед инфинитивом.

  1. Опущение "to" там, где оно необходимо Ошибка: I hope see you soon. ❌ Правильно: I hope to see you soon. ✅

  2. Вставка наречия между "to" и инфинитивом (split infinitive) Хотя в современном английском расщепленный инфинитив стал приемлемым, в формальном письме его лучше избегать. Менее формально: I decided to quickly leave the room. Более формально: I decided to leave the room quickly.

  3. Неправильный выбор формы инфинитива Ошибка: I am sorry to miss the concert yesterday. ❌ Правильно: I am sorry to have missed the concert yesterday. ✅

При обозначении действия, произошедшего до момента речи, следует использовать Perfect Infinitive.

  1. Путаница в пассивной форме инфинитивa Ошибка: This work needs to finish today. ❌ Правильно: This work needs to be finished today. ✅

  2. Неправильное использование инфинитивных конструкций Ошибка: I saw him to cross the street. ❌ Правильно: I saw him cross the street. ✅

После глаголов чувственного восприятия (see, watch, hear) в Complex Object используется инфинитив без "to".

Важно также помнить о различиях в использовании инфинитива между британским и американским вариантами английского. Например, в американском английском чаще используется инфинитив после глагола "help", в то время как в британском может использоваться и инфинитив с "to", и без. 🇬🇧🇺🇸

Освоение инфинитива открывает двери к истинному мастерству в английском языке. Эта грамматическая категория не просто набор правил, а мощный инструмент, позволяющий выражать тончайшие оттенки значений. Вникая в нюансы использования инфинатива, мы приближаемся к пониманию внутренней логики английского языка. Помните, что практика и регулярное использование различных инфинитивных форм и конструкций в речи — ключ к их успешному освоению. Со временем вы заметите, как грамотное использование инфинитивa делает вашу речь более точной, элегантной и естественной, приближая её к языку носителей.

