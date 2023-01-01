Инфинитив в английском: правила, исключения и тонкости употребления

Погружение в тонкости английской грамматики подобно разгадыванию захватывающего лингвистического пазла. Среди всех его элементов инфинитив занимает особое место — это базовый строительный блок, позволяющий конструировать сложные предложения и выражать разнообразные идеи. Многие изучающие язык спотыкаются именно на этой форме глагола, испытывая затруднения с правильным применением частицы "to" или её отсутствием. Разберем все нюансы использования инфинитива — от базовых правил до исключений, которые заставляют задуматься даже опытных лингвистов. 🎯

Что такое инфинитив и как его распознать в тексте

Инфинитив представляет собой неличную форму глагола, которая называет действие без указания на время, число или лицо. В английском языке инфинитив обычно состоит из частицы "to" и базовой формы глагола (например, to write, to speak, to go).

Распознать инфинитив в тексте достаточно просто — ищите сочетание частицы "to" с глаголом в его базовой форме. Однако важно отличать предлог "to" от частицы инфинитива. Сравните:

I want to swim in the ocean. (инфинитив)

in the ocean. (инфинитив) I went to the store. (предлог)

Распознавание инфинитива в предложении — первый шаг к пониманию его функций. Инфинитив может выступать в различных ролях:

Функция Пример Подлежащее To travel is my passion. Дополнение She wants to study abroad. Определение I have a book to read. Обстоятельство цели I came here to help you. Часть составного сказуемого My plan is to finish this project by Friday.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, одна студентка постоянно путала инфинитив с герундием. На каждом уроке она спрашивала: "А как понять, когда использовать to do, а когда doing?" Я придумал для неё мнемоническое правило: "To do" – это намерение (глагол с частицей "to" смотрит в будущее), а "doing" – это процесс (уже происходит). Через месяц она пришла на урок сияющая: "Представляете, я смотрела сериал без субтитров и вдруг поняла, что различаю все эти конструкции! Я слышу инфинитивы!" Это был момент настоящего прорыва. С тех пор я использую эту аналогию с "намерением и процессом" для всех своих студентов, и она работает безотказно.

Инфинитив с частицей to: основные правила применения

Инфинитив с частицей "to" (full infinitive) — наиболее распространенная форма инфинитива в английском языке. Рассмотрим основные случаи его применения:

После большинства глаголов: I want to learn Spanish. После многих прилагательных: She is happy to help. После существительных: His decision to leave surprised everyone. В конструкциях, выражающих цель: He went to the store to buy milk. В роли подлежащего: To err is human.

Особого внимания заслуживают так называемые "глаголы-триггеры", после которых практически всегда следует инфинитив с частицей "to":

agree, arrange, ask, decide, expect, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, refuse, seem, want, wish и другие.

Пример: She decided to study medicine. (Она решила изучать медицину.)

Стоит отметить, что при отрицании частица "not" ставится перед инфинитивом: She decided not to study medicine. 🔍

Также инфинитив с "to" используется в ряде устойчивых конструкций:

too + прилагательное/наречие + to : The box is too heavy to lift.

: The box is too heavy to lift. прилагательное/наречие + enough + to : She is old enough to drive.

: She is old enough to drive. so + прилагательное/наречие + as + to : He was so kind as to help me.

: He was so kind as to help me. in order to / so as to: I wake up early in order to avoid traffic.

Bare infinitive: когда инфинитив используется без to

Инфинитив без частицы "to" (bare infinitive) используется в определенных языковых конструкциях. Понимание того, когда опускать частицу "to", существенно повышает грамотность речи.

Основные случаи использования bare infinitive:

После модальных глаголов (большинство): can, could, may, might, will, would, shall, should, must. Пример: You must leave now. После глаголов восприятия: see, hear, feel, watch, notice, observe (в активном залоге). Пример: I saw him cross the street. После глаголов, выражающих побуждение: let, make, have, bid. Пример: My parents made me clean my room. В конструкции "would rather". Пример: I would rather stay at home tonight. После why not. Пример: Why not go to the beach?

Важно понимать разницу между случаями с bare infinitive и полным инфинитивом, особенно с глаголами, которые меняют значение в зависимости от формы:

Глагол С bare infinitive С инфинитивом с "to" help I helped him clean the room. <br>(Я помогал ему непосредственно в процессе уборки) I helped him to clean the room. <br>(Я способствовал тому, чтобы он убрал комнату) have I had him repair my car. <br>(Я велел ему починить мою машину) I had to repair my car. <br>(Мне пришлось починить мою машину) make She made me laugh. <br>(Она заставила меня смеяться) She was made to apologize. <br>(Её заставили извиниться — пассивная конструкция)

Обратите внимание на интересную особенность: когда глаголы make и let употребляются в пассивном залоге, после них используется инфинитив с to: She was made to apologize. 🔄

Елена Савицкая, переводчик технической литературы Недавно я работала над переводом инструкции для международной компании. Текст содержал множество конструкций с инфинитивом без частицы "to" после модальных глаголов, и я заметила, что мой коллега, который не был специалистом по английскому, систематически добавлял "to" в таких случаях при проверке. Когда я указала ему на эту ошибку, он был искренне удивлён: "Я всегда думал, что 'to' — это часть инфинитива, которая должна быть всегда!" Мы провели небольшой мастер-класс для всей команды, и я создала таблицу случаев с bare infinitive, которая теперь висит у нас в офисе. Спустя месяц количество ошибок в переводах сократилось на 70%, а тексты стали звучать гораздо более естественно для носителей языка.

Типы инфинитивных конструкций в английском языке

Инфинитивные конструкции придают речи разнообразие и позволяют выражать сложные идеи более лаконично. Рассмотрим основные типы инфинитивных конструкций в английском языке.

Объектный инфинитивный оборот (Complex Object) состоит из существительного или местоимения в объектном падеже и инфинитива:

I want him to succeed . (Я хочу, чтобы он преуспел.)

. (Я хочу, чтобы он преуспел.) She expects us to arrive on time. (Она ожидает, что мы прибудем вовремя.)

Эта конструкция часто используется с глаголами, выражающими желание, ожидание, разрешение или принуждение: want, expect, allow, force, etc.

Субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject) включает подлежащее, глагол и инфинитив:

She is believed to know the truth. (Считается, что она знает правду.)

the truth. (Считается, что она знает правду.) They are said to have lived here for years. (Говорят, они жили здесь годами.)

Эта конструкция обычно используется с глаголами в пассивном залоге: is said, is believed, is known, is reported, и с выражениями: is likely, is certain, is sure, etc.

For-to-Infinitive конструкция состоит из предлога "for", существительного/местоимения и инфинитива с "to":

It's important for students to practice every day. (Студентам важно практиковаться каждый день.)

every day. (Студентам важно практиковаться каждый день.) I'm waiting for him to call. (Я жду, когда он позвонит.)

Инфинитивные конструкции могут выражать различные временные и залоговые отношения:

Present Infinitive (Active) : to do

: to do Present Infinitive (Passive) : to be done

: to be done Perfect Infinitive (Active) : to have done

: to have done Perfect Infinitive (Passive) : to have been done

: to have been done Continuous Infinitive : to be doing

: to be doing Perfect Continuous Infinitive: to have been doing

Выбор формы зависит от временного соотношения между действиями в предложении:

I am happy to meet you. (Простой инфинитив — действия одновременны)

you. (Простой инфинитив — действия одновременны) I am happy to have met you. (Перфектный инфинитив — встреча произошла раньше момента радости)

Освоение инфинитивных конструкций открывает новые возможности для выражения мыслей и позволяет говорить на английском языке более точно и изящно. 🌟

Сложные случаи использования инфинитива в речи

Даже опытные пользователи английского языка могут сталкиваться с трудностями при использовании инфинитива в определенных конструкциях. Разберем наиболее сложные случаи, вызывающие вопросы.

Расщепленный инфинитив (Split Infinitive) — это конструкция, в которой наречие помещается между частицей "to" и глаголом:

To boldly go where no man has gone before. (Смело идти туда, где не ступала нога человека.)

Исторически расщепленный инфинитив считался грамматической ошибкой, но современные лингвисты признают его допустимым, особенно когда он помогает избежать двусмысленности или делает фразу более естественной.

Инфинитив или герундий? Это частый источник затруднений. После определенных глаголов можно использовать как инфинитив, так и герундий, иногда с изменением значения:

I stopped to talk to him. (Я остановился, чтобы поговорить с ним.)

to him. (Я остановился, чтобы поговорить с ним.) I stopped talking to him. (Я перестал с ним разговаривать.)

Другие примеры глаголов с разным значением в зависимости от последующей формы:

Remember : I remember to lock the door every night. (Я помню, что нужно запирать дверь каждый вечер.) vs I remember locking the door last night. (Я помню, как запирал дверь прошлой ночью.)

: I remember the door every night. (Я помню, что нужно запирать дверь каждый вечер.) vs I remember the door last night. (Я помню, как запирал дверь прошлой ночью.) Forget : Don't forget to buy milk. (Не забудь купить молоко.) vs I'll never forget visiting Paris. (Я никогда не забуду посещение Парижа.)

: Don't forget milk. (Не забудь купить молоко.) vs I'll never forget Paris. (Я никогда не забуду посещение Парижа.) Try: Try to solve this problem. (Постарайся решить эту проблему.) vs Try solving it this way. (Попробуй решить её этим способом.)

Глаголы, требующие дополнительного предлога перед инфинитивом также вызывают трудности:

She agreed to help. (Она согласилась помочь.)

help. (Она согласилась помочь.) He apologized for being late. (Он извинился за опоздание.) — здесь используется герундий после предлога

Особые случаи с модальными глаголами требуют внимания:

Глагол "ought" всегда используется с инфинитивом с "to": You ought to study more.

more. "Used to" используется для описания прошлых привычек: I used to play football.

football. "Be used to" требует после себя герундия и означает "быть привычным к чему-то": I am used to getting up early.

Инфинитив в вопросительных предложениях также имеет свои особенности:

В вопросах с "wh-" словами инфинитив часто используется для запроса о цели или намерении: What to do in this situation? (Что делать в этой ситуации?)

Освоение этих сложных случаев требует практики, но значительно повышает уровень владения языком и позволяет избежать типичных ошибок. 📚