Группировка данных в Pandas: преобразование результатов в списки

Трансформация данных — краеугольный камень современной аналитики. В арсенале инструментов Python-разработчика библиотека Pandas занимает особое место, позволяя виртуозно манипулировать массивами информации. Одна из мощнейших операций — группировка с последующим преобразованием в список — требует понимания нюансов и внутренних механизмов библиотеки. Разберём детально, как агрегировать разрозненные данные в структурированные группы и трансформировать результат в привычный Python-список, избежав типичных ловушек и оптимизировав производительность. 📊

Группировка данных в Pandas: основы метода groupby()

Метод groupby() в Pandas позволяет разделить данные на группы по определённому критерию и применить функцию агрегации к каждой группе отдельно. Концептуально операция группировки включает три этапа: разделение данных на группы, применение функции и комбинирование результатов. 🧩

Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

Python Скопировать код # Импорт библиотек import pandas as pd import numpy as np # Создание тестового DataFrame df = pd.DataFrame({ 'категория': ['A', 'B', 'A', 'C', 'B', 'A'], 'значение': [10, 20, 15, 30, 25, 5] }) # Группировка по категориям и вычисление суммы grouped = df.groupby('категория').sum()

Результатом операции groupby() является объект DataFrameGroupBy или SeriesGroupBy , который представляет собой коллекцию сгруппированных данных. Важно понимать, что этот объект является "ленивым" (lazy) — вычисления не производятся до момента применения агрегирующей функции или итерации по группам.

Рассмотрим ключевые аспекты использования groupby() :

Группировка по нескольким столбцам : df.groupby(['категория', 'подкатегория'])

: Доступ к группам : grouped.get_group('A')

: Итерация по группам : for name, group in grouped: ...

: Применение агрегирующих функций: grouped.mean() , grouped.count() , grouped.size()

При работе с методом groupby() важно понимать его поведение при обработке отсутствующих значений (NaN). По умолчанию NaN-значения исключаются из группировки. Если необходимо включить их, можно использовать параметр dropna=False :

Python Скопировать код # Группировка с сохранением NaN-значений df.groupby('категория', dropna=False).sum()

Агрегирующая функция Описание Пример использования sum() Сумма значений в группе df.groupby('категория').sum() mean() Среднее значение в группе df.groupby('категория').mean() count() Количество непустых значений df.groupby('категория').count() size() Размер группы (включая NaN) df.groupby('категория').size() min(), max() Минимальное/максимальное значение df.groupby('категория').min() agg() Применение нескольких функций df.groupby('категория').agg(['sum', 'mean'])

Алексей Петров, ведущий инженер данных Однажды я работал над проектом анализа клиентских транзакций в финтех-стартапе. Нам требовалось сгруппировать миллионы записей по категориям товаров и вычислить различные метрики для каждой группы. Стандартный подход с циклами и словарями оказался катастрофически медленным. Переход на Pandas с использованием groupby() ускорил обработку в 30 раз. Изначально мы использовали: Python Скопировать код result = {} for category, group in transactions.groupby('category'): result[category] = { 'total_sum': group['amount'].sum(), 'avg_transaction': group['amount'].mean(), 'transaction_count': len(group) } Но затем оптимизировали до: Python Скопировать код result = transactions.groupby('category').agg({ 'amount': ['sum', 'mean', 'count'] }) Это не только ускорило код, но и сделало его более читаемым и поддерживаемым. Помню, как коллега сказал: "Pandas делает в одной строке то, что раньше занимало страницу кода".

Преобразование результатов группировки в список: способы и методы

После выполнения группировки часто требуется преобразовать результаты в Python-список для дальнейшей обработки или визуализации. Существует несколько подходов к такой трансформации, выбор которых зависит от конкретной задачи и структуры данных. 📝

Рассмотрим основные методы преобразования результатов группировки в списки:

1. Использование метода to_list() для Series

Python Скопировать код # Создание тестовых данных df = pd.DataFrame({ 'регион': ['Москва', 'СПб', 'Москва', 'Екатеринбург', 'СПб', 'Москва'], 'продажи': [100, 80, 120, 75, 95, 110] }) # Группировка и преобразование в список регионы = df['регион'].unique().tolist() # ['Москва', 'СПб', 'Екатеринбург'] # Суммы продаж по регионам в виде списка суммы_по_регионам = df.groupby('регион')['продажи'].sum().tolist() # [330, 175, 75]

2. Использование метода values и конвертация в list

Python Скопировать код # Альтернативный способ получения списка суммы_продаж = list(df.groupby('регион')['продажи'].sum().values) # Для получения списка индексов (регионов) регионы = list(df.groupby('регион').groups.keys())

3. Преобразование группированных данных с использованием agg(list)

Особенно полезно, когда нужно сохранить все значения в группе в виде отдельных списков:

Python Скопировать код # Сгруппировать все значения продаж по регионам в списки продажи_по_регионам = df.groupby('регион')['продажи'].agg(list) # Результат: Москва -> [100, 120, 110], СПб -> [80, 95], ...

4. Работа с группированным DataFrame

Python Скопировать код # Преобразование результата в список словарей результаты = df.groupby('регион').agg({ 'продажи': ['sum', 'mean'] }).reset_index() список_словарей = результаты.to_dict('records')

При выборе метода преобразования важно учитывать следующие факторы:

Структура исходных данных (Series или DataFrame)

Тип требуемого результата (простой список или список вложенных структур)

Необходимость сохранения соответствия между индексами и значениями

Производительность при работе с большими объемами данных

Метод Преимущества Недостатки Применимость to_list() Простой и читаемый код, прямое преобразование Работает только с Series, теряется связь с индексом Одномерные данные, когда индекс не важен list(values) Универсальность, работает с разными объектами Многословность, потеря метаданных Когда важны только значения agg(list) Сохраняет все элементы групп, гибкость Может потреблять больше памяти Когда нужно сохранить все значения по группам to_dict('records') Сохраняет структуру и метаданные Более сложная структура результата Когда требуется полная информация о группах

Важно помнить, что в некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка для получения желаемого формата, особенно при работе с иерархическими индексами, возникающими при группировке по нескольким столбцам.

Практические кейсы группировки данных с трансформацией в список

Рассмотрим несколько практических сценариев, где группировка данных в Pandas с последующим преобразованием в список оказывается особенно полезной. В каждом примере я приведу решение конкретной бизнес-задачи и продемонстрирую оптимальный подход к ее реализации. 🚀

Кейс 1: Анализ продаж по категориям товаров

Предположим, у нас есть данные о продажах с информацией о товарах, категориях и суммах продаж. Требуется проанализировать продажи по категориям и получить списки топ-продуктов в каждой категории.

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем тестовый набор данных sales_data = pd.DataFrame({ 'product_id': [101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108], 'product_name': ['Ноутбук A', 'Смартфон B', 'Планшет C', 'Ноутбук D', 'Смартфон E', 'Наушники F', 'Клавиатура G', 'Мышь H'], 'category': ['Компьютеры', 'Телефоны', 'Планшеты', 'Компьютеры', 'Телефоны', 'Аксессуары', 'Аксессуары', 'Аксессуары'], 'sales_amount': [120000, 75000, 45000, 95000, 68000, 15000, 8000, 5000] }) # Получаем списки товаров по категориям products_by_category = sales_data.groupby('category')['product_name'].apply(list).to_dict() # Получаем топ-продукт в каждой категории по сумме продаж top_products = sales_data.loc[sales_data.groupby('category')['sales_amount'].idxmax()] top_products_list = top_products[['category', 'product_name', 'sales_amount']].values.tolist() print("Списки товаров по категориям:") for category, products in products_by_category.items(): print(f"{category}: {products}") print("

Топ-продукты по категориям:") for category, product, amount in top_products_list: print(f"{category}: {product} (₽{amount:,})")

Кейс 2: Агрегирование временных рядов по периодам

Часто при анализе временных данных требуется агрегировать показатели по определенным периодам (месяцам, кварталам) и сформировать списки для построения графиков или отчетов.

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np from datetime import datetime # Создаем тестовые данные с временными метками np.random.seed(42) dates = pd.date_range(start='2023-01-01', end='2023-12-31', freq='D') metrics = pd.DataFrame({ 'date': dates, 'visits': np.random.randint(100, 1000, size=len(dates)), 'conversions': np.random.randint(10, 100, size=len(dates)) }) # Добавляем информацию о месяце и квартале metrics['month'] = metrics['date'].dt.month_name() metrics['quarter'] = 'Q' + metrics['date'].dt.quarter.astype(str) # Агрегируем данные по месяцам и преобразуем в список monthly_data = metrics.groupby('month').agg({ 'visits': 'sum', 'conversions': 'sum' }).reset_index() # Сортируем месяцы в правильном порядке month_order = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'] monthly_data['month'] = pd.Categorical(monthly_data['month'], categories=month_order, ordered=True) monthly_data = monthly_data.sort_values('month') # Преобразуем в список для построения графика months = monthly_data['month'].tolist() visits = monthly_data['visits'].tolist() conversions = monthly_data['conversions'].tolist() # Расчет конверсии по кварталам и преобразование в словарь списков quarterly_data = metrics.groupby('quarter').agg({ 'visits': 'sum', 'conversions': 'sum' }) quarterly_data['conversion_rate'] = quarterly_data['conversions'] / quarterly_data['visits'] * 100 quarterly_dict = { 'quarters': quarterly_data.index.tolist(), 'conversion_rates': quarterly_data['conversion_rate'].round(2).tolist() } print("Ежемесячные посещения:", visits) print("Ежемесячные конверсии:", conversions) print("

Квартальные данные:") for i, quarter in enumerate(quarterly_dict['quarters']): print(f"{quarter}: Конверсия {quarterly_dict['conversion_rates'][i]}%")

Кейс 3: Анализ отзывов клиентов по продуктам

Представим, что нам нужно проанализировать отзывы клиентов, сгруппировать их по продуктам и извлечь ключевые фразы для анализа настроений.

Python Скопировать код import pandas as pd import re # Создаем тестовые данные отзывов reviews = pd.DataFrame({ 'product': ['Смартфон A', 'Смартфон B', 'Смартфон A', 'Смартфон C', 'Смартфон B', 'Смартфон C', 'Смартфон A', 'Смартфон B'], 'rating': [5, 3, 4, 2, 5, 1, 5, 4], 'review_text': [ 'Отличный телефон, быстрый и удобный', 'Средний телефон, камера не очень', 'Хорошая батарея, но тяжеловат', 'Постоянно зависает, разочарован', 'Прекрасная камера, рекомендую всем', 'Ужасное качество сборки, сломался через месяц', 'Быстрый процессор, отличное качество', 'Неплохой аппарат за свои деньги, но есть недочеты' ] }) # Группируем отзывы по продуктам reviews_by_product = reviews.groupby('product')['review_text'].apply(list).to_dict() # Вычисляем средний рейтинг для каждого продукта avg_ratings = reviews.groupby('product')['rating'].mean().to_dict() # Создаем словарь с позитивными и негативными отзывами по продуктам sentiment_by_product = {} for product, product_reviews in reviews_by_product.items(): positive = [review for i, review in enumerate(product_reviews) if reviews[reviews['review_text'] == review]['rating'].values[0] >= 4] negative = [review for i, review in enumerate(product_reviews) if reviews[reviews['review_text'] == review]['rating'].values[0] <= 2] sentiment_by_product[product] = { 'positive': positive, 'negative': negative } # Выводим результаты анализа for product, data in sentiment_by_product.items(): print(f"

{product} (Средний рейтинг: {avg_ratings[product]:.1f}):") print(f"Позитивные отзывы ({len(data['positive'])}):") for i, review in enumerate(data['positive'], 1): print(f" {i}. {review}") print(f"Негативные отзывы ({len(data['negative'])}):") for i, review in enumerate(data['negative'], 1): print(f" {i}. {review}")

Мария Соколова, старший аналитик данных В моей практике был показательный случай, демонстрирующий силу правильного подхода к группировке данных. Мы анализировали поведение пользователей нашего e-commerce приложения, и требовалось понять, как формируются корзины покупателей. Данные были огромными – миллионы записей о добавлении товаров в корзины. Изначально я подошла к задаче стандартно: Python Скопировать код # Первая версия кода – неоптимальная result = {} for user_id, user_data in df.groupby('user_id'): for session_id, session_data in user_data.groupby('session_id'): products = session_data['product_id'].unique() if user_id not in result: result[user_id] = {} result[user_id][session_id] = list(products) Код работал почти 30 минут и потреблял огромное количество памяти. Я переписала решение, применив более эффективный подход с использованием методов Pandas: Python Скопировать код # Оптимизированная версия grouped = df.groupby(['user_id', 'session_id'])['product_id'].apply(lambda x: list(x.unique())) result = {user_id: group.to_dict() for user_id, group in grouped.groupby(level=0)} Время выполнения сократилось до 40 секунд! Это полностью изменило нашу аналитическую работу, позволив проводить анализ в режиме реального времени вместо ожидания результатов.

Оптимизация процессов группировки при работе с большими наборами

При обработке больших объемов данных операции группировки и преобразования в списки могут стать узким местом, существенно влияя на производительность. Рассмотрим эффективные стратегии оптимизации этих процессов. ⚡

1. Фильтрация данных перед группировкой

Один из наиболее эффективных способов ускорить группировку — уменьшить объем обрабатываемых данных до выполнения операции groupby() :

Python Скопировать код # Неоптимизированный вариант result = df.groupby('категория')['значение'].agg(list) # Оптимизированный вариант – предварительная фильтрация нужные_категории = ['A', 'B', 'C'] filtered_df = df[df['категория'].isin(нужные_категории)] result = filtered_df.groupby('категория')['значение'].agg(list)

2. Выбор только необходимых столбцов

Чем больше столбцов содержит DataFrame, тем больше памяти требуется для группировки:

Python Скопировать код # Неоптимизированный вариант result = df.groupby('регион').agg({ 'продажи': list, 'клиенты': list }) # Оптимизированный вариант – выбор только нужных столбцов slim_df = df[['регион', 'продажи']] # Отбираем только нужные столбцы result = slim_df.groupby('регион')['продажи'].agg(list)

3. Использование категориальных типов данных

Преобразование строковых столбцов в категориальный тип существенно снижает потребление памяти и ускоряет группировку:

Python Скопировать код # Преобразование строковых столбцов в категориальный тип df['регион'] = df['регион'].astype('category') df['категория'] = df['категория'].astype('category') # Теперь группировка будет выполняться быстрее result = df.groupby(['регион', 'категория'])['продажи'].agg(list)

4. Параллельная обработка с использованием Dask

Для очень больших наборов данных можно использовать библиотеку Dask, которая обеспечивает параллельную обработку:

Python Скопировать код import dask.dataframe as dd # Преобразование Pandas DataFrame в Dask DataFrame dask_df = dd.from_pandas(df, npartitions=4) # Группировка и агрегация с помощью Dask result = dask_df.groupby('регион')['продажи'].agg(list).compute()

5. Оптимизация преобразования в список

Различные методы преобразования в список имеют разную производительность:

Python Скопировать код # Сравнение производительности различных подходов # Вариант 1: Использование метода to_list() result_1 = df.groupby('регион')['продажи'].sum().to_list() # Вариант 2: Преобразование values в list result_2 = list(df.groupby('регион')['продажи'].sum().values) # Вариант 3: Использование numpy для преобразования import numpy as np result_3 = np.array(df.groupby('регион')['продажи'].sum()).tolist()

6. Использование встроенной функции agg() вместо apply()

Функция agg() обычно более оптимизирована для многих операций по сравнению с apply() :

Python Скопировать код # Неоптимальный вариант с apply result_slow = df.groupby('регион').apply(lambda x: list(x['продажи'])) # Оптимальный вариант с agg result_fast = df.groupby('регион')['продажи'].agg(list)

7. Стратегии для работы с очень большими наборами данных

Для действительно больших наборов данных может потребоваться комбинация нескольких подходов:

Обработка данных частями (чанками)

Использование SQLite или другой БД для промежуточного хранения

Применение техник понижения размерности данных

Использование библиотек для работы с большими данными (PySpark, Dask)

8. Сравнение производительности различных подходов

Метод Размер данных (строк) Время выполнения (сек) Потребление памяти (МБ) Стандартный groupby + agg(list) 1 000 000 4.2 550 С предварительной фильтрацией 1 000 000 2.8 320 С категориальными типами 1 000 000 3.1 280 Dask (4 процессора) 1 000 000 2.5 620 Предварительная фильтрация + категории 1 000 000 1.9 210

При выборе стратегии оптимизации следует руководствоваться конкретной задачей и характеристиками данных. В некоторых случаях оптимальным решением может быть использование SQL или других специализированных инструментов вместо прямой группировки в Pandas.

Продвинутые техники работы с группированными данными в Pandas

Переход от базовых операций группировки к продвинутым техникам позволяет решать комплексные аналитические задачи и извлекать более глубокие инсайты из данных. Рассмотрим передовые методы работы с группированными данными в Pandas. 🔍

1. Комбинирование функции transform() с группировкой

Функция transform() позволяет создавать новые столбцы на основе агрегированных данных, сохраняя при этом исходную структуру DataFrame:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем тестовые данные df = pd.DataFrame({ 'группа': ['A', 'A', 'B', 'B', 'A', 'C', 'C', 'B'], 'значение': [10, 20, 15, 25, 30, 40, 50, 35] }) # Добавляем столбец с средним значением по группе df['среднее_по_группе'] = df.groupby('группа')['значение'].transform('mean') # Добавляем столбец с отклонением от среднего df['отклонение'] = df['значение'] – df['среднее_по_группе'] # Добавляем столбец с процентным соотношением к сумме группы df['доля_от_группы'] = df['значение'] / df.groupby('группа')['значение'].transform('sum') * 100 print(df)

2. Использование custom-функций с agg()

Метод agg() позволяет применять пользовательские функции к группированным данным:

Python Скопировать код # Определяем кастомную функцию def range_diff(x): return x.max() – x.min() # Применяем несколько агрегирующих функций, включая кастомную result = df.groupby('группа').agg({ 'значение': ['mean', 'sum', range_diff, lambda x: np.percentile(x, 75)] }) # Переименовываем столбцы для более читаемого вывода result.columns = ['среднее', 'сумма', 'размах', '75-й перцентиль']

3. Работа с иерархическими индексами

При группировке по нескольким столбцам создается иерархический индекс, с которым можно эффективно работать:

Python Скопировать код # Создаем более сложный набор данных sales = pd.DataFrame({ 'дата': pd.date_range(start='2023-01-01', periods=100), 'регион': np.random.choice(['Север', 'Юг', 'Запад', 'Восток'], 100), 'категория': np.random.choice(['A', 'B', 'C'], 100), 'продажи': np.random.randint(100, 1000, 100) }) # Добавляем информацию о месяце sales['месяц'] = sales['дата'].dt.month_name() # Группировка по нескольким столбцам grouped = sales.groupby(['регион', 'месяц', 'категория'])['продажи'].sum() # Доступ к конкретным уровням иерархического индекса regions = grouped.index.get_level_values(0).unique().tolist() months = grouped.index.get_level_values(1).unique().tolist() # Получение срезов данных north_sales = grouped.xs('Север', level='регион') january_sales = grouped.xs('January', level='месяц') category_a_sales = grouped.xs('A', level='категория') # Преобразование иерархического индекса в столбцы flattened_data = grouped.reset_index()

4. Группировка с использованием временных окон

Pandas предлагает мощные инструменты для группировки временных рядов:

Python Скопировать код # Создаем временной ряд time_series = pd.DataFrame({ 'дата': pd.date_range(start='2023-01-01', periods=1000, freq='H'), 'показатель': np.random.normal(100, 15, 1000) }) # Группировка по дням daily_avg = time_series.groupby(time_series['дата'].dt.date)['показатель'].mean() # Скользящее среднее с группировкой rolling_groups = time_series.set_index('дата').groupby(pd.Grouper(freq='D')) rolling_stats = rolling_groups['показатель'].agg(['mean', 'std', 'min', 'max']).reset_index() # Преобразование в список для построения графика dates = rolling_stats['дата'].dt.strftime('%Y-%m-%d').tolist() means = rolling_stats['mean'].tolist()

5. Группировка с фильтрацией (having в SQL)

Pandas позволяет фильтровать группы на основе агрегированных значений, что аналогично конструкции HAVING в SQL:

Python Скопировать код # Создаем тестовые данные transactions = pd.DataFrame({ 'customer_id': np.random.choice(range(1, 21), 100), 'amount': np.random.randint(10, 1000, 100) }) # Группировка с последующей фильтрацией customer_stats = transactions.groupby('customer_id')['amount'].agg(['count', 'sum']) high_value_customers = customer_stats[customer_stats['sum'] > 2000] # Преобразование результата в список high_value_ids = high_value_customers.index.tolist()

6. Нестандартная группировка с использованием функций

Группировка может осуществляться не только по столбцам, но и по результатам вычислений или функций:

Python Скопировать код # Функция для определения возрастной группы def age_group(age): if age < 18: return 'Подросток' elif age < 30: return 'Молодой' elif age < 50: return 'Средний возраст' else: return 'Старший возраст' # Создаем данные people = pd.DataFrame({ 'имя': ['Анна', 'Борис', 'Виктор', 'Галина', 'Дмитрий', 'Елена'], 'возраст': [16, 25, 45, 65, 32, 19] }) # Группировка по функции people['возрастная_группа'] = people['возраст'].apply(age_group) grouped_by_age = people.groupby('возрастная_группа')['имя'].apply(list).to_dict() # Группировка по анонимной функции (четность возраста) grouped_by_parity = people.groupby(people['возраст'] % 2 == 0)['имя'].apply(list) even_odd = { 'четный_возраст': grouped_by_parity.get(True, []), 'нечетный_возраст': grouped_by_parity.get(False, []) }

7. Комбинирование группировки с оконными функциями

Pandas предоставляет функционал оконных функций, который можно комбинировать с группировкой:

Python Скопировать код # Создаем данные о продажах sales_data = pd.DataFrame({ 'дата': pd.date_range(start='2023-01-01', periods=50), 'продавец': np.random.choice(['Алексей', 'Борис', 'Вера', 'Галина'], 50), 'сумма': np.random.randint(1000, 10000, 50) }) # Кумулятивная сумма продаж по каждому продавцу sales_data['накопительный_итог'] = sales_data.groupby('продавец')['сумма'].cumsum() # Ранжирование продаж внутри групп sales_data['ранг_по_продавцу'] = sales_data.groupby('продавец')['сумма'].rank(method='dense', ascending=False) # Определение топ-3 продаж для каждого продавца top_sales = sales_data[sales_data['ранг_по_продавцу'] <= 3] top_sales_by_seller = { seller: group.sort_values('сумма', ascending=False)['сумма'].tolist()[:3] for seller, group in sales_data.groupby('продавец') }

Применение этих продвинутых техник открывает новые возможности для анализа данных и позволяет эффективно решать сложные аналитические задачи с использованием библиотеки Pandas.