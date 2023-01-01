Вертикальная или горизонтальная карьера: как выбрать свой путь

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы, рассматривающие свои карьерные пути и нуждающиеся в помощи в принятии решения о карьерном развитии

Специалисты, заинтересованные в альтернативных подходах к карьерному росту и профессиональному развитию

Консультанты и карьерные коучи, ищущие информацию для работы с клиентами в области career guidance Выбор между карьерной вертикалью и горизонталью — одно из самых судьбоносных профессиональных решений, которое определяет не только ваш доход, но и качество жизни на годы вперед. Удивительно, но 68% профессионалов признают, что делают этот выбор интуитивно, без системного анализа своих склонностей и возможностей рынка. Такой подход чреват: согласно исследованиям McKinsey, до 45% специалистов испытывают выгорание именно из-за неверно выбранной траектории развития. Как же не стать частью этой статистики и определить, какой путь действительно ваш? 🧭

Что такое горизонтальная и вертикальная карьера: ключевые различия

Вертикальная и горизонтальная карьеры представляют собой два фундаментально различных подхода к профессиональному развитию. Первая ориентирована на восхождение по иерархической лестнице организации, вторая — на расширение компетенций и экспертности в определенной области.

Вертикальная карьера предполагает последовательное продвижение вверх по организационной структуре компании. С каждой новой ступенью увеличивается уровень ответственности, расширяется круг подчиненных и, как правило, растет финансовое вознаграждение. Специалист переходит от выполнения операционных задач к управленческой деятельности, где ключевую роль играют навыки руководства людьми, стратегическое мышление и принятие решений.

Горизонтальная карьера подразумевает профессиональный рост без существенного изменения должностного положения. Основной фокус смещается в сторону углубления экспертизы, расширения профессиональных компетенций и повышения качества выполняемой работы. Специалист может менять проекты, осваивать смежные области, но при этом не стремится к управленческим позициям.

Параметр Вертикальная карьера Горизонтальная карьера Основная цель Рост в иерархии, получение власти и статуса Расширение и углубление профессиональных компетенций Ключевые навыки Управление людьми, стратегическое мышление, лидерство Техническая экспертиза, глубокие предметные знания Ценностное предложение Статус, власть, влияние на компанию в целом Признание экспертности, профессиональная свобода Измерение успеха Должностной уровень, количество подчиненных Сложность решаемых задач, уникальность компетенций

Различаются эти пути и по типу мотивации. Вертикальный рост часто связан с желанием получить больший контроль над ресурсами, повысить свой статус и расширить влияние. Горизонтальное развитие обычно выбирают те, для кого важнее содержательная сторона работы, возможность решать интересные задачи и ощущать себя экспертом в своей области.

Важно понимать: вертикальная и горизонтальная карьеры не являются взаимоисключающими. Многие успешные профессионалы сначала развиваются горизонтально, накапливая необходимую экспертизу, а затем переходят к вертикальному росту, когда чувствуют в себе потенциал и желание руководить другими.

Елена Васильева, руководитель департамента обучения и развития Когда я пришла в IT-компанию тестировщиком, передо мной открылись два пути: стать техлидом и далее руководителем группы тестирования или углубляться в автоматизацию тестирования и security-testing. Выбор дался нелегко. Я заметила, что в отличие от коллег, меня больше вдохновляли не технические вызовы, а возможность улучшать процессы и помогать людям расти. После года колебаний я выбрала вертикальный путь и через три года стала руководителем отдела, а затем и департамента. Однако многие мои коллеги, выбравшие горизонтальный рост, сейчас высокооплачиваемые эксперты, которых приглашают на международные конференции. Нет универсально правильного выбора — есть то, что соответствует вашим личным ценностям и складу личности.

Преимущества и ограничения разных карьерных стратегий

Принимая решение о направлении своего профессионального развития, необходимо взвесить все сильные и слабые стороны каждого из подходов. Обе карьерные стратегии имеют свои неоспоримые преимущества и неизбежные ограничения.

Преимущества вертикальной карьеры:

Рост дохода. Как правило, управленческие позиции оплачиваются выше, чем позиции исполнителей. С каждой новой ступенью зарплатная вилка расширяется.

Ограничения вертикальной карьеры:

Отдаление от профессиональных корней. Чем выше позиция, тем меньше времени остается на поддержание и развитие специальных знаний.

Преимущества горизонтальной карьеры:

Глубокая экспертиза. Возможность стать признанным специалистом в своей области, чье мнение ценится и к которому прислушиваются.

Ограничения горизонтальной карьеры:

Потенциально более низкий доход. Во многих компаниях оплата труда экспертов может быть ниже, чем у руководителей того же уровня.

Принципиальное значение имеет соответствие выбранной стратегии личностным характеристикам и ценностям человека. Исследования показывают, что несовпадение между индивидуальными склонностями и карьерным путем ведет к снижению эффективности и удовлетворенности работой на 37%.

Значимым фактором при выборе является и отраслевая специфика. В некоторых сферах (например, IT, наука) горизонтальный рост может приносить не меньшие, а иногда и большие дивиденды, чем вертикальный. В других областях (например, консалтинг, банковское дело) материальное вознаграждение и статус тесно связаны с должностной позицией.

Самооценка: как определить свой оптимальный карьерный путь

Выбор карьерной стратегии начинается с глубокой самооценки — процесса, требующего честности перед собой и понимания своих истинных мотивов и предрасположенностей. Осознанное решение основывается на анализе нескольких ключевых аспектов личности и профессиональных предпочтений. 🔍

1. Анализ ценностей и мотивации

Начните с определения того, что действительно важно лично для вас в работе:

Что дает вам ощущение удовлетворения от работы — процесс решения сложных задач или достижение командных результатов?

Насколько важны для вас статус, видимое признание, власть?

Готовы ли вы жертвовать личным временем ради карьерного продвижения?

Приносит ли вам удовольствие помогать другим развиваться или вы предпочитаете полностью сосредоточиться на собственном развитии?

Люди с высокой потребностью во власти и признании, ориентированные на статусные символы, чаще находят удовлетворение в вертикальной карьере. Те, кто ценит независимость, глубину погружения в предмет и профессиональную свободу, обычно тяготеют к горизонтальному развитию.

2. Оценка личностных характеристик и склонностей

Определенные личностные черты делают человека более предрасположенным к тому или иному типу карьеры:

Личностная черта Вертикальная карьера Горизонтальная карьера Экстраверсия/интроверсия Экстравертам легче управлять людьми, вести переговоры, выступать публично Интроверты часто предпочитают глубокую концентрацию на задаче без необходимости постоянного взаимодействия Отношение к риску Высокие должности требуют готовности принимать решения в условиях неопределенности Эксперты могут позволить себе более консервативный подход, основанный на доказательной базе Стрессоустойчивость Руководящие позиции связаны с постоянным давлением и необходимостью быстро реагировать Экспертные роли обычно предполагают более предсказуемый ритм работы Эмоциональный интеллект Критически важен для эффективного управления командами Важен, но не настолько критичен, как для руководителя

3. Инвентаризация навыков и компетенций

Проведите честную оценку своих текущих навыков и потенциала их развития:

Насколько вы эффективны в управлении людьми и коммуникации?

Легко ли вам даются технические аспекты работы?

Умеете ли вы делегировать задачи или предпочитаете контролировать каждый шаг?

Способны ли вы видеть стратегическую картину или больше концентрируетесь на деталях?

Отсутствие природных склонностей к определенным навыкам не является непреодолимым барьером, но требует осознания необходимости приложить дополнительные усилия для их развития.

Антон Державин, консультант по карьерному развитию Ко мне обратился Михаил, талантливый разработчик с восьмилетним опытом, которому неоднократно предлагали позицию руководителя отдела. Он всегда отказывался, но начал сомневаться — не упускает ли возможности. Мы провели комплексную диагностику, которая выявила, что его ключевые ценности — профессиональная свобода, возможность решать сложные технические задачи и постоянное обучение. При этом его уровень экстраверсии был умеренным, а наибольший стресс вызывали ситуации, связанные с управлением конфликтами в команде. Вместо перехода на управленческую позицию, мы разработали план горизонтального развития с фокусом на становление архитектором решений. Через два года Михаил не только достиг этой цели, но и вышел на уровень дохода, сопоставимый с руководящими позициями, при этом сохранив свободу заниматься тем, что действительно любит.

4. Практический эксперимент

Если вы не уверены в выборе, попробуйте "примерить" оба варианта карьеры:

Временно возьмите на себя роль координатора небольшой группы или проекта

Предложите свою помощь в решении сложной технической задачи, требующей углубленной экспертизы

Пройдите стажировку или временную ротацию на позицию, интересующую вас

Поговорите с представителями обоих карьерных треков о их повседневной работе

Практический опыт часто дает более четкое понимание своих предпочтений, чем теоретические рассуждения.

По результатам комплексного анализа вы можете обнаружить, что склоняетесь к одному из направлений развития или что оптимальным для вас будет комбинированный подход. Главное — принимать решение на основе осознанного выбора, а не под давлением внешних обстоятельств или распространенных стереотипов об "успешной карьере".

Комбинированный подход: сочетание горизонтального и вертикального роста

В современном профессиональном ландшафте жесткое разделение на горизонтальную или вертикальную карьеру становится все менее актуальным. Наиболее эффективные карьерные траектории часто представляют собой гибридные модели, сочетающие элементы обоих подходов. Такая стратегия позволяет извлечь максимум преимуществ из каждого направления, одновременно нивелируя их ограничения.

Зигзагообразная карьера — один из наиболее распространенных вариантов комбинированного подхода. Она предполагает чередование периодов вертикального роста и горизонтального развития. Специалист может сосредоточиться на углублении экспертизы, а затем, достигнув определенного уровня компетентности, совершить вертикальный скачок. После периода работы на управленческой позиции он может снова вернуться к расширению профессиональных знаний, но уже на новом уровне.

Преимущества зигзагообразной карьеры:

Разносторонний опыт и широкий набор компетенций

Понимание и операционных, и стратегических аспектов бизнеса

Высокая адаптивность к изменениям рынка труда

Меньший риск профессионального выгорания благодаря разнообразию задач

Другой вариант комбинированного подхода — двойной трек развития. Данная модель предполагает одновременное развитие и в экспертной, и в управленческой плоскостях. В наиболее прогрессивных организациях существуют формальные карьерные треки, позволяющие сотрудникам расти как по управленческой вертикали, так и по экспертной горизонтали, с сопоставимым уровнем признания и вознаграждения.

Примером успешного внедрения двойного трека являются IT-компании, где наряду с традиционной управленческой иерархией существует система грейдов для технических специалистов. Principal Engineer или Distinguished Engineer могут иметь тот же уровень компенсации и влияния, что и директора подразделений, но их основной фокус остается на технической экспертизе, а не на управлении людьми.

Еще одна модель комбинированного развития — параллельное участие в разных ролях. Специалист может занимать экспертную позицию в своей основной работе, одновременно выступая ментором, консультантом или руководителем проекта в других контекстах. Такой подход позволяет развивать управленческие навыки без полного отказа от экспертной деятельности.

Важно условие успешной реализации комбинированного подхода — сознательное управление своим развитием. Необходимо четко понимать, какие навыки вы развиваете на каждом этапе карьеры и как они складываются в целостный профессиональный профиль.

Факторы, способствующие успешной реализации комбинированного подхода:

Высокая самоорганизация и способность к рефлексии

Готовность выходить из зоны комфорта и осваивать новые компетенции

Проактивность в поиске возможностей для развития в разных направлениях

Умение эффективно презентовать свой разносторонний опыт работодателям

При выборе комбинированного подхода особенно важно учитывать организационную культуру и политику компаний, в которых вы работаете или планируете работать. Некоторые организации поддерживают гибкие карьерные траектории, другие имеют более жесткую структуру продвижения. Исследование McKinsey показывает, что компании с гибкими карьерными моделями демонстрируют на 27% более высокие показатели удержания талантов и на 21% более высокую продуктивность.

Комбинированный подход к карьерному развитию требует большей осознанности и целенаправленных усилий по сравнению с движением по предопределенным вертикальным или горизонтальным трекам. Однако в долгосрочной перспективе такая стратегия обеспечивает не только более высокую адаптивность к изменениям рынка труда, но и более полную профессиональную самореализацию.

Пошаговый план выбора направления карьерного развития

Выбор оптимального карьерного пути — процесс, требующий системного подхода и последовательных действий. Предлагаю четкий алгоритм, который поможет принять взвешенное решение и разработать персональную стратегию профессионального развития. 📊

Шаг 1: Проведите глубинную диагностику текущего положения

Составьте подробный список своих профессиональных достижений, навыков и компетенций

Определите свои сильные и слабые стороны с помощью профессионального тестирования или самоанализа

Оцените уровень удовлетворенности различными аспектами текущей работы (содержание, коллектив, уровень ответственности, компенсация)

Проанализируйте, какие задачи вызывают у вас наибольший интерес и вовлеченность

Используйте специализированные инструменты самодиагностики, например, тест MBTI, Gallup StrengthsFinder или методику карьерных якорей Шейна. Они помогут выявить ваши природные предрасположенности.

Шаг 2: Определите долгосрочные цели и ценностные ориентиры

Сформулируйте, какой вы видите свою карьеру через 5-10 лет

Определите 3-5 ключевых ценностей, которыми вы не готовы жертвовать ради карьерного продвижения

Проясните свои финансовые ожидания и потребности в определенном уровне жизни

Учтите семейные обстоятельства и планы, которые могут влиять на карьерные решения

Важно честно ответить на вопрос: "Что для меня означает успех?". Если статус, власть и социальное признание занимают высокие позиции в вашей иерархии ценностей, вертикальная карьера может быть более подходящим выбором. Если же профессиональная свобода, возможность глубоко погружаться в интересующие темы и баланс работы и личной жизни важнее — горизонтальное развитие может принести большее удовлетворение.

Шаг 3: Исследуйте отраслевые возможности и тенденции

Изучите типичные карьерные треки в вашей отрасли и компании

Проанализируйте, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда сейчас и какие будут востребованы в перспективе 5-7 лет

Оцените уровень оплаты труда и статус экспертов и руководителей в вашей сфере

Изучите биографии и карьерные пути профессионалов, чьи достижения вызывают у вас уважение

Для сбора информации используйте профессиональные сети, отраслевые исследования, беседы с HR-специалистами и карьерными консультантами. Исследования показывают, что до 85% вакансий на высоком уровне закрываются через нетворкинг, поэтому расширение профессиональных контактов становится важной составляющей карьерного планирования.

Шаг 4: Проведите эксперимент

Попробуйте временно взять на себя проектную роль, соответствующую интересующему вас направлению развития

Пройдите стажировку или временное замещение должности для получения практического опыта

Найдите ментора, который уже достиг успеха в выбранном вами направлении

Пройдите обучение или получите сертификацию, необходимую для выбранного карьерного пути

Практический опыт часто дает более ясное понимание, подходит ли вам определенное направление развития, чем теоретические размышления.

Шаг 5: Разработайте персональный план развития

Определите конкретные промежуточные цели на ближайшие 1-3 года

Составьте список навыков и компетенций, которые необходимо развить для достижения этих целей

Спланируйте конкретные шаги по приобретению этих навыков (обучение, проекты, смена должности)

Определите метрики и критерии успеха, по которым вы будете оценивать прогресс

Эффективный план развития должен быть достаточно конкретным, чтобы направлять ваши действия, но при этом гибким, чтобы адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

Шаг 6: Регулярно пересматривайте и корректируйте план

Установите периодичность пересмотра плана (например, каждые 6 месяцев)

Анализируйте, какие элементы плана работают, а какие требуют корректировки

Обновляйте цели и средства их достижения в соответствии с изменением ситуации на рынке труда

Отслеживайте уровень своей удовлетворенности выбранным путем и будьте готовы к изменениям

Исследования показывают, что 73% успешных профессионалов регулярно пересматривают свои карьерные планы, тогда как среди тех, кто не удовлетворен своей карьерой, это делают только 14%.

Помните, что выбор между вертикальной и горизонтальной карьерой не является необратимым. На разных этапах жизни ваши приоритеты могут меняться, и вместе с ними может трансформироваться карьерная стратегия. Гибкость и готовность адаптироваться — одни из наиболее ценных качеств современного профессионала.